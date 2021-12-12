NASA запустило новую систему мониторинга столкновения с астероидами и сайт, где их все можно посмотреть Статьи редакции
Алгоритм теперь учитывает эффект Ярковского и более точно рассчитывает вероятность столкновения.
NASA представило новую технологию мониторинга астероидов под названием Sentry-II, которая заменила систему Sentry, развёрнутую в 2002 году. Об этом сообщается на сайте агентства.
Телескопы по всему миру обнаружили почти 28 тысяч околоземных астероидов. NASA ожидает, что в ближайшие годы находить их будут чаще — поэтому специалисты разработали новый алгоритм, который будет точнее оценивать риск столкновения объектов с Землёй.
У Sentry было одно серьёзное ограничение — алгоритм не учитывал эффект Ярковского. Это явление, при котором у астероида появляется слабый реактивный импульс за счёт теплового излучения от нагревшейся днём и остывающей ночью поверхности.
NASA уточнило, что это явление слабо влияет на движение астероида в течение короткого периода времени, но может значительно изменить его орбиту в течение десятилетий и веков. В 2020 году учёные рассказали, что эффект Ярковского влияет на орбиту астероида Апофис. Он смещается от траектории, определяемой только гравитационным полем, примерно на 170 метров в год — сценарий возможного столкновения Апофиса с Землей в 2068 году нельзя полностью исключать. Вероятность составляет примерно 1 из 150 тысяч.
Sentry также не могла точно рассчитать вероятность столкновения с Землей астероидов, которые находились на очень близком расстоянии. Движение этих небесных тел отклоняется гравитацией планеты.
NASA также напомнило, что астероиды — это не хаотические объекты, внезапно меняющие курс, как показано в художественных фильмах. «Это чрезвычайно предсказуемые небесные тела, которые подчиняются законам физики», — заявили в агентстве.
Вместе с запуском системы Sentry-II NASA представило сайт «Eyes on Asteroids», где можно изучить все обнаруженные астероиды. Данные постоянно обновляются.
На сайте можно посмотреть на ближайшие к Земле астероиды. В NASA рассчитывают, что так пользователи смогут реально оценить, насколько объекты пролетит близко к Земле, ведь в СМИ их часто называют опасными.