Инженеры смогли сэкономить больше топлива, чем планировалось.

{"id":509651} 1872 просмотров

О том, что срок миссии «Джеймса Уэбба» может значительно продлиться, сообщил системный инженер NASA Майк Мензел на брифинге после развёртывания основного зеркала.

По его словам, благодаря точности при корректировке курса и эффективности вывода телескопа на орбиту ракетой «Ариан 5» у «Джеймса Уэбба» теперь есть запас топлива примерно на 20 лет. Окончательные данные будут после того, как все работы по настройке телескопа завершатся.

Изначально срок службы обсерватории оценивали в 5 лет, перед запуском назывался промежуток от 5 до 10 лет. После запуска NASA заявила, что телескоп проработает дольше 10 лет.

Сейчас полностью развёрнутый «Джеймс Уэбб» движется к месту своей работы — гало-орбите вокруг второй точки Лагранжа в системе Солнце — Земля. Он уже пролетел почти 80% пути и доберётся туда 23 января.

Первые снимки телескоп сделает не ранее, чем через полгода после запуска (в конце марта или начале апреля).