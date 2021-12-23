Историки долгое время считали экзекуцию легендой. И хоть её признали возможной — человек погиб бы в самом начале.

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Фрагмент Stora Hammar Stone

Британские учёные-медики и историки из Кильского университета провели исследование, возможна ли казнь «Кровавый» орёл с анатомической точки зрения. Они пришли к выводу, что викинги действительно могли расправляться с жертвой таким образом, но умерла бы она в самом начале. Исследование опубликовали в журнале Speculum.

О казни, которая считалась историками выдумкой, известно из средневековых письменных источников. Жертву связывали по рукам и ногам, а после отсекали рёбра от позвоночника, чтобы развести их в разные стороны. Предполагается, что в это время человек всё ещё оставался живым. Затем наружу вынимали лёгкие, чьё колыхание напоминало трепет крыльев.

Сами викинги не вели записей о своей деятельности и передавали информацию только в устном творчестве, которое записали лишь несколько столетий спустя. Археологических находок, которые подтверждали бы существование «Кровавого орла», также нет. Однако учёные заявляют, что она всё же анатомически возможна, хоть и очень сложна в исполнении.

Авторы исследования пишут, что если казнь существовала, то перед палачами стояло несколько сложных задач: быстро удалить кожу и мышцы, которые мешают добраться до рёбер, и не повредить артерии во время вскрытия грудной клетки. Небольшая ошибка могла привести к смерти жертвы.

Как отмечается в исследовании, для реализации этих задач викинги, вероятно, использовали определённый тип наконечника копья. Авторы считают, что он изображён на каменном памятнике, который нашли на шведском острове Готланд. Кроме этого, исследователи предполагают, что на нём запечатлена и сама казнь «Кровавый орёл».

Фрагмент Stora Hammar Stone Wikimedia Commons

Однако учёные всё же пришли к выводу, что оставаться живым на протяжение всей процедуры человек не может. Если казнь существовала, то человек умирал в самом её начале, а остальные действия проводили уже над трупом.