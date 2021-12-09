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Наука
Артём Мазанов

NASA запустило телескоп IXPE — он расскажет, как образуются джеты чёрных дыр и почему пульсары так ярко светят Статьи редакции

Небывало чувствительные рентгеновские датчики позволят раскрыть загадки экстремальных космических объектов и узнать, правильно ли учёные понимают основные законы Вселенной.

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Ракета-носитель Falcon 9 с малой астрофизической лабораторией Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) на борту стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Прямую трансляцию запуска вела компания SpaceX.

IXPE — первая обсерватория, которая сможет изучать поляризованное рентгеновское излучение от чёрных дыр, нейтронных звёзд и пульсаров. Её три рентгеновских поляриметра на два порядка чувствительнее, чем оборудование, используемое на существующих обсерваториях.

Изображение NASA

Телескоп IXPE будет исследовать рентгеновское излучение, которое образуется при нагреве газа до сотен миллионов градусов в окрестностях чёрных дыр, пульсаров и активных ядер галактик. Такое излучение поляризовано — имеет едва заметные различия в интенсивности в зависимости от направления.

Их изучение поможет понять, как чёрные дыры вращаются и выбрасывают струи вещества (джеты) и почему пульсары так ярко светятся в рентгеновском диапазоне.

Также IXPE сможет формировать изображения любых космических объектов, испускающих рентгеновские лучи. Например, Крабовидной туманности в созвездии Тельца — остатка сверхновой с нейтронной звездой, которая быстро вращается в центре туманности.

Крабовидная туманность Изображение NASA

#новости #nasa #космос

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Интимный франт

10 минут искал в крабовидной туманности лик Крабэ

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Антигравитационный торт

Спешите видеть робот-либераха!

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Интимный франт

Такая прошивка!

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Антигравитационный торт
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Сергей Достовалов

Плохо искал

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