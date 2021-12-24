Астрономы, используя несколько телескопов Европейской Южной обсерватории (ESO), обнаружили в нашей галактике Млечный Путь до 140 планет-изгоев, сравнимых по размерам и массе с Юпитером. Об этом сообщается на сайте обсерватории.

Планеты-изгои — это тела планетарной массы, находящиеся в межзвездном пространстве и не связанные гравитацией с какой-либо звездой. В Млечном Пути их может быть несколько миллиардов, но обнаружить планеты-изгои крайне трудно — они не попадают под естественную подсветку со стороны звёзд, находясь в тёмном межзвёздном пространстве.

Однако если планета-изгой ещё молода и горяча — её можно найти по собственному тепловому излучению. Именно это позволило учёным обнаружить как минимум 70 бродячих планет с помощью анализа более 80 тысяч широкоугольных снимков, сделанных за 20 лет астрономических наблюдений. Найденные планеты находятся в области звездообразования, расположенной в созвездиях Скорпиона и Змееносца.

«Мы измерили крошечные движения, цвета и яркость десятков миллионов источников на большой площади неба. Эти измерения позволили нам надежно идентифицировать планеты-сироты», — рассказали учёные. Разброс от 70 до 170 найденных планет объясняется трудностями определения возраста исследуемого региона и отсутствием точных данных о массе объектов.

Исследуя эти планеты учёные могут понять, как они формируются. Существует несколько версий: образование в результате коллапса газового облака (оно небольшое, поэтому не приводит к образованию звезды), формирование объекта как планеты и последующий выброс из системы, а также разрушение предзвездного ядра.

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