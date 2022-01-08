Наука
Екатерина Кузнецова

Никакой «таинственной хижины»: неизвестный объект на обратной стороне Луны оказался обычным камнем Статьи редакции

Странный кубический предмет китайский луноход обнаружил месяц назад, но только сейчас смог к нему приблизиться.

Изображние «Наше пространство» 

Китайский луноход «Юйту-2» наконец добрался до загадочного объекта на обратной стороне Луны. Оказалось, ничего таинственного в находке нет — это просто лунный камень, сообщил научный канал «Наше пространство», связанный с CNSA. Сообщение канала заметил журналист Эндрю Джонсон.

Latest in space @latestinspace
BREAKING: China’s lunar rover finally made it to the “cube-shaped anomaly” it photographed last month

It was just a moon rock
Китайский луноход наконец-то добрался до «аномалии в форме куба», которую он сфотографировал в прошлом месяце. Это был просто лунный камень

В конце ноября китайский луноход «Юйту-2», находясь в кратере Фон Карман, зафиксировал странный кубический объект на кромке кратера в 80 метрах от аппарата. И хотя специалисты Национального космического управления Китая (CNSA) сразу предположили, что это лишь большой валун, им всё равно сильно заинтересовались, и даже назвали «таинственной хижиной». Предполагали, что путь к объекту займёт два-три месяца, однако луноход добрался быстрее.

#наука #новость #космос

2998 просмотров
28
30
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
28 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Иван Дмитриев
Ответить
61
Развернуть ветку
Лысина Арика

Конспирологии уже готовят новую теорию про фейковые снимки, и вообще это всё в Голливуде делается/

Ответить
21
Развернуть ветку
John Brain
Ответить
12
Развернуть ветку
Андрей Охапкин

Хорошая попытка, тайная база нацистов, но я не верю

Ответить
9
Развернуть ветку
Добро и позитив

Не, ты что, Китай - это скрепно.

Ответить
0
Развернуть ветку
Alexei Kuksin

Тем временем простой лунный камень вспоминает горящий космос, где с друг-другом сталкивались десятки космических кораблей, как возле него столкнулись в ужасающей смертоубийственной бойне тысячи космических десантников и обороняющие луну последние сестры безмолвия, как Несущие слово провели свой богохульный ритуал, дабы открыть врата в варп, и как его затянуло на эоны лет в бесконечное царство искривленного безумия где само космическое пространство кричит от ужаса, а попавшие в западню галактики плачут кровавыми слезами, и как наконец в 1947 году он вновь вышел в реальность на обратную сторону луны.

Ответить
16
Развернуть ветку
Зомби съели моих коллег
Ответить
12
Развернуть ветку
Лунный алмаз

"Обычный камень, там нет никаких инопланетных технологий, которые могли бы продвинуть человечество на тысячу лет вперед, 100%, забудьте про эту историю"

Ответить
8
Развернуть ветку
Daniel Shnaider

Как бы выглядел лунный камень,если бы это был айфон 13 мини с камерой от айфон 13 мини

Ответить
6
Развернуть ветку
Лунный алмаз

после этого открытия в подвалах куанонщиков начался сущий кошмар

Ответить
3
Развернуть ветку
Нейроорлов

За что меня забанил вахтер???

Ответить
4
Развернуть ветку
Лунный алмаз

ты че вылез

Ответить
6
Развернуть ветку
Лунный алмаз

Китайский луноход наконец-то добрался до «аномалии в форме куба», которую он сфотографировал в прошлом месяце. Это был просто лунный... Читайте продолжение по ссылке

Ответить
3
Развернуть ветку
Антон Пасеко

Шок! Ученые выяснили, что таинственная хижина на обратной стороне Луны на самом деле является…

Ответить
1
Развернуть ветку
Доктор Корнелиус

…дворцом Токаева!

Ответить
5
Развернуть ветку
Лунный алмаз

вестибюль метрополитена

Ответить
0
Развернуть ветку
aliftin

@Кирилл Тиунов тут нормальный контент, как ты хотел.

Ответить
1
Развернуть ветку
Игорь Обломов

Безобразие! Никакого праздника!

Ответить
1
Развернуть ветку
сироп от щекотки
Ответить
1
Развернуть ветку
Иван Дмитриев
Ответить
0
Развернуть ветку
Очень Cерьёзный Валера

Бгг.

Ответить
0
Развернуть ветку
Сырно

Коммунисты что-то скрывают

Ответить
0
Развернуть ветку
SadDamnWhoSaid

Да-да, а ещё там не прячут Эпштейна, который не убивал себя

Ответить
0
Развернуть ветку
Лунный алмаз

Может ли этот камень плотить нологи?

Ответить
0
Развернуть ветку
Roma Dmitriev
Ответить
0
Развернуть ветку
Slava Krasnov

Приуныл камень

Ответить
0
Развернуть ветку
Alexander Matveev

Разве

Ответить
0
Развернуть ветку
Это Невыносимо
Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 28 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null