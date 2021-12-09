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Наука
Максим Друковский

Житель Оймякона поделился видео «зомби-пожара» — горящего ещё с лета торфяника при температуре -60° Статьи редакции

После рекордных пожаров в Якутии некоторые очаги остаются активными даже под слоем снега.

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1157 просмотров
Фото Семёна Сивцева

В начале декабря фотограф Семён Сивцев поделился фотографиями и видео «зомби-пожаров», горящих недалеко от села Хара-Тумул Оймяконского улуса, одного из «полюсов холода» — районов с самыми низкими зафиксированными температурами. В коротком ролике видно, как из-под толщи снега выходит столб дыма от горящего под землёй торфяника. Температура воздуха в этот момент составляет около -60 градусов.

Видео Семёна Сивцева

Согласно исследованиям научного журнала Nature, «зомби-пожары» связаны с изменением климата: аномально жаркие сезоны приводят к увеличению числа лесных и подземных пожаров. Некоторые из них не потухают даже зимой, при экстремально низких температурах.

По словам Сивцева, видео он снял на местном лугу, где в начале мая начались лесные пожары, в течение лета охватившие Якутию. Они уничтожили более восьми миллионов гектаров леса — это рекордный показатель за последние десять лет. К осени основные очаги потухли, но часть торфяников под землёй продолжила гореть.

Сивцев рассказал изданию Siberian Times, что встречал подобные аномалии и раньше. Большинство из них сами тухнут весной во время таяния снега. «Я помню как минимум один такой „зомби-пожар“, горевший несколько лет. Он потух четыре года назад, а на его месте появилось озеро — сгоревший торф заменился водой», — поделился фотограф.

Озеро на месте потухшего «зомби-пожара» в Оймяконском улусе Фото Семёна Сивцева

#регионы #экология #видео

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Интимный франт

Суровые якутские пожары

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Ivar Ragnarsson

Не понимаю первых жителей Оймякона.
- Ой, а что это у нас тут, -60 ежегодно, а иногда и -70? Самое холодное место на планете?
ДАВАЙТЕ
ЗДЕСЬ
ЖИТЬ

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3
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Интимный франт

@Кхалиси Бот Омикрон

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Кхалиси Бот

Омикьон

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Интимный франт

Чуть-чуть

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Димитри Джан

Никрономикон

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aliftin

Сейчас кто-то скажет "а вот если бы их тушили, то они бы сейчас не горели".

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Максим Друковский

если пожары под снегом загораются — значит это кому-нибудь нужно...

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aliftin

Дада, тут не все так однозначно.

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ред.

В своё время побегал по таким торфяникам. Ему вообще похуй что у вас там на верху, в некоторых местах подошва плавилась хотя на поверхности в этом месте никакого огня и не было. Когда замеряли температуру почвы, то до 400 градусов доходило (а может я пизжу, давно было).

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Димитри Джан

Как он там сам зомби не стал на таком дубаке

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Интимный франт

Наверное, привыкший.
А так - Якутия - полюс холода на Земле.
Вроде, самое холодное место.
Может, кроме Северного Полюса.

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Vladimir Medvedev

Южного

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Интимный франт

Я оба полюса исключил по причине того, что имел в виду самое холодное место на Земле, где стационарно живут люди (не экспедиции).

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Photuum

Да, в детстве помню как каждую зиму торфяники горели под снегом

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