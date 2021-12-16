Малый ледниковый период — один из самых холодных периодов в Североатлантическом регионе за последние 10 000 лет. Он наступил около 600 лет назад и вызвал неурожаи, массовый голод, пандемии и смерть миллионов людей в Европе.

Учёные давно спорят о причинах и механизмах, которые привели к такому суровому климатическому состоянию — все выдвинутые на сегодняшний день гипотезы, объясняющие это явление, остаются неубедительными.