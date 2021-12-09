Житель Оймякона поделился видео «зомби-пожара» — горящего ещё с лета торфяника при температуре -60° Статьи редакции
После рекордных пожаров в Якутии некоторые очаги остаются активными даже под слоем снега.
В начале декабря фотограф Семён Сивцев поделился фотографиями и видео «зомби-пожаров», горящих недалеко от села Хара-Тумул Оймяконского улуса, одного из «полюсов холода» — районов с самыми низкими зафиксированными температурами. В коротком ролике видно, как из-под толщи снега выходит столб дыма от горящего под землёй торфяника. Температура воздуха в этот момент составляет около -60 градусов.
Согласно исследованиям научного журнала Nature, «зомби-пожары» связаны с изменением климата: аномально жаркие сезоны приводят к увеличению числа лесных и подземных пожаров. Некоторые из них не потухают даже зимой, при экстремально низких температурах.
По словам Сивцева, видео он снял на местном лугу, где в начале мая начались лесные пожары, в течение лета охватившие Якутию. Они уничтожили более восьми миллионов гектаров леса — это рекордный показатель за последние десять лет. К осени основные очаги потухли, но часть торфяников под землёй продолжила гореть.
Сивцев рассказал изданию Siberian Times, что встречал подобные аномалии и раньше. Большинство из них сами тухнут весной во время таяния снега. «Я помню как минимум один такой „зомби-пожар“, горевший несколько лет. Он потух четыре года назад, а на его месте появилось озеро — сгоревший торф заменился водой», — поделился фотограф.
Не понимаю первых жителей Оймякона.
- Ой, а что это у нас тут, -60 ежегодно, а иногда и -70? Самое холодное место на планете?
ДАВАЙТЕ
ЗДЕСЬ
ЖИТЬ
@Кхалиси Бот Омикрон
Омикьон
Никрономикон
Сейчас кто-то скажет "а вот если бы их тушили, то они бы сейчас не горели".
если пожары под снегом загораются — значит это кому-нибудь нужно...
Дада, тут не все так однозначно.
В своё время побегал по таким торфяникам. Ему вообще похуй что у вас там на верху, в некоторых местах подошва плавилась хотя на поверхности в этом месте никакого огня и не было. Когда замеряли температуру почвы, то до 400 градусов доходило (а может я пизжу, давно было).
Как он там сам зомби не стал на таком дубаке
Южного
Да, в детстве помню как каждую зиму торфяники горели под снегом