Новая веха знаменует собой один важный шаг для Parker Solar Probe и один гигантский скачок в солнечной науке. [...] Прикосновение к веществу, из которого состоит Солнце, поможет учёным раскрыть важную информацию о нашей ближайшей звезде и ее влиянии на Cолнечную систему.