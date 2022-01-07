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Наука
Артём Мазанов

Учёные впервые наблюдали, как умирающая звезда взрывается. Они следили за красным сверхгигантом 130 дней до взрыва Статьи редакции

Звезда находилась примерно в 120 миллионах световых лет от Земли.

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Учёные Young Supernova Experiment (YSE) опубликовали в Astrophysical Journal исследование, в котором рассказали, что впервые наблюдали за смертью звезды. Она превратилась в сверхновую типа II — SN 2020tlf.

Астрономы наблюдали за звездой и сверхновой с помощью расположенных на Гавайях телескопов обсерватории Кека и Pan-STARRS.

Массивную звезду впервые обнаружили летом 2020 года благодаря огромному количеству света, который она излучала. Уже осенью 2020 года учёные зафиксировали мощную вспышку. Они обнаружили наличие плотного околозвездного материала, окружавшего звезду во время взрыва — вероятно, того же самого газа, который был у найденной ранее звезды.

W. M. Keck Observatory @keckobservatory
Boom!💥Astronomers have imaged in real time the dying breath of a red supergiant. Via 2 Hawai'i telescopes @keckobservatory & @UHIfA Pan-STARRS, they watched the star self-destruct during its last 130 days before going supernova.
👉 http://www.keckobservatory.org/dying-star
📽 Credit: @AdamGDog

Последующие данные подтвердили, что взорвался тот самый красный сверхгигант (в 10 раз массивнее Солнца) в галактике NGC 5731.

Учёные следили за последствиями взрыва год. Они впервые выяснили, что красные сверхгиганты могут эволюционировать задолго до взрыва. Согласно ранним наблюдениям, такие звёзды были относительно спокойными перед взрывом. «Это прорыв в нашем понимании того, что массивные звезды делают за несколько минут до их смерти», — заявил ведущий автор исследования Винн Якобсон-Галан.

#новости #космос

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Артём Мазанов

Я конечно помню, что мы не таблоид. Возможно, две новости про умирающих звезд за день перебор.

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Неудачный парфюмер

Это братья Богдановы

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Неудачный парфюмер

Умертвляйте звезду

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1
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Рпош Ашршщ

Эти посты должен был публиковать @Сергей Звезда

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1
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Неудачный парфюмер

#ЗвездаЖиви

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12
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Неудачный парфюмер

"расположенных на Гавайях телескопов обсерватории Кека"

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7
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Неудачный парфюмер
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1
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Arthur N

Самый лучший архиватор

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2
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rustyrazor

Блин, ну почему все сверхновые находятся в каких-то ебенях? Было бы интересно увидеть нечто подобное на нашем небе.

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0
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Трансгендолет

СПАСИБО НЕ НАДО!

Но вообще люди прошлого видели

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20
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rustyrazor

Почему не надо? Надо!
Я в курсе, что видели 1000 и 500 лет назад.

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0
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Неудачный парфюмер

Сверхновая может вызвать гамма-всплеск, который может стерилизовать Землю. Возможно, гамма-всплеск стал причиной Ордовикско-силурийского вымирания около 443 млн лет назад

Гамма-всплеск
Гамма-всплеск — масштабный космический выброс энергии гамма-излучения электромагнитного спектра…
ru.wikipedia.org
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7
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rustyrazor

Я знаю про эту теорию о вымирании 400 млн. лет назад. Но вряд ли с нами два раза подряд приключилась бы такая хрень.

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0
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Stanley H. Tweedle

И шоу посмотрю и умру наконец-то.

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Трансгендолет

Да чет стремно))

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2
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Артём Мазанов

Даже солнце не станет ей(

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1
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rustyrazor

Разве? Солнце же вроде закончит свою жизнь как сверхновая, если мои познания в этом не устарели.

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0
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Владимир Старик

Не, жизненный цикл звёзд такого класса, как наш Соляр → желтый карлик → красный гигант → белый карлик → загасись

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7
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rustyrazor

Ладно, тут мои полномочия все. Мне слегка стыдно от моего невежества.

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1
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Артём Мазанов

Наоборот круто, что мы разбираемся во всем! Я до того, как начал в этом году разбираться во всем этом, вообще ничего не знал (да и щас не много)

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2
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Неудачный парфюмер

Даже в древних книжках не постулировался такой исход для Солнца. Масса не та.

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3
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rustyrazor

Ебать я отстал от жизни. Видимо, надо было учиться по более актуальным книжкам, чем те, в которых говорится о том, что Солнце станет белым карликом (а я ведь в 17 лет еще и астрофизиком собирался становиться).

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0
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Артём Мазанов

Так белым карликом солнце как раз и станет.

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5
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rustyrazor

Эм, разве белый карлик - не взорвавшаяся звезда? Я, возможно, сильно туплю, но я всегда думал, что белым карликом звезда становится после бытия сверхновой.

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0
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Неудачный парфюмер

Нет, это звезда, сбросившая внешние оболочки. Без «взрыва»

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3
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rustyrazor

Тж образовательный. Поразительно, как я мог проебать такую очевидную истину.

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1
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Владимир Старик

Не
Белый карлик → стадия умирания/угасания звезды класса Солнца, забыл буквенное обозначение, G, что ли, хотя вряд ли

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2
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Неудачный парфюмер

Не только у G (как минимум навскидку и у F, и у K с M, только у последнего ждать слишком долго, ≈триллион лет), вообще от массы зависит итог. Предел Чандрасекара и вот это всё

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Владимир Старик

Ну я давно читал в совковой энциклопедии ещё, слабо помню) Офигел, что даж правильно, получается, запомнил класс спектральный Солнца

Вроде, чем дальше в лес, тем меньше совокупные массы, интенсивность и светимость, и тем дальше уход в красный спектр, что ли...

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1
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Владимир Старик

Так белый же не сверхновая...

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2
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Артём Мазанов

Не, слишком маленькое наше солнышко

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2
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Dmitry Sursin

А может это мы в ебенях, а не они?
P.s. Зато шанс зарождения более сложных форм жизни выше...

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Русский Кексик

Учёные Young Gay Experiment опубликовали в Ne Tabloid Journal исследование, в котором рассказали, что впервые наблюдали за изменением гендера. Он превратился в сверхновую типа II — SN 2020tlf.

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Некая Л.

Зачем так пиздец красиво

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Stanley H. Tweedle

Какда Звезда оценил работу Вахтёра)))Г)))

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Сергей Звезда

ТАК В СМЫСЛЕ

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Артём Мазанов

Серега прости!

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ununnamed

Взорвался. Жаль.

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Ivar Ragnarsson

Она же 120 млн лет назад взорвалась

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Неудачный парфюмер

Звезда находилась примерно в 120 миллионах световых лет от Земли.
 это безопасно??

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Артём Мазанов

А вот это точно нельзя — это небезопасно

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Ivar Ragnarsson

Ты при всем желании даже представить не сможешь такое расстояние.

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Shenmue

Кек)

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Неудачный парфюмер

Тип II — это когда коллапсирует железо-никелевое ядро массивной звезды, в котором уже невозможен термояд. Ядро схлопывается на субрелятивистских скоростях, а всё остальное разлетается нахер. Ъуъ, жесть

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ununnamed

А теперь попробуй осознать, что все тяжелые металлы на нашей Земле возникли в сверхновых

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Очень Cерьёзный Валера

Мнение русских реперов по этому вопросу?

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Неудачный парфюмер

Кто с обсерваторії Кека отзовись

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Alex Macher

Всегда чет печально с таких новостей. Зачем мы живем, если солнце тоже потом закончит свое существование.

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ununnamed

Если задаёшься такими вопросами, попробуй Outer Wilds. Мне кажется, тебе понравится. (Если решишь, то не смотри ни обзоров, ни описаний - просто скачай и пощупай своими руками, благо, мало весит)

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ununnamed

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