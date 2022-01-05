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Наука
Илья Шевелев

Израильские исследователи научили золотых рыбок управлять аквариумом на колёсах. В нём они могут передвигаться по суше Статьи редакции

Эксперимент поможет в изучении стратегий навигации животных.

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Схема аквариума на колёсах: камера и лидар собирают данные о положении рыбки, а также о положении транспортного средства в пространстве. Микрокомпьютер Raspberry Pi 3B + управляет шасси с четырьмя электромоторчиками Behavioural Brain Research

Учёные из университета имени Бен-Гуриона провели необычный эксперимент под названием «Навигация по маякам». Они погрузили золотых рыбок в аквариум на колёсах и научили их управлять «рыбомобилем» (FOV). Результаты исследования опубликованы в рецензируемом научном журнале Behavioural Brain Research.

Биологи заметили ряд сходств в навигации рыб, птиц и млекопитающих. Так, краснохвостый гребешок различает геометрические фигуры в окружающей среде, а спинорог Пикассо умеет достаточно точно оценивать расстояние до объектов. Израильские учёные предположили, что задачи навигации разных живых существ универсальны, и, следовательно, могут выполняться рыбами вне зависимости от среды, в которой те находятся.

Для эксперимента исследователи построили транспортное средство, управляемое аквариумными рыбками. Это платформа на четырёх всенаправленных колёсах с таким же количеством электромоторчиков. На ней установлены аквариум со встроенной «бортовой» веб-камерой Logitech, лидаром Slamtec и микрокомпьютером Raspberry Pi 3B +.

Камера и лидар собирают данные о положении и движении рыбок в аквариуме, а микрокомпьютер обрабатывает эти данные и передаёт сигналы в в ходовые модули — в результате транспортное средство движется в зависимости от поведения рыбок. Для обучения шести золотых рыбок исследователи использовали приманку.

Ronen Segev @ronen_segev
I am excited to share a new study led by Shachar Givon & @MatanSamina w/ Ohad Ben Shahar: Goldfish can learn to navigate a small robotic vehicle on land. We trained goldfish to drive a wheeled platform that reacts to the fish’s movement (https://authors.elsevier.com/a/1eEnubrwfBCwg).
Рад представить вам новое исследование Шахар Гивон, Матан Самина и Охад Бен Шахар: золотая рыбка может управлять небольшой роботизированной машинкой. Мы научили золотую рыбку управлять платформой на колёсах, которая реагирует на её [рыбки] движения

Рыбок поместили в транспортное средство, которое поставили в хорошо освещённый вольер три на четыре метра. «Рыбомобиль» стартовал из середины вольера к изображениям-мишеням розового цвета, развешенным на стенах, а рыбки получали корм каждый раз, когда справлялись с задачей. Сначала «рыбомобиль» преодолевал тестовое расстояние за 30 минут, но после 20 попыток рыбки научились доезжать до цели за минуту.

При повторении эксперимента с ложными целями-приманками разных цветов рыбки всё равно безошибочно справлялись с задачей. Так учёные выяснили, что рыбки восприимчивы не только к форме целевого объекта но и к его цвету.

Исследователи также меняли стартовую точку движения «рыбомобиля» и место расположения цели: рыбки сначала двигались к предыдущей стартовой точке, а затем, не получив вознаграждения, к новой мишени. Эксперимент подтвердил гипотезу о способности золотых рыбок ориентироваться в чужеродной среде.

#новости #биология #навигация #рыбы

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Уральский цвет

Аквариум на колёсиках уже едет по твоей улице

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9
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Dmitry Ryleev

Нет по твоей

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Очень Cерьёзный Валера
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1
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Уральский цвет

Блять, он теперь и сам передвигаться сможет?

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6
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Уральский цвет

https://www.youtube.com/watch?v=GIiSWtVq1r8

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1
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Саша Кириллова

Страшно

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испанский смех
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4
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Bkmz Иванов
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3
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Уральский цвет

шел сюда за этим)

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2
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Bkmz Иванов

Отредактировал. Нашел другую пикчу побольше

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Уральский цвет

- Мама, давай поедем на море
- У нас есть море дома
Море дома:

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2
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Уральский цвет

* едет

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3
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Уральский цвет

(кродеться)

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3
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Уральский цвет

Людей изобрели рыбы, чтобы их руками сделать себе кибернетическое тело, пока сами рыбы чилят и ничего не придумывают. Воистину инженерный подход.

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3
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Alexander Personazhe

Coming Soon.

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3
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Трансгендолет

Мне плевать на всех, паркуюсь где хочу

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2
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Уральский цвет

пухлый пудинг, подвешенный между двумя колесами, ось которых проходила примерно через середину туловища. Колеса были одеты мехом, а обод, как он заметил, заменяли роговые затвердения. Низ пудингообразного тела свисал под осью, точно набитый мешок. Но худшее он обнаружил, подойдя поближе: вздутая нижняя часть была прозрачной, и внутри что-то непрерывно извивалось и копошилось — казалось, ты видишь огромную банку, наполненную червяками самых ярких расцветок.
 И эти извивающиеся червяки в этом обвислом безобразном брюхе действительно были если и не червями, то, во всяком случае, какими-то насекомыми, какой-то формой жизни, тождественной земным насекомым. Колесники представляли собой организмы-ульи

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Уральский цвет

Хорошая книга

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Law Kriq

Могут ли золотые рыбки на колёсах платить налоги?

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bor_vn

Пока только в белорусский бюджет

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Bkmz Иванов

К "английским учёным" присоединились "исследователи из израиля"

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Павел Каташев
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boro
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Уральский цвет

Люди же тоже по сути рыбы, которые просто в отличие от других рыб пошли по другой эволюционной ветке

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andorus

Я собака

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Уральский цвет

Правильно писать
Я @
 И собаки тоже рыбы

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Уральский цвет

Так что Рыбы-зумеры изобрели передвижение по суше

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