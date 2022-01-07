Учёные впервые наблюдали, как умирающая звезда взрывается. Они следили за красным сверхгигантом 130 дней до взрыва Статьи редакции
Звезда находилась примерно в 120 миллионах световых лет от Земли.
Учёные Young Supernova Experiment (YSE) опубликовали в Astrophysical Journal исследование, в котором рассказали, что впервые наблюдали за смертью звезды. Она превратилась в сверхновую типа II — SN 2020tlf.
Астрономы наблюдали за звездой и сверхновой с помощью расположенных на Гавайях телескопов обсерватории Кека и Pan-STARRS.
Массивную звезду впервые обнаружили летом 2020 года благодаря огромному количеству света, который она излучала. Уже осенью 2020 года учёные зафиксировали мощную вспышку. Они обнаружили наличие плотного околозвездного материала, окружавшего звезду во время взрыва — вероятно, того же самого газа, который был у найденной ранее звезды.
Последующие данные подтвердили, что взорвался тот самый красный сверхгигант (в 10 раз массивнее Солнца) в галактике NGC 5731.
Учёные следили за последствиями взрыва год. Они впервые выяснили, что красные сверхгиганты могут эволюционировать задолго до взрыва. Согласно ранним наблюдениям, такие звёзды были относительно спокойными перед взрывом. «Это прорыв в нашем понимании того, что массивные звезды делают за несколько минут до их смерти», — заявил ведущий автор исследования Винн Якобсон-Галан.
Я конечно помню, что мы не таблоид. Возможно, две новости про умирающих звезд за день перебор.
Эти посты должен был публиковать @Сергей Звезда
Самый лучший архиватор
Блин, ну почему все сверхновые находятся в каких-то ебенях? Было бы интересно увидеть нечто подобное на нашем небе.
СПАСИБО НЕ НАДО!
Но вообще люди прошлого видели
Почему не надо? Надо!
Я в курсе, что видели 1000 и 500 лет назад.
Сверхновая может вызвать гамма-всплеск, который может стерилизовать Землю. Возможно, гамма-всплеск стал причиной Ордовикско-силурийского вымирания около 443 млн лет назад
Я знаю про эту теорию о вымирании 400 млн. лет назад. Но вряд ли с нами два раза подряд приключилась бы такая хрень.
И шоу посмотрю и умру наконец-то.
Да чет стремно))
Даже солнце не станет ей(
Разве? Солнце же вроде закончит свою жизнь как сверхновая, если мои познания в этом не устарели.
Не, жизненный цикл звёзд такого класса, как наш Соляр → желтый карлик → красный гигант → белый карлик → загасись
Ладно, тут мои полномочия все. Мне слегка стыдно от моего невежества.
Наоборот круто, что мы разбираемся во всем! Я до того, как начал в этом году разбираться во всем этом, вообще ничего не знал (да и щас не много)
Ебать я отстал от жизни. Видимо, надо было учиться по более актуальным книжкам, чем те, в которых говорится о том, что Солнце станет белым карликом (а я ведь в 17 лет еще и астрофизиком собирался становиться).
Так белым карликом солнце как раз и станет.
Эм, разве белый карлик - не взорвавшаяся звезда? Я, возможно, сильно туплю, но я всегда думал, что белым карликом звезда становится после бытия сверхновой.
Тж образовательный. Поразительно, как я мог проебать такую очевидную истину.
Не
Белый карлик → стадия умирания/угасания звезды класса Солнца, забыл буквенное обозначение, G, что ли, хотя вряд ли
Ну я давно читал в совковой энциклопедии ещё, слабо помню) Офигел, что даж правильно, получается, запомнил класс спектральный Солнца
Вроде, чем дальше в лес, тем меньше совокупные массы, интенсивность и светимость, и тем дальше уход в красный спектр, что ли...
Так белый же не сверхновая...
Не, слишком маленькое наше солнышко
А может это мы в ебенях, а не они?
P.s. Зато шанс зарождения более сложных форм жизни выше...
Учёные Young Gay Experiment опубликовали в Ne Tabloid Journal исследование, в котором рассказали, что впервые наблюдали за изменением гендера. Он превратился в сверхновую типа II — SN 2020tlf.
Зачем так пиздец красиво
Какда Звезда оценил работу Вахтёра)))Г)))
ТАК В СМЫСЛЕ
Серега прости!
Взорвался. Жаль.
Она же 120 млн лет назад взорвалась
А вот это точно нельзя — это небезопасно
Ты при всем желании даже представить не сможешь такое расстояние.
Кек)
А теперь попробуй осознать, что все тяжелые металлы на нашей Земле возникли в сверхновых
Мнение русских реперов по этому вопросу?
Всегда чет печально с таких новостей. Зачем мы живем, если солнце тоже потом закончит свое существование.
Если задаёшься такими вопросами, попробуй Outer Wilds. Мне кажется, тебе понравится. (Если решишь, то не смотри ни обзоров, ни описаний - просто скачай и пощупай своими руками, благо, мало весит)
АКТИВИРОВАТЬ ПРОЕКТ ЧАС ПЕПЛА!