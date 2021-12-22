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Наука
Илья Шевелев

На юге Китая нашли окаменелое яйцо с идеально сохранившимся эмбрионом беззубого динозавра-теропода Статьи редакции

Малышу Инляну (так его прозвали учёные) не меньше 66 миллионов лет.

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Эмбрион овираптора перед вылуплением (реконструкция) Фото: Лида Син, AFP

Сотрудники добывающей компании Yingliang Group обнаружили окаменелое яйцо на территории городского округа Гуанчьжоу на юге Китая ещё в 2000 году, но не придали находке значения и отправили её на хранение вместе с другими окаменелостями. В 2015 году компания готовилась к открытию музея естественной истории и нашла яйцо в хранилище во время сортировки будущих экспонатов.

Вскоре учёные вновь изучили окаменелость и определили, что в яйце находится прекрасно сохранившийся эмбрион беззубого динозавра-теропода или овираптора, жившего в Азии и Северной Америки во времена Верхнемеловой эпохи 72-66 миллионов лет назад.

Яйца с сохранившимися эмбрионами встречаются редко, поскольку кости детёнышей динозавров очень хрупкие и, как правило, разрушаются до полного окаменения.

Эмбрион получил имя Малыш Инлян. 21 декабря результаты исследования опубликовали в рецензируемом научном журнале iScience.

Овирапторидами называется род ящероглазых двуногих трёхпалых динозавров с изогнутыми клювами, достигавших размеров индюков (другие особи могли иметь длину до 7 метров) и массы до 60 килограммов. Форма клюва этих существ идеально подходит для поедания яиц и моллюсков, отсюда и закрепившееся в науке название «яйцекрад».

Малыш Инлян в яйце iScience

Китайский Малыш — третий известный науке сохранившийся эмбрион теропода. Его длина от головы до хвоста составляет всего 7 сантиметров, а сам скелет находится в 17-сантиметровом яйце. Яйцо теропода имеет форму таблетки: оно немного длиннее страусиного яйца.

Учёные называют состояние Малыша Инляна идеальным из-за сохранности скелета и позы эмбриона, готового к вылуплению. Палеонтолог Фион Вайсум Ма из университета Бирмингема назвала его «лучшим эмбрионом динозавра, когда-либо найденным за всю историю [науки]».

По данным исследователей, окаменевший скелет динозавра сохранил позу «подворачивания», характерную для птиц перед вылуплением из яйца. Он, как и пернатые, удерживает голову лапками, чтобы расколоть скорлупу.

Учёные предполагают, что птицы заимствовали поведение тероподов в процессе эволюции. «Поведение современных птиц сначала развилось и возникло среди их предков-динозавров», — рассказала Ма агентству France Press. Тимоти Роу из Техасского университета, не участвовавший в исследовании, считает, что китайская находка даст ключ к пониманию эволюционных механизмов.

И всё же одна окаменелость пока не позволяет сделать точных выводов о сходстве поведения динозавров и птиц, заявил WSJ Шундонг Би, биолог из Пенсильванского университета.

Часть найденного скелета динозавра находится внутри окаменелой породы, и учёным предстоит воссоздать его с помощью КТ-сканирования.

#динозавры #новости #Китай #палеонтология #эволюция

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7 комментариев
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Чувствительный коктейль

вирус пододвинься, тут на подходе новый прикол

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Вадим Панкратов

терпиловирус?

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Вадим Панкратов

Так так, когда там Парк Юрского Периода?

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Галина Авдеева-Венская

динозавра-терпилода

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Чувствительный коктейль

Надеюсь, его оживят и запустят в госдуму.

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Антигравитационный торт

он окаменелый

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Чувствительный коктейль

блять((((китайцы(((пожалуйста отойдите и ничего не трогайте(((

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