Учёные увидели экзопланету у самой массивной двойной звёзды. Считалось, что её там не могло быть из-за ужасных условий Статьи редакции
Найденная планета в 10 раз тяжелее Юпитера. Она движется по одной из самых широких орбит из всех когда-либо наблюдавшихся.
С помощью Очень большого телескопа Европейской южной обсерватории учёные смогли получить изображение планеты b Cen (AB) b, обращающейся вокруг Бета Центавра — двойной звезды, которую можно увидеть с Земли невооружённым взглядом. Об этом сообщается на сайте обсерватории.
Система состоит из звёзд с общей массой 6–10 масс Солнца и расположена на расстоянии примерно в 325 световых лет от Земли в созвездии Центавра. До этого открытия учёные не находили планеты в системах, масса звёзд которых превышает солнечную в три раза.
Главная звезда Бета Центавра в три раза горячее Солнца. Такая температура и масса должны воздействовать на окружающий звезду газ, это должно мешать образованию планет: чем горячее звезда, тем больше энергии в излучении — окружающее вещество испаряется быстрее.
Открытие показывает, что суперюпитеры всё-таки могут формироваться и в таких неблагоприятных условиях. По словам соавтора работы Гайятри Вишваната из Стокгольмского университета, «планета в системе Бета Центавра — очень странный мир, существующий в среде, совершенно непохожей на то, что мы видим на Земле и в Солнечной системе».
Планета b Cen (AB) b движется по орбите, которая в 100 раз превышает радиус орбиты Юпитера. Учёные предполагают, что именно благодаря такому большому расстоянию от основной звезды планете и удалось «выжить». Она находится от пары звёзд на расстоянии, в 560 раз превышающем расстояние между Землей и Солнцем.
Учёные также рассказали, что первое изображение планеты получили более 20 лет назад с помощью 3,6-метрового телескоп Европейской южной обсерватории. Но тогда никто не знал, что это планета.
Респект редакции за научные статьи
Когда уже мы сможем летать в далекий космос и делать ебанутые селфи для инсты.
но вселенная бесконечна брат
Ужасные условия? про Россию уже шутили?
И в чем ценность этой информации? Люди до Луны -то долететь не могут снова . А тут про какой-то суперюпитер у Беты Центавра.
И что теперь, не исследовать дальше границы до которой когда-то смогли долететь?)
Я даже больше скажу дальше Солнечной системы люди никогда не улетят с вероятностью 90%