Ракета «Ариан-5» с телескопом на борту взлетела с космодрома Куру в Южной Америке.

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Взлёт ракеты «Ариан-5» с телескопом «Джеймс Уэбб» Изображение NASA

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» после 25 лет разработки и 10 миллиардов потраченных долларов успешно запущен на борту европейской ракеты-носителя «Ариан-5». NASA проводит прямую трансляцию запуска.

NASA @NASA



At 7:20am ET (12:20 UTC), the beginning of a new, exciting decade of science climbed to the sky. Webb’s mission to We have LIFTOFF of the @NASAWebb Space Telescope!At 7:20am ET (12:20 UTC), the beginning of a new, exciting decade of science climbed to the sky. Webb’s mission to #UnfoldTheUniverse will change our understanding of space as we know it.

Ракета должна вывести телескоп на курс к точке Лагранжа L2 в полутора миллионах километров от Земли (почти в четыре раза дальше Луны). Это расстояние «Джеймс Уэбб» пройдёт примерно за месяц, попутно разворачивая солнечный щит и трёхсекционное зеркало, после чего ещё полгода будет настраивать оборудование и тестировать его.

«Джеймс Уэбб» — уникальный телескоп, который позволит заглянуть в детство Вселенной и понять, как появлялись первые звёзды и квазары. Благодаря «Уэббу» астрономы смогут найти внеземную жизнь в радиусе 15 световых лет от Земли — возможно, даже в Солнечной системе, на спутниках планет-гигантов.

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