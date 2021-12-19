Клетки были встроены в смоделированный игровой мир, имитирующий аркадную игру Pong. Применяя ранее не поддающуюся проверке теорию активного вывода с помощью Free Energy Principle, мы обнаружили, что обучение было очевидным в течение пяти минут игрового процесса в реальном времени, а не в условиях контроля.

Клетки демонстрируют способность к самоорганизации целенаправленно в ответ на скудную сенсорную информацию о последствиях своих действий.

