Среди них возникает неравенство, которое сохраняется на протяжении поколений.

{"id":494549} 1491 просмотров Слушать

Рыбы-клоуны среди актиний Фото «Элементы»

Группа учёных из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Миллс Колледжа выяснила, что животные придерживаются концепции привилегий — потомство получает от родителей преимущества, связанные с принадлежностью к доминирующей группе. Исследование опубликовано в журнале Behavioral Ecology.

В своей работе учёные понимают под привилегией унаследованный доступ к ресурсам — земле, продовольствию, жилью или знаниям. Они выяснили, что «привилегированные группы» есть как среди животных, так и среди насекомых, рыб и птиц. Авторы исследования приводят следующие примеры:

Некоторые группы рыб-клоунов наследуют «право» прятаться и размножаться среди самых крупных (следовательно, наиболее безопасных) морских актиний;

Детёныши пятнистых гиен, занимающих высокое положение в иерархии группы, наследуют их социальный ранг и приоритетный доступ к пище;

Красные тетерева передают своим сыновьям защищённые территории;

Cамки ос наследуют от своих матерей гнёзда, получая преимущество для размножения;

Детёныши некоторых видов шимпанзе и обезьян-капуцинов получают от своих родителей каменные инструменты для колки орехов и знания, как их использовать.

Учёные отмечают, что наследованные от предков преимущества сохраняются на протяжении нескольких поколений и усугубляют неравенство. Потомки «непривилегированных» особей получают меньше еды и чаще подвергаются опасности. Они оставляют меньше потомства, иногда и вовсе вымирают. «Привилегированные» группы присваивают их ресурсы и территории, увеличивая свою численность.

Оранжевым и коричневым цветом выделены детёныши «привилегированных» особей, жёлтым — «непривилегированных». Первая группа, по данным учёных, оставляет больше потомства Изображение авторов исследования