Странный кубический предмет китайский луноход обнаружил месяц назад, но только сейчас смог к нему приблизиться.

Изображние «Наше пространство»

Китайский луноход «Юйту-2» наконец добрался до загадочного объекта на обратной стороне Луны. Оказалось, ничего таинственного в находке нет — это просто лунный камень, сообщил научный канал «Наше пространство», связанный с CNSA. Сообщение канала заметил журналист Эндрю Джонсон.

Latest in space @latestinspace BREAKING: China’s lunar rover finally made it to the “cube-shaped anomaly” it photographed last month



It was just a moon rock [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3c23da1a-7350-5bf7-8256-2249e5a19a47\/","width":640,"height":640}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6554234c-2ac1-5ae7-a1b1-26003f1985a3\/","width":1018,"height":772}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a7fc7d4b-2e34-5b64-9bd2-e84c5c40e520\/","width":1820,"height":976}}}] Китайский луноход наконец-то добрался до «аномалии в форме куба», которую он сфотографировал в прошлом месяце. Это был просто лунный камень

В конце ноября китайский луноход «Юйту-2», находясь в кратере Фон Карман, зафиксировал странный кубический объект на кромке кратера в 80 метрах от аппарата. И хотя специалисты Национального космического управления Китая (CNSA) сразу предположили, что это лишь большой валун, им всё равно сильно заинтересовались, и даже назвали «таинственной хижиной». Предполагали, что путь к объекту займёт два-три месяца, однако луноход добрался быстрее.