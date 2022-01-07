На фотографии — планетарная туманность NGC 2022, которая расположена в восьми тысячах световых лет от Земли. «Это просто умирающая звезда», — говорится в твиттере телескопа.

Планетарная туманность не имеет никакого отношения к планетам. Название появилось из-за того, что в более ранних телескопах такие объекты выглядели круглыми.

Звезда удерживала внешние слои на протяжении миллиардов лет, прежде чем сбросить их в пространство. Расширяющиеся оболочки деформируются, придавая туманности эллиптический вид. Со временем материя рассеется. Звезда пока не достигла окончательного состояния Белого карлика.