Учёные выпустили «безумный саундтрек» магнитосфер Юпитера и его спутника — их излучение записал зонд «Юнона» Статьи редакции
На записи резко выделяется «тенор» Ганимеда на фоне «баса» газового гиганта.
Космическая станция «Юнона» в июне 2021 года прошла в 1038 километрах от Ганимеда, двигаясь относительно него со скоростью 67 тысяч километров в час. Она собрала данные о колебаниях магнитных полей Юпитера и его спутника, которые учёные затем перевели в звук. Об этом сообщается на сайте NASA.
В середине записи можно услышать повышение частоты. Учёные связали это с переходом «Юноны» из одного района магнитосферы в другой — из ночной стороны спутника на дневную. Данные собрал аппарат Waves, который настроен на радиоволны, формируемые в магнитосфере Юпитера.
«Юнона» также сфотографировала часть созвездия Персей. На снимке можно увидеть кратную звезду Алголь и слабое пылевое кольцо Юпитера.
Ганимед — самый большой спутник Солнечной системы и единственный с магнитным полем. Он покрыт льдом, под которым может находиться подземный океан с солёной водой.
всё, что я тут слышу, это
мы веселые медузы, мы похожи на арбузы
как хорошо быть ученым. Когда надо показать плоды работы, придумывай всякую хуйню!
звук отрыжки кальмаровых колец в сплетении орбиты сатурна...
ссание комет в черной дыре
звуки ебли андромеды
Как бы вы продемонстрировали результат этой работы?
К сожалению, это всего лишь звуковая визуализация того, что мы никогда не сможем воспринять. Ровно как и фотки красивых вселенных и туманностей.
Из-за тебя придется искать наушники. А то на работе не оценят
Теперь понятно куда переехал казантип.
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