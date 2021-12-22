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Наука
Илья Шевелев

В Китае нашли окаменелое яйцо с идеально сохранившимся эмбрионом динозавра Статьи редакции

Малышу Инляну (так его прозвали учёные) не меньше 66 миллионов лет.

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Эмбрион овираптора перед вылуплением (реконструкция) Фото: Лида Син, AFP

Сотрудники добывающей компании Yingliang Group обнаружили окаменелое яйцо на территории городского округа Гуанчжоу на юге Китая ещё в 2000 году, но не придали находке значения и отправили её на хранение вместе с другими окаменелостями. В 2015 году компания готовилась к открытию музея естественной истории и нашла яйцо в хранилище во время сортировки будущих экспонатов.

Вскоре учёные вновь изучили окаменелость и определили, что в яйце находится прекрасно сохранившийся эмбрион беззубого динозавра-теропода или овираптора, жившего в Азии и Северной Америки во времена Верхнемеловой эпохи 72-66 миллионов лет назад.

Яйца с сохранившимися эмбрионами встречаются редко, поскольку кости детёнышей динозавров очень хрупкие и, как правило, разрушаются до полного окаменения.

Эмбрион получил имя Малыш Инлян. 21 декабря результаты исследования опубликовали в рецензируемом научном журнале iScience.

Овирапторидами называется род ящеротазовых двуногих трёхпалых динозавров с изогнутыми клювами, достигавших размеров индюков и массы до 60 килограммов (крупные особи могли иметь длину до 7 метров и большую массу). Форма клюва этих существ идеально подходит для поедания яиц и моллюсков, отсюда и закрепившееся в науке название «яйцекрад».

Малыш Инлян в яйце Фото iScience

Китайский Малыш — третий известный науке сохранившийся эмбрион теропода. Его длина от головы до хвоста составляет всего 7 сантиметров, а сам скелет находится в 17-сантиметровом яйце. Яйцо теропода имеет форму таблетки: оно немного длиннее страусиного яйца.

Учёные называют состояние Малыша Инляна идеальным из-за сохранности скелета и позы эмбриона, готового к вылуплению. Палеонтолог Фион Вайсум Ма из университета Бирмингема назвала его «лучшим эмбрионом динозавра, когда-либо найденным за всю историю [науки]».

По данным исследователей, окаменевший скелет динозавра сохранил позу «подворачивания», характерную для птиц перед вылуплением из яйца. Он, как и пернатые, удерживает голову лапками, чтобы расколоть скорлупу.

Учёные предполагают, что птицы заимствовали поведение динозавров-тероподов в процессе эволюции. «Поведение современных птиц сначала развилось и возникло среди их предков-динозавров», — рассказала Ма агентству France Press. Тимоти Роу из Техасского университета, не участвовавший в исследовании, считает, что китайская находка даст ключ к пониманию эволюционных механизмов.

И всё же одна окаменелость пока не позволяет сделать точных выводов о сходстве поведения динозавров и птиц, заявил WSJ Шундонг Би, биолог из Пенсильванского университета.

Часть найденного скелета динозавра находится внутри окаменелой породы, и учёным предстоит воссоздать его с помощью КТ-сканирования.

#динозавры #новости #Китай #палеонтология #эволюция

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Чувствительный коктейль

вирус пододвинься, тут на подходе новый прикол

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58
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Вадим Панкратов

терпиловирус?

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7
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Чувствительный коктейль

ковидозавр

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Вадим Панкратов

Он даже опаснее того гибрида из Мира Юрского Периода(

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Чувствительный коктейль

не опаснее, он в маске и вакцинирован

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5
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Чувствительный коктейль

Он обнаружен в другой стране

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Павел Солнцев

Это если тебя русский укусит

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Чувствительный коктейль

блять((((китайцы(((пожалуйста отойдите и ничего не трогайте(((

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37
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Чувствительный коктейль

Не ссы! Если надо, сделаем хоть 10 вакцин от чего угодно.

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3
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Чувствительный коктейль

вакцина от динозавра?

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11
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Чувствительный коктейль

Да, трансформирует тебя в Пивозавра.

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14
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Чувствительный коктейль

А я и не против

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3
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Виктор Омай

прально я считаю! как государство скажет - так и сделаем! ведь мы - ОСОЗНАННЫЕ ГРАЖДАНЕ!

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0
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Павел Фролов

Боюсь боюсь

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3
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Anton Silaev

вот твои яички украдёт я на тебя посмотрю

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0
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Павел Фролов

Я не из тех, кто трясет елдой перед динозаврами

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1
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Чувствительный коктейль

да пусть уже грохнут этот мир

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2
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Павел Фролов
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31
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WED CR.ST.

Азиаты. Либо съедят, либо клонируют и напичкают лазерами, датчиками, и рисоваркой.

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14
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Чувствительный коктейль

Либо, дабы не изменять традициям, нацепят шильдик SAMSANG или NOKLA (Nokla) и вставят ТВ-приёмник с антенной

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WED CR.ST.

Это уже в последующих презентациях динозаврячьего флагмана.

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2
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Чувствительный коктейль

а что, на то время очень полезная фича

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Кирилл Суд

Годзилла: Возрождение (2016 - 2021)

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5
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WED CR.ST.

Для массовой продажи будет, скорее, варик из 50х

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3
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Чувствительный коктейль

Просто залей водой на полчаса!

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4
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Андрей Парусников

Гадзу давай!

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WED CR.ST.

Она ж пажилая, этот молодой ещё

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Кирилл Суд

Far Cry 3: Blood dragon

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Fedor Andreev

Главное, чтоб NFC не забыли добавить!

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Галина Авдеева-Венская

динозавра-терпилода

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11
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Чувствительный коктейль

Ещё бы:
не меньше 66 миллионов лет

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5
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Чувствительный коктейль

Китайский киндер сюрприз

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11
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Чувствительный коктейль

Надеюсь, его оживят и запустят в госдуму.

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Антигравитационный торт

он окаменелый

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Чувствительный коктейль

Значит у Валуева будет фора.
Древний человек vs древний динозавр

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Чувствительный коктейль

и тот, и другой - вымерший вид

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Чувствительный коктейль

Как видим и тот, и другой уже обнаружен

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Чувствительный коктейль

две окаменелости

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Чувствительный коктейль

Воскресная битва двух якодзун

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Чувствительный коктейль

пусть экспериментируют и вырастят нового

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Антигравитационный торт

что мешает тогда вырастить из взрослого окаменелого скелета?

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Чувствительный коктейль

ДНК не сохранилось, хотя с яйцом может быть то же самое

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Антигравитационный торт

Какое ДНК, 70 млн лет

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Чувствительный коктейль

ну вот, я про то же

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Кремлёвый серебренник

Конечно 66 миллионов это сильно, просто даже представить нереально насколько человек молодой вид на этой планете и буквально только лет 150 назад мы стали делать реальные семимильные шаги в сторону от остальных видов, осваивая науку и технику. Все эти неисчислимые годы до нас была полнейшая проскартинация и только природные катаклизмы оказывали влияние на планету и если условно представить планету живым организмом (что неверно) человечество это настоящий вирус, который победил.

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7
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Agaf Onaf

Мы можно сказать находимся на заре человечества

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1
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Чувствительный коктейль

Учёные предполагают, что птицы заимствовали поведение тероподов в процессе эволюции.
 Всмысле заимствовали. Птицы же это и есть тероподы

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7
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Чувствительный коктейль

ящероглазых
 ШТА???

Ящеротазовых (Saurischia), может? Или что тут имелось сука в виду

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Plan 🇧&🇨

Тазоглазых

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Вадим Панкратов

Так так, когда там Парк Юрского Периода?

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3
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Чувствительный коктейль

Сожрут

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3
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Чувствительный коктейль

Самый большой Балют.

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Илья Шевелев

Спасибо вам! Так иногда тоже случается.)

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Джон Кроули

В РПЦ уже выразили протест Китаю за оскорбления чувство верующих за такое наглое и безбожно издевательство над верующими России?

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Чувствительный коктейль

Так тут как с костями можно объяснить. Яйцо с эмбрионом есть, при создании планеты закопано. А настоящих динозавров не было.

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Чувствительный коктейль

(другие особи могли иметь длину до 7 метров) и массы до 60 килограммов
Чето как-то не вяжется. Я 1.6м и вешу 80, а тут в 5 раз больше и вес 60

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Ибрагим Ибрагимов

Так нет, там же сначала написано, что в основном размер индюшки.
Для индюшки 60кг норм.

А семь метров — это лишь некоторые «другие особи», у них масса понятно другая

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Богдан Криницкий

@Илья Шевелев
Вычитка текста перед публикацией в должностную инструкцию не входит?🤔

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Илья Шевелев

Сайт издания добавляет обратный редирект во все возможные URL.

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Чувствительный коктейль

Они его уже сожрали?

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Vladimir Lenivcev

Чингчонгозавр

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Чувствительный коктейль

Красивое . . .
На цифровой реконструкции.

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Закомплексованная Душа

Может ну его нахуй

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