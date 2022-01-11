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Наука
Яна Ломакина

Врачи в США впервые успешно пересадили человеку сердце генно-модифицированной свиньи Статьи редакции

По словам хирургов, пациент чувствует себя хорошо.

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Фото Мэрилендского университета

Хирурги медицинского центра Университета Мэриленда пересадили свиное сердце 57-летнему Дэвиду Беннетту, пишет The New York Times.

Операция продлилась восемь часов. По словам врачей, пациент чувствует себя хорошо: он подключён к аппарату искусственного кровообращения, первые 48 часов после трансплантации прошли без происшествий, а пересаженное сердце уже выполняет свою работу. «Оно создаёт пульс, создаёт давление — это его сердце. Оно работает и выглядит нормально», — рассказал руководитель программы центра по пересадке сердец Бартли Гриффит, проводивший операцию.

Мы в восторге, но не знаем, что принесёт нам завтра. Такого никто раньше не делал.

Бартли Гриффит
хирург
Фото Mark Teske/The Baltimore Sun
Фото Mark Teske/The Baltimore Sun

Как пишет The New York Times, пациент согласился на экспериментальную операцию, поскольку это был его единственный шанс на жизнь: из-за тяжести диагноза он не мог претендовать на человеческое донорское сердце (чем именно болел Беннет, не уточняется). «Вариантов было два: умереть или попробовать эту пересадку», — говорил мужчина.

Хирург Бартли Гриффит (слева) и Дэвид Беннет Фото Мэрилендского университета 

Орган для трансплантации предоставила компания Revivicor из американского штата Вирджиния. Свинью-донора подвергли десяти видам генетических модификаций, Например, в теле блокировали ген роста, предотвращающий увеличение сердца после пересадки. Кроме того, в геном животного добавили шесть человеческих генов, чтобы орган лучше прижился в организме пациента.

Главный врач американской некоммерческой организации «Объединенная сеть по обмену органами» Дэвид Классен назвал проведённую операцию «поворотным событием» и отметил, что оно может привести к «большим изменениям в лечении функциональной недостаточности органов». Он добавил, что сразу широко использовать технологию не получится, поскольку отторжение иногда происходит даже при пересадке тщательно подобранных человеческих органов, например, почек.

В октябре 2021 года американские хирурги впервые пересадили человеку генно-модифицированную свиную почку. Операцию провели на пациенте с диагностированной смертью мозга, который находился на аппарате жизнеобеспечения. Почку подсоединили к кровеносной системе, и орган успешно очистил организм от мочевины. Через три дня после операции отторжения не произошло, всё функционировало нормально.

#новости #сша #медицина

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24 комментария
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rustyrazor

Ох уж эта хуевая американская медицина, на которую так любят гнать комуняки ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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Андрей Рядькин

Не было бы у него страховки, то сердце пересадили бы от него свинье чтобы откормить и продать!!!!!

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3
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Nuckelavee

Зато у нас медицина бесплатная!©

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2
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Dr. Acula

да вроде никто и не говорит, что сами достижения медицинские хуевые, очень даже наоборот
но медицина штука социальная, и с именно широким доступом к мед помощи там есть проблемы
конечно, мы не сравниваем ща на полном серьезе с отечественной медициной

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0
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rustyrazor

Медицина - это услуга. Многие ее достижения, начиная от примера, приведенного в статье, и заканчивая генетической терапией типа Золгенсма, в разработке обходятся огромным количеством денег.
Она и не должна стоить дешево, ибо выбор между американской и какой-либо социалистической системой здравоохранения - выбор не между дорогим и дешевым лекарством, а между дорогим лекарством и его отсутствием, ибо государство решило не выделять на его деньги.
Первый вариант лучше, хоть иногда кажется и несправедливым.

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1
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Nike RossXP

Да они и сами не против на неё погнать. Дело не в хуёвости, а в стоимости, когда за лечение сломаной ноги выставляют несколько тысяч долларов. Да, там куча нюансов со страховкой, но эта страховка не государственная.
В данном случае подсуетились фонды и наверняка заинтересованность компании, предоставившей сердце.

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0
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Должный хот-дог

Не по-мусульмански как-то

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7
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Антон Лисин

Чувствует себя хорошо, пока не знает от кого сердце

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1
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Должный хот-дог

Всё он знает

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unknown

Через три дня после операции отторжения не произошло, всё функционировало нормально.
 Через три дня понятно. А что с эти человеком со свиной почкой сейчас?

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–1
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loli konskaya

Ну я не думаю, что у человека с с диагностированной смертью мозга дела сильно в гору пошли после пересадки почки

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3
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unknown

Это я понимаю, но всёже продолжение было бы интересным

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Dmitry Sursin

Операцию провели на пациенте, у которого умер мозг.
 Ну судя по твоим доёбам не прочитав ту статью... Видимо этот пациент ожил...

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2
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unknown

Какого доеба? Во первых я просто спросил, во вторых он ведь не был мертвым на момент пересадки.

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–1
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Dmitry Sursin

почку пересадили пациенту с диагностированной смертью мозга, он находился на аппарате жизнеобеспечения
Если твоё сердце гоняет кровь по сосудам, а лёгкие сокращаются из-за трубки ИВЛ - это не значит что ты жив.

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1
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unknown

Чего ?

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–1
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Олег Веснин
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1
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Роман Александров

Это очень круто. Надеюсь пациент протянет достаточно

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Должный хот-дог

Крутяк

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Юрий Коновалов

Это получается первая химера. Потом можно будет другие органы пересаживать, от коня или гепарда что-нибудь.

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БЕ3HOГNM

ЕЕееЕее!

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Рыжий

Вспомнилось. ЮП прекрасен, конечно

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Должный хот-дог

По словам хирургов, пациент чувствует себя хорошо.
Рад за него, а что со свиньёй? Она выжила?

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Должный хот-дог
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