NASA: вероятно, телескопу «Джеймс Уэбб» хватит топлива на 20 лет работы. Учёные изначально рассчитывали минимум на 5 лет Статьи редакции
Инженеры смогли сэкономить больше топлива, чем планировалось.
О том, что срок миссии «Джеймса Уэбба» может значительно продлиться, сообщил системный инженер NASA Майк Мензел на брифинге после развёртывания основного зеркала.
По его словам, благодаря точности при корректировке курса и эффективности вывода телескопа на орбиту ракетой «Ариан 5» у «Джеймса Уэбба» теперь есть запас топлива примерно на 20 лет. Окончательные данные будут после того, как все работы по настройке телескопа завершатся.
Изначально срок службы обсерватории оценивали в 5 лет, перед запуском назывался промежуток от 5 до 10 лет. После запуска NASA заявила, что телескоп проработает дольше 10 лет.
Сейчас полностью развёрнутый «Джеймс Уэбб» движется к месту своей работы — гало-орбите вокруг второй точки Лагранжа в системе Солнце — Земля. Он уже пролетел почти 80% пути и доберётся туда 23 января.
Первые снимки телескоп сделает не ранее, чем через полгода после запуска (в конце марта или начале апреля).
Кристиан Бэйл отрастил 9ти метровый локатор чтобы поучаствовать в прямой трансляции NASA
Продлеваем пенсионный возраст
Теперь для телескопов...
Давай, брат. Удачно долететь!
Скорее бы уже фото и сенсационные открытия
@Артём Мазанов объяснись
ниже ответили
Экономлю топливо
Какие нужны?
Топливо необходимое для корректировки курса.
Что топливо надо для корректировки курса я понимаю, но а дальше то что? Скорректировали они курс, топливо кончилось, он же дальше будет лететь, без всякого топливо. Почему нельзя использовать энергию которую они получают от солнца для корректировки? В безвоздушном пространстве для ориентации телескопа в пространстве не надо много энергии
Что за двигатель работающий на энергии солнца?)
На курс действует что угодно, даже сила притяжения пролетающего мимо небольшого космического объекта способна повлиять на курс.
Посмотрите фильм Гравитация, там показан принцип работы таких двигателей)
Потому что энергию в материю не превратишь, а для придания импульса нужно вещество.
Есть правда некие гипотетические фотонные двигатели, но они слишком слабы.
Смешал все в кучу
Парус — для теплозащиты
Энергия — от солнечных батарей
Топливо — гидразин, окислитель тетраоксид диазота
Еще есть гелий для дополнительного охлаждения
Аппарат будет летать вокруг точки Лагранжа L2 по нестабильной орбите. Топливо нужно чтобы постоянно корректировать эту орбиту.
Маховики, отвечающие за ориентацию телескопа в пространстве, должны парировать момент, создаваемый давлением солнечного ветра. Чтобы скорость вращения маховиков оставалась в рамках эксплуатационных пределов, их надо периодически разгружать, для этого используются короткие импульсы восьми реактивных двигателей, работающих на гидразине. Так понятнее?
Значит летает он по этому вашему Лагранжу, а топливо земное тратит? Может пора этому Лагранжу самому топливо добываться себе? А?
Как телескоп получит снимки если он сам их и делает?
Также как я сам себе писал рекомендацию
Тут немного не так работает)
Сначала нюдсы, потом свидание
Не говори гоп
Хм интересно ,а если ближе к окончанию срока службы просто вернуть его на орбиту земли та заправить и вернуть обратно на точку L или это невозможно и почему.
Он будет слишком далеко от орбиты земли.
Билет в один конец у бедолаги. Он просто не знает, где конечная: в Воронеже или дотянет до Махачкалы.
Это нереально. Как его вернуть на орбиту Земли то? У него изначально было недостаточно топлива, чтобы просто долететь до L2. Вернуть его не помогла бы даже вторая ступень с запасом топлива, потому что она просто не предназначена для повторного запуска. Да и нет способа его отремонтировать.
Ученые и так вытянули максимум
Круто