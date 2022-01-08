Спустя две недели после запуска телескоп полностью развёрнут. Можно вздохнуть с облегчением.

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Основное зеркало «Уэбба» состоит из 18 шестиугольных оптических сегментов — каждый выполнен из бериллия с золотым напылением. Через две недели после запуска (8 января) телескоп развернул второе крыло этого зеркала — до начала его научных работ остаётся пять с половиной месяцев.

NASA Webb Telescope @NASAWebb



With the successful deployment & latching of our last mirror wing, that's:

50 major deployments, complete.

178 pins, released.

20+ years of work, realized.



Next to #NASAWebb is fully deployed! 🎉With the successful deployment & latching of our last mirror wing, that's:50 major deployments, complete.178 pins, released.20+ years of work, realized.Next to #UnfoldTheUniverse : traveling out to our orbital destination of Lagrange point 2!

Заместитель администратора NASA Томас Цурбухен (Thomas Zurbuchen) в честь этого события пообещал побриться — он отращивал бороду с момента запуска телескопа, обещая не убирать её, пока зеркало не развернётся.

NASA @NASA



Stay tuned over the coming months as the space telescope reaches its destination of Lagrange point 2 and prepares to Congratulations, @NASAWebb ! You are fully deployed! 🥳Stay tuned over the coming months as the space telescope reaches its destination of Lagrange point 2 and prepares to #UnfoldTheUniverse