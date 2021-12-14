Из-за повышения внутриглазного давления в невесомости половина астронавтов NASA начинала хуже видеть после полугода на МКС. Эта проблема осложняла будущие миссии на Марс

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Инженеры из Юго-западного медицинского центра Техасского университета разработали спальный мешок, который может предотвратить нарушение зрения у людей, которые долгое время находятся в космосе. Об этом сообщается на сайте центра.

Из-за невесомости количество жидкости в верхней части тела возрастает и повышается внутричерепное давление — это приводит к деформации глазных яблок (Spaceflight-associated neuro-ocular syndrome, SANS). На Земле таких проблем нет: отток происходит благодаря гравитации.

Ещё в 2017 году учёные выяснили, что повышенное давление может способствовать развитию SANS. Тогда они набрали добровольцев, которые вылечились от рака, но не удалили порты для химиотерапии. Благодаря этим портам можно было измерять давление в черепе напрямую.

Добровольцев отправили на самолётах в верхние слои атмосферы, в условия невесомости. Результаты исследования показали, что давление у лежачего человека больше, чем в условиях невесомости. Но на Земле человек может встать на ноги, это способствует оттоку жидкости.

Хороид — слой кровеносных сосудов глаза, расположенный между сетчаткой и склерой, больше всего уязвим к деформации

Учёные разработали для космонавтов специальный вакуумный мешок. Он сдавливает туловище во время сна, благодаря этому поддерживается нормальный баланс жидкостей, близкий к тому, что наблюдается на Земле.

Мешок протестировали на 10 добровольцах, которые 72 часа лежали в постели. Ночью учёные помещали нижнюю часть тела некоторых из них в спальные мешки на восемь часов. У тех, кто находился в мешке, проблем с глазами не зафиксировали.

Трёх дней оказалось достаточно, чтобы глазные яблоки немного деформировались. из статьи Юго-западного медицинского центра Техасского университета

NASA рассчитывает, что этот мешок поможет решить проблему развития SANS. Похожая технология уже несколько десятилетий применяется для поддержания костной и мышечной массы астронавтов. Но её не рассматривали как борьбу с внутричерепным давлением.

Более чем у половины астронавтов, пробывших на МКС свыше полугода, фиксировали проблемы со зрением. У части развилась дальнозоркость, появились трудности с чтением и им требовалась помощь экипажа в проведении экспериментов. Часть осложнений, вызванных SANS — временная. После возвращения на Землю зрение восстанавливается.

Пока лучшее средство для борьбы с SANS — специальные очки с регулируемыми линзами, которые корректируют зрение. Но в долгосрочной перспективе они не помогут. Очки также не решают ещё одну проблему: нахождение в невесомости повышает риски развития аритмии. Она может привести к образованию тромбов, инфаркту и инсульту.

Доктор Бенджамин Левин рассказал, что пока точно неизвестно, «насколько серьёзными могут быть последствия более длительного полёта, например, двухлетнего полёта на Марс».