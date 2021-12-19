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Наука
Софья С.

Исследователи научили клетки человеческого мозга играть в Pong быстрее, чем ИИ Статьи редакции

На обучение у клеток, выращенных в чашке Петри, ушло всего пять минут. У искусственного интеллекта — 90.

Исследователи Cortical Labs создали «мини-мозг», состоящий из около миллиона живых клеток в чашке Петри. В системе, названной Dishbrain, клетки человеческого мозга помещаются поверх массива микроэлектродов, которые их стимулируют и одновременно анализируют нейронную активность. Об этом сообщает издание New Scientist.

Клетки играют в версию Pong (аркадную теннисную видеоигру) для одного пользователя. Поочередно электрические сигналы посылаются то в правую, то в левую часть массива, чтобы показать, где находится мяч. В ответ на это «мини-мозг» запускает нейроны, чтобы управлять ракеткой.

Во время игры нейронная активность определяется по мере того, как ракетка движется влево или вправо.

И обучается этому быстро: клеткам требуется всего от 10 до 15 игровых сессий, в то время как для освоения игры ИИ требуется около 5 тысяч сессий. Однако если клетки и искусственный интеллект становятся соперниками, то выигрывал последний.

Клетки были встроены в смоделированный игровой мир, имитирующий аркадную игру Pong. Применяя ранее не поддающуюся проверке теорию активного вывода с помощью Free Energy Principle, мы обнаружили, что обучение было очевидным в течение пяти минут игрового процесса в реальном времени, а не в условиях контроля.

Клетки демонстрируют способность к самоорганизации целенаправленно в ответ на скудную сенсорную информацию о последствиях своих действий.

из исследования, опубликованного в bioRxiv

#ии #новости #pong #исследования

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Нехороший пёс_анон

Поздравляю с первой публикацией!

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8
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Ангедония

не подлизывайся, алексей д.

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5
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Нехороший пёс_анон

Лучше поздравим ее с первой публикаций в нюдстреде

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3
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Анатолий Смолов

А Инстаграм её есть? Должны же мы что-то представлять, когда сексуально объективизируем нового автора.

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0
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Paladin 404992

Однако если клетки и искусственный интеллект становятся соперниками, то выигрывал последний.
 А слабо на голых кулаках?

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3
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Подлый Пит

Теперь осталось понять, почему ИИ медленнее обучается и наверстать разрыв.

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2
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Нехороший пёс_анон

Хуёво обучили ИИ и теперь радуются, что умнее ИИ.
Это как болт забить на обучение ребёнка, а потом всем хвастаться, что ты умнее его.

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1
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Нехороший пёс_анон

Статью не читай, сразу комментировать беги.

Автор написал, что ИИ все равно в конечном итоге одерживает вверх

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0
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Нехороший пёс_анон

Выигрывает ИИ который провёл 5 тыс сессий против клеток, которые провели 10-15 сессий

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2
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Нехороший пёс_анон

ИИ задрот прост

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3
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Нехороший пёс_анон

Автор, заголовок вводит в заблуждение, если нейроны выращены в чашке Петри, то это не "клетки человеческого мозга", а "клетки, идентичные клеткам человеческого мозга".

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0
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bor_vn

Мозгосодержащий продукт.

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3
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Заяц

Гендерно идентичные? Ты у них спрашивал? Или ты им присвоил бирку принадлежности к человеку по собственной прихоти? Абьюзер

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Andrew Gladkov

Балдеж

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1
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Нехороший пёс_анон

Может отстал по матчасти, но все эти "ии" просто модель, через которую прогнали данные и добились более менее приемлемого распределения. Что то поменялось?

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G G

Про человека можно тоже самое сказать, плюс минус

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2
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Нехороший пёс_анон

А как же ДУША?

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Владимир Старик

Плюс-минус ты не шаришь

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Нехороший пёс_анон

Новый редактор?

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Сергей Звезда

пока на стажировке

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Нехороший пёс_анон

После стажировки отдадут паспорт и фамилию?

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Нехороший пёс_анон

Представляете дата-центр будущего, в котором вместо микросхем настоящие нейронные сети - из человеческих нейронов?

А потом этот дата-центр неизбежно обретет самосознание.

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bor_vn

Или вместо Xbox – на Dtf будут хвастаться новыми мозгами в ящике S. И соревноваться у кого объем больше.

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Нехороший пёс_анон

"У меня Xbox умер, потому что я забыл поменять питательный раствор"

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ziggy stardust

Там просто будет много думающих индусов.

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Нехороший пёс_анон

ии сосатб

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Нехороший пёс_анон

новость то не прочитал полностью?

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Нехороший пёс_анон

нет, конечно, это так, на кураже

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Нехороший пёс_анон

Однако если клетки и искусственный интеллект становятся соперниками, то выигрывал последний.

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Alexey Vinogradov

Так вот зачем нужны были люди Матрице.

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Михаил Дмитриев

А это вообще легально, клонировать клетки человеческого мозга в чашке Петри? Их владалец разрешил это при жизни?

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Нехороший пёс_анон

Этим владельцем был Альберт Эйнштейн

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Нехороший пёс_анон

Меня давно напрягает - почему кибер панк, это обязательно куча микросхем, железа и батареек встроенных в человеческое тело?
Намного круче улучшить тело заменив слоги в генах и стимулировав развитие за счёт искусственной, ускоренной эволюции.
Так, чтобы и вид стандартного человека не менялся, и прыгать можно было на 15 метров, раздумывая над улучшением антигравитационного модуля для перемещения в подпространстве.
Всё же, теоретически, реально. Железки - это прошлый век

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