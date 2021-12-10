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Наука
Никита Логинов

Moderna успешно испытала на животных вакцину от ВИЧ, которую создала на базе своего препарата от Covid-19 Статьи редакции

Опыты показали, что для привитых макак риск заразиться вирусом иммунодефицита снизился на 79%.

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Группа учёных из фармацевтической компании Moderna и Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) закончили клинические испытания на животных новой вакцины от ВИЧ. Она использует ту же технологию, что и вакцина Moderna от коронавируса — доставку матричной РНК (мРНК), которая «тренирует» иммунитет на компоненты вируса. Этот подход избавлен от недостатков других экспериментальных вакцин и отличается высокой эффективностью, пишут учёные в Nature Medicine.

Исследователи, по сути, создали не одну, а сразу множество вакцин, каждая из которых несёт мРНК с двумя важнейшими белками одного из 12-ти распространённых штаммов ВИЧ. Сначала эти вакцины проверили на мышах и убедились, что их иммунитет начал вырабатывать антитела к этим двум белкам из ВИЧ, причём точность «настройки» антител на эти белки оказалась почти стопроцентной, что характерно для вакцин на матричной РНК. Прежние вакцины от ВИЧ, не использующие мРНК, имели низкую точность и потому плохо работали.

Выработка антител к ВИЧ-белкам Env и Gag у вакцинированных мышей и контрольной группы Изображение Nature

На втором этапе испытаний учёные на протяжении 60 недель кололи макакам все 12 вариантов вакцин от разных штаммов ВИЧ — точнее, от его гибрида с вирусом иммунодефицита приматов, потому что сам ВИЧ для макак не заразен. После этого обезьянам каждую неделю стали вводить гибридный ВИЧ и наблюдать за их состоянием. Анализы показали, что их иммунитет начал вырабатывать антитела ко всем 12-ти распространённым штаммам ВИЧ.

Вакцина Moderna от ВИЧ выдержала 13 недель непрерывных атак вируса с общей эффективностью 79% — две из семи макак остались полностью здоровы, а остальные пять всё же заразились, но только на восьмой неделе испытаний. Тогда как макаки в контрольной группе заболели уже на третьей неделе.

Теперь исследователи собираются доработать вакцину и начать клинические испытания на людях. Если они пройдут успешно, медицина может получить первое работающее средство профилактики ВИЧ — хотя, скорее всего, для надёжной защиты прививки придётся ставить регулярно. Возможно, вскоре генная инженерия сможет и лечить уже заражённый организм: в США планируют испытать на людях препарат, который вырезает ВИЧ из клеток.

Наука
Никита Логинов
В США испытают на людях генный препарат для лечения ВИЧ-инфекции — он находит и вырезает вирус из ДНК клеток Статьи редакции

В опытах на обезьянах технология показала эффективность до 95%.

Вирусы иммунодефицита человека (жёлтые) атакуют иммунную Т-клетку (синяя) Фото Национальных институтов здоровья

#новости #медицина #здоровье #вакцины #вич

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Кирилл Вселенский

Бигфарме я смотрю понравилось вакцинировать население

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14
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Никита Логинов

Да что там население, они даже животных колют и смеются

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24
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Грядущий ящик

наркоманы проклятые!

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3
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Грядущий ящик

наколются своих вакцин и ябуца в жеппы

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2
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Грядущий ящик

Кстати, у России тоже собственные рекорды по объёму экспорта вакцин. Больше 1 млрд бакинских это принесло уже.
https://www.rbc.ru/business/10/12/2021/61b1d59f9a7947338594c7c5

Российский экспорт вакцин превысил $1 млрд
В октябре Россия поставила за границу рекордный объем «прочих вакцин для людей» — почти как за все…
www.rbc.ru
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1
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Кирилл Вселенский

Принесло не россии только

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2
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Грядущий ящик

А кому?

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0
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Кирилл Вселенский

Кому отдали на разграбление эту отрасль

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0
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Грядущий ящик

Да нет. Экспортом занимется РФПИ, они же финансировали её создание, им принадлежат все патенты. Это государственный фонд. Те кто производят её на заводах просто получают стандартные заказы по средним ценам. То же самое и с контрактным производством зарубежом. Все сливки всё равно собирает владелец патента (РФПИ).

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Кирилл Вселенский

Глава роспотребнадзора это раз
Что из рфпи воруют тоннами наверно тоже догадываешься?

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0
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Грядущий ящик

По такой логике вообще любой бюджет нет смысла иметь. Воруют же. Но фонд всё равно молодец, что вывели вакцину на экспорт. Это сегодня самый большой по объёму несырьевой экспортный продукт у России получается.

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4
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Кирилл Вселенский

Да

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0
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Кирилл Вселенский

Вот жешь

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0
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Грядущий ящик

могут, умеют, практикуют

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3
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Грядущий ящик

Похоже самое время закупаться акциями пфайзера и модерны

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5
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Грядущий ящик

https://m.lenta.ru/news/2021/12/10/moderna/

Акции Moderna рухнули
Акции фармацевтической компании Moderna в ходе торгов в пятницу, 10 декабря, рухнули на 14,06…
m.lenta.ru
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2
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Грядущий ящик

ну вот, самое время)

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9
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Грядущий ящик

Ну то есть они от сезонного грипа улучшить вакцину так и не смогли, а вот с ВИЧ выстрелит. Фиг знает, фиг знает

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0
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Грядущий ящик

тебя должна интересовать только цена акций

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0
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Грядущий ящик

Без этой вакцины тоже не пустят в ресторан?

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5
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Chikk

Обязательно! И надо будет повторять раз в неделю. :)

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2
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Алексей Иванов

В ночной клуб точно не пустят

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2
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Грядущий ящик

В туалет

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2
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Кирилл Вселенский

Надо будет показывать зиплоки если ты не пехаться идешь

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0
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АТВ

А в dungeon ?

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0
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rustyrazor

Не по православному все это, лучше уж помереть, чем колоть себе уколы всякие.

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4
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Кирилл Вселенский

Вича не существует это заговор бигфармы….

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4
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Иван Пахомов

Они, на протяжении двух лет, не могут сделать точный прогноз по коронавирусу на месяц вперёд. Однако они же, теперь стряпают супертехнологичные вакцины как пирожки. Ну не бывает так.

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1
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Кирилл Вселенский

Причем тут разработчики вакцин и прогнозы по короновирусу, а?

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6
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Грядущий ящик

Исследователи, по сути, создали не одну, а сразу множество вакцин, каждая из которых несёт мРНК с двумя важнейшими белками одного из 12-ти распространённых штаммов ВИЧ.
Добром это не кончится

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3
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Леха

Вакцина называется презерватив?

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2
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Грядущий ящик

не все им умеют пользоваться

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2
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АТВ

Я в детстве надувал как шарики

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1
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Грядущий ящик

ну ты же не совал его в вагину или совал?

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0
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Грядущий ящик

Почему такой умный человек как Никита пишет статьи для даунов ТЖ?

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1
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AttentiveMilk

С розеткой на аватаре, билят

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1
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Madegghead

копирайтеры не бывают умными. Они cntl C cntl V

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0
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Spid3r

Так оно должно лечить или только защищать от?

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Chikk

Плоти и коли. Остальное неважно. :)

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Spid3r

Резонно.

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Грядущий ящик

Тем кто этой вакциной уколется, тоже QR коды будут выдавать?

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Грядущий ящик

Прямо на жопу колоть, чтоб сканировать проще было.

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