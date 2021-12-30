Космический аппарат совершил два точных манёвра по коррекции курса и выдвинул опорную башню для установки теплозащитного экрана.

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После успешного запуска космического телескопа «Джеймс Уэбб» 25 декабря, NASA объявило первые многообещающие детали: «научная миссия, вероятно, продлится значительно дольше 10 лет».

Изначально срок службы орбитальной инфракрасной обсерватории оценивали в 5 лет, перед запуском назывался промежуток от 5 до 10 лет, но проведённый анализ траектории показал, что у «Джеймса Уэбба» будет достаточно топлива, чтобы поддерживать научные исследования ещё дольше.

Это стало возможным благодаря двум точным манёврам по коррекции курса, которые телескоп совершил при помощи малых ракетных двигателей — первый увеличил скорость аппарата на 72,4 километра в час, второй — на 10,1 км/ч.

Ещё одним фактором называют быстрое развёртывание солнечной батареи. Процесс произошёл в автоматическом режиме через 29 минут после запуска, поскольку «Джеймс Уэбб» оказался в нужном положении по отношению к солнцу после отделения от ракеты-носителя Ariane 5.

В настоящий момент телескоп продолжает 29-дневное путешествие к месту назначения: точке Лагранжа L2, находящейся в полутора миллионах километров от Земли. 29 декабря космический аппарат выдвинул 1,2-метровую опорную башню и приступил к развёртыванию большого теплозащитного экрана для стабильной работы инфракрасных приборов.