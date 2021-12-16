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Наука
Яна Ломакина

Животные, как и люди, передают по наследству имущество, знания и места в иерархии — это выяснили учёные из США Статьи редакции

Среди них возникает неравенство, которое сохраняется на протяжении поколений.

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Рыбы-клоуны среди актиний Фото «Элементы»

Группа учёных из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Миллс Колледжа выяснила, что животные придерживаются концепции привилегий — потомство получает от родителей преимущества, связанные с принадлежностью к доминирующей группе. Исследование опубликовано в журнале Behavioral Ecology.

В своей работе учёные понимают под привилегией унаследованный доступ к ресурсам — земле, продовольствию, жилью или знаниям. Они выяснили, что «привилегированные группы» есть как среди животных, так и среди насекомых, рыб и птиц. Авторы исследования приводят следующие примеры:

  • Некоторые группы рыб-клоунов наследуют «право» прятаться и размножаться среди самых крупных (следовательно, наиболее безопасных) морских актиний;
  • Детёныши пятнистых гиен, занимающих высокое положение в иерархии группы, наследуют их социальный ранг и приоритетный доступ к пище;
  • Красные тетерева передают своим сыновьям защищённые территории;
  • Cамки ос наследуют от своих матерей гнёзда, получая преимущество для размножения;
  • Детёныши некоторых видов шимпанзе и обезьян-капуцинов получают от своих родителей каменные инструменты для колки орехов и знания, как их использовать.

Учёные отмечают, что наследованные от предков преимущества сохраняются на протяжении нескольких поколений и усугубляют неравенство. Потомки «непривилегированных» особей получают меньше еды и чаще подвергаются опасности. Они оставляют меньше потомства, иногда и вовсе вымирают. «Привилегированные» группы присваивают их ресурсы и территории, увеличивая свою численность.

Оранжевым и коричневым цветом выделены детёныши «привилегированных» особей, жёлтым — «непривилегированных». Первая группа, по данным учёных, оставляет больше потомства Изображение авторов исследования 

По мнению авторов исследования, изучение концепции привилегий среди животных может помочь лучше понять «глубокие эволюционные корни неравенства» в человеческом обществе.

#новости #животные

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Рыбный единорожек88

Когда казалось, что победа над неравенством достижима, но разверзлась бездна

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16
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Gedevan

С чего бы это могло показаться?

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0
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Soviet Pooh

Они ещё и детей своих жрут.
И что?

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4
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Рыбный единорожек88

Вот бы гобронидзе в этот тред

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3
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Рыбный единорожек88

Он бы сказал "код говно"

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0
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Рыбный единорожек88

Извини не понял шутки

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0
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Рыбный единорожек88

Ну и какие претензии к Путину?

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Рыбный единорожек88

Почему он все ещё не президент Украины

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2
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тим тим

Кальмары сейчас снимут свой сериал: Игра в человека

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2
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Veniamin Borzov

А, так это природа!
Ну всё понятно, а мы-то дураки думали, что это явная социальная несправедливость и безобразное имущественное расслоение.
Всё, теперь можно с чистым сердцем крепостное право восстанавливать. По всему миру.

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1
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Marco Pagot

Комуняки уже отобрали у властных, богатых и успешных людей их собственность и жизни, чтобы покончить навсегда с «несправедливостью и безобразным имущественным расслоением». В итоге, сами эти комуняки создали новую иерархию и взобрались на её верхушку, попутно перебив миллионы людей за нихуя.

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Камень Куст

люди разве не животные?

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1
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Marco Pagot

некоторые люди считают, что нет

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3
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Рыбный единорожек88

Для некоторых инстинкты, это социальный конструкт.

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Сергей Ахрем

Ура ,рыночек это биология!

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Сергій Осипчук

Люди ошибка, животные с мозгами. Которым либо нужно становится снова животным либо андроидами.

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Marco Pagot

Под ошибкой ты подразумеваешь желание некоторых людей истребить неравенство?

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2
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Vladislav Donets

https://www.youtube.com/watch?v=U-ijUylm64k

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Рыбный единорожек88

Иронично, что Смит впоследствии воспроизводит именно то поведение, которое описывает.

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Рыбный единорожек88

Возможность допустить ошибку предполагает стремление к конечному результату, наличие плана.
Которых нет.

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LACK

У них есть собственные SJW-рыбы?

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Marco Pagot

Они долго не выживают в дикой природе

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Сергей Сергеич

Дак это в Веноме ещё про симбиотов сказали.

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Michael Konovalov

Не только животные но и некоторые люди до сих пор не пришли к демократии.

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Борис Уткин

Срочно отменить животных! Проклятые угнетатели.

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Damir ReDevil

Они хотят придать правильную окраску сословному слою среди человеков?

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Andrey Svetlov
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egorcarving
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Vladimir Vorobyev

всё как у чиновников

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Рыбный единорожек88

А животные-животные?

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