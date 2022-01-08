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Наука
Артём Мазанов

Телескоп «Джеймс Уэбб» успешно развернул основное зеркало. Ему осталось долететь до точки Лагранжа L2 Статьи редакции

Спустя две недели после запуска телескоп полностью развёрнут. Можно вздохнуть с облегчением.

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Основное зеркало «Уэбба» состоит из 18 шестиугольных оптических сегментов — каждый выполнен из бериллия с золотым напылением. Через две недели после запуска (8 января) телескоп развернул второе крыло этого зеркала — до начала его научных работ остаётся пять с половиной месяцев.

NASA Webb Telescope @NASAWebb
#NASAWebb is fully deployed! 🎉

With the successful deployment & latching of our last mirror wing, that's:
50 major deployments, complete.
178 pins, released.
20+ years of work, realized.

Next to #UnfoldTheUniverse: traveling out to our orbital destination of Lagrange point 2!

Заместитель администратора NASA Томас Цурбухен (Thomas Zurbuchen) в честь этого события пообещал побриться — он отращивал бороду с момента запуска телескопа, обещая не убирать её, пока зеркало не развернётся.

NASA @NASA
Congratulations, @NASAWebb! You are fully deployed! 🥳

Stay tuned over the coming months as the space telescope reaches its destination of Lagrange point 2 and prepares to #UnfoldTheUniverse:

NASA запустило в космос телескоп «Джеймс Уэбб» 25 декабря. Он движется к точке Лагранжа L2 в полутора миллионах километров от Земли (почти в четыре раза дальше Луны).

#новости #nasa #космос

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Лунный алмаз

Ну охуеть теперь

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4
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Лунный алмаз

Как будто у тебя в жизни новости поинтереснее

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26
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Лунный алмаз

Бутылка пиваса долетела до руки Кирилла, теперь ему осталось достигнуть кольца кальмара

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16
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Лунный алмаз

И будем выводить пиво на орбиту уретры а кальмара на орбиту ануса

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1
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гчк

посмотрите какой уникальный, люби науку блядь!

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7
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Артём Мазанов

Тебя это не впечатляет?

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0
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Лунный алмаз

Впечатляет конечно, не придумал как пошутить сходу а написать первый коммент надо было, ведь на твои статьи у меня стоит колокольчик…

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3
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Артём Мазанов

Это очень радует!! Спасибо за доверие

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3
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Грэм Грэмский

Знаем мы его статьи...

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0
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Кирилл Деревянко

Интересно, а у них учитывается тот факт, что какой то космический объект может попасть в зеркало, и оно разобьётся?

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1
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Alexey Betev

Для этого есть автоматическая система защиты с помощью лазеров. Как в звёздных войнах

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6
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Кирилл Деревянко

Если реально всё так и будет, то будет офигенно.

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0
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Лунный алмаз

Да, здесь можно подробнее прочитать — https://www.nasa.gov/feature/goddard/2017/how-hardy-is-webb-a-qa-about-the-toughness-of-nasa-s-webb-telescope

Если вкратце, то в той местности, куда летит телескоп, в основном совсем мелкий мусор, столкновения с которым учитывались при проектировании. Есть объекты крупнее, но появляются они редко и достаточно далеко друг от друга.

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2
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Павел Каташев

Просто все это делается чтобы минимизировать риск повреждения, но никто не может гарантировать его полное отсутствие

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Артём Мазанов

Да, все учтено

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Павел Каташев

Вы так уверены?

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1
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Артём Мазанов

Выше как раз скинули ссылку

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Павел Каташев

Ну, понятно что они будут пытаться минимизировать риск повреждения, но сам факт риска остается, крайне невысокий, но остается. Большинство метеоритов которые делают много шума падают на Землю неожиданно

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Артём Мазанов

Это конечно, да. Но остаётся просто верить, что ничего не влетит

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Лунный алмаз

У точек Лагранжа достаточно высокая стабильность и все (наверное все) объекты, которые «застряли» в этих точках на своих гала-орбитах движутся достаточно предсказуемо. Поэтому мне думается, что разместить среди них телескоп так, чтобы в него ничего лишнего не въехало - задача чисто математическая и не то чтобы предел сложности. Наверное)

Как быть с объектами, которых могут прилететь прям сильно издалека я хз)

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Лунный алмаз

тот же Вояджер вполне себе неплохо живет, так волноваться не стоит.

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Павел Каташев

Для этого выбирается безопасная орбита, отслеживается разный мусор, но никто не застрахован от случайности

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Кирилл Деревянко

Это и интересно. Объект в пару кило с земли не увидишь, что бы отклонить орбиту, нужна автоматика в реальном времени.

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Павел Каташев

Ну, наши космонавты тоже как на пороховой бочке, хоть и защищены от всего мусора, от быстрых метеоров могут быть и не защищены

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Кирилл Деревянко

Да, у них там писец, на орбите всё больше и больше мусора. :)

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Павел Каташев

Добрый вечер, старший зержант Версенко, предъявите Ваши документы

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1
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Лунный алмаз

У них учитывается ВСЁ

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Лунный алмаз

Ебанёт? Не должно…

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Лунный алмаз

Можно вздохнуть с облегчением
 xD

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Картошка Фри

Ах ты мое солнышко

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2
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Лунный алмаз

Ребята развлекаются по полной ещё и платят хорошо, работа мечты, даже если бы это миллиардная хуйня наебнулась, то выдели бы все еще очередной миллиард

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Лунный алмаз

Похоже на бизнесплан Роскосмоса

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Shenmue
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Александр Бунцис

Так…прочитали? А теперь не отвлекаемся! Продолжаем гордится тем что СССР был великой космической державой. Гагарин наше всё.

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Александр Бунцис

Пошли первые минусы патриотов

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Лунный алмаз

хорошо

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FOX

ееееееееееееееееееее

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Fedor Andreev

Эх, а могли бы столько дворцов для банановых царьков на эти деньги построить... Ну и тупые эти американцы.

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Лунный алмаз

Через пять с половиной месяцев ждём свежие фотки в нюдсотреде

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Александр Козловский

Он не может снимать фотки

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Лунный алмаз

Как и большинство обитателей нюдсотредов

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Артём Мазанов

Будут сиськи в в инфракрасном диапазоне, тоже ок

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Ze Katze

Золотой мальчик

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