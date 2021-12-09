После рекордных пожаров в Якутии некоторые очаги остаются активными даже под слоем снега.

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Фото Семёна Сивцева

В начале декабря фотограф Семён Сивцев поделился фотографиями и видео «зомби-пожаров», горящих недалеко от села Хара-Тумул Оймяконского улуса, одного из «полюсов холода» — районов с самыми низкими зафиксированными температурами. В коротком ролике видно, как из-под толщи снега выходит столб дыма от горящего под землёй торфяника. Температура воздуха в этот момент составляет около -60 градусов.

Видео Семёна Сивцева

Согласно исследованиям научного журнала Nature, «зомби-пожары» связаны с изменением климата: аномально жаркие сезоны приводят к увеличению числа лесных и подземных пожаров. Некоторые из них не потухают даже зимой, при экстремально низких температурах.

По словам Сивцева, видео он снял на местном лугу, где в начале мая начались лесные пожары, в течение лета охватившие Якутию. Они уничтожили более восьми миллионов гектаров леса — это рекордный показатель за последние десять лет. К осени основные очаги потухли, но часть торфяников под землёй продолжила гореть.

Сивцев рассказал изданию Siberian Times, что встречал подобные аномалии и раньше. Большинство из них сами тухнут весной во время таяния снега. «Я помню как минимум один такой „зомби-пожар“, горевший несколько лет. Он потух четыре года назад, а на его месте появилось озеро — сгоревший торф заменился водой», — поделился фотограф.