«Нам нужна боеголовка в 10 тысяч мегатонн»: историк рассказал о реакции властей США на испытания советской «Царь-бомбы» Статьи редакции
Администрация Кеннеди публично отмахнулась от испытаний самого мощного оружия в истории, но в действительности взрыв «Царь-бомбы» едва не привёл к «гонке мегатонн».
Доцент Технологического института Стивенса и автор книги об истории американского ядерного оружия Алекс Веллерстайн рассказал Ars Technica о неизвестных ранее событиях в администрации президента США Джона Кеннеди после испытания советской водородной бомбы АН602. Рассказ Веллерстайна опирается на недавно рассекреченные документы и его статью в Bulletin of the Atomic Scientists.
TJ подготовил компиляцию самых интересных моментов интервью и статьи Веллерстайна.
Ars Technica: Официальная позиция США заключалась в том, что взрыв «Царь-бомбы» — чисто политический шаг, который нас не тревожит. Но, как вы пишете, на самом деле американские власти очень серьёзно рассматривали возможность создания аналогичного оружия…
Веллерстайн: Рассекреченные документы действительно интересны, потому что информация в них противоречит публичным заявлениям. Дискурс в нашей исторической литературе вертится вокруг слов тогдашнего президента Кеннеди, что «Царь-бомба» ничего не стоит — это просто попытка напугать. Но в его администрации были люди, которые думали совсем иначе. И наше счастье, что они не одержали верх в дискуссии.
Большие бомбы соблазнительны. Я читал записку одного из учёных-атомщиков о встрече с военными: мол, они сами не понимают, зачем нужна «Царь-бомба», но если Советы сделали такое оружие — значит, и нам тоже надо. Прямо как в фильме «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу».
Ars Technica: Мы не должны отставать от «Царь-бомбы»! (перефразированная реплика из «Доктора Стрейнджлава»)
Веллерстайн: В точку. Эдвард Теллер и правда был человеком, который хотел делать большие бомбы ради больших бомб. И он думал, что какую мощную бомбу ни сделай — неплохо бы сделать ещё мощнее. Трудно сказать, как он себе представлял их применение. По его же подсчётам, бомбу в 10 тысяч мегатонн не удалось бы поднять ни одному бомбардировщику — она бы весила раз в 10-15 больше него самого.
Получается, это даже не оружие, которое вы можете просто доставить куда надо и использовать, а какая-то нелепость. Были опасения, что Советы тоже увеличат «Царь-бомбу» до тысяч мегатонн и найдут способ водрузить её на ракету. Но какая разница, если у нас есть тысяча межконтинентальных ракет с мегатонной боеголовкой каждая? Десяток-полтора близких взрывов средней мощности будут намного разрушительней взрыва «Царь-бомбы».
Некоторые говорили, что бомбу в 10 тысяч мегатонн даже не нужно куда-то доставлять, её можно взорвать хоть у себя на заднем дворе. Плохо будет всем, потому что в атмосферу попадёт огромное количество пепла и грунта, вызвав глобальное похолодание — ядерную зиму. Получается оружие Судного дня, как в «Докторе Стрейнджлаве».
Вряд ли к этим разговорам относились серьёзно, потому что ВВС ещё до президентства Кеннеди (то есть до 1961 года) отказывались от такого сверхмощного оружия — говорили, что не видят в нём реальной применимости. Мне кажется, учёные не смогли убедить военных, потому что действительно воспринимали ядерные бомбы как оружие Судного дня. А военные видели в них просто мощные бомбы, которыми можно воевать и побеждать. Поэтому создание сверхмощного оружия отмели, посчитав нерациональным.
Заявление было наполовину верным: для нас действительно не составляло труда создать сверхмощные ядерные или термоядерные боеприпасы. Учёные Ливерморской национальной лаборатории ещё в 1958 году заверили военных, что могут в любой момент предоставить им бомбы мощностью в 45 и 60 мегатонн.
В том же году начались исследования в рамках создания оружия мощностью от 100 до 1000 мегатонн. Но командование ВВС в 1959 году пришло к выводу, что использование и даже испытание 1000-мегатонного оружия «может быть осуществимым, но нежелательным» из-за слишком сильного радиоактивного загрязнения, которое может бесконтрольно распространиться на обширные территории.
Дело в том, что такие мощности можно было достичь только через так называемую реакцию Джекила — Хайда, когда термоядерный взрыв водорода как бы дожигает нераспавшийся уран-238. А это в 5-10 раз увеличивает выброс радиации. Именно поэтому мощность «Царь-бомбы» ограничили почти вдвое, заменив часть урана на свинец.
После испытания «Царь-бомбы» американские военные вернулись к идее создания сверхмощных боеприпасов. У них уже была бомба Mark 41 мощностью 23 мегатонны, причём бомбардировщик В-52 мог нести две таких бомбы — то есть, его суммарная боевая мощь приближалась к мощи АН602. Оставалось нарастить мощность Mark 41, изменив её конструкцию.
В октябре 1961 года президенту Кеннеди доложили о готовности создать 100-мегатонную бомбу массой 13,6 тонн, длиной 3,7 метра и диаметром 1,8 метра. Если бы этой задаче поставили «наивысший приоритет», учёные справились бы с ней за полгода-год. Но это повредило бы другим программам, так что работы затянулись.
Раздавались и предложения вернуться к разработке 1000-мегатонных боеприпасов, а кто-то всерьёз утверждал, что нам нужна бомба или ракетная боеголовка в 10 тысяч мегатонн. Однако в течение двух лет, особенно после Карибского кризиса, эти дискуссии поутихли по ряду причин — прежде всего потому, что испытания АН602 всё-таки не сделали создание сверхмощных бомб более осмысленным с военной точки зрения.
К тому же, испытания бомб по 50 и 100 мегатонн шли вразрез с официально озвученной позицией Белого дома. Это поставило бы американские власти в глупое положение и сильно подорвало бы их позицию и международный авторитет. Так что сам Кеннеди и его администрация склонились к альтернативному варианту: сесть за стол переговоров с Советами. И 5 августа 1963 года в Москве американские и советские власти подписали Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой.
Ars Technica: Однако «Царь-бомба» и её аналоги, наверное, имеют большое пропагандистское значение? Может, сверхмощное ядерное оружие лучше сдерживает противника от нападения?
Веллерстайн: На эти вопросы трудно ответить. Каким вообще должен быть ядерный арсенал? Повышается ли наша безопасность и защищённость пропорционально нашим затратам на вооружения? И оправдан ли риск?
Да, может быть, сверхмощные бомбы хорошо сдерживают противника, пока он их боится и не привык к их существованию. Но если мы включаемся в «гонку мегатонн» из соображений запугивания и сдерживания, то мы должны понимать, что однажды это может не сработать. И тогда война пойдёт по максимально плохому и болезненному сценарию. Хотим ли мы вместо тысячи мегатонных боеголовок иметь сотню боеприпасов, каждый из которых может уничтожить целую страну? Это грозит полной гибелью человечества.
Ars Technica: Вы упомянули в статье, что есть уроки, которые мы и сегодня можем извлечь из истории вокруг «Царь-бомбы». Неужели мы и сейчас балансируем на лезвии ножа, как в 1950-1960-х годах?
Веллерстайн: Сейчас идёт очень странная гонка вооружений. Она началась с того, что США вложили очень много средств в создание противоракетной обороны. И это либо на самом деле напугало русских и китайцев, либо просто дало их военно-промышленным комплексам повод настаивать на увеличении оборонных трат.
Сейчас и китайцы, и русские разрабатывают довольно непроверенные высокотехнологичные инструменты сдерживания вроде гиперзвуковых ракет и беспилотных торпед. Россия и Китай считают, что такое оружие вернёт им стратегический паритет с США, потому что противоракетная оборона может едва ли не аннулировать их способность нанести ответный удар в случае чего. Американские власти смотрят на это и говорят: наверное, нам тоже нужно что-то такое. И снова начинается гонка вооружений ради самой гонки.
Когда я смотрю на историю с «Царь-бомбой» — я вижу, что бессмысленную «гонку мегатонн» пресёк договор. Он не остановил конкуренцию, но перевёл её в более безопасные формы. Когда я смотрю на нынешнюю гонку вооружений — я вижу бесконечный цикл разработки всё более странного оружия. Это новые и очень необычные технологии, риски которых трудно даже предсказать.
Гиперзвуковые ракеты сильно сокращают время реакции на потенциальную угрозу. И это делает недопонимания и ложные тревоги намного более опасными, чем раньше. Если мы действительно хотим мира, а не превосходства, то нам нужно сообща искать пути к международной стабильности. Гиперзвуковое оружие и противоракетная оборона — это путь в противоположном направлении.
Сложность нашего положения в том, что за нашими плечами — десятилетия уже принятых решений, которые нужно ещё постараться отменить. И ещё труднее будет убедить китайцев отменить свои решения. Но даже один человек может радикально изменить ход истории, как это сделал Джордж Буш-старший. Он просто решил, что мы больше не будем хранить ядерное оружие на кораблях — и целый пласт вооружений исчез в одночасье.
У вояк как обычно подорвались пердаки.
Ястребам лишь бы кого-нибудь бомбить. Царь-бомба их тревожит, а сброшенные ядерные бомбы на японцев нет
А сколько советских мирных жителей погибло от дружественого огня красной армии? Больше чем японцев в Хиросиме?
Причем тут это? Ты можешь хоть один комментарий написать и не приплести Россию?
Ну все относительно. Если американцы звери, то мы кто тогда?
От американской агрессии в мире погибло больше людей, это любой дурачок знает. Только это отношения к делу не имеет. Топик про ядерные бомбы и американцев, а не СССР
По официальной версии отключили. Убили сто миллионов нацистов и ни одного своего. Что за высокоточное оружие использовали не говорят правда
Какие 100 миллионов? Ты не в себе?
Это гипербола. Так какие сопутствующие потери? На 10 убитых немцев сколько советских женщин и детей пришлось?