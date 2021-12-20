На записи резко выделяется «тенор» Ганимеда на фоне «баса» газового гиганта.

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Космическая станция «Юнона» в июне 2021 года прошла в 1038 километрах от Ганимеда, двигаясь относительно него со скоростью 67 тысяч километров в час. Она собрала данные о колебаниях магнитных полей Юпитера и его спутника, которые учёные затем перевели в звук. Об этом сообщается на сайте NASA.

В середине записи можно услышать повышение частоты. Учёные связали это с переходом «Юноны» из одного района магнитосферы в другой — из ночной стороны спутника на дневную. Данные собрал аппарат Waves, который настроен на радиоволны, формируемые в магнитосфере Юпитера.

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«Юнона» также сфотографировала часть созвездия Персей. На снимке можно увидеть кратную звезду Алголь и слабое пылевое кольцо Юпитера.

Ганимед — самый большой спутник Солнечной системы и единственный с магнитным полем. Он покрыт льдом, под которым может находиться подземный океан с солёной водой.