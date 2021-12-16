Скопление ценного ресурса в низких широтах открывает перспективы для потенциальных экспедиций.

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Орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter (TGO) в рамках программы «ЭкзоМарс» Европейского космического агентства и «Роскосмоса» обнаружил обширные запасы воды в долинах Маринера — самом большом известном каньоне в Солнечной системе.

Открытие удалось совершить благодаря детектору эпитепловых нейтронов FREND, который анализирует содержание водорода в слое марсианского грунта на глубине до одного метра.

Мы обнаружили, что центральная часть долин Маринера заполнена водой — гораздо большим количеством, чем ожидалось. Это похоже на районы вечной мерзлоты на Земле, где лёд остаётся под сухой почвой из-за постоянных низких температур. Алексей Малахов исследователь Института космических исследований РАН

Ранее астрономы уже находили воду на Марсе, но преимущественно в холодных полярных регионах и в виде льда. Система каньонов же простирается на более чем 4000 километров вдоль экватора планеты.

По словам ведущего научного сотрудника Игоря Митрофанова, молекулы воды составляют около 40% от приповерхностых пород в зоне «Кандор Хаос», а глубже могут находиться богатые «оазисы».

Ландшафт долин Маринера

Учёным ещё предстоит определить точный состав и форму воды, но сам факт скопления ценного ресурса в низких широтах открывает новые перспективы для исследований и экспедиций.