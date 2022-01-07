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Наука
Артём Мазанов

Китайская космическая станция сделала селфи с Марсом Статьи редакции

Снимок получился благодаря отделяемой от станции камере.

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Китайское национальное космическое управление опубликовало два селфи орбитального зонда «Тяньвэнь-1», полученные отделяемой камерой. На них видно корпус зонда и северную полярную область Марса.

Сейчас станция находится на расстоянии примерно 350 миллионов километров от Земли.

Это первое полное изображение космического зонда на орбите Марса

Снимки сделала третья и последняя развертываемая камера.

Аппарат также прислал фото ледяной шапки Марса на Северном полюсе.

Китай запустил свой первый зонд по исследованию Марса 23 июля 2020 года. Он вышел на опорную орбиту Марса 24 февраля 2021 года. Главная цель миссии — изучить почву и атмосферу планеты, сделать снимки, создать карты, изучить состав камней и грунта, а также найти воду или признаки существования жизни в прошлом.

#новости #марс #китай

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16 комментариев
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Chikk

Фотки настолько говняные, что как-будто на Ифон снято.

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–9
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Eldar

На сяоми

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26
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Неудачный парфюмер

Спутник похоже топ за свои деньги

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6
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Chikk

Тоже вариант.

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3
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Василий Дробовский

Там точно Xiaomi килограмм так на 300.

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Сырно

И в этом нет ничего плохого

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andorus

Горизонт завален

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2
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Chikk

Спасибо, что хоть не вертикальные фотки. :)

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1
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Неудачный парфюмер

середина станции выглядит как пищевая фольга для риса

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Максоний

Чем пищевая фольга для риса отличается от пищевой фольги

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8
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Неудачный парфюмер

тем что она для риса

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Максоний

Пока что звучит что маркетологи выебали тебя в кошелек

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10
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Неудачный парфюмер

китайские маркетологи

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Неудачный парфюмер

за миску риса

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Некая Л.

Ого, прямо как в АНИМЕ

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пепси

тут тоже узкоглазые включили сглаживание?

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