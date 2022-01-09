Учёные также нашли ещё один астероид, который может опасно сблизиться с планетой, но вряд ли с ней столкнётся.

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Изображение «Роскосмоса»

Об этом заявили в телеграм-канале госкорпорации со ссылкой на данные Института прикладной математики. В 2021 году организация получила и передала в «Роскосмос» 5797 измерений по 106 астероидам и 31 комете.

«Результаты наблюдений уточнили параметры его [Апофиса] орбитального движения. Это повысило достоверность долгосрочных прогнозов его сближений с Землей. Результат: вероятность столкновения очень и очень мала», — заявили в ведомстве.

Учёные также получили данные об обнаружении нового астероида 2021 UL17, сближающегося с Землей. По предварительным расчётам, опасное сближение с планетой возможно 5 апреля 2095 года. Сейчас вероятность столкновения составляет 0,02%.

Астероид Апофис открыли в 2004 году. Учёные считали, что он столкнётся с Землей в 2068 году, но в NASA заявили, что в ближайшие 100 лет угрозы нет.

В середине декабря NASA представило новую технологию мониторинга астероидов Sentry-II, а также сайт Eyes on Asteroids, где можно изучить все обнаруженные астероиды. Данные постоянно обновляются. В агенстве рассчитывают, что так пользователи смогут реально оценить, насколько объекты пролетит близко к Земле, ведь в СМИ их часто называют опасными.