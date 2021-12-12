Найденная планета в 10 раз тяжелее Юпитера. Она движется по одной из самых широких орбит из всех когда-либо наблюдавшихся.

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Слева вверху – Бета Центавра, справа снизу — найденная планета, справа сверху — одна из далёких звёзд

С помощью Очень большого телескопа Европейской южной обсерватории учёные смогли получить изображение планеты b Cen (AB) b, обращающейся вокруг Бета Центавра — двойной звезды, которую можно увидеть с Земли невооружённым взглядом. Об этом сообщается на сайте обсерватории.

Обнаружение планеты вокруг Беты Центавра вызвало у нас настоящую бурю эмоций, поскольку оно полностью меняет картину устройства планетных систем, расположенных вокруг массивных звезд. авторы исследования

Система состоит из звёзд с общей массой 6–10 масс Солнца и расположена на расстоянии примерно в 325 световых лет от Земли в созвездии Центавра. До этого открытия учёные не находили планеты в системах, масса звёзд которых превышает солнечную в три раза.

Главная звезда Бета Центавра в три раза горячее Солнца. Такая температура и масса должны воздействовать на окружающий звезду газ, это должно мешать образованию планет: чем горячее звезда, тем больше энергии в излучении — окружающее вещество испаряется быстрее.

Звезды B-типа обычно считаются весьма разрушительной и опасной средой, поэтому считалось, что вокруг них должно быть чрезвычайно трудно формироваться большим планетам. авторы исследования

Открытие показывает, что суперюпитеры всё-таки могут формироваться и в таких неблагоприятных условиях. По словам соавтора работы Гайятри Вишваната из Стокгольмского университета, «планета в системе Бета Центавра — очень странный мир, существующий в среде, совершенно непохожей на то, что мы видим на Земле и в Солнечной системе».

Планета обозначена буквой b, звёзды — bg

Планета b Cen (AB) b движется по орбите, которая в 100 раз превышает радиус орбиты Юпитера. Учёные предполагают, что именно благодаря такому большому расстоянию от основной звезды планете и удалось «выжить». Она находится от пары звёзд на расстоянии, в 560 раз превышающем расстояние между Землей и Солнцем.