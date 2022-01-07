В твиттере «Хаббла» опубликовали первую фотографию в 2022 году — умирающая звезда в созвездии Ориона Статьи редакции
«Привет, 2022 год!»
На фотографии — планетарная туманность NGC 2022, которая расположена в восьми тысячах световых лет от Земли. «Это просто умирающая звезда», — говорится в твиттере телескопа.
Звезда удерживала внешние слои на протяжении миллиардов лет, прежде чем сбросить их в пространство. Расширяющиеся оболочки деформируются, придавая туманности эллиптический вид. Со временем материя рассеется. Звезда пока не достигла окончательного состояния Белого карлика.
Ееее
Пойду куплю банку консервированных личи
…нок опарышей
Это качественный контент?
НЕ ТАБЛОИД
В Алма-Ате возобновились бои возле старой резиденции президента
Раз в твиттере написали, надо и тут запостить
Которая умерла уже хер знает сколько лет назад
Кто по знаку зодиака?
Да
Рыбы :С
У вас с ним Луна не в Марсе, так что ниче не выйдет у тебя с ним
Есть два астролога
Сергей Звезда покупает фотки мертвых звезд
Чекнул: от Земли до созвездия Ориона 650 световых лет, т.е. умирающей она была в 1372 году, когда в средние века в Европе чума выкашивала миллионы людей
Единственное, что ты можешь сказать с уверенностью, это то, что сейчас эта область космоса выглядит иначе, все остальное твоя фантазия.
Кстати в статье написано сколько световых лет до этой звезды
Ебаа, я же как истинный тжшник, сразу в комменты, статью не читаю. Тогда это ваще даже до Древнего Египта все было -__-
Звёзды в созвездиях расположены не в одной плоскости, юзернейм. Так что до разных звёзд разные расстояния от Земли
Баян