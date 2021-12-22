На юге Китая нашли окаменелое яйцо с идеально сохранившимся эмбрионом беззубого динозавра-теропода Статьи редакции
Малышу Инляну (так его прозвали учёные) не меньше 66 миллионов лет.
Сотрудники добывающей компании Yingliang Group обнаружили окаменелое яйцо на территории городского округа Гуанчьжоу на юге Китая ещё в 2000 году, но не придали находке значения и отправили её на хранение вместе с другими окаменелостями. В 2015 году компания готовилась к открытию музея естественной истории и нашла яйцо в хранилище во время сортировки будущих экспонатов.
Вскоре учёные вновь изучили окаменелость и определили, что в яйце находится прекрасно сохранившийся эмбрион беззубого динозавра-теропода или овираптора, жившего в Азии и Северной Америки во времена Верхнемеловой эпохи 72-66 миллионов лет назад.
Эмбрион получил имя Малыш Инлян. 21 декабря результаты исследования опубликовали в рецензируемом научном журнале iScience.
Овирапторидами называется род ящероглазых двуногих трёхпалых динозавров с изогнутыми клювами, достигавших размеров индюков (другие особи могли иметь длину до 7 метров) и массы до 60 килограммов. Форма клюва этих существ идеально подходит для поедания яиц и моллюсков, отсюда и закрепившееся в науке название «яйцекрад».
Китайский Малыш — третий известный науке сохранившийся эмбрион теропода. Его длина от головы до хвоста составляет всего 7 сантиметров, а сам скелет находится в 17-сантиметровом яйце. Яйцо теропода имеет форму таблетки: оно немного длиннее страусиного яйца.
Учёные называют состояние Малыша Инляна идеальным из-за сохранности скелета и позы эмбриона, готового к вылуплению. Палеонтолог Фион Вайсум Ма из университета Бирмингема назвала его «лучшим эмбрионом динозавра, когда-либо найденным за всю историю [науки]».
По данным исследователей, окаменевший скелет динозавра сохранил позу «подворачивания», характерную для птиц перед вылуплением из яйца. Он, как и пернатые, удерживает голову лапками, чтобы расколоть скорлупу.
Учёные предполагают, что птицы заимствовали поведение тероподов в процессе эволюции. «Поведение современных птиц сначала развилось и возникло среди их предков-динозавров», — рассказала Ма агентству France Press. Тимоти Роу из Техасского университета, не участвовавший в исследовании, считает, что китайская находка даст ключ к пониманию эволюционных механизмов.
И всё же одна окаменелость пока не позволяет сделать точных выводов о сходстве поведения динозавров и птиц, заявил WSJ Шундонг Би, биолог из Пенсильванского университета.
Часть найденного скелета динозавра находится внутри окаменелой породы, и учёным предстоит воссоздать его с помощью КТ-сканирования.
терпиловирус?
Так так, когда там Парк Юрского Периода?
динозавра-терпилода
он окаменелый