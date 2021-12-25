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Наука
Никита Логинов

NASA запустило в космос телескоп «Джеймс Уэбб» Статьи редакции

Ракета «Ариан-5» с телескопом на борту взлетела с космодрома Куру в Южной Америке.

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Взлёт ракеты «Ариан-5» с телескопом «Джеймс Уэбб» Изображение NASA

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» после 25 лет разработки и 10 миллиардов потраченных долларов успешно запущен на борту европейской ракеты-носителя «Ариан-5». NASA проводит прямую трансляцию запуска.

NASA @NASA
We have LIFTOFF of the @NASAWebb Space Telescope!

At 7:20am ET (12:20 UTC), the beginning of a new, exciting decade of science climbed to the sky. Webb’s mission to #UnfoldTheUniverse will change our understanding of space as we know it.

Ракета должна вывести телескоп на курс к точке Лагранжа L2 в полутора миллионах километров от Земли (почти в четыре раза дальше Луны). Это расстояние «Джеймс Уэбб» пройдёт примерно за месяц, попутно разворачивая солнечный щит и трёхсекционное зеркало, после чего ещё полгода будет настраивать оборудование и тестировать его.

«Джеймс Уэбб» — уникальный телескоп, который позволит заглянуть в детство Вселенной и понять, как появлялись первые звёзды и квазары. Благодаря «Уэббу» астрономы смогут найти внеземную жизнь в радиусе 15 световых лет от Земли — возможно, даже в Солнечной системе, на спутниках планет-гигантов.

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Никита Логинов
Главное о «Джеймсе Уэббе» — телескопе-долгострое NASA за $10 миллиардов, который должен найти внеземную жизнь Статьи редакции

Его строили 25 лет и наконец запустят в космос. Объясняем, чем интересен один из самых знаковых проектов NASA.

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» (JSWT) в рабочем положении Иллюстрация NASA
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В космос через Панаму: как NASA доставит к старту свой самый дорогой проект — телескоп «Джеймс Уэбб» за $10 млрд Статьи редакции

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Подготовленный к отправке телескоп «Джеймс Уэбб» Фото NASA
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Иллюстрация инфракрасного телескопа «Джеймс Уэбб» в космосе в рабочем состоянии Изображение NASA

#новости #nasa #космос

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Никита Логинов

Вроде всё идёт как надо. Поздравляю, друзья!

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18
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Ударный цветок

чечас ещё полгода ждать, пока до L2 долетит и раскроется……………

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1
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Vladimir Vorobyev

сейчас ещё 20 лет ждать, когда его построят
сейчас ещё его запустить в космос надо
======вы находитесь здесь======
сейчас ещё полгода до L2 и настройки оборудования
ура, телескоп сделал уникальные научные открытия о экзопланетах и устройстве Вселенной

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5
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Ударный цветок

нас обнаружили инопланетяне и просят координаты Земли
сейчас еще полгода ждать пока они долетят
сейчас еще неделю ждать пока они уничтожат нашу планету

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2
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Suntori

Вроде, месяц лететь будет. А вот на тестирование оборудования выделили ещё полгода

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1
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Ударный цветок

ну парня бы ждал же из армии год? А здесь меньше. Всё норм.

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1
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Ударный цветок

обнимашки

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3
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Ударный цветок

ах ты хитрый геюга!

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0
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Ze Katze

Мир дому вашему, астрономическому
Пис ту йор хаус, так сказать. Обкашляли мы вопросики космические, окололунные.

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0
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Уютный Багажник

Заебись.

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8
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Ударный цветок

Лучше бы церковь построили

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7
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Максим Грандов

На эти деньги можно было бы построить 2940 церквей с общей вместимостью 1 470 000

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2
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Максим Грандов

Ну и нахрена вам эта информация

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4
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Ударный цветок

За чаепитием в гостях выёбываться эрудицией.

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3
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Vladimir Vorobyev

а вот вам котик

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2
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Котик Ботик
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2
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VladimirV

Как они умудряются ракеты запускать и инженерам платить больше 1000$ в месяц?

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2
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Mahmud

Климат и ландшафт подходящие

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14
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Максим Грандов

На них не совершали набеги печенеги и половцы

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1
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Mahmud

Аж ладошки вспотели

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5
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Ударный цветок

Наконец-то

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5
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Ударный цветок

Слава Богу!

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5
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Миша Рашкин

Урааа!

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4
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Люц Шнайдер

Аллилуйя

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4
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Romula Daraa

Успехов!

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4
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Ударный цветок

уверен. что зеркало раскроется удачно и все будет хорошо.

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4
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Ulan Yisaev

Поехали!

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3
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Иван Гордеев

Первые кадры с нового телескопа

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0
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Vladimir Vorobyev

что с лицом, плоскоземельщики?

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1
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Василий Камбалин

Вот был бы пиздец если ракета с ним упала бы…

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2
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Ударный цветок

Ура!

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Anatoly Timchenko

Поздравляю! Действительно важное событие для нашей цивилизации.

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