Китайское национальное космическое управление опубликовало два селфи орбитального зонда «Тяньвэнь-1», полученные отделяемой камерой. На них видно корпус зонда и северную полярную область Марса.

Сейчас станция находится на расстоянии примерно 350 миллионов километров от Земли.

Китай запустил свой первый зонд по исследованию Марса 23 июля 2020 года. Он вышел на опорную орбиту Марса 24 февраля 2021 года. Главная цель миссии — изучить почву и атмосферу планеты, сделать снимки, создать карты, изучить состав камней и грунта, а также найти воду или признаки существования жизни в прошлом.