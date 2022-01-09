«Роскосмос»: вероятность столкновения астероида Апофис с Землёй «очень и очень мала» Статьи редакции
Учёные также нашли ещё один астероид, который может опасно сблизиться с планетой, но вряд ли с ней столкнётся.
Об этом заявили в телеграм-канале госкорпорации со ссылкой на данные Института прикладной математики. В 2021 году организация получила и передала в «Роскосмос» 5797 измерений по 106 астероидам и 31 комете.
«Результаты наблюдений уточнили параметры его [Апофиса] орбитального движения. Это повысило достоверность долгосрочных прогнозов его сближений с Землей. Результат: вероятность столкновения очень и очень мала», — заявили в ведомстве.
Учёные также получили данные об обнаружении нового астероида 2021 UL17, сближающегося с Землей. По предварительным расчётам, опасное сближение с планетой возможно 5 апреля 2095 года. Сейчас вероятность столкновения составляет 0,02%.
Астероид Апофис открыли в 2004 году. Учёные считали, что он столкнётся с Землей в 2068 году, но в NASA заявили, что в ближайшие 100 лет угрозы нет.
В середине декабря NASA представило новую технологию мониторинга астероидов Sentry-II, а также сайт Eyes on Asteroids, где можно изучить все обнаруженные астероиды. Данные постоянно обновляются. В агенстве рассчитывают, что так пользователи смогут реально оценить, насколько объекты пролетит близко к Земле, ведь в СМИ их часто называют опасными.
Зря я посмотрел «Не смотри вверх»
вероятность столкновения астероида Апофис с Землёй «очень и очень мала»
А скорость света очень и очень большая - добавили российские учёные
+ вчера вечером глянул))
Исходя из теоретически допустимых сроках столкновения, у Вас далеко идущие планы на жизнь
стали чаще смотреть наверх и тригернуло
Ну справедливости ради, наши астрономы прям неплохие и ценятся высоко в мире до сих пор. Это же не ракеты строить, а просто в телескоп смотреть, школа именно физики и астрофизики у нас заебись
и астрологии.
сцука ДА ХВАТИТ СМОТРЕТЬ ЭТОТ ПОГАНЫЙ ФИЛЬМ
Странно) какие то астероиды смотрят на сколько они могут сблизится с землей, а челябинский метеорит что-то проглядели
За всеми не уследишь, да и факторов же много: размер, скорость, свет на фоне и тд
Ну если взрывная волна обошла дважды земной шар это так хуйня. Взрыв был на высоте что-то там 27км. Я не представляю что было бы если на 15) так получается любой астероид очень опасен. Или все же проебали его