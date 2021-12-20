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Наука
Артём Мазанов

Учёные выпустили «безумный саундтрек» магнитосфер Юпитера и его спутника — их излучение записал зонд «Юнона» Статьи редакции

На записи резко выделяется «тенор» Ганимеда на фоне «баса» газового гиганта.

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Космическая станция «Юнона» в июне 2021 года прошла в 1038 километрах от Ганимеда, двигаясь относительно него со скоростью 67 тысяч километров в час. Она собрала данные о колебаниях магнитных полей Юпитера и его спутника, которые учёные затем перевели в звук. Об этом сообщается на сайте NASA.

В середине записи можно услышать повышение частоты. Учёные связали это с переходом «Юноны» из одного района магнитосферы в другой — из ночной стороны спутника на дневную. Данные собрал аппарат Waves, который настроен на радиоволны, формируемые в магнитосфере Юпитера.

Два больших шторма Юпитера, снятые 29 ноября 2021 года

«Юнона» также сфотографировала часть созвездия Персей. На снимке можно увидеть кратную звезду Алголь и слабое пылевое кольцо Юпитера.

Ганимед — самый большой спутник Солнечной системы и единственный с магнитным полем. Он покрыт льдом, под которым может находиться подземный океан с солёной водой.

Ганимед Снимок, сделанный «Юноной»

#новости #космос #nasa

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Da Set

всё, что я тут слышу, это
мы веселые медузы, мы похожи на арбузы

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Ничтожный микроскоп

Необходимо добавить, что Медузы признаны Минюстом РФ иностранными агентами

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Jonny Odyssey

как хорошо быть ученым. Когда надо показать плоды работы, придумывай всякую хуйню!

звук отрыжки кальмаровых колец в сплетении орбиты сатурна...
ссание комет в черной дыре
звуки ебли андромеды

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Roman Khegay

Как бы вы продемонстрировали результат этой работы?

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Candy Boy

К сожалению, это всего лишь звуковая визуализация того, что мы никогда не сможем воспринять. Ровно как и фотки красивых вселенных и туманностей.

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Ничтожный микроскоп

На 20 секунде вообще жара пошла.

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1
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Ничтожный микроскоп

может находиться подземный океан с солёной водой.
 А может и не находиться

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Ничтожный микроскоп

трек лучше чем у бузовой так-то

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Ёршик Золотой

Из-за тебя придется искать наушники. А то на работе не оценят

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Ёршик Золотой

Теперь понятно куда переехал казантип.

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Ничтожный микроскоп
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Ничтожный микроскоп

Bad Sector в своей музыке использовал такие записи. Звучит как раз как космический саундтрек.

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Ничтожный микроскоп

СК РФ уже начал проверку этих саундтреков?

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умный человек

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