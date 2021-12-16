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Наука
Илья Шевелев

Малый ледниковый период 15 века наступил из-за предыдущего потепления — оно «сломало» циркуляцию тепла в океане Статьи редакции

Высокие температуры привели к вторжению тёплых вод в северные моря, что застопорило океанские течения и вызвало сильное похолодание, выяснили учёные.

Карта циркуляции АМОС, фото: Science Advances

Профессоры Массачусетского университета Франсуа Лапуант и Раймонд Брэдли опубликовали в научном журнале Science Advances объяснение причин малого ледникового периода, который протекал в 14-19 веках.

Малый ледниковый период — один из самых холодных периодов в Североатлантическом регионе за последние 10 000 лет. Он наступил около 600 лет назад и вызвал неурожаи, массовый голод, пандемии и смерть миллионов людей в Европе.

Учёные давно спорят о причинах и механизмах, которые привели к такому суровому климатическому состоянию — все выдвинутые на сегодняшний день гипотезы, объясняющие это явление, остаются неубедительными.

  • Лапуант и Брэдли провели реконструкцию температуры поверхности моря в Северной Атлантике за 3000 лет. Исследователи заметили аномальный скачок температур: океан сначала резко потеплел, а потом охладился в 1380-1400 годах:
  • Согласно морским записям, в конце 1300-х годов произошёл перенос тёплых вод на север, его пик приходится на 1380-е годы. Из-за этого воды к югу от Гренландии и Северных морей стали намного теплее, чем обычно;
  • Атлантическая меридиональная опрокидывающаяся циркуляция (AMOC), как правило, переносит тёплые воды из тропиков в Арктику. Массы воды из тропиков перемещаются на север вдоль побережья Северной Европы, а достигнув более высоких широт и встретившись с более холодными арктическими водами, теряют тепло, становятся более плотными и опускаются на океаническое дно. Протекая на юг вдоль побережья Северной Америки, эти воды продолжают циркулировать по всему миру;
  • В конце 1300-х годов АМОС усилился. Это значит, что на север поступало гораздо больше тёплой воды, что вызвало резкое таяние арктических льдов. В результате массы льда вымыло в Северную Атлантику — и температура воды упала, также понизилась её солёность. Таким образом циркуляция АМОС нарушилась, что и вызвало серьёзное похолодание, считают учёные;
  • Лапуант и Брэдли отмечают, что ситуация накануне малого ледникового периода во многом сходна с аномалией, которую климатологи выявили в 1960-1980 годах. Тогда из-за постоянного высокого давления над Гренландией АМОС усилилась из-за высокой солнечной активности, считают учёные;
  • Исследовав кольца деревьев, они обнаружили, что периоду малого ледникового периода предшествовало время аномальной солнечной активности, которая и вызвала рост атмосферного давления над Гренландией;
  • Несмотря на некоторые сходства, малый ледниковый период вряд ли повторится в обозримом будущем, считают учёные, поскольку запасы льда в Арктике снизились из-за глобального потепления;
  • Тем не менее, существует опасность изменения или разрушения АМОС с непредсказуемыми последствиями: в море Бофорта, по данным исследований, наблюдается накопление пресных вод: их объём за 20 лет увеличился на 40%. В прошлом льды сдерживали поступление пресных вод из моря Бофорта, поэтому приход аномально высокого давления в Гренландию может привести к серьёзным изменениям климата;

#новости #климат #глобальноепотепление

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66 комментариев
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Miku Hatsune

Тоже заводы и выхлопы машин были виноваты?

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11
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Рыбный единорожек88

Викинги ссали в море

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Рыбный единорожек88

Викинги ссали на ледники

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4
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Ху Эмай

Я прочитал твой коммент и понял, что хочу ссать

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1
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DarkFire

На ледники

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4
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Рыбный единорожек88

Я в метро, спасибо

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2
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Рыбный единорожек88

Го

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Рыбный единорожек88

и пердели!

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norm

Анимешники

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Miku Hatsune

Ладно, вышло слишком толсто.....

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Рыбный единорожек88

Настолько толсто, что почти правда. Вам надо в Панораму идти работать. Они сначала тоже пошутят - а потом оп и правда.

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Рыбный единорожек88

Привет, ты че за хуй с галочкой

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4
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Ху Эмай

вроде нет галочки у него

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Рыбный единорожек88

Редакторская тоже галочка, хоть и другой породы, но тоже галочка, пусть нахуй пояснит

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2
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Bkmz Иванов

6 лет на Тэжэ. Такое возможно?

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Рыбный единорожек88

Сидят, да, чё не сидеть-то нихуя не делать

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Рыбный единорожек88

Консерву вытащили из криокамеры после ухода Дамира (F ему)

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Рыбный единорожек88

pee тоже ему

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Bkmz Иванов

Точно. Первый пост в августе месяце

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Рыбный единорожек88

Ты бля по сути и не появился, щитпостить/ил только как пёс распоследний, нихуя не говоришь о себе, хоть и видать есть чё сказать, чаще комменть бляч

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Bkmz Иванов

Согласен

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Рыбный единорожек88

Хуясен

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Bkmz Иванов

Прекрасен

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Рыбный единорожек88

Залупасен

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Bkmz Иванов

Опасен

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0
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Рыбный единорожек88

Согласен

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1
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Bkmz Иванов

Гексаген

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Рыбный единорожек88

Сахарный песок

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1
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Рыбный единорожек88

Рязанский?

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2
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Рыбный единорожек88

Паршивый олд понял приколюху, вот дак неожиданность

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Рыбный единорожек88

Я щас обижусь!

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Рыбный единорожек88

Это слишком хуёво обыгранный комплимент, не обижайся

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Рыбный единорожек88

Это слишком хуёво обрыганный комплимент, не обижайся

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Рыбный единорожек88

хуёво, ты можешь больше чем переставить две буквы

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Кхалиси Бот

хюёво, ты мёзешь бойше чем пейестявить две бюквы

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Рыбный единорожек88

Так! Где Кхалиси-бот?!

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Рыбный единорожек88

@Кхалиси Бот

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Рыбный единорожек88

Спасибо

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Кхалиси Бот

Тяк! Где Кхяиси-бат?!

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Рыбный единорожек88

@Кхалиси Бот

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Рыбный единорожек88

@Кхалиси Бот

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Кхалиси Бот

хюёво, ты мёзешь бойше чем пейестявить две бюквы

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Рыбный единорожек88

ты про кого?

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Bkmz Иванов
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Рыбный единорожек88
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Stanley H. Tweedle

Ну конечно же видос с Карлиным, да

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Рыбный единорожек88

Ну и в чём он не прав?

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norm

В таком варианте получше (он и в Спотифае даже есть):

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2
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Рыбный единорожек88

Жаль, что в жизни уже нет =(

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Александр Белов

Британские учёные выяснили, что из-за аномального повышения температуры на земле, наступил ледниковый период.

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Ху Эмай

И вылезли олды с галочками

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Александр Белов

При чём тут олды с галочками?

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Bkmz Иванов

из-за аномального повышения температуры на земле

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Александр Белов

Ааааа, ну всё ж понятно теперь, так бы сразу и сказали, вопросов больше не имею.

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Рыбный единорожек88

Я олд и без галочки.

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Рыбный единорожек88

А. С. Пушкин. Маленькие трагедии

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Александр Белов

А кто-то с галочкой но не олд.

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Рыбный единорожек88

Отвратительные мужики.

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vlad novikov

есть чё засмотреть на тему
https://www.youtube.com/watch?v=E6WdSqbM58k

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Morgan

Это уже было в фильме Послезавтра.

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Рыбный единорожек88

Я ходил в кинотеатр на него. Тогда зашло, но не пересматривал.

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Morgan

Мне нравится. Из фильмов-катастроф, мне кажется, один из лучших.

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Люц Шнайдер

А температура какая была?

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Mikhail Dragunov

《Исследовав кольца деревьев, они обнаружили》(С)
Разведя кофейную гущу обнаружили что неплохо бы попасть в струю глобального потепления и борьбы с ним, получив определенный гешефт на эти цели )))

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Рыбный единорожек88

@Дитковский чё там по гуще?

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Photuum

Господь жги

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