Опыты показали, что для привитых макак риск заразиться вирусом иммунодефицита снизился на 79%.

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Группа учёных из фармацевтической компании Moderna и Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) закончили клинические испытания на животных новой вакцины от ВИЧ. Она использует ту же технологию, что и вакцина Moderna от коронавируса — доставку матричной РНК (мРНК), которая «тренирует» иммунитет на компоненты вируса. Этот подход избавлен от недостатков других экспериментальных вакцин и отличается высокой эффективностью, пишут учёные в Nature Medicine.

Исследователи, по сути, создали не одну, а сразу множество вакцин, каждая из которых несёт мРНК с двумя важнейшими белками одного из 12-ти распространённых штаммов ВИЧ. Сначала эти вакцины проверили на мышах и убедились, что их иммунитет начал вырабатывать антитела к этим двум белкам из ВИЧ, причём точность «настройки» антител на эти белки оказалась почти стопроцентной, что характерно для вакцин на матричной РНК. Прежние вакцины от ВИЧ, не использующие мРНК, имели низкую точность и потому плохо работали.

Выработка антител к ВИЧ-белкам Env и Gag у вакцинированных мышей и контрольной группы Изображение Nature

На втором этапе испытаний учёные на протяжении 60 недель кололи макакам все 12 вариантов вакцин от разных штаммов ВИЧ — точнее, от его гибрида с вирусом иммунодефицита приматов, потому что сам ВИЧ для макак не заразен. После этого обезьянам каждую неделю стали вводить гибридный ВИЧ и наблюдать за их состоянием. Анализы показали, что их иммунитет начал вырабатывать антитела ко всем 12-ти распространённым штаммам ВИЧ.

Вакцина Moderna от ВИЧ выдержала 13 недель непрерывных атак вируса с общей эффективностью 79% — две из семи макак остались полностью здоровы, а остальные пять всё же заразились, но только на восьмой неделе испытаний. Тогда как макаки в контрольной группе заболели уже на третьей неделе.

Теперь исследователи собираются доработать вакцину и начать клинические испытания на людях. Если они пройдут успешно, медицина может получить первое работающее средство профилактики ВИЧ — хотя, скорее всего, для надёжной защиты прививки придётся ставить регулярно. Возможно, вскоре генная инженерия сможет и лечить уже заражённый организм: в США планируют испытать на людях препарат, который вырезает ВИЧ из клеток.