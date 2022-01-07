Китайская космическая станция сделала селфи с Марсом Статьи редакции
Снимок получился благодаря отделяемой от станции камере.
Китайское национальное космическое управление опубликовало два селфи орбитального зонда «Тяньвэнь-1», полученные отделяемой камерой. На них видно корпус зонда и северную полярную область Марса.
Сейчас станция находится на расстоянии примерно 350 миллионов километров от Земли.
Снимки сделала третья и последняя развертываемая камера.
Аппарат также прислал фото ледяной шапки Марса на Северном полюсе.
Китай запустил свой первый зонд по исследованию Марса 23 июля 2020 года. Он вышел на опорную орбиту Марса 24 февраля 2021 года. Главная цель миссии — изучить почву и атмосферу планеты, сделать снимки, создать карты, изучить состав камней и грунта, а также найти воду или признаки существования жизни в прошлом.
Фотки настолько говняные, что как-будто на Ифон снято.
На сяоми
Тоже вариант.
Там точно Xiaomi килограмм так на 300.
И в этом нет ничего плохого
Горизонт завален
Спасибо, что хоть не вертикальные фотки. :)
Чем пищевая фольга для риса отличается от пищевой фольги
Пока что звучит что маркетологи выебали тебя в кошелек
Ого, прямо как в АНИМЕ
тут тоже узкоглазые включили сглаживание?