Никакой «таинственной хижины»: неизвестный объект на обратной стороне Луны оказался обычным камнем Статьи редакции
Странный кубический предмет китайский луноход обнаружил месяц назад, но только сейчас смог к нему приблизиться.
Китайский луноход «Юйту-2» наконец добрался до загадочного объекта на обратной стороне Луны. Оказалось, ничего таинственного в находке нет — это просто лунный камень, сообщил научный канал «Наше пространство», связанный с CNSA. Сообщение канала заметил журналист Эндрю Джонсон.
В конце ноября китайский луноход «Юйту-2», находясь в кратере Фон Карман, зафиксировал странный кубический объект на кромке кратера в 80 метрах от аппарата. И хотя специалисты Национального космического управления Китая (CNSA) сразу предположили, что это лишь большой валун, им всё равно сильно заинтересовались, и даже назвали «таинственной хижиной». Предполагали, что путь к объекту займёт два-три месяца, однако луноход добрался быстрее.
Конспирологии уже готовят новую теорию про фейковые снимки, и вообще это всё в Голливуде делается/
Хорошая попытка, тайная база нацистов, но я не верю
Не, ты что, Китай - это скрепно.
Тем временем простой лунный камень вспоминает горящий космос, где с друг-другом сталкивались десятки космических кораблей, как возле него столкнулись в ужасающей смертоубийственной бойне тысячи космических десантников и обороняющие луну последние сестры безмолвия, как Несущие слово провели свой богохульный ритуал, дабы открыть врата в варп, и как его затянуло на эоны лет в бесконечное царство искривленного безумия где само космическое пространство кричит от ужаса, а попавшие в западню галактики плачут кровавыми слезами, и как наконец в 1947 году он вновь вышел в реальность на обратную сторону луны.
Как бы выглядел лунный камень,если бы это был айфон 13 мини с камерой от айфон 13 мини
За что меня забанил вахтер???
Шок! Ученые выяснили, что таинственная хижина на обратной стороне Луны на самом деле является…
…дворцом Токаева!
@Кирилл Тиунов тут нормальный контент, как ты хотел.
Безобразие! Никакого праздника!
Бгг.
Коммунисты что-то скрывают
Да-да, а ещё там не прячут Эпштейна, который не убивал себя
Приуныл камень
Разве