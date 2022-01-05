Израильские исследователи научили золотых рыбок управлять аквариумом на колёсах. В нём они могут передвигаться по суше Статьи редакции
Эксперимент поможет в изучении стратегий навигации животных.
Учёные из университета имени Бен-Гуриона провели необычный эксперимент под названием «Навигация по маякам». Они погрузили золотых рыбок в аквариум на колёсах и научили их управлять «рыбомобилем» (FOV). Результаты исследования опубликованы в рецензируемом научном журнале Behavioural Brain Research.
Биологи заметили ряд сходств в навигации рыб, птиц и млекопитающих. Так, краснохвостый гребешок различает геометрические фигуры в окружающей среде, а спинорог Пикассо умеет достаточно точно оценивать расстояние до объектов. Израильские учёные предположили, что задачи навигации разных живых существ универсальны, и, следовательно, могут выполняться рыбами вне зависимости от среды, в которой те находятся.
Для эксперимента исследователи построили транспортное средство, управляемое аквариумными рыбками. Это платформа на четырёх всенаправленных колёсах с таким же количеством электромоторчиков. На ней установлены аквариум со встроенной «бортовой» веб-камерой Logitech, лидаром Slamtec и микрокомпьютером Raspberry Pi 3B +.
Камера и лидар собирают данные о положении и движении рыбок в аквариуме, а микрокомпьютер обрабатывает эти данные и передаёт сигналы в в ходовые модули — в результате транспортное средство движется в зависимости от поведения рыбок. Для обучения шести золотых рыбок исследователи использовали приманку.
Рыбок поместили в транспортное средство, которое поставили в хорошо освещённый вольер три на четыре метра. «Рыбомобиль» стартовал из середины вольера к изображениям-мишеням розового цвета, развешенным на стенах, а рыбки получали корм каждый раз, когда справлялись с задачей. Сначала «рыбомобиль» преодолевал тестовое расстояние за 30 минут, но после 20 попыток рыбки научились доезжать до цели за минуту.
При повторении эксперимента с ложными целями-приманками разных цветов рыбки всё равно безошибочно справлялись с задачей. Так учёные выяснили, что рыбки восприимчивы не только к форме целевого объекта но и к его цвету.
Исследователи также меняли стартовую точку движения «рыбомобиля» и место расположения цели: рыбки сначала двигались к предыдущей стартовой точке, а затем, не получив вознаграждения, к новой мишени. Эксперимент подтвердил гипотезу о способности золотых рыбок ориентироваться в чужеродной среде.
Нет по твоей
Страшно
Отредактировал. Нашел другую пикчу побольше
Coming Soon.
Мне плевать на всех, паркуюсь где хочу
пухлый пудинг, подвешенный между двумя колесами, ось которых проходила примерно через середину туловища. Колеса были одеты мехом, а обод, как он заметил, заменяли роговые затвердения. Низ пудингообразного тела свисал под осью, точно набитый мешок. Но худшее он обнаружил, подойдя поближе: вздутая нижняя часть была прозрачной, и внутри что-то непрерывно извивалось и копошилось — казалось, ты видишь огромную банку, наполненную червяками самых ярких расцветок.
И эти извивающиеся червяки в этом обвислом безобразном брюхе действительно были если и не червями, то, во всяком случае, какими-то насекомыми, какой-то формой жизни, тождественной земным насекомым. Колесники представляли собой организмы-ульи
Могут ли золотые рыбки на колёсах платить налоги?
Пока только в белорусский бюджет
К "английским учёным" присоединились "исследователи из израиля"
Я собака