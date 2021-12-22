В Китае нашли окаменелое яйцо с идеально сохранившимся эмбрионом динозавра Статьи редакции
Малышу Инляну (так его прозвали учёные) не меньше 66 миллионов лет.
Сотрудники добывающей компании Yingliang Group обнаружили окаменелое яйцо на территории городского округа Гуанчжоу на юге Китая ещё в 2000 году, но не придали находке значения и отправили её на хранение вместе с другими окаменелостями. В 2015 году компания готовилась к открытию музея естественной истории и нашла яйцо в хранилище во время сортировки будущих экспонатов.
Вскоре учёные вновь изучили окаменелость и определили, что в яйце находится прекрасно сохранившийся эмбрион беззубого динозавра-теропода или овираптора, жившего в Азии и Северной Америки во времена Верхнемеловой эпохи 72-66 миллионов лет назад.
Эмбрион получил имя Малыш Инлян. 21 декабря результаты исследования опубликовали в рецензируемом научном журнале iScience.
Овирапторидами называется род ящеротазовых двуногих трёхпалых динозавров с изогнутыми клювами, достигавших размеров индюков и массы до 60 килограммов (крупные особи могли иметь длину до 7 метров и большую массу). Форма клюва этих существ идеально подходит для поедания яиц и моллюсков, отсюда и закрепившееся в науке название «яйцекрад».
Китайский Малыш — третий известный науке сохранившийся эмбрион теропода. Его длина от головы до хвоста составляет всего 7 сантиметров, а сам скелет находится в 17-сантиметровом яйце. Яйцо теропода имеет форму таблетки: оно немного длиннее страусиного яйца.
Учёные называют состояние Малыша Инляна идеальным из-за сохранности скелета и позы эмбриона, готового к вылуплению. Палеонтолог Фион Вайсум Ма из университета Бирмингема назвала его «лучшим эмбрионом динозавра, когда-либо найденным за всю историю [науки]».
По данным исследователей, окаменевший скелет динозавра сохранил позу «подворачивания», характерную для птиц перед вылуплением из яйца. Он, как и пернатые, удерживает голову лапками, чтобы расколоть скорлупу.
Учёные предполагают, что птицы заимствовали поведение динозавров-тероподов в процессе эволюции. «Поведение современных птиц сначала развилось и возникло среди их предков-динозавров», — рассказала Ма агентству France Press. Тимоти Роу из Техасского университета, не участвовавший в исследовании, считает, что китайская находка даст ключ к пониманию эволюционных механизмов.
И всё же одна окаменелость пока не позволяет сделать точных выводов о сходстве поведения динозавров и птиц, заявил WSJ Шундонг Би, биолог из Пенсильванского университета.
Часть найденного скелета динозавра находится внутри окаменелой породы, и учёным предстоит воссоздать его с помощью КТ-сканирования.
терпиловирус?
Он даже опаснее того гибрида из Мира Юрского Периода(
Это если тебя русский укусит
прально я считаю! как государство скажет - так и сделаем! ведь мы - ОСОЗНАННЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Боюсь боюсь
вот твои яички украдёт я на тебя посмотрю
Я не из тех, кто трясет елдой перед динозаврами
Азиаты. Либо съедят, либо клонируют и напичкают лазерами, датчиками, и рисоваркой.
Это уже в последующих презентациях динозаврячьего флагмана.
Годзилла: Возрождение (2016 - 2021)
Для массовой продажи будет, скорее, варик из 50х
Гадзу давай!
Она ж пажилая, этот молодой ещё
Far Cry 3: Blood dragon
Главное, чтоб NFC не забыли добавить!
динозавра-терпилода
он окаменелый
что мешает тогда вырастить из взрослого окаменелого скелета?
Какое ДНК, 70 млн лет
Конечно 66 миллионов это сильно, просто даже представить нереально насколько человек молодой вид на этой планете и буквально только лет 150 назад мы стали делать реальные семимильные шаги в сторону от остальных видов, осваивая науку и технику. Все эти неисчислимые годы до нас была полнейшая проскартинация и только природные катаклизмы оказывали влияние на планету и если условно представить планету живым организмом (что неверно) человечество это настоящий вирус, который победил.
Мы можно сказать находимся на заре человечества
Тазоглазых
Так так, когда там Парк Юрского Периода?
Спасибо вам! Так иногда тоже случается.)
В РПЦ уже выразили протест Китаю за оскорбления чувство верующих за такое наглое и безбожно издевательство над верующими России?
Так нет, там же сначала написано, что в основном размер индюшки.
Для индюшки 60кг норм.
А семь метров — это лишь некоторые «другие особи», у них масса понятно другая
@Илья Шевелев
Вычитка текста перед публикацией в должностную инструкцию не входит?🤔
Сайт издания добавляет обратный редирект во все возможные URL.
Чингчонгозавр
Может ну его нахуй