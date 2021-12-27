Состояние опьянения грызунов оценивали по шкале колебаний от одного до четырёх баллов, где ноль — отсутствие видимого раскачивания, а четыре — состояние, когда хомяк падает на бок и не шевелится.



Даже при очень больших дозах алкоголя лабораторные хомяки никогда не набирали более 0,5 балла. Эксперимент повторили, вводя алкоголь в брюшко грызунов. Только в этом случае хомяки падали от меньших доз этанола.