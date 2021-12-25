Американские учёные будут искать внеземную жизнь при помощи лазеров и широкоугольных камер

Детекторы для поиска импульсов, которые могут испускать внеземные цивилизации, испытают на острове Мауи в 2022 году.

Институт поиска внеземной жизни SETI создаёт сеть программно-аппаратных комплексов для поиска волн, которые может излучать инопланетная техника. Два детектора LaserSETI уже установлены на вершине вулкана Халеакала на острове Мауи и в калифорнийской обсерватории Роберта Фергюсона в городе Сонома.