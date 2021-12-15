Созданный человеком аппарат впервые достиг атмосферы Солнца — звёздной короны «коснулся» американский зонд Parker Статьи редакции
Космический аппарат прислал фотографии.
Космический аппарат Parker Solar Probe впервые пролетел через верхние слои атмосферы Солнца и собрал образцы частиц и сведения о магнитных полях, сообщили в пресс-службе NASA.
Parker продолжит летать через звёздную корону для сбора большего количества данных.
Аппарат Parker Solar Probe запустили для изучения Солнца в 2018 году. Его оснастили оборудованием для изучения магнитных полей, плазмы и камерами для съёмки солнечных ветров. Parker защищён тепловым щитом толщиной 11 см из углепластика, который может выдержать температуру около 1370 градусов Цельсия. Продолжительность миссии аппарата — семь лет.
Псевдостримеры
Parker защищён тепловым щитом толщиной 11 см из углепластика
Советские аппараты не смогли прислать фото так как летели ночью
Формально, Земля тоже плавает в верхнем слое атмосферы Солнца)
Нет у Солнца атмосферы
Научное определение атмосферы- Газовая оболочка вокруг небесного тела, удерживаемая гравитацией.
The photosphere is a star's outer shell from which light is radiated.
Это о Солнце они говорят.
Да что вы говорите....
Атмосфера есть у всех массивных тел — газовых гигантов, в Солнечной системе — у планет земной группы, кроме Меркурия.
Планеты земно́й гру́ппы — четыре планеты Солнечной системы: Меркурий, Венера, Земля и Марс.
Я тебе сказал - не выёбывайся. Фотосферу спокойно называют атмосферой без всяких инфарктов и обмороков.
Называют, такие же школьники как и ты. Усатый тиран.
Тебе определённо нужно начать развивать подсайт наука.
У меня выгрузка. Я занят.
Много ты знаешь про шланговку.
Уже во всю высыпаем
Главное чтоб не швабровка
Да, трёх минут Википедии с кривыми выводами для этого достаточно
Все так.
Сказал школьник не способный отличить Солнце от планеты
Иди уже грузи свою хуйню, эксперт диванный. Ну или расскажи пресс-службе НАСА, что они неправильно термины употребляют. Посмотрим, посмеёмся.
Я такой
Вернул мой 2001 …
пиздец 20 лет прошло
Слишком очевидная была тема для обыгрывания шутки. Попробуйте что-нибудь другое.
Пошутить на тему интересного научного прорыва? Мы не в твиттере. А, я понял. Тут все пытаются шутить, ПРИПЛЕТАТЬ рашку, чтобы больше лайков заработать. Соревнования свои.
Слился ты, когда "пошутил" самым очевидным способом. Долго думал, прежде чем написать?
Ты, к сожалению, не умеешь ни того, ни другого.
Никакой агрессии. Добра тебе.
Да тут всего несколько долбоёбов политоту в каждую тему тащат, заигнорь их и будет тебе счастье
У Солнца нет атмосферы. У Солнца фотосфера.
Атмосфера есть у всех планет земного типа в нашей солнечной системе.
Исключение - Нептун.
Не выёбывайся.
В школе плохо учился штоле? Усатый.
А созданный не человеком когда касался?
Технически солнечный ветер же тоже часть "атмосферы" Солнца, то есть простирается до самых границ системы.