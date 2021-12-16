Малый ледниковый период 15 века наступил из-за предыдущего потепления — оно «сломало» циркуляцию тепла в океане Статьи редакции
Высокие температуры привели к вторжению тёплых вод в северные моря, что застопорило океанские течения и вызвало сильное похолодание, выяснили учёные.
Профессоры Массачусетского университета Франсуа Лапуант и Раймонд Брэдли опубликовали в научном журнале Science Advances объяснение причин малого ледникового периода, который протекал в 14-19 веках.
- Лапуант и Брэдли провели реконструкцию температуры поверхности моря в Северной Атлантике за 3000 лет. Исследователи заметили аномальный скачок температур: океан сначала резко потеплел, а потом охладился в 1380-1400 годах:
- Согласно морским записям, в конце 1300-х годов произошёл перенос тёплых вод на север, его пик приходится на 1380-е годы. Из-за этого воды к югу от Гренландии и Северных морей стали намного теплее, чем обычно;
- Атлантическая меридиональная опрокидывающаяся циркуляция (AMOC), как правило, переносит тёплые воды из тропиков в Арктику. Массы воды из тропиков перемещаются на север вдоль побережья Северной Европы, а достигнув более высоких широт и встретившись с более холодными арктическими водами, теряют тепло, становятся более плотными и опускаются на океаническое дно. Протекая на юг вдоль побережья Северной Америки, эти воды продолжают циркулировать по всему миру;
- В конце 1300-х годов АМОС усилился. Это значит, что на север поступало гораздо больше тёплой воды, что вызвало резкое таяние арктических льдов. В результате массы льда вымыло в Северную Атлантику — и температура воды упала, также понизилась её солёность. Таким образом циркуляция АМОС нарушилась, что и вызвало серьёзное похолодание, считают учёные;
- Лапуант и Брэдли отмечают, что ситуация накануне малого ледникового периода во многом сходна с аномалией, которую климатологи выявили в 1960-1980 годах. Тогда из-за постоянного высокого давления над Гренландией АМОС усилилась из-за высокой солнечной активности, считают учёные;
- Исследовав кольца деревьев, они обнаружили, что периоду малого ледникового периода предшествовало время аномальной солнечной активности, которая и вызвала рост атмосферного давления над Гренландией;
- Несмотря на некоторые сходства, малый ледниковый период вряд ли повторится в обозримом будущем, считают учёные, поскольку запасы льда в Арктике снизились из-за глобального потепления;
- Тем не менее, существует опасность изменения или разрушения АМОС с непредсказуемыми последствиями: в море Бофорта, по данным исследований, наблюдается накопление пресных вод: их объём за 20 лет увеличился на 40%. В прошлом льды сдерживали поступление пресных вод из моря Бофорта, поэтому приход аномально высокого давления в Гренландию может привести к серьёзным изменениям климата;
Тоже заводы и выхлопы машин были виноваты?
Я прочитал твой коммент и понял, что хочу ссать
На ледники
Анимешники
Ладно, вышло слишком толсто.....
вроде нет галочки у него
6 лет на Тэжэ. Такое возможно?
Точно. Первый пост в августе месяце
Согласен
Прекрасен
Опасен
Гексаген
хюёво, ты мёзешь бойше чем пейестявить две бюквы
Тяк! Где Кхяиси-бат?!
хюёво, ты мёзешь бойше чем пейестявить две бюквы
Ну конечно же видос с Карлиным, да
В таком варианте получше (он и в Спотифае даже есть):
Британские учёные выяснили, что из-за аномального повышения температуры на земле, наступил ледниковый период.
И вылезли олды с галочками
При чём тут олды с галочками?
из-за аномального повышения температуры на земле
Ааааа, ну всё ж понятно теперь, так бы сразу и сказали, вопросов больше не имею.
А кто-то с галочкой но не олд.
есть чё засмотреть на тему
https://www.youtube.com/watch?v=E6WdSqbM58k
Это уже было в фильме Послезавтра.
Мне нравится. Из фильмов-катастроф, мне кажется, один из лучших.
А температура какая была?
《Исследовав кольца деревьев, они обнаружили》(С)
Разведя кофейную гущу обнаружили что неплохо бы попасть в струю глобального потепления и борьбы с ним, получив определенный гешефт на эти цели )))
@Дитковский чё там по гуще?
Господь жги