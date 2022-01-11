По словам хирургов, пациент чувствует себя хорошо.

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Фото Мэрилендского университета

Хирурги медицинского центра Университета Мэриленда пересадили свиное сердце 57-летнему Дэвиду Беннетту, пишет The New York Times.

Операция продлилась восемь часов. По словам врачей, пациент чувствует себя хорошо: он подключён к аппарату искусственного кровообращения, первые 48 часов после трансплантации прошли без происшествий, а пересаженное сердце уже выполняет свою работу. «Оно создаёт пульс, создаёт давление — это его сердце. Оно работает и выглядит нормально», — рассказал руководитель программы центра по пересадке сердец Бартли Гриффит, проводивший операцию.

Мы в восторге, но не знаем, что принесёт нам завтра. Такого никто раньше не делал. Бартли Гриффит хирург

Фото Mark Teske/The Baltimore Sun

Фото Mark Teske/The Baltimore Sun

Как пишет The New York Times, пациент согласился на экспериментальную операцию, поскольку это был его единственный шанс на жизнь: из-за тяжести диагноза он не мог претендовать на человеческое донорское сердце (чем именно болел Беннет, не уточняется). «Вариантов было два: умереть или попробовать эту пересадку», — говорил мужчина.

Хирург Бартли Гриффит (слева) и Дэвид Беннет Фото Мэрилендского университета

Орган для трансплантации предоставила компания Revivicor из американского штата Вирджиния. Свинью-донора подвергли десяти видам генетических модификаций, Например, в теле блокировали ген роста, предотвращающий увеличение сердца после пересадки. Кроме того, в геном животного добавили шесть человеческих генов, чтобы орган лучше прижился в организме пациента.

Главный врач американской некоммерческой организации «Объединенная сеть по обмену органами» Дэвид Классен назвал проведённую операцию «поворотным событием» и отметил, что оно может привести к «большим изменениям в лечении функциональной недостаточности органов». Он добавил, что сразу широко использовать технологию не получится, поскольку отторжение иногда происходит даже при пересадке тщательно подобранных человеческих органов, например, почек.