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Наука
Артём Мазанов

Учёные увидели экзопланету у самой массивной двойной звёзды. Считалось, что её там не могло быть из-за ужасных условий Статьи редакции

Найденная планета в 10 раз тяжелее Юпитера. Она движется по одной из самых широких орбит из всех когда-либо наблюдавшихся.

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Слева вверху – Бета Центавра, справа снизу — найденная планета, справа сверху — одна из далёких звёзд

С помощью Очень большого телескопа Европейской южной обсерватории учёные смогли получить изображение планеты b Cen (AB) b, обращающейся вокруг Бета Центавра — двойной звезды, которую можно увидеть с Земли невооружённым взглядом. Об этом сообщается на сайте обсерватории.

Обнаружение планеты вокруг Беты Центавра вызвало у нас настоящую бурю эмоций, поскольку оно полностью меняет картину устройства планетных систем, расположенных вокруг массивных звезд.

авторы исследования

Система состоит из звёзд с общей массой 6–10 масс Солнца и расположена на расстоянии примерно в 325 световых лет от Земли в созвездии Центавра. До этого открытия учёные не находили планеты в системах, масса звёзд которых превышает солнечную в три раза.

Главная звезда Бета Центавра в три раза горячее Солнца. Такая температура и масса должны воздействовать на окружающий звезду газ, это должно мешать образованию планет: чем горячее звезда, тем больше энергии в излучении — окружающее вещество испаряется быстрее.

Звезды B-типа обычно считаются весьма разрушительной и опасной средой, поэтому считалось, что вокруг них должно быть чрезвычайно трудно формироваться большим планетам.

авторы исследования

Открытие показывает, что суперюпитеры всё-таки могут формироваться и в таких неблагоприятных условиях. По словам соавтора работы Гайятри Вишваната из Стокгольмского университета, «планета в системе Бета Центавра — очень странный мир, существующий в среде, совершенно непохожей на то, что мы видим на Земле и в Солнечной системе».

Планета обозначена буквой b, звёзды — bg

Планета b Cen (AB) b движется по орбите, которая в 100 раз превышает радиус орбиты Юпитера. Учёные предполагают, что именно благодаря такому большому расстоянию от основной звезды планете и удалось «выжить». Она находится от пары звёзд на расстоянии, в 560 раз превышающем расстояние между Землей и Солнцем.

Учёные также рассказали, что первое изображение планеты получили более 20 лет назад с помощью 3,6-метрового телескоп Европейской южной обсерватории. Но тогда никто не знал, что это планета.

#космос #исследования

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Dmitry Ryleev

Респект редакции за научные статьи

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Методический клуб

из-за ужасных условий
Неужто с 10 до 10 работает без выходных?

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7
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Eldar

Когда уже мы сможем летать в далекий космос и делать ебанутые селфи для инсты.

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4
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Методический клуб

Тогда они будут уже не ебанутыми и будут всех бесить своей банальностью

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3
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Eldar

но вселенная бесконечна брат

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1
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Методический клуб

В это же время новость на этой экзопланете:
Учёные обнаружили жизнь в России. Считалось, что её там не может быть из-за ужасных условий

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Magomed Kulaev

Ужасные условия? про Россию уже шутили?

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3
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Полуслепой Пью

И в чем ценность этой информации? Люди до Луны -то долететь не могут снова . А тут про какой-то суперюпитер у Беты Центавра.

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Игорь 2.0

И что теперь, не исследовать дальше границы до которой когда-то смогли долететь?)

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Полуслепой Пью

Я даже больше скажу дальше Солнечной системы люди никогда не улетят с вероятностью 90%

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Методический клуб

Но тогда никто знал

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Методический клуб

Считалось, что её там не может быть из-за ужасных условий
Ха-ха! Там что, в околозвёздном пространстве - РОССИЯ?!

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Методический клуб

с помощью Очень большого телескопа
А по ссылке Очень Большой телескоп.
Возможно, на самом деле он вообще Очень Большой Телескоп?

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