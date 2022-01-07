Наука
Артём Мазанов

В твиттере «Хаббла» опубликовали первую фотографию в 2022 году — умирающая звезда в созвездии Ориона Статьи редакции

«Привет, 2022 год!»

На фотографии — планетарная туманность NGC 2022, которая расположена в восьми тысячах световых лет от Земли. «Это просто умирающая звезда», — говорится в твиттере телескопа.

Планетарная туманность не имеет никакого отношения к планетам. Название появилось из-за того, что в более ранних телескопах такие объекты выглядели круглыми.

NASA

Звезда удерживала внешние слои на протяжении миллиардов лет, прежде чем сбросить их в пространство. Расширяющиеся оболочки деформируются, придавая туманности эллиптический вид. Со временем материя рассеется. Звезда пока не достигла окончательного состояния Белого карлика.

Снимок NGC 2022 от 2019 года

#хаббл #космос #новости

1949 просмотров
28
39
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
28 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Неудачный парфюмер

Начинай год с умирающих звезд

Ответить
14
Развернуть ветку
AttentiveMilk

Ееее

Ответить
0
Развернуть ветку
плюшевый батон

Пойду куплю банку консервированных личи

Ответить
5
Развернуть ветку
Секта свидетелей повесточки

…нок опарышей

Ответить
15
Развернуть ветку
Имя И Фамилия

Это качественный контент?

Ответить
4
Развернуть ветку
Xu Li

НЕ ТАБЛОИД

Ответить
7
Развернуть ветку
BTopHuk

В Алма-Ате возобновились бои возле старой резиденции президента

Ответить
1
Развернуть ветку
Павел Морозов

Раз в твиттере написали, надо и тут запостить

Ответить
0
Развернуть ветку
Секта свидетелей повесточки

Которая умерла уже хер знает сколько лет назад

Ответить
4
Развернуть ветку
Неудачный парфюмер

Может тогда вообще ну нахуй эту астрономию, изучает то что было давно - нахуя оно нужно?

Ответить
3
Развернуть ветку
Неудачный парфюмер

Согласен. Астрология куда лучше!

Ответить
6
Развернуть ветку
Bibba La Bibba

Кто по знаку зодиака?

Ответить
3
Развернуть ветку
Секта свидетелей повесточки

Да

Ответить
4
Развернуть ветку
Неудачный парфюмер

Водолей. А ты?

Ответить
3
Развернуть ветку
Bibba La Bibba

Рыбы :С

Ответить
3
Развернуть ветку
Секта свидетелей повесточки

У вас с ним Луна не в Марсе, так что ниче не выйдет у тебя с ним

Ответить
2
Развернуть ветку
Bibba La Bibba

Есть два астролога

Ответить
2
Развернуть ветку
Неудачный парфюмер

У нас match!

Ответить
2
Развернуть ветку
Неудачный парфюмер

Кто по знаку зодиака?
 Енот.

Ответить
1
Развернуть ветку
Неудачный парфюмер

Папарацци зарабатывают бабки на фото звёзд, даже мертвых. Продают их таблоидам и тж. Всегда так было, есть и будет.

Ответить
1
Развернуть ветку
Секта свидетелей повесточки

Сергей Звезда покупает фотки мертвых звезд

Ответить
2
Развернуть ветку
Секта свидетелей повесточки

Чекнул: от Земли до созвездия Ориона 650 световых лет, т.е. умирающей она была в 1372 году, когда в средние века в Европе чума выкашивала миллионы людей

Ответить
1
Развернуть ветку
andorus

Единственное, что ты можешь сказать с уверенностью, это то, что сейчас эта область космоса выглядит иначе, все остальное твоя фантазия.
Кстати в статье написано сколько световых лет до этой звезды

Ответить
1
Развернуть ветку
Секта свидетелей повесточки

Ебаа, я же как истинный тжшник, сразу в комменты, статью не читаю. Тогда это ваще даже до Древнего Египта все было -__-

Ответить
0
Развернуть ветку
Andy Bezbozhny

Звёзды в созвездиях расположены не в одной плоскости, юзернейм. Так что до разных звёзд разные расстояния от Земли

Ответить
–1
Развернуть ветку
Bibba La Bibba

Баян

Ответить
1
Развернуть ветку
Дмитрий Алексеенков
Ответить
2
Развернуть ветку
Неудачный парфюмер

Фото умирающей звезды

Мы не таблоид

Ответить
2
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 28 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null