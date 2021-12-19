Исследователи научили клетки человеческого мозга играть в Pong быстрее, чем ИИ Статьи редакции
На обучение у клеток, выращенных в чашке Петри, ушло всего пять минут. У искусственного интеллекта — 90.
Исследователи Cortical Labs создали «мини-мозг», состоящий из около миллиона живых клеток в чашке Петри. В системе, названной Dishbrain, клетки человеческого мозга помещаются поверх массива микроэлектродов, которые их стимулируют и одновременно анализируют нейронную активность. Об этом сообщает издание New Scientist.
Клетки играют в версию Pong (аркадную теннисную видеоигру) для одного пользователя. Поочередно электрические сигналы посылаются то в правую, то в левую часть массива, чтобы показать, где находится мяч. В ответ на это «мини-мозг» запускает нейроны, чтобы управлять ракеткой.
И обучается этому быстро: клеткам требуется всего от 10 до 15 игровых сессий, в то время как для освоения игры ИИ требуется около 5 тысяч сессий. Однако если клетки и искусственный интеллект становятся соперниками, то выигрывал последний.
не подлизывайся, алексей д.
А Инстаграм её есть? Должны же мы что-то представлять, когда сексуально объективизируем нового автора.
Однако если клетки и искусственный интеллект становятся соперниками, то выигрывал последний.
А слабо на голых кулаках?
Теперь осталось понять, почему ИИ медленнее обучается и наверстать разрыв.
Мозгосодержащий продукт.
Гендерно идентичные? Ты у них спрашивал? Или ты им присвоил бирку принадлежности к человеку по собственной прихоти? Абьюзер
Балдеж
Про человека можно тоже самое сказать, плюс минус
Плюс-минус ты не шаришь
пока на стажировке
Или вместо Xbox – на Dtf будут хвастаться новыми мозгами в ящике S. И соревноваться у кого объем больше.
Там просто будет много думающих индусов.
Так вот зачем нужны были люди Матрице.
А это вообще легально, клонировать клетки человеческого мозга в чашке Петри? Их владалец разрешил это при жизни?
Меня давно напрягает - почему кибер панк, это обязательно куча микросхем, железа и батареек встроенных в человеческое тело?
Намного круче улучшить тело заменив слоги в генах и стимулировав развитие за счёт искусственной, ускоренной эволюции.
Так, чтобы и вид стандартного человека не менялся, и прыгать можно было на 15 метров, раздумывая над улучшением антигравитационного модуля для перемещения в подпространстве.
Всё же, теоретически, реально. Железки - это прошлый век