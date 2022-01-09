{"id":1012,"title":"\u0422\u0440\u0438 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447\u0438 \u043d\u0430 \u043a\u043e\u0444\u0435 \u0438 \u043f\u043e\u043b\u0442\u043e\u0440\u044b \u2014 \u043d\u0430 \u0441\u0442\u0440\u0438\u043c\u0438\u043d\u0433\u0438. \u0422\u0440\u0430\u0442\u044b \u0440\u0435\u0434\u0430\u043a\u0446\u0438\u0438 TJ","url":"\/redirect?component=advertising&id=1012&url=https:\/\/tjournal.ru\/promo\/493659-paket&placeBit=1&hash=88b67312e3686f91783542195337cc66c6932f8f401ccf65a5b41d75a4550064","isPaidAndBannersEnabled":false}
Наука
Ольга Щербинина

«Роскосмос»: вероятность столкновения астероида Апофис с Землёй «очень и очень мала» Статьи редакции

Учёные также нашли ещё один астероид, который может опасно сблизиться с планетой, но вряд ли с ней столкнётся.

18
1308 просмотров
Изображение «Роскосмоса»

Об этом заявили в телеграм-канале госкорпорации со ссылкой на данные Института прикладной математики. В 2021 году организация получила и передала в «Роскосмос» 5797 измерений по 106 астероидам и 31 комете.

«Результаты наблюдений уточнили параметры его [Апофиса] орбитального движения. Это повысило достоверность долгосрочных прогнозов его сближений с Землей. Результат: вероятность столкновения очень и очень мала», — заявили в ведомстве.

Учёные также получили данные об обнаружении нового астероида 2021 UL17, сближающегося с Землей. По предварительным расчётам, опасное сближение с планетой возможно 5 апреля 2095 года. Сейчас вероятность столкновения составляет 0,02%.

Астероид Апофис открыли в 2004 году. Учёные считали, что он столкнётся с Землей в 2068 году, но в NASA заявили, что в ближайшие 100 лет угрозы нет.

В середине декабря NASA представило новую технологию мониторинга астероидов Sentry-II, а также сайт Eyes on Asteroids, где можно изучить все обнаруженные астероиды. Данные постоянно обновляются. В агенстве рассчитывают, что так пользователи смогут реально оценить, насколько объекты пролетит близко к Земле, ведь в СМИ их часто называют опасными.

Наука
Никита Логинов
Брюс Уиллис не поможет: грозит ли человечеству уничтожение астероидом, и как защититься от космической угрозы Статьи редакции

Первый же астероид размером в 10 километров способен уничтожить цивилизацию — и люди не смогут его остановить без планетарной защиты.

Падение Чикшулубского метеорита, после которого вымерли динозавры Изображение Science

#новости #космос #роскосмос

18
10
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
18 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Пётр Козлов

Зря я посмотрел «Не смотри вверх»

Ответить
11
Развернуть ветку
Vas Tupovets

вероятность столкновения астероида Апофис с Землёй «очень и очень мала»
 А скорость света очень и очень большая - добавили российские учёные

Ответить
2
Развернуть ветку
Ivan

+ вчера вечером глянул))

Ответить
0
Развернуть ветку
ZEMLYAK

Исходя из теоретически допустимых сроках столкновения, у Вас далеко идущие планы на жизнь

Ответить
0
Развернуть ветку
Новый пришелец

Меня пугает, что в последние дни так много новостей про космос. Комитет знает что-то, чего не знаем мы?

Ответить
3
Развернуть ветку
Ваша Закладко

стали чаще смотреть наверх и тригернуло

Ответить
0
Развернуть ветку
Новый пришелец

Вот от Роскосмоса звучит особенно успокоительно

Ответить
2
Развернуть ветку
Алексей Логачев

Ну справедливости ради, наши астрономы прям неплохие и ценятся высоко в мире до сих пор. Это же не ракеты строить, а просто в телескоп смотреть, школа именно физики и астрофизики у нас заебись

Ответить
0
Развернуть ветку
Новый пришелец

Астрономы и астрофизики на Роскосмос не работают. К счастью.
Кстати, им бюджеты обрезали по самое небалуйся.

Ответить
0
Развернуть ветку
ziggy stardust

и астрологии.

Ответить
0
Развернуть ветку
Новый пришелец

Ученые открыли ещё один астероид из миллиарда не угрожающий земле

Ответить
1
Развернуть ветку
Alexander Permyakov
Ответить
1
Развернуть ветку
William Nash

сцука ДА ХВАТИТ СМОТРЕТЬ ЭТОТ ПОГАНЫЙ ФИЛЬМ

Ответить
1
Развернуть ветку
Новый пришелец

То есть сиквела не смотрите вверх не будет?

Ответить
0
Развернуть ветку
Ivan

Странно) какие то астероиды смотрят на сколько они могут сблизится с землей, а челябинский метеорит что-то проглядели

Ответить
0
Развернуть ветку
Yura Svinaryov

За всеми не уследишь, да и факторов же много: размер, скорость, свет на фоне и тд

Ответить
0
Развернуть ветку
Ivan

Ну если взрывная волна обошла дважды земной шар это так хуйня. Взрыв был на высоте что-то там 27км. Я не представляю что было бы если на 15) так получается любой астероид очень опасен. Или все же проебали его

Ответить
0
Развернуть ветку
Новый пришелец

очень жаль

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 18 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null