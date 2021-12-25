Американские учёные будут искать внеземную жизнь при помощи лазеров и широкоугольных камер Статьи редакции
Детекторы для поиска импульсов, которые могут испускать внеземные цивилизации, испытают на острове Мауи в 2022 году.
Институт поиска внеземной жизни SETI создаёт сеть программно-аппаратных комплексов для поиска волн, которые может излучать инопланетная техника. Два детектора LaserSETI уже установлены на вершине вулкана Халеакала на острове Мауи и в калифорнийской обсерватории Роберта Фергюсона в городе Сонома.
- Проекту LaserSETI более пяти лет. Научный сотрудник SETI Элиот Гиллум запатентовал технологию и методику обнаружения следов внеземной техники в 2018 году.
- В основе этого проекта гипотеза о том, что развитые цивилизации используют лазеры для межзвёздной связи из-за высокой скорости передачи данных. Кроме того, мощные лазерные установки могут быть использованы для ускорения двигателей космических кораблей.
- Предполагается, что детекторы, разработанные SETI, найдут повторяющихся импульсы — монохроматические волны, возникающие во время работы инопланетных аппаратов.
- Каждый детектор оснащён двумя широкоугольными камерами и высококачественными объективами. Прибор снимает под углом в 75 градусов, что позволяет исследовать всё ночное небо, следует из пресс-релиза Гавайского университета. Модели и наименования камер в пресс-релизах SETI и Гавайского университета не раскрыты.
- Раньше следы разумных инопланетян в космосе искали с помощью фотоэлектронных умножителей (ФЭУ) — но низкая эффективность детекторов прошлого поколения позволяла изучать только небольшое пространство, отмечает Gizmodo.
Институт поиска внеземной жизни разрабатывает ещё десять комплексов LaserSETI. Их установят в Пуэрто-Рико, на Канарских островах и в Чили. Бюджет проекта — 5 миллионов долларов. SETI собирает эти средства при помощи краудфандинга.
Спасибо!
Американские учёные будут искать жизнь вне НАТО при помощи танков и боевых беспилотников
Вот эта хуйня могла бы изменить мир, а не игры в космических детективов.
Не факт что изменит - раз.
Второе - с чего вдруг человек должен думать о других а не о себе?
Особенно миллиардер который эти деньги заработал своим трудом
Вот, конечно, работка у людей. Всю жизнь ищешь и так и не найдешь нихуя.
Главное в инвестиции в этом деле и лапши побольше
А откуда ты знаешь что нихуя?
Отлично, эти найдут волны, а д.уэбб посмотрит туда.
🤝
В основе этого проекта гипотеза о том, что развитые цивилизации используют лазеры для межзвёздной связи
Интересная гипотеза, конечно... но нахрена нужна связь, которая десятками лет передает сообщение?
расчёт на то, что другая цивилизация так же понимает, что сигналы не могут распространяться быстрее, чем скорость света. Соответственно, если несколько десятков и сотен тысяч лет посылать закодированный сигнал, то в конце концов одна из других цивилизаций примет этот сигнал, если её технический уровень позволит реализовать такой приёмник. Это работает так же, как изображение звёзд на небе - мы думаем, что видим звёзды такими, какие они есть на небе, а по факту это излучение, которое только-только дошло до нас, и в реальности сейчас у звёзд всё по-другому
Было бы здорово, скучно одним в космосе
Короче люди изобретут ИИ и найдут пришельцев. И с попкорном будут смотреть как ИИ пиздится с пришельцами.
Тоже мне метод поиска
Что ее искать, пусть на тж в свежие новости зайдут