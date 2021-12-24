Учёные нашли до 170 планет-изгоев — одинокие газовые гиганты блуждают по галактике, не имея родительских звёзд Статьи редакции
По словам учёных, «это самая большая группа планет-изгоев, когда-либо открытых».
Астрономы, используя несколько телескопов Европейской Южной обсерватории (ESO), обнаружили в нашей галактике Млечный Путь до 140 планет-изгоев, сравнимых по размерам и массе с Юпитером. Об этом сообщается на сайте обсерватории.
Планеты-изгои — это тела планетарной массы, находящиеся в межзвездном пространстве и не связанные гравитацией с какой-либо звездой. В Млечном Пути их может быть несколько миллиардов, но обнаружить планеты-изгои крайне трудно — они не попадают под естественную подсветку со стороны звёзд, находясь в тёмном межзвёздном пространстве.
Однако если планета-изгой ещё молода и горяча — её можно найти по собственному тепловому излучению. Именно это позволило учёным обнаружить как минимум 70 бродячих планет с помощью анализа более 80 тысяч широкоугольных снимков, сделанных за 20 лет астрономических наблюдений. Найденные планеты находятся в области звездообразования, расположенной в созвездиях Скорпиона и Змееносца.
«Мы измерили крошечные движения, цвета и яркость десятков миллионов источников на большой площади неба. Эти измерения позволили нам надежно идентифицировать планеты-сироты», — рассказали учёные. Разброс от 70 до 170 найденных планет объясняется трудностями определения возраста исследуемого региона и отсутствием точных данных о массе объектов.
Исследуя эти планеты учёные могут понять, как они формируются. Существует несколько версий: образование в результате коллапса газового облака (оно небольшое, поэтому не приводит к образованию звезды), формирование объекта как планеты и последующий выброс из системы, а также разрушение предзвездного ядра.
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И вы до сих пор хотите донатить животным?? +
чел у тебя коала на аватарке, а не какой то человек, в чем твоя проблема ты противоречишь сам себе
Так я коала
и шо ты не хочешь денег, не поверю, вы же наркомы эвкалиптом питаетесь и торчите
У нас социализм, наркотики бесплатные
пиши адрес я выезжаю
АААААААвстралия
Представляю, открываешь Тиндер, а там: "Одинокий газовый гигант, в пяти миллионах километров от вас.... нет, уже в четырёх...."
когда уже сделают движок чтобы кататься 300000 км/с?
не состаришься зато
Плохие новости — "внутреннее" время не замедляется.
Какое ещё внутреннее время? Нет никакого внутреннего времени, время это относительный конструкт)
Какое ещё внутреннее время?
Наверняка какая-то новая теория от известного физика Майкла Наки.
зато на встречу выпускников можно поехать через млечный путь
бля
в свете вышесказанного - в точку
ещё инквизиция научилась своих подопечных так катать
правда, не целиком
Такая планета не может ведь случайно влететь в Солнечную систему и врезаться в Землю? Не может ведь?
может, но мы не узнаем
на практике как проверишь?
ну я написал как раз, что мы не узнаем так как такое событие может произойти через 100500 млн лет
Более вероятно что Солнце её на орбиту подберёт мне кажется
Через 4.5 млрд наша галактика с другой столкнётся
Эх, жаль не дожить!
Может, но вероятность такого сценария крайне мала. Скорее, Солнце поставит такую планету на орбиту, как правильно заметили ниже.
А вот если сквозь Солнечную систему пролетит массивная чёрная дыра и развалит её, разметав планеты в стороны — будет интереснее. Земля станет одним из изгоев :) Хотя вероятность этого тоже не так чтобы высока....
@Никита Логинов к ответу!!!
Скорее метеорит влетит и уничтожит пригодную для жизни землю. Некоторые почти невозможно отследить. Возможно нам пиздец через 2 недели. Или через 2 месяца. Или никогда
Газовый гигант, это, конечно, планета, но ещё и звезда, которой не хватило массы для возгорания. Всегда было интересно, что будет, если пару таких шариков столкнуть (нептун и юпитер, хотя бы), какие условия нужны, чтобы они возгорелись
Ничего не будет, Юпитеру до звезды нужно ещё 80 таких же масс, емнип
планета-бомж
Разброс от 70 до 170 разбросан
Действительно, вот они все. И как раньше я их не увидел!
Как же я люблю БТС, вот они слева направо:
Тем временем планеты-изгои щас такие:
То есть теоретически такая планета может войти в солнечную систему и выбить планеты с и орбит
смешнее была только новость о том как после прививок можно попасть в реанимацию но выжить
Они не сироты, они как и Крым, наши! Надо срочно выделить Рогозину 100500 хулиардов $ на отправку туда вежливых умственно отсталых человечков.