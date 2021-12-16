Животные, как и люди, передают по наследству имущество, знания и места в иерархии — это выяснили учёные из США Статьи редакции
Среди них возникает неравенство, которое сохраняется на протяжении поколений.
Группа учёных из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Миллс Колледжа выяснила, что животные придерживаются концепции привилегий — потомство получает от родителей преимущества, связанные с принадлежностью к доминирующей группе. Исследование опубликовано в журнале Behavioral Ecology.
В своей работе учёные понимают под привилегией унаследованный доступ к ресурсам — земле, продовольствию, жилью или знаниям. Они выяснили, что «привилегированные группы» есть как среди животных, так и среди насекомых, рыб и птиц. Авторы исследования приводят следующие примеры:
- Некоторые группы рыб-клоунов наследуют «право» прятаться и размножаться среди самых крупных (следовательно, наиболее безопасных) морских актиний;
- Детёныши пятнистых гиен, занимающих высокое положение в иерархии группы, наследуют их социальный ранг и приоритетный доступ к пище;
- Красные тетерева передают своим сыновьям защищённые территории;
- Cамки ос наследуют от своих матерей гнёзда, получая преимущество для размножения;
- Детёныши некоторых видов шимпанзе и обезьян-капуцинов получают от своих родителей каменные инструменты для колки орехов и знания, как их использовать.
Учёные отмечают, что наследованные от предков преимущества сохраняются на протяжении нескольких поколений и усугубляют неравенство. Потомки «непривилегированных» особей получают меньше еды и чаще подвергаются опасности. Они оставляют меньше потомства, иногда и вовсе вымирают. «Привилегированные» группы присваивают их ресурсы и территории, увеличивая свою численность.
По мнению авторов исследования, изучение концепции привилегий среди животных может помочь лучше понять «глубокие эволюционные корни неравенства» в человеческом обществе.
С чего бы это могло показаться?
Они ещё и детей своих жрут.
И что?
Кальмары сейчас снимут свой сериал: Игра в человека
А, так это природа!
Ну всё понятно, а мы-то дураки думали, что это явная социальная несправедливость и безобразное имущественное расслоение.
Всё, теперь можно с чистым сердцем крепостное право восстанавливать. По всему миру.
Комуняки уже отобрали у властных, богатых и успешных людей их собственность и жизни, чтобы покончить навсегда с «несправедливостью и безобразным имущественным расслоением». В итоге, сами эти комуняки создали новую иерархию и взобрались на её верхушку, попутно перебив миллионы людей за нихуя.
люди разве не животные?
некоторые люди считают, что нет
Ура ,рыночек это биология!
Люди ошибка, животные с мозгами. Которым либо нужно становится снова животным либо андроидами.
Под ошибкой ты подразумеваешь желание некоторых людей истребить неравенство?
У них есть собственные SJW-рыбы?
Они долго не выживают в дикой природе
Дак это в Веноме ещё про симбиотов сказали.
Не только животные но и некоторые люди до сих пор не пришли к демократии.
Срочно отменить животных! Проклятые угнетатели.
Они хотят придать правильную окраску сословному слою среди человеков?
всё как у чиновников