Астрономы хотят вернуть Плутон в список планет — они считают, что современное определение термина «планета» ненаучное Статьи редакции
Группа исследователей заявляет, что оно основано на фольклоре.
Изначально Плутон входил в список девяти планет Солнечной системы, однако в 2006 году Международный астрономический союз (МАС) определил, что планетой может считаться только тот объект, который вращается вокруг Солнца, должен быть сферическим, а вблизи орбиты есть свободное пространство от других тел.
Плутон подходил только по двум этим критериям — он сферический и вращается вокруг солнца, однако орбиту он делит с другими объектами, которые называются «плутино». В результате этого Плутон исключили из списка планет.
Теперь же группа астрономов намерена оспорить это решение, отмечая, что современное определение основано не на науке, а фольклоре, и что это только вредит обнаружению новых планет. Учёные предлагают использовать определение, которое дали ещё в 16 веке, что планеты — это любые геологические активные объекты в космосе.
Астрономы в качестве примера также привели млекопитающих, которые могут жить как на суше, так и в воде, и их принадлежность к этой группе зависит только от внутренних свойств, а не местоположения. Учёные предполагают, что с учётом этих данных в Солнечной системе может быть больше 150 планет.
Уже в который раз. Определённо, когда астрономам делать нехуй - они до Плутона доёбываются.
Ога. Через Плутон. Это тогда плохой маркетинг. :D
Ой, лишь бы референдум по поправкам в космическую конституцию не начали
они считают, что современное определение термина «планета» ненаучное
отмечая, что современное определение основано не на науке, а фольклоре
Чаво блять? Плутон разжаловали из-за того, что ему не хватает массы, чтобы расчистить свои окрестности от малых тел - астероидов там всяких и прочего. Что в этом ненаучного, при чём тут фольклор? Они там НГ уже отмечать начали?
Долбаеб они нг не празднуют
Очень даже празднуют, просто это не семейный праздник у них, а чисто тусняк
Надо заменить, что это наверняка американские астрономы. Они почему-то очень болезненно воспринимают, что Плутон, открытый американцем, исключили из списка планет. Для таких тел же придумали название малые планеты, хули им еще нужно-то.
А как же Мытищи
Да чего им дался этот Плутон? Ведь уже открыли, что за Нептуном целый пояс таких объектов. Может ещё и Цереру обратно в планеты запишем?
«...это только вредит обнаружению новых планет.»
Показатели открытия новых планет?
Что-то это сильно напоминает: показатель раскрываемости/штрафов и т.д. Результат плачевный.
Верните стену!!
Слоуна?
Да заебали, для меня лично Плутон - планета.
Когда не хуя нового не нашел во вселенной, доебись до Плутона
Плутон наш!
А что Эрида?
у школоты днотф уроки штоле на тж?