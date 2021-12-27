Исследование: хомяки пьют, чтобы пережить зиму, предпочитают крепкий алкоголь воде и почти не пьянеют Статьи редакции
Организм грызунов перерабатывает этанол лучше, чем печень человека.
О склонности хомяков к алкоголю известно ещё с 1950-х годов: техасские учёные выяснили, что эти грызуны могут выпить этанола больше, чем лабораторные крысы. И если крыс нужно приучать к алкоголю, разводя его сахаром и водой, то хомяки способны пить чистый зерновой спирт.
По последним данным, поступившим из Аляскинского университета, хомяки способны выпивать до 18 граммов этанола в день, что эквивалентно полутора литрам ликёра Everclear, выпитым человеком, пишет The Atlantic. Эксперименты показали, что в лабораторных условиях хомяки предпочитают крепкий алкоголь воде, а толерантность грызунов к выпитому настолько высока, что опьянение с трудом определяет визуальный тест.
Этот феномен имеет научное объяснение. В условиях дикой природы хомяки собирают в своих норах запасы, в том числе фрукты и семена райграса, которые подвержены брожению. Зверьки могут питаться этими запасами долгое время, например, зимой для выживания, что и определяет высокую толерантность к алкоголю, объясняет Гвен Лупфер, психолог из Аляскинского университета. Толерантность хомяков к алкоголю, вероятно, часть механизма адаптации к их образу жизни, рассказал изданию Том Лоутон, врач из английского Брадфорда.
Печень хомяков очень легко перерабатывает этанол, и очень малая часть выпитого остается в их крови, объясняет суть эксперимента Лоутон. Однако в случае попадания этанола в кровоток и в мозг грызунов, они сильно шатаются и падают, отмечает врач. Лоутон также рассказывал в твиттере, как подростком выводил хомяков из зимней спячки «каплей» бренди.
Знаете, я и сам своего рода хомяк
Сколько баллов набираешь по шкале колебаний? :)
Хомяки как тжшинки, тоже держат за щекой всякое разное
хомяк Сталин
Аляскинский университет
Автор исследования не Дмитрий случайно?
Анатольевич?
Ну хоть не Пучков.
Орлов Дмитрий Анатольевич???
Начала читать заг и подумала, что опять какой то наброс, пока не добралась до галочки 👀
Короче, в моём классе учился Вася, который шарил в химии: был примером на уроках, лабы делал за 15 минут, гонял на олимпиады и всё такое. И вот в 10 классе, накануне Нового года, он с радостными щами сообщает нам, что вычитал о 100% методе, как бухать, не пьянеть и не блевать: надо всего лишь захавать 5-6 упаковок активированного угля перед пьянкой. Ну, все поржали, а Вася как истинный будущий учёный решил доказать на себе, что схема рабочая. Помню, как все охуели на новогодней тусе, когда из накидавшегося в дрова Василия попёрла чёрная-пречёрная струя. Всю обувь в прихожей заблевал.
10 класс... активированный уголь, Вася какой-то странный был, это не химия а физика скорее.
Бездуховный запад, що тут сказати
Обычный еверклир это и есть водка, иногда даже 80 градусная
стопка (50мл) водки
@Дыня а ты лемминг??¿
То есть есть учёные, которые накачивают хомяков спиртом для НАУКИ. Бляяя.
Исследовали возможность пересадки хомячьей печени людям
Хомяк Сталин с депозитфотос? Это как? Не очень понял, исследователи продают фото хомяка своего?