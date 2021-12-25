NASA запустило в космос телескоп «Джеймс Уэбб» Статьи редакции
Ракета «Ариан-5» с телескопом на борту взлетела с космодрома Куру в Южной Америке.
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» после 25 лет разработки и 10 миллиардов потраченных долларов успешно запущен на борту европейской ракеты-носителя «Ариан-5». NASA проводит прямую трансляцию запуска.
Ракета должна вывести телескоп на курс к точке Лагранжа L2 в полутора миллионах километров от Земли (почти в четыре раза дальше Луны). Это расстояние «Джеймс Уэбб» пройдёт примерно за месяц, попутно разворачивая солнечный щит и трёхсекционное зеркало, после чего ещё полгода будет настраивать оборудование и тестировать его.
«Джеймс Уэбб» — уникальный телескоп, который позволит заглянуть в детство Вселенной и понять, как появлялись первые звёзды и квазары. Благодаря «Уэббу» астрономы смогут найти внеземную жизнь в радиусе 15 световых лет от Земли — возможно, даже в Солнечной системе, на спутниках планет-гигантов.
Вроде всё идёт как надо. Поздравляю, друзья!
сейчас ещё 20 лет ждать, когда его построят
сейчас ещё его запустить в космос надо
======вы находитесь здесь======
сейчас ещё полгода до L2 и настройки оборудования
ура, телескоп сделал уникальные научные открытия о экзопланетах и устройстве Вселенной
Вроде, месяц лететь будет. А вот на тестирование оборудования выделили ещё полгода
Мир дому вашему, астрономическому
Пис ту йор хаус, так сказать. Обкашляли мы вопросики космические, окололунные.
Заебись.
На эти деньги можно было бы построить 2940 церквей с общей вместимостью 1 470 000
Ну и нахрена вам эта информация
а вот вам котик
Как они умудряются ракеты запускать и инженерам платить больше 1000$ в месяц?
Климат и ландшафт подходящие
На них не совершали набеги печенеги и половцы
Аж ладошки вспотели
Урааа!
Аллилуйя
Успехов!
Поехали!
Первые кадры с нового телескопа
что с лицом, плоскоземельщики?
Вот был бы пиздец если ракета с ним упала бы…
Поздравляю! Действительно важное событие для нашей цивилизации.