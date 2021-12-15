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Наука
Яна Ломакина

Созданный человеком аппарат впервые достиг атмосферы Солнца — звёздной короны «коснулся» американский зонд Parker Статьи редакции

Космический аппарат прислал фотографии.

42
3540 просмотров
Псевдостримеры — массивные структуры над поверхностью Солнца Снимок аппарата Parker

Космический аппарат Parker Solar Probe впервые пролетел через верхние слои атмосферы Солнца и собрал образцы частиц и сведения о магнитных полях, сообщили в пресс-службе NASA.

Новая веха знаменует собой один важный шаг для Parker Solar Probe и один гигантский скачок в солнечной науке. [...] Прикосновение к веществу, из которого состоит Солнце, поможет учёным раскрыть важную информацию о нашей ближайшей звезде и ее влиянии на Cолнечную систему.

из сообщения NASA

Parker продолжит летать через звёздную корону для сбора большего количества данных.

Аппарат Parker Solar Probe запустили для изучения Солнца в 2018 году. Его оснастили оборудованием для изучения магнитных полей, плазмы и камерами для съёмки солнечных ветров. Parker защищён тепловым щитом толщиной 11 см из углепластика, который может выдержать температуру около 1370 градусов Цельсия. Продолжительность миссии аппарата — семь лет.

#новости #космос #nasa

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Al

Псевдостримеры

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35
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Антигравитационный торт

Parker защищён тепловым щитом толщиной 11 см из углепластика

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30
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VladimirV

Советские аппараты не смогли прислать фото так как летели ночью

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9
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Сталин спас Россию

Формально, Земля тоже плавает в верхнем слое атмосферы Солнца)

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8
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Robo Krabe

Нет у Солнца атмосферы

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–1
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George Tyurin

Научное определение атмосферы- Газовая оболочка вокруг небесного тела, удерживаемая гравитацией.

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6
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Robo Krabe

The photosphere is a star's outer shell from which light is radiated.
Это о Солнце они говорят.

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0
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Robo Krabe

Да что вы говорите....
Атмосфера есть у всех массивных тел — газовых гигантов, в Солнечной системе — у планет земной группы, кроме Меркурия.
Планеты земно́й гру́ппы — четыре планеты Солнечной системы: Меркурий, Венера, Земля и Марс.

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–1
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Сталин спас Россию

Я тебе сказал - не выёбывайся. Фотосферу спокойно называют атмосферой без всяких инфарктов и обмороков.

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0
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Robo Krabe

Называют, такие же школьники как и ты. Усатый тиран.

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3
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aliftin

Тебе определённо нужно начать развивать подсайт наука.

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0
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Robo Krabe

У меня выгрузка. Я занят.

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2
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Целесообразный фонарь

Ещё только шланговка, до начала выгрузки успеешь

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0
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Robo Krabe

Много ты знаешь про шланговку.
Уже во всю высыпаем

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0
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Здесь Сейчас

Главное чтоб не швабровка

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0
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Сталин спас Россию

Да, трёх минут Википедии с кривыми выводами для этого достаточно

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0
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aliftin

Все так.

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0
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Robo Krabe

Сказал школьник не способный отличить Солнце от планеты

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Сталин спас Россию

Иди уже грузи свою хуйню, эксперт диванный. Ну или расскажи пресс-службе НАСА, что они неправильно термины употребляют. Посмотрим, посмеёмся.

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0
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Сталин спас Россию

Я такой

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0
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сироп от щекотки
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3
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FOX

https://youtu.be/Nwl-vtix29c

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1
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Yuri Polu

Вернул мой 2001 …
пиздец 20 лет прошло

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0
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Целесообразный фонарь

Я на вписках такие же фотки делал

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2
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Целесообразный фонарь

Псевдостримеры — массивные структуры над поверхностью Солнца
 А, вот где находятся стримеры из бассейнов

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0
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Фонзи

Слишком очевидная была тема для обыгрывания шутки. Попробуйте что-нибудь другое.

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–1
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Целесообразный фонарь

Попробуйте сами

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5
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Фонзи

Пошутить на тему интересного научного прорыва? Мы не в твиттере. А, я понял. Тут все пытаются шутить, ПРИПЛЕТАТЬ рашку, чтобы больше лайков заработать. Соревнования свои.

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–9
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Целесообразный фонарь

Одно другому не мешает. Найс слился

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2
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Фонзи

Слился ты, когда "пошутил" самым очевидным способом. Долго думал, прежде чем написать?

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–7
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Целесообразный фонарь

Оправдания ты придумываешь гораздо лучше чем шутки

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2
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Фонзи

Ты, к сожалению, не умеешь ни того, ни другого.

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–6
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Целесообразный фонарь

Ты не с той ноги встал? За что агрессия?

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1
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Фонзи

Никакой агрессии. Добра тебе.

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0
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Сталин спас Россию

Да тут всего несколько долбоёбов политоту в каждую тему тащат, заигнорь их и будет тебе счастье

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Robo Krabe

У Солнца нет атмосферы. У Солнца фотосфера.
Атмосфера есть у всех планет земного типа в нашей солнечной системе.
Исключение - Нептун.

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0
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Сталин спас Россию

Не выёбывайся.

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Robo Krabe

В школе плохо учился штоле? Усатый.

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Al
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Целесообразный фонарь

https://youtu.be/9y5ak_MSUuk

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0
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Станислав Злобин

А созданный не человеком когда касался?

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Максим Шишлов

Технически солнечный ветер же тоже часть "атмосферы" Солнца, то есть простирается до самых границ системы.

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