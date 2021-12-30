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Наука
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NASA: телескоп «Джеймс Уэбб» проработает дольше запланированных 10 лет благодаря сэкономленному топливу Статьи редакции

Космический аппарат совершил два точных манёвра по коррекции курса и выдвинул опорную башню для установки теплозащитного экрана.

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После успешного запуска космического телескопа «Джеймс Уэбб» 25 декабря, NASA объявило первые многообещающие детали: «научная миссия, вероятно, продлится значительно дольше 10 лет».

Изначально срок службы орбитальной инфракрасной обсерватории оценивали в 5 лет, перед запуском назывался промежуток от 5 до 10 лет, но проведённый анализ траектории показал, что у «Джеймса Уэбба» будет достаточно топлива, чтобы поддерживать научные исследования ещё дольше.

Это стало возможным благодаря двум точным манёврам по коррекции курса, которые телескоп совершил при помощи малых ракетных двигателей — первый увеличил скорость аппарата на 72,4 километра в час, второй — на 10,1 км/ч.

Ещё одним фактором называют быстрое развёртывание солнечной батареи. Процесс произошёл в автоматическом режиме через 29 минут после запуска, поскольку «Джеймс Уэбб» оказался в нужном положении по отношению к солнцу после отделения от ракеты-носителя Ariane 5.

В настоящий момент телескоп продолжает 29-дневное путешествие к месту назначения: точке Лагранжа L2, находящейся в полутора миллионах километров от Земли. 29 декабря космический аппарат выдвинул 1,2-метровую опорную башню и приступил к развёртыванию большого теплозащитного экрана для стабильной работы инфракрасных приборов.

Наука
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Космический телескоп «Джеймс Уэбб» (JSWT) в рабочем положении Иллюстрация NASA

#новости #nasa #космос

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Страстной микрофон

Блин, вот удивляюсь, как же съёмочной группе удалось сделать такой удачный кадр. Это же они ждали, пока он выйдет на траекторию, приблизится до них

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rustyrazor

Раньше же вроде говорили, что там проблема не только в топливе для корректировки курса, но и в том, что используемый для охлаждения гелий закончится за 5-10 лет.

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3
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Михаил Зеленин

Для некоторых диапазонов гелий не нужен

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4
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Страстной микрофон

Джеймс Уэбб» проработает дольше запланированных 10 лет
 в здоровом теле здоровый оптимизм

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Anatoly Timchenko

Недавний пример — дрон, летающий на Марсе. Был запланирован 1 полет, а в итоге его программу продлили, и он, если мне не изменяет память, совершил уже 30 полетов

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