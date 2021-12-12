Алгоритм теперь учитывает эффект Ярковского и более точно рассчитывает вероятность столкновения.

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NASA представило новую технологию мониторинга астероидов под названием Sentry-II, которая заменила систему Sentry, развёрнутую в 2002 году. Об этом сообщается на сайте агентства.

Телескопы по всему миру обнаружили почти 28 тысяч околоземных астероидов. NASA ожидает, что в ближайшие годы находить их будут чаще — поэтому специалисты разработали новый алгоритм, который будет точнее оценивать риск столкновения объектов с Землёй.

Первая версия Sentry была очень мощной системой, которая проработала почти 20 лет. Она была основана на очень умной математике. Менее чем за час можно было достоверно получить вероятность столкновения для недавно открытого астероида в течение следующих 100 лет. Хавьер Роа Висенс ведущий автор разработки Sentry-II

У Sentry было одно серьёзное ограничение — алгоритм не учитывал эффект Ярковского. Это явление, при котором у астероида появляется слабый реактивный импульс за счёт теплового излучения от нагревшейся днём и остывающей ночью поверхности.

Sentry не могла автоматически учесть эффект Ярковского, это было ограничением. Каждый раз, когда мы сталкивались с каким-либо особым случаем, например, с астероидами Апофис, Бенну или 1950 DA, нам приходилось проводить сложный ручной анализ. С Sentry-II нам больше не нужно этого делать. Давид Фарноккиа инженер Лаборатории реактивного движения НАСА

NASA уточнило, что это явление слабо влияет на движение астероида в течение короткого периода времени, но может значительно изменить его орбиту в течение десятилетий и веков. В 2020 году учёные рассказали, что эффект Ярковского влияет на орбиту астероида Апофис. Он смещается от траектории, определяемой только гравитационным полем, примерно на 170 метров в год — сценарий возможного столкновения Апофиса с Землей в 2068 году нельзя полностью исключать. Вероятность составляет примерно 1 из 150 тысяч.

Объяснение эффекта Ярковского

Sentry также не могла точно рассчитать вероятность столкновения с Землей астероидов, которые находились на очень близком расстоянии. Движение этих небесных тел отклоняется гравитацией планеты.

NASA также напомнило, что астероиды — это не хаотические объекты, внезапно меняющие курс, как показано в художественных фильмах. «Это чрезвычайно предсказуемые небесные тела, которые подчиняются законам физики», — заявили в агентстве.

Орбиты 2200 потенциально опасных для Земли объектов, рассчитанных Центром исследований околоземных объектов (CNEOS)

Вместе с запуском системы Sentry-II NASA представило сайт «Eyes on Asteroids», где можно изучить все обнаруженные астероиды. Данные постоянно обновляются.