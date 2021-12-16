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Наука
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Исследователи обнаружили крупные запасы воды в системе каньонов Марса Статьи редакции

Скопление ценного ресурса в низких широтах открывает перспективы для потенциальных экспедиций.

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Орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter (TGO) в рамках программы «ЭкзоМарс» Европейского космического агентства и «Роскосмоса» обнаружил обширные запасы воды в долинах Маринера — самом большом известном каньоне в Солнечной системе.

Открытие удалось совершить благодаря детектору эпитепловых нейтронов FREND, который анализирует содержание водорода в слое марсианского грунта на глубине до одного метра.

Мы обнаружили, что центральная часть долин Маринера заполнена водой — гораздо большим количеством, чем ожидалось. Это похоже на районы вечной мерзлоты на Земле, где лёд остаётся под сухой почвой из-за постоянных низких температур.

Алексей Малахов
исследователь Института космических исследований РАН

Ранее астрономы уже находили воду на Марсе, но преимущественно в холодных полярных регионах и в виде льда. Система каньонов же простирается на более чем 4000 километров вдоль экватора планеты.

По словам ведущего научного сотрудника Игоря Митрофанова, молекулы воды составляют около 40% от приповерхностых пород в зоне «Кандор Хаос», а глубже могут находиться богатые «оазисы».

Ландшафт долин Маринера

Учёным ещё предстоит определить точный состав и форму воды, но сам факт скопления ценного ресурса в низких широтах открывает новые перспективы для исследований и экспедиций.

Зонд TGO находится на орбите с 2016 года, а в 2022-м к научной миссии присоединятся европейский марсоход «Розалинда Франклин» и российская посадочная платформа «Казачок» — они будут выяснять, существовала ли когда-либо жизнь на Марсе.

#новости #наука

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Даниил Слесарчук

у нас на земле так много воды что затопило манхэттен с флоридой. Не знаю, для чего они ищут её на марсе. Богатые белые люди как обычно придумывают очередной способ как сжечь побольше топлива отправляя в космос свои безделушки, вот и все. Надо ввести мораторий на запуск всего этого белого дерьма в космос
недавно в прогрессивном медиаиздании читал что в швеции (весьма прогрессивное сообщество людей) возник такой феномен что людям стыдно летать на самолетах из-за понимания какой урон они наносят нашей экологии. Но вот почему то на полеты в космос логика эта не распространяется...

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–22
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Другой Ник

Аналитика, которую мы заслужили

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21
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Sail
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0
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Рыбный единорожек88
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11
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VCHSLV

хотят свалить от такого душнилы как ты.

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4
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Даниил Слесарчук

знаем-знаем эти либертарианские сомали без регулирования гос-ва и без власти обшественных институтов. Космос наш! ООН и прогрессивной общественности!

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–6
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VCHSLV

You know НИXYЯ об этом как и я. Расслабь булки и ебашь в пятёрку покупать ̶п̶о̶ акции.

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0
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Рыбный единорожек88

Но вот почему то на полеты в космос логика эта не распространяется...
Потому что полёты на самолётах - обыденность, а запуск ракет - исследования. Многое из того, чем ты пользуешься ежедневно, уважаемый быдловатый обыватель, было изобретено вследствие развития технологий, немалым толчком к которому послужили фундаментальные исследования, в том числе в космосе.

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1
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Даниил Слесарчук

исследователи заново открыли воду

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Рыбный единорожек88

На Марсе. Это значит, что там можно исследовать происхождение Солнечной системы, возможное наличие жизни на Марсе и строить базы для долговременных экспедиций.

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0
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Даниил Слесарчук

вода на земле может помочь в исследовании происхождения солнечной системы, жизнь на земле присутсвует во всем ее многообразии и да, для долговременных экспедиций наша планета также пригодна

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Рыбный единорожек88

Если бы все люди следовали твоей логике, мы сейчас в лучшем случае бегали бы сейчас за антилопами по африканским саваннам.

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Рыбный единорожек88

открывает перспективы для потенциальных экспедиций
 Не с Манхэттена же воду тащить

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Pa Chu

А что, обнаружение воды на марсе так очевидно отрицательно сказывается на экосистемах Земли? Я что-то не вполне улавливаю эту связь.

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Ivar Ragnarsson

Может потому что космос это то, что находится за пределами планеты?

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Рыбный единорожек88

Пиво марсиянское когда ждать?

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Pa Chu

на соточку вопрос
теперь и я хочу попробовать такое

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Pa Chu

UPD:
Спасение найдено

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Pa Chu

UPD:
ё-моё, даже Special TJ edition

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Илья Калимулин

Арнольд с выпученными глазами.jpg

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Sail
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Стас Фарбер

Этим митингующих можно как то вылавливать?

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Андрей Васильев

"...и российская посадочная платформа «Казачок»"
я загуглил для вас:

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Кот Эхолот

Хуйню нагуглил, казачок должен быть увешан медалями. Перегугливай!!!

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Кот Эхолот

А вот чё мне интересно то. Если допустим в глубинах Марса имеется много жидкой воды, озера, ну или реки подземные, может ли там существовать в них какая-то примитивная жизнь?

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