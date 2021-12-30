NASA: телескоп «Джеймс Уэбб» проработает дольше запланированных 10 лет благодаря сэкономленному топливу Статьи редакции
Космический аппарат совершил два точных манёвра по коррекции курса и выдвинул опорную башню для установки теплозащитного экрана.
После успешного запуска космического телескопа «Джеймс Уэбб» 25 декабря, NASA объявило первые многообещающие детали: «научная миссия, вероятно, продлится значительно дольше 10 лет».
Изначально срок службы орбитальной инфракрасной обсерватории оценивали в 5 лет, перед запуском назывался промежуток от 5 до 10 лет, но проведённый анализ траектории показал, что у «Джеймса Уэбба» будет достаточно топлива, чтобы поддерживать научные исследования ещё дольше.
Это стало возможным благодаря двум точным манёврам по коррекции курса, которые телескоп совершил при помощи малых ракетных двигателей — первый увеличил скорость аппарата на 72,4 километра в час, второй — на 10,1 км/ч.
Ещё одним фактором называют быстрое развёртывание солнечной батареи. Процесс произошёл в автоматическом режиме через 29 минут после запуска, поскольку «Джеймс Уэбб» оказался в нужном положении по отношению к солнцу после отделения от ракеты-носителя Ariane 5.
В настоящий момент телескоп продолжает 29-дневное путешествие к месту назначения: точке Лагранжа L2, находящейся в полутора миллионах километров от Земли. 29 декабря космический аппарат выдвинул 1,2-метровую опорную башню и приступил к развёртыванию большого теплозащитного экрана для стабильной работы инфракрасных приборов.
Раньше же вроде говорили, что там проблема не только в топливе для корректировки курса, но и в том, что используемый для охлаждения гелий закончится за 5-10 лет.
Для некоторых диапазонов гелий не нужен
Недавний пример — дрон, летающий на Марсе. Был запланирован 1 полет, а в итоге его программу продлили, и он, если мне не изменяет память, совершил уже 30 полетов