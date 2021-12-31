Группа исследователей заявляет, что оно основано на фольклоре.

Плутон NASA/JHUAPL/SwRI

Изначально Плутон входил в список девяти планет Солнечной системы, однако в 2006 году Международный астрономический союз (МАС) определил, что планетой может считаться только тот объект, который вращается вокруг Солнца, должен быть сферическим, а вблизи орбиты есть свободное пространство от других тел.

Плутон подходил только по двум этим критериям — он сферический и вращается вокруг солнца, однако орбиту он делит с другими объектами, которые называются «плутино». В результате этого Плутон исключили из списка планет.

Теперь же группа астрономов намерена оспорить это решение, отмечая, что современное определение основано не на науке, а фольклоре, и что это только вредит обнаружению новых планет. Учёные предлагают использовать определение, которое дали ещё в 16 веке, что планеты — это любые геологические активные объекты в космосе.

Астрономы в качестве примера также привели млекопитающих, которые могут жить как на суше, так и в воде, и их принадлежность к этой группе зависит только от внутренних свойств, а не местоположения. Учёные предполагают, что с учётом этих данных в Солнечной системе может быть больше 150 планет.