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Наука
Илья Шевелев

Исследование: хомяки пьют, чтобы пережить зиму, предпочитают крепкий алкоголь воде и почти не пьянеют Статьи редакции

Организм грызунов перерабатывает этанол лучше, чем печень человека.

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Хомяк по кличке Сталин Фото Алекса Калашникова, Depositphotos

О склонности хомяков к алкоголю известно ещё с 1950-х годов: техасские учёные выяснили, что эти грызуны могут выпить этанола больше, чем лабораторные крысы. И если крыс нужно приучать к алкоголю, разводя его сахаром и водой, то хомяки способны пить чистый зерновой спирт.

По последним данным, поступившим из Аляскинского университета, хомяки способны выпивать до 18 граммов этанола в день, что эквивалентно полутора литрам ликёра Everclear, выпитым человеком, пишет The Atlantic. Эксперименты показали, что в лабораторных условиях хомяки предпочитают крепкий алкоголь воде, а толерантность грызунов к выпитому настолько высока, что опьянение с трудом определяет визуальный тест.

Состояние опьянения грызунов оценивали по шкале колебаний от одного до четырёх баллов, где ноль — отсутствие видимого раскачивания, а четыре — состояние, когда хомяк падает на бок и не шевелится.

Даже при очень больших дозах алкоголя лабораторные хомяки никогда не набирали более 0,5 балла. Эксперимент повторили, вводя алкоголь в брюшко грызунов. Только в этом случае хомяки падали от меньших доз этанола.

Этот феномен имеет научное объяснение. В условиях дикой природы хомяки собирают в своих норах запасы, в том числе фрукты и семена райграса, которые подвержены брожению. Зверьки могут питаться этими запасами долгое время, например, зимой для выживания, что и определяет высокую толерантность к алкоголю, объясняет Гвен Лупфер, психолог из Аляскинского университета. Толерантность хомяков к алкоголю, вероятно, часть механизма адаптации к их образу жизни, рассказал изданию Том Лоутон, врач из английского Брадфорда.

Печень хомяков очень легко перерабатывает этанол, и очень малая часть выпитого остается в их крови, объясняет суть эксперимента Лоутон. Однако в случае попадания этанола в кровоток и в мозг грызунов, они сильно шатаются и падают, отмечает врач. Лоутон также рассказывал в твиттере, как подростком выводил хомяков из зимней спячки «каплей» бренди.

#новости #хомяки #алкоголь #исследования

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allah213

Знаете, я и сам своего рода хомяк

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Chikk

Сколько баллов набираешь по шкале колебаний? :)

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1
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Русский Кексик

Хомяки как тжшинки, тоже держат за щекой всякое разное

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5
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Лига порвах 2.0

хомяк Сталин
 Аляскинский университет
 Автор исследования не Дмитрий случайно?

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7
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Илья Шевелев

Анатольевич?

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1
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Смертельный динозавр

Нет, Орлов

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2
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Илья Шевелев

Ну хоть не Пучков.

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Смертельный динозавр

Сообщение удалено

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0
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Лига порвах 2.0

Орлов Дмитрий Анатольевич???

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alien Alina

Начала читать заг и подумала, что опять какой то наброс, пока не добралась до галочки 👀

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2
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Смертельный динозавр

Продаю таблетки с экстрактом печени хомяка, стучать в ЛС

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0
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Ваня Погост

Короче, в моём классе учился Вася, который шарил в химии: был примером на уроках, лабы делал за 15 минут, гонял на олимпиады и всё такое. И вот в 10 классе, накануне Нового года, он с радостными щами сообщает нам, что вычитал о 100% методе, как бухать, не пьянеть и не блевать: надо всего лишь захавать 5-6 упаковок активированного угля перед пьянкой. Ну, все поржали, а Вася как истинный будущий учёный решил доказать на себе, что схема рабочая. Помню, как все охуели на новогодней тусе, когда из накидавшегося в дрова Василия попёрла чёрная-пречёрная струя. Всю обувь в прихожей заблевал.

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3
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Ваня Погост
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4
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Павел Каташев

10 класс... активированный уголь, Вася какой-то странный был, это не химия а физика скорее.

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Смертельный динозавр

Так, блин, что такое ликер Everclear? Почему не сравнили просто мерой 40% водки?

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Русский Кексик

Бездуховный запад, що тут сказати

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G G

Обычный еверклир это и есть водка, иногда даже 80 градусная

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Павел Каташев

стопка (50мл) водки

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Смертельный динозавр

@Дыня а ты лемминг??¿

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Смертельный динозавр

я не пьянеющий лемминг

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Смертельный динозавр

вернее предводитель леммингов

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Смертельный динозавр

Я не могу шутить про Навального
Я не могу шутить про Навального
Я не могу шутить про Навального
Я не могу шутить про Навального
Я не могу шутить про Навального
Я не могу шутить про Навального

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1
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norm

То есть есть учёные, которые накачивают хомяков спиртом для НАУКИ. Бляяя.

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Русский Кексик

Исследовали возможность пересадки хомячьей печени людям

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Роман Александров

Хомяк Сталин с депозитфотос? Это как? Не очень понял, исследователи продают фото хомяка своего?

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