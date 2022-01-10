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Наука
Артём Мазанов

NASA: вероятно, телескопу «Джеймс Уэбб» хватит топлива на 20 лет работы. Учёные изначально рассчитывали минимум на 5 лет Статьи редакции

Инженеры смогли сэкономить больше топлива, чем планировалось.

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О том, что срок миссии «Джеймса Уэбба» может значительно продлиться, сообщил системный инженер NASA Майк Мензел на брифинге после развёртывания основного зеркала.

По его словам, благодаря точности при корректировке курса и эффективности вывода телескопа на орбиту ракетой «Ариан 5» у «Джеймса Уэбба» теперь есть запас топлива примерно на 20 лет. Окончательные данные будут после того, как все работы по настройке телескопа завершатся.

Изначально срок службы обсерватории оценивали в 5 лет, перед запуском назывался промежуток от 5 до 10 лет. После запуска NASA заявила, что телескоп проработает дольше 10 лет.

Сейчас полностью развёрнутый «Джеймс Уэбб» движется к месту своей работы — гало-орбите вокруг второй точки Лагранжа в системе Солнце — Земля. Он уже пролетел почти 80% пути и доберётся туда 23 января.

Первые снимки телескоп сделает не ранее, чем через полгода после запуска (в конце марта или начале апреля).

Наука
Никита Логинов
Главное о «Джеймсе Уэббе» — телескопе-долгострое NASA за $10 миллиардов, который должен найти внеземную жизнь Статьи редакции

Его строили 25 лет и наконец запустят в космос. Объясняем, чем интересен один из самых знаковых проектов NASA.

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» (JSWT) в рабочем положении Иллюстрация NASA

#nasa #космос #новости

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Хороший паркур

Джеймс Уэбб до пластических операций, превративших его в телескоп

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Sail

Кристиан Бэйл отрастил 9ти метровый локатор чтобы поучаствовать в прямой трансляции NASA

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5
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Хороший паркур

Шутка не моя. Я вор шуток

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Хороший паркур

в последний момент Мастерлинк загрузил личность Каркова в банки своей памяти и, маневрируя, перешел на этот, оказавшийся доступным, спутник

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Хороший паркур

вероятно, Ладим Ладимычу хватит топлива на 20 лет работы. Учёные изначально рассчитывали максимум на 4 года

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6
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Ze Katze

Продлеваем пенсионный возраст
Теперь для телескопов...

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Хороший паркур

🤞 (с позитивом)

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4
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Миша Рашкин

Давай, брат. Удачно долететь!

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Хороший паркур

Без негатива и насилия!

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Alexey Betev

Скорее бы уже фото и сенсационные открытия

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Хороший паркур

а какое там топливо в космосе? он же вроде как летит с полученной скоростью, а энергию получается от солнца развернув парус

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Хороший паркур

@Артём Мазанов объяснись

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Артём Мазанов

ниже ответили

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Хороший паркур

ты чо халявишь

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Артём Мазанов

Экономлю топливо

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Хороший паркур

Молодец, с тебя фотки

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Артём Мазанов

Какие нужны?

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Хороший паркур

Неземные

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Yanus Mezone

Топливо необходимое для корректировки курса.

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Хороший паркур

Что топливо надо для корректировки курса я понимаю, но а дальше то что? Скорректировали они курс, топливо кончилось, он же дальше будет лететь, без всякого топливо. Почему нельзя использовать энергию которую они получают от солнца для корректировки? В безвоздушном пространстве для ориентации телескопа в пространстве не надо много энергии

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Хороший паркур

Тот же вояджер нормально летит 40 лет без топлива

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Yanus Mezone

Что за двигатель работающий на энергии солнца?)

На курс действует что угодно, даже сила притяжения пролетающего мимо небольшого космического объекта способна повлиять на курс.

Посмотрите фильм Гравитация, там показан принцип работы таких двигателей)

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Хороший паркур

Смотрел фильм, он корректировали курс просто воздухом, который под давление выходил

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Михаил Левит

Потому что энергию в материю не превратишь, а для придания импульса нужно вещество.
Есть правда некие гипотетические фотонные двигатели, но они слишком слабы.

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Хороший паркур

Я думаю энергию в материю можно превратить, просто мы ещё не умеем

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Александр Бугаев

https://ria.ru/20210730/fotony-1743632531.html

Физики впервые получили материю из чистой энергии
Ученые, работающие на детекторе STAR в Брукхейвенской национальной лаборатории в США, сообщили о…
ria.ru
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Михаил Левит

Смешал все в кучу
Парус — для теплозащиты
Энергия — от солнечных батарей
Топливо — гидразин, окислитель тетраоксид диазота

Еще есть гелий для дополнительного охлаждения

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Хороший паркур

Так по сути в чем функция топлива? Почему без его никак?

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Михаил Левит

Аппарат будет летать вокруг точки Лагранжа L2 по нестабильной орбите. Топливо нужно чтобы постоянно корректировать эту орбиту.

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Юрий Ручимский

Маховики, отвечающие за ориентацию телескопа в пространстве, должны парировать момент, создаваемый давлением солнечного ветра. Чтобы скорость вращения маховиков оставалась в рамках эксплуатационных пределов, их надо периодически разгружать, для этого используются короткие импульсы восьми реактивных двигателей, работающих на гидразине. Так понятнее?

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Ze Katze

Значит летает он по этому вашему Лагранжу, а топливо земное тратит? Может пора этому Лагранжу самому топливо добываться себе? А?

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Alexandr Strijov

Как телескоп получит снимки если он сам их и делает?

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Ze Katze

Также как я сам себе писал рекомендацию

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Хороший паркур

вероятно, телескопу «Джеймс Уэбб» хватит топлива на 20 лет работы,
 а может и не хватит, бабка надвое сказала

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Артём Мазанов

Тут немного не так работает)

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Хороший паркур

Просто хотелось бы от НАСА сперва хотя бы одну фотку, потом прогнозы.

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Ze Katze

Сначала нюдсы, потом свидание

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Хороший паркур
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Маринеску

Не говори гоп

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denis bliz

Хм интересно ,а если ближе к окончанию срока службы просто вернуть его на орбиту земли та заправить и вернуть обратно на точку L или это невозможно и почему.

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Dmitry Fadeev

Он будет слишком далеко от орбиты земли.
Билет в один конец у бедолаги. Он просто не знает, где конечная: в Воронеже или дотянет до Махачкалы.

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Артём Мазанов

Это нереально. Как его вернуть на орбиту Земли то? У него изначально было недостаточно топлива, чтобы просто долететь до L2. Вернуть его не помогла бы даже вторая ступень с запасом топлива, потому что она просто не предназначена для повторного запуска. Да и нет способа его отремонтировать.

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Хороший паркур

А нельзя было такую дорогую штуку изначально на 20 лет проектировать? Это же не стиральная машина или автопром

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Артём Мазанов

Ученые и так вытянули максимум

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Хороший паркур

Есть идея

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Sergei Bolotov

Круто

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Хороший паркур

То есть, они потратили 12 лярдов, чтобы пять лет поиграцца? Сжиру бесяцца…

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