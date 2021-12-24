Наука
Артём Мазанов

Учёные нашли до 170 планет-изгоев — одинокие газовые гиганты блуждают по галактике, не имея родительских звёзд Статьи редакции

По словам учёных, «это самая большая группа планет-изгоев, когда-либо открытых».

Визуализация планеты-изгоя ESO

Астрономы, используя несколько телескопов Европейской Южной обсерватории (ESO), обнаружили в нашей галактике Млечный Путь до 140 планет-изгоев, сравнимых по размерам и массе с Юпитером. Об этом сообщается на сайте обсерватории.

Планеты-изгои — это тела планетарной массы, находящиеся в межзвездном пространстве и не связанные гравитацией с какой-либо звездой. В Млечном Пути их может быть несколько миллиардов, но обнаружить планеты-изгои крайне трудно — они не попадают под естественную подсветку со стороны звёзд, находясь в тёмном межзвёздном пространстве.

Однако если планета-изгой ещё молода и горяча — её можно найти по собственному тепловому излучению. Именно это позволило учёным обнаружить как минимум 70 бродячих планет с помощью анализа более 80 тысяч широкоугольных снимков, сделанных за 20 лет астрономических наблюдений. Найденные планеты находятся в области звездообразования, расположенной в созвездиях Скорпиона и Змееносца.

115 потенциальных планет-изгоев в верхней части созвездия Скорпиона и в Змееносце ESO

«Мы измерили крошечные движения, цвета и яркость десятков миллионов источников на большой площади неба. Эти измерения позволили нам надежно идентифицировать планеты-сироты», — рассказали учёные. Разброс от 70 до 170 найденных планет объясняется трудностями определения возраста исследуемого региона и отсутствием точных данных о массе объектов.

Исследуя эти планеты учёные могут понять, как они формируются. Существует несколько версий: образование в результате коллапса газового облака (оно небольшое, поэтому не приводит к образованию звезды), формирование объекта как планеты и последующий выброс из системы, а также разрушение предзвездного ядра.

#космос #исследования #новости

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Блаженный огонь

Газовый гигант изгой это я после пиццы с пивом, все меня сторонятся

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Paladin 404992

И вы до сих пор хотите донатить животным?? +

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Антон Коваленко

чел у тебя коала на аватарке, а не какой то человек, в чем твоя проблема ты противоречишь сам себе

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Paladin 404992

Так я коала

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Антон Коваленко

и шо ты не хочешь денег, не поверю, вы же наркомы эвкалиптом питаетесь и торчите

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Paladin 404992

У нас социализм, наркотики бесплатные

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Антон Коваленко

пиши адрес я выезжаю

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Павел Каташев

АААААААвстралия

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Блаженный огонь

Челы бля, для кого Тиндер придумали? Одинокая планета, изгой... Всё в твоих собственных руках

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Сталин спас Россию

Представляю, открываешь Тиндер, а там: "Одинокий газовый гигант, в пяти миллионах километров от вас.... нет, уже в четырёх...."

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Антигравитационный торт

когда уже сделают движок чтобы кататься 300000 км/с?

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Блаженный огонь

Брат, не гони, брат

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Антигравитационный торт

не состаришься зато

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Трансгендолет

Плохие новости — "внутреннее" время не замедляется.

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Сталин спас Россию

Какое ещё внутреннее время? Нет никакого внутреннего времени, время это относительный конструкт)

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rustyrazor

Какое ещё внутреннее время?
Наверняка какая-то новая теория от известного физика Майкла Наки.

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👑✨🐺Волки🐺✨👑

зато на встречу выпускников можно поехать через млечный путь

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Антигравитационный торт

бля

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Константин Курасов

в свете вышесказанного - в точку

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Константин Курасов

ещё инквизиция научилась своих подопечных так катать
правда, не целиком

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Блаженный огонь

Хехей баля!

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Сталин спас Россию

Такая планета не может ведь случайно влететь в Солнечную систему и врезаться в Землю? Не может ведь?

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Антигравитационный торт

может, но мы не узнаем

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Блаженный огонь

Почему не узнаем? Просчитать траекторию такого крупного небесного тела думаю вполне возможно, раз уж траектории многих астероидов могут просчитать.

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Антигравитационный торт

на практике как проверишь?

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Блаженный огонь

Что значит на практике проверить и зачем это проверять на практике?

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Антигравитационный торт

ну я написал как раз, что мы не узнаем так как такое событие может произойти через 100500 млн лет

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Stanley H. Tweedle

Более вероятно что Солнце её на орбиту подберёт мне кажется

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Блаженный огонь

Через 4.5 млрд наша галактика с другой столкнётся

Столкновение Млечного Пути и галактики Андромеды
Столкновение Млечного Пути и галактики Андромеды (M31), двух крупнейших галактик в Местной группе…
ru.wikipedia.org
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f1print

Эх, жаль не дожить!

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Никита Логинов

Может, но вероятность такого сценария крайне мала. Скорее, Солнце поставит такую планету на орбиту, как правильно заметили ниже.

А вот если сквозь Солнечную систему пролетит массивная чёрная дыра и развалит её, разметав планеты в стороны — будет интереснее. Земля станет одним из изгоев :) Хотя вероятность этого тоже не так чтобы высока....

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Себастиан Перейра
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Сталин спас Россию

@Никита Логинов к ответу!!!

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AttentiveMilk

Скорее метеорит влетит и уничтожит пригодную для жизни землю. Некоторые почти невозможно отследить. Возможно нам пиздец через 2 недели. Или через 2 месяца. Или никогда

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Блаженный огонь

похоже эти планеты-изгои сидят в комментариях

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Константин Курасов

Газовый гигант, это, конечно, планета, но ещё и звезда, которой не хватило массы для возгорания. Всегда было интересно, что будет, если пару таких шариков столкнуть (нептун и юпитер, хотя бы), какие условия нужны, чтобы они возгорелись

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Сталин спас Россию

Ничего не будет, Юпитеру до звезды нужно ещё 80 таких же масс, емнип

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Блаженный огонь

Теперь стало немножко грустно

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Блаженный огонь

Газовый гигант изгой - Газпром, что ле?

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Бип Боп

планета-бомж

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Dmitry Loginov

Разброс от 70 до 170 разбросан

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Candy Boy

Действительно, вот они все. И как раньше я их не увидел!

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Антигравитационный торт

Как же я люблю БТС, вот они слева направо:

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Анастасия Лукьянова

Тем временем планеты-изгои щас такие:

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Степан Анейчик

То есть теоретически такая планета может войти в солнечную систему и выбить планеты с и орбит

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Мишки Гамми

смешнее была только новость о том как после прививок можно попасть в реанимацию но выжить

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Джон Кроули

Они не сироты, они как и Крым, наши! Надо срочно выделить Рогозину 100500 хулиардов $ на отправку туда вежливых умственно отсталых человечков.

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