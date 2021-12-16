Исследователи обнаружили крупные запасы воды в системе каньонов Марса Статьи редакции
Скопление ценного ресурса в низких широтах открывает перспективы для потенциальных экспедиций.
Орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter (TGO) в рамках программы «ЭкзоМарс» Европейского космического агентства и «Роскосмоса» обнаружил обширные запасы воды в долинах Маринера — самом большом известном каньоне в Солнечной системе.
Открытие удалось совершить благодаря детектору эпитепловых нейтронов FREND, который анализирует содержание водорода в слое марсианского грунта на глубине до одного метра.
Ранее астрономы уже находили воду на Марсе, но преимущественно в холодных полярных регионах и в виде льда. Система каньонов же простирается на более чем 4000 километров вдоль экватора планеты.
По словам ведущего научного сотрудника Игоря Митрофанова, молекулы воды составляют около 40% от приповерхностых пород в зоне «Кандор Хаос», а глубже могут находиться богатые «оазисы».
Учёным ещё предстоит определить точный состав и форму воды, но сам факт скопления ценного ресурса в низких широтах открывает новые перспективы для исследований и экспедиций.
Зонд TGO находится на орбите с 2016 года, а в 2022-м к научной миссии присоединятся европейский марсоход «Розалинда Франклин» и российская посадочная платформа «Казачок» — они будут выяснять, существовала ли когда-либо жизнь на Марсе.
у нас на земле так много воды что затопило манхэттен с флоридой. Не знаю, для чего они ищут её на марсе. Богатые белые люди как обычно придумывают очередной способ как сжечь побольше топлива отправляя в космос свои безделушки, вот и все. Надо ввести мораторий на запуск всего этого белого дерьма в космос
недавно в прогрессивном медиаиздании читал что в швеции (весьма прогрессивное сообщество людей) возник такой феномен что людям стыдно летать на самолетах из-за понимания какой урон они наносят нашей экологии. Но вот почему то на полеты в космос логика эта не распространяется...
Аналитика, которую мы заслужили
хотят свалить от такого душнилы как ты.
знаем-знаем эти либертарианские сомали без регулирования гос-ва и без власти обшественных институтов. Космос наш! ООН и прогрессивной общественности!
You know НИXYЯ об этом как и я. Расслабь булки и ебашь в пятёрку покупать ̶п̶о̶ акции.
Но вот почему то на полеты в космос логика эта не распространяется...
Потому что полёты на самолётах - обыденность, а запуск ракет - исследования. Многое из того, чем ты пользуешься ежедневно, уважаемый быдловатый обыватель, было изобретено вследствие развития технологий, немалым толчком к которому послужили фундаментальные исследования, в том числе в космосе.
исследователи заново открыли воду
вода на земле может помочь в исследовании происхождения солнечной системы, жизнь на земле присутсвует во всем ее многообразии и да, для долговременных экспедиций наша планета также пригодна
А что, обнаружение воды на марсе так очевидно отрицательно сказывается на экосистемах Земли? Я что-то не вполне улавливаю эту связь.
Может потому что космос это то, что находится за пределами планеты?
на соточку вопрос
теперь и я хочу попробовать такое
UPD:
Спасение найдено
UPD:
ё-моё, даже Special TJ edition
Арнольд с выпученными глазами.jpg
Этим митингующих можно как то вылавливать?
"...и российская посадочная платформа «Казачок»"
я загуглил для вас:
Хуйню нагуглил, казачок должен быть увешан медалями. Перегугливай!!!
А вот чё мне интересно то. Если допустим в глубинах Марса имеется много жидкой воды, озера, ну или реки подземные, может ли там существовать в них какая-то примитивная жизнь?