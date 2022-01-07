Звезда находилась примерно в 120 миллионах световых лет от Земли.

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Учёные Young Supernova Experiment (YSE) опубликовали в Astrophysical Journal исследование, в котором рассказали, что впервые наблюдали за смертью звезды. Она превратилась в сверхновую типа II — SN 2020tlf.

Астрономы наблюдали за звездой и сверхновой с помощью расположенных на Гавайях телескопов обсерватории Кека и Pan-STARRS.

Массивную звезду впервые обнаружили летом 2020 года благодаря огромному количеству света, который она излучала. Уже осенью 2020 года учёные зафиксировали мощную вспышку. Они обнаружили наличие плотного околозвездного материала, окружавшего звезду во время взрыва — вероятно, того же самого газа, который был у найденной ранее звезды.

Последующие данные подтвердили, что взорвался тот самый красный сверхгигант (в 10 раз массивнее Солнца) в галактике NGC 5731.