Физики недоумевают, почему сверхмассивные черные дыры, расположенные в центральных областях гало темной материи, так сильно выросли за короткое время. Это как если бы пятилетний ребенок весил, скажем, 90 килограммов. Такой ребёнок удивил бы всех, потому что мы знаем типичный вес новорожденного и скорость его роста.

Также и у физиков есть общие представления относительно массы зародышевой черной дыры и скорости её роста. Наличие молодых сверхмассивных черных дыр говорит о том, что существующие представления неверны.