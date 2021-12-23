Британские учёные: жестокая казнь викингов с извлечением лёгких «Кровавый орёл» анатомически возможна Статьи редакции
Историки долгое время считали экзекуцию легендой. И хоть её признали возможной — человек погиб бы в самом начале.
Британские учёные-медики и историки из Кильского университета провели исследование, возможна ли казнь «Кровавый» орёл с анатомической точки зрения. Они пришли к выводу, что викинги действительно могли расправляться с жертвой таким образом, но умерла бы она в самом начале. Исследование опубликовали в журнале Speculum.
О казни, которая считалась историками выдумкой, известно из средневековых письменных источников. Жертву связывали по рукам и ногам, а после отсекали рёбра от позвоночника, чтобы развести их в разные стороны. Предполагается, что в это время человек всё ещё оставался живым. Затем наружу вынимали лёгкие, чьё колыхание напоминало трепет крыльев.
Сами викинги не вели записей о своей деятельности и передавали информацию только в устном творчестве, которое записали лишь несколько столетий спустя. Археологических находок, которые подтверждали бы существование «Кровавого орла», также нет. Однако учёные заявляют, что она всё же анатомически возможна, хоть и очень сложна в исполнении.
Авторы исследования пишут, что если казнь существовала, то перед палачами стояло несколько сложных задач: быстро удалить кожу и мышцы, которые мешают добраться до рёбер, и не повредить артерии во время вскрытия грудной клетки. Небольшая ошибка могла привести к смерти жертвы.
Как отмечается в исследовании, для реализации этих задач викинги, вероятно, использовали определённый тип наконечника копья. Авторы считают, что он изображён на каменном памятнике, который нашли на шведском острове Готланд. Кроме этого, исследователи предполагают, что на нём запечатлена и сама казнь «Кровавый орёл».
Однако учёные всё же пришли к выводу, что оставаться живым на протяжение всей процедуры человек не может. Если казнь существовала, то человек умирал в самом её начале, а остальные действия проводили уже над трупом.
Спасибо за статью! Надеюсь никто из ФСИНа ее не прочитает.
Британские учёные
С одной стороны посоветовал бы не использовать такое словосочетание из-за его мемной известности, и заменить, например, на "британские историки".
С другой стороны может оно и хорошо, если люди будут критически относиться к хоть какой-то информации. Хотя, если честно, слабо верится, что это хоть сколько-нибудь увеличит общее критическое отношение.
Короч — ты сам не определился и ушёл в горячую внутреннюю дискуссию.
Долбоебы дикие. Выблядки ебучие.
Арийская смекал_очка
будто проблема
Пресс-конференция Путина 2022: вот мы победили половцев и печенегов, а наши западные партнёры в это время Кровавого Орла делали из побеждённых.
Но по старой привычке вытащила через жопу.
Интересно, почему
на момент написания статьи уже все получили зачеты по физре
Как мало добра в этом мире
Оох, сцена этой казни меня очень впечатлила в Викингах
Ещё в фильме «Солнцестояние» она была, жутковатое зрелище
О казне
Казни.
Не зря британские учоные едят свои гранты. Важные вещи изучают
Тут по моему и ученым не нужно быть, чтобы догадаться что легкие 🫁 можно вытащить через спину
Хороший тамада и конкурсы и интересные
Фи, до Влада Цепеша им далеко, у того на колу по нескольку дней умирали.
удалить кожу и мышцы, которые мешают добраться до рёбер, и не повредить артерии во время вскрытия грудной клетки. Небольшая ошибка могла привести к смерти жертвы.
Главное - это забота о жертве, чтобы не умерла. Гуманные викинги