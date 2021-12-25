Наука
Илья Шевелев

Американские учёные будут искать внеземную жизнь при помощи лазеров и широкоугольных камер Статьи редакции

Детекторы для поиска импульсов, которые могут испускать внеземные цивилизации, испытают на острове Мауи в 2022 году.

Детектор LaserSETI Фото SETI

Институт поиска внеземной жизни SETI создаёт сеть программно-аппаратных комплексов для поиска волн, которые может излучать инопланетная техника. Два детектора LaserSETI уже установлены на вершине вулкана Халеакала на острове Мауи и в калифорнийской обсерватории Роберта Фергюсона в городе Сонома.

  • Проекту LaserSETI более пяти лет. Научный сотрудник SETI Элиот Гиллум запатентовал технологию и методику обнаружения следов внеземной техники в 2018 году.
  • В основе этого проекта гипотеза о том, что развитые цивилизации используют лазеры для межзвёздной связи из-за высокой скорости передачи данных. Кроме того, мощные лазерные установки могут быть использованы для ускорения двигателей космических кораблей.
  • Предполагается, что детекторы, разработанные SETI, найдут повторяющихся импульсы — монохроматические волны, возникающие во время работы инопланетных аппаратов.
  • Каждый детектор оснащён двумя широкоугольными камерами и высококачественными объективами. Прибор снимает под углом в 75 градусов, что позволяет исследовать всё ночное небо, следует из пресс-релиза Гавайского университета. Модели и наименования камер в пресс-релизах SETI и Гавайского университета не раскрыты.
  • Раньше следы разумных инопланетян в космосе искали с помощью фотоэлектронных умножителей (ФЭУ) — но низкая эффективность детекторов прошлого поколения позволяла изучать только небольшое пространство, отмечает Gizmodo.

  • Институт поиска внеземной жизни разрабатывает ещё десять комплексов LaserSETI. Их установят в Пуэрто-Рико, на Канарских островах и в Чили. Бюджет проекта — 5 миллионов долларов. SETI собирает эти средства при помощи краудфандинга.

#новости #космос #лазеры #оптика #seti #инопланетяне

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Ударный цветок

гомохроматические волны
 Впервые вижу такую вариацию термина, обычно используется «монохроматический», но мы ж на тэжэ 👬

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Илья Шевелев

Спасибо!

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Міністерство інтеграції мозку

Американские учёные будут искать жизнь вне НАТО при помощи танков и боевых беспилотников

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Ударный цветок

Бюджет проекта — 5 миллионов долларов.
 А бюджет чьей-то дачи 1 миллиард долларов. Не, ну реально, если ты богач, неужели тебе столько кайфа приносит очередная нереально дорогая яхта? Почему бы не потратить деньги на что-то, что кардинально изменит мир?

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Ударный цветок

Вот эта хуйня могла бы изменить мир, а не игры в космических детективов.

Межзвёздный полёт Breakthrough Starshot: проект…
12 апреля 2016 года знаменитый британский физик Стивен Хокинг и российский бизнесмен и меценат…
elementy.ru
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New

Не факт что изменит - раз.
Второе - с чего вдруг человек должен думать о других а не о себе?
Особенно миллиардер который эти деньги заработал своим трудом

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Ху Эмай

Вот, конечно, работка у людей. Всю жизнь ищешь и так и не найдешь нихуя.

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Антон Лисин

Главное в инвестиции в этом деле и лапши побольше

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New

А откуда ты знаешь что нихуя?

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Миша Рашкин

Отлично, эти найдут волны, а д.уэбб посмотрит туда.
🤝

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Трансгендолет

В основе этого проекта гипотеза о том, что развитые цивилизации используют лазеры для межзвёздной связи
Интересная гипотеза, конечно... но нахрена нужна связь, которая десятками лет передает сообщение?

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Ударный цветок

Разбудите меня через 500 лет, когда придет ответ

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Vladimir Vorobyev

расчёт на то, что другая цивилизация так же понимает, что сигналы не могут распространяться быстрее, чем скорость света. Соответственно, если несколько десятков и сотен тысяч лет посылать закодированный сигнал, то в конце концов одна из других цивилизаций примет этот сигнал, если её технический уровень позволит реализовать такой приёмник. Это работает так же, как изображение звёзд на небе - мы думаем, что видим звёзды такими, какие они есть на небе, а по факту это излучение, которое только-только дошло до нас, и в реальности сейчас у звёзд всё по-другому

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Ударный цветок

Американские учёные будут искать внеземную жизнь при помощи лазеров и широкоугольных камер
 Челы, это очень сложная задача. Ненадо ограничивать себя только лазерами и широкоугольными камерами. Используйте всё что посчитаете нужным. Не надо устраивать из этого челендж.

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Alien Alien

Было бы здорово, скучно одним в космосе

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Роман Александров

Короче люди изобретут ИИ и найдут пришельцев. И с попкорном будут смотреть как ИИ пиздится с пришельцами.

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Aleksandr Chuchunkov

Тоже мне метод поиска

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Стас Фарбер

Что ее искать, пусть на тж в свежие новости зайдут

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