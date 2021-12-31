Наука
DTF

Астрономы хотят вернуть Плутон в список планет — они считают, что современное определение термина «планета» ненаучное Статьи редакции

Группа исследователей заявляет, что оно основано на фольклоре.

Плутон NASA/JHUAPL/SwRI

Изначально Плутон входил в список девяти планет Солнечной системы, однако в 2006 году Международный астрономический союз (МАС) определил, что планетой может считаться только тот объект, который вращается вокруг Солнца, должен быть сферическим, а вблизи орбиты есть свободное пространство от других тел.

Плутон подходил только по двум этим критериям — он сферический и вращается вокруг солнца, однако орбиту он делит с другими объектами, которые называются «плутино». В результате этого Плутон исключили из списка планет.

Теперь же группа астрономов намерена оспорить это решение, отмечая, что современное определение основано не на науке, а фольклоре, и что это только вредит обнаружению новых планет. Учёные предлагают использовать определение, которое дали ещё в 16 веке, что планеты — это любые геологические активные объекты в космосе.

Астрономы в качестве примера также привели млекопитающих, которые могут жить как на суше, так и в воде, и их принадлежность к этой группе зависит только от внутренних свойств, а не местоположения. Учёные предполагают, что с учётом этих данных в Солнечной системе может быть больше 150 планет.

#космос #новости

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Chikk

Уже в который раз. Определённо, когда астрономам делать нехуй - они до Плутона доёбываются.

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34
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Футбольный торшер

Отвлекают население от более важных проблем

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8
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Chikk

Ога. Через Плутон. Это тогда плохой маркетинг. :D

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1
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Павел Фролов

Ой, лишь бы референдум по поправкам в космическую конституцию не начали

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0
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Даулет Тургалиев

они считают, что современное определение термина «планета» ненаучное

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25
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Сталин спас Россию

отмечая, что современное определение основано не на науке, а фольклоре
Чаво блять? Плутон разжаловали из-за того, что ему не хватает массы, чтобы расчистить свои окрестности от малых тел - астероидов там всяких и прочего. Что в этом ненаучного, при чём тут фольклор? Они там НГ уже отмечать начали?

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8
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Paladin 404992

Долбаеб они нг не празднуют

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–2
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Сталин спас Россию

Очень даже празднуют, просто это не семейный праздник у них, а чисто тусняк

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3
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D K

Надо заменить, что это наверняка американские астрономы. Они почему-то очень болезненно воспринимают, что Плутон, открытый американцем, исключили из списка планет. Для таких тел же придумали название малые планеты, хули им еще нужно-то.

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4
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Футбольный торшер

Учёные предполагают, что с учётом этих данных в Солнечной системе может быть больше 150 планет.
 Это примерно как у нас ВЦИОМ с определением бедности работает, только в обратную сторону.

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3
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Футбольный торшер

150 планет, а ехать некуда ¯\_(ツ)_/¯

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3
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Таблетка Галоперидола

А как же Мытищи

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Футбольный торшер

Ну и что, что Вы — тищи?

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Футбольный торшер

....и откопал стюардессу.

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Футбольный торшер

орбиту Плутон делит с другими объектами, которые называются «плутино»
Целая плутократия у них там

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3
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new_comment

Да чего им дался этот Плутон? Ведь уже открыли, что за Нептуном целый пояс таких объектов. Может ещё и Цереру обратно в планеты запишем?

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Anatoliy Lyashenko

«...это только вредит обнаружению новых планет.»

Показатели открытия новых планет?

Что-то это сильно напоминает: показатель раскрываемости/штрафов и т.д. Результат плачевный.

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Алексей Леонидыч

Верните стену!!

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Nikolay Kapustin

Слоуна?

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Vovonyka .

Да заебали, для меня лично Плутон - планета.

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Марк Цукор

Когда не хуя нового не нашел во вселенной, доебись до Плутона

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Andrew Muralov

Плутон наш!

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Александр Воронин

А что Эрида?

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имя и фамилия

у школоты днотф уроки штоле на тж?

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