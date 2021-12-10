Moderna успешно испытала на животных вакцину от ВИЧ, которую создала на базе своего препарата от Covid-19 Статьи редакции
Опыты показали, что для привитых макак риск заразиться вирусом иммунодефицита снизился на 79%.
Группа учёных из фармацевтической компании Moderna и Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) закончили клинические испытания на животных новой вакцины от ВИЧ. Она использует ту же технологию, что и вакцина Moderna от коронавируса — доставку матричной РНК (мРНК), которая «тренирует» иммунитет на компоненты вируса. Этот подход избавлен от недостатков других экспериментальных вакцин и отличается высокой эффективностью, пишут учёные в Nature Medicine.
Исследователи, по сути, создали не одну, а сразу множество вакцин, каждая из которых несёт мРНК с двумя важнейшими белками одного из 12-ти распространённых штаммов ВИЧ. Сначала эти вакцины проверили на мышах и убедились, что их иммунитет начал вырабатывать антитела к этим двум белкам из ВИЧ, причём точность «настройки» антител на эти белки оказалась почти стопроцентной, что характерно для вакцин на матричной РНК. Прежние вакцины от ВИЧ, не использующие мРНК, имели низкую точность и потому плохо работали.
На втором этапе испытаний учёные на протяжении 60 недель кололи макакам все 12 вариантов вакцин от разных штаммов ВИЧ — точнее, от его гибрида с вирусом иммунодефицита приматов, потому что сам ВИЧ для макак не заразен. После этого обезьянам каждую неделю стали вводить гибридный ВИЧ и наблюдать за их состоянием. Анализы показали, что их иммунитет начал вырабатывать антитела ко всем 12-ти распространённым штаммам ВИЧ.
Теперь исследователи собираются доработать вакцину и начать клинические испытания на людях. Если они пройдут успешно, медицина может получить первое работающее средство профилактики ВИЧ — хотя, скорее всего, для надёжной защиты прививки придётся ставить регулярно. Возможно, вскоре генная инженерия сможет и лечить уже заражённый организм: в США планируют испытать на людях препарат, который вырезает ВИЧ из клеток.
Бигфарме я смотрю понравилось вакцинировать население
Да что там население, они даже животных колют и смеются
Кстати, у России тоже собственные рекорды по объёму экспорта вакцин. Больше 1 млрд бакинских это принесло уже.
https://www.rbc.ru/business/10/12/2021/61b1d59f9a7947338594c7c5
Принесло не россии только
Кому отдали на разграбление эту отрасль
Да нет. Экспортом занимется РФПИ, они же финансировали её создание, им принадлежат все патенты. Это государственный фонд. Те кто производят её на заводах просто получают стандартные заказы по средним ценам. То же самое и с контрактным производством зарубежом. Все сливки всё равно собирает владелец патента (РФПИ).
Глава роспотребнадзора это раз
Что из рфпи воруют тоннами наверно тоже догадываешься?
Да
Вот жешь
Обязательно! И надо будет повторять раз в неделю. :)
В ночной клуб точно не пустят
Надо будет показывать зиплоки если ты не пехаться идешь
А в dungeon ?
Не по православному все это, лучше уж помереть, чем колоть себе уколы всякие.
Вича не существует это заговор бигфармы….
Они, на протяжении двух лет, не могут сделать точный прогноз по коронавирусу на месяц вперёд. Однако они же, теперь стряпают супертехнологичные вакцины как пирожки. Ну не бывает так.
Причем тут разработчики вакцин и прогнозы по короновирусу, а?
Вакцина называется презерватив?
Я в детстве надувал как шарики
С розеткой на аватаре, билят
копирайтеры не бывают умными. Они cntl C cntl V
Так оно должно лечить или только защищать от?
Плоти и коли. Остальное неважно. :)
Резонно.