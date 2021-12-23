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Наука
Sasha Shambilova

Британские учёные: жестокая казнь викингов с извлечением лёгких «Кровавый орёл» анатомически возможна Статьи редакции

Историки долгое время считали экзекуцию легендой. И хоть её признали возможной — человек погиб бы в самом начале.

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Фрагмент Stora Hammar Stone

Британские учёные-медики и историки из Кильского университета провели исследование, возможна ли казнь «Кровавый» орёл с анатомической точки зрения. Они пришли к выводу, что викинги действительно могли расправляться с жертвой таким образом, но умерла бы она в самом начале. Исследование опубликовали в журнале Speculum.

О казни, которая считалась историками выдумкой, известно из средневековых письменных источников. Жертву связывали по рукам и ногам, а после отсекали рёбра от позвоночника, чтобы развести их в разные стороны. Предполагается, что в это время человек всё ещё оставался живым. Затем наружу вынимали лёгкие, чьё колыхание напоминало трепет крыльев.

Сами викинги не вели записей о своей деятельности и передавали информацию только в устном творчестве, которое записали лишь несколько столетий спустя. Археологических находок, которые подтверждали бы существование «Кровавого орла», также нет. Однако учёные заявляют, что она всё же анатомически возможна, хоть и очень сложна в исполнении.

Авторы исследования пишут, что если казнь существовала, то перед палачами стояло несколько сложных задач: быстро удалить кожу и мышцы, которые мешают добраться до рёбер, и не повредить артерии во время вскрытия грудной клетки. Небольшая ошибка могла привести к смерти жертвы.

Как отмечается в исследовании, для реализации этих задач викинги, вероятно, использовали определённый тип наконечника копья. Авторы считают, что он изображён на каменном памятнике, который нашли на шведском острове Готланд. Кроме этого, исследователи предполагают, что на нём запечатлена и сама казнь «Кровавый орёл».

Фрагмент Stora Hammar Stone Wikimedia Commons

Однако учёные всё же пришли к выводу, что оставаться живым на протяжение всей процедуры человек не может. Если казнь существовала, то человек умирал в самом её начале, а остальные действия проводили уже над трупом.

Мы утверждаем, что «кровавый орел» вполне мог существовать в эпоху викингов. Это было физически возможно в соответствии с более широкими социальными привычками в отношении казни и обращения с трупами и отражало одержимость викингов демонстрацией своей чести и более высокого статуса.

авторы исследования

#новости

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Трансгендолет

Спасибо за статью! Надеюсь никто из ФСИНа ее не прочитает.

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42
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Влюбленный шмель

Британские учёные
 С одной стороны посоветовал бы не использовать такое словосочетание из-за его мемной известности, и заменить, например, на "британские историки".
С другой стороны может оно и хорошо, если люди будут критически относиться к хоть какой-то информации. Хотя, если честно, слабо верится, что это хоть сколько-нибудь увеличит общее критическое отношение.

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3
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Sam Lowry

Короч — ты сам не определился и ушёл в горячую внутреннюю дискуссию.

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13
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Влюбленный шмель

Я не определился - да. Бесполезен ли поэтому мой комментарий - нет. Это размышления, которые могут кому-то помочь придти к решению.

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Влюбленный шмель

Британские учёные-медики и историки из Кильского университета
 А историки кильские вообще. То есть немецкие

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Даниил Слесарчук

Долбоебы дикие. Выблядки ебучие.

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4
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Влюбленный шмель

А они всего лишь написали, что такая казнь возможна

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1
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Marco Pagot

Арийская смекал_очка

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Влюбленный шмель

ФСИН: жестокая казнь викингов с извлечением лёгких «Кровавый орёл» анатомически возможна

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2
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Влюбленный шмель

хоть не юридически

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1
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Dr. Acula

будто проблема

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Tim Hansen

Пресс-конференция Путина 2022: вот мы победили половцев и печенегов, а наши западные партнёры в это время Кровавого Орла делали из побеждённых.

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Влюбленный шмель

ФСИН провела эксперимент и доказала

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Ivan Boldyrev

Но по старой привычке вытащила через жопу.

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Влюбленный шмель

Что же помешало учёным поставить натурный эксперимент

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Влюбленный шмель

не было добровольца-студента

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Marco Pagot

Интересно, почему

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Sail

на момент написания статьи уже все получили зачеты по физре

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Anton NS

Как мало добра в этом мире

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Александра Утёнкова

Оох, сцена этой казни меня очень впечатлила в Викингах

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человек-петушок

Ещё в фильме «Солнцестояние» она была, жутковатое зрелище

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Влюбленный шмель

Что ж британские ученые не подвели

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Мисс Целлофан

О казне
Казни.

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Влюбленный шмель

Всем хорошего вечера!

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Соколов Андрей

Не зря британские учоные едят свои гранты. Важные вещи изучают

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Clear

Тут по моему и ученым не нужно быть, чтобы догадаться что легкие 🫁 можно вытащить через спину

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Vladimir Medvedev

Хороший тамада и конкурсы и интересные

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J S

Фи, до Влада Цепеша им далеко, у того на колу по нескольку дней умирали.

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Коровка говорит мууу

удалить кожу и мышцы, которые мешают добраться до рёбер, и не повредить артерии во время вскрытия грудной клетки. Небольшая ошибка могла привести к смерти жертвы.
 Главное - это забота о жертве, чтобы не умерла. Гуманные викинги

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