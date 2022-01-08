Телескоп «Джеймс Уэбб» успешно развернул основное зеркало. Ему осталось долететь до точки Лагранжа L2 Статьи редакции
Спустя две недели после запуска телескоп полностью развёрнут. Можно вздохнуть с облегчением.
Основное зеркало «Уэбба» состоит из 18 шестиугольных оптических сегментов — каждый выполнен из бериллия с золотым напылением. Через две недели после запуска (8 января) телескоп развернул второе крыло этого зеркала — до начала его научных работ остаётся пять с половиной месяцев.
Заместитель администратора NASA Томас Цурбухен (Thomas Zurbuchen) в честь этого события пообещал побриться — он отращивал бороду с момента запуска телескопа, обещая не убирать её, пока зеркало не развернётся.
NASA запустило в космос телескоп «Джеймс Уэбб» 25 декабря. Он движется к точке Лагранжа L2 в полутора миллионах километров от Земли (почти в четыре раза дальше Луны).
посмотрите какой уникальный, люби науку блядь!
Тебя это не впечатляет?
Это очень радует!! Спасибо за доверие
Знаем мы его статьи...
Интересно, а у них учитывается тот факт, что какой то космический объект может попасть в зеркало, и оно разобьётся?
Для этого есть автоматическая система защиты с помощью лазеров. Как в звёздных войнах
Если реально всё так и будет, то будет офигенно.
Да, здесь можно подробнее прочитать — https://www.nasa.gov/feature/goddard/2017/how-hardy-is-webb-a-qa-about-the-toughness-of-nasa-s-webb-telescope
Если вкратце, то в той местности, куда летит телескоп, в основном совсем мелкий мусор, столкновения с которым учитывались при проектировании. Есть объекты крупнее, но появляются они редко и достаточно далеко друг от друга.
Просто все это делается чтобы минимизировать риск повреждения, но никто не может гарантировать его полное отсутствие
Да, все учтено
Вы так уверены?
Выше как раз скинули ссылку
Ну, понятно что они будут пытаться минимизировать риск повреждения, но сам факт риска остается, крайне невысокий, но остается. Большинство метеоритов которые делают много шума падают на Землю неожиданно
Это конечно, да. Но остаётся просто верить, что ничего не влетит
У точек Лагранжа достаточно высокая стабильность и все (наверное все) объекты, которые «застряли» в этих точках на своих гала-орбитах движутся достаточно предсказуемо. Поэтому мне думается, что разместить среди них телескоп так, чтобы в него ничего лишнего не въехало - задача чисто математическая и не то чтобы предел сложности. Наверное)
Как быть с объектами, которых могут прилететь прям сильно издалека я хз)
Для этого выбирается безопасная орбита, отслеживается разный мусор, но никто не застрахован от случайности
Это и интересно. Объект в пару кило с земли не увидишь, что бы отклонить орбиту, нужна автоматика в реальном времени.
Ну, наши космонавты тоже как на пороховой бочке, хоть и защищены от всего мусора, от быстрых метеоров могут быть и не защищены
Да, у них там писец, на орбите всё больше и больше мусора. :)
Добрый вечер, старший зержант Версенко, предъявите Ваши документы
Ах ты мое солнышко
Так…прочитали? А теперь не отвлекаемся! Продолжаем гордится тем что СССР был великой космической державой. Гагарин наше всё.
Пошли первые минусы патриотов
ееееееееееееееееееее
Эх, а могли бы столько дворцов для банановых царьков на эти деньги построить... Ну и тупые эти американцы.
Он не может снимать фотки
Будут сиськи в в инфракрасном диапазоне, тоже ок
Золотой мальчик