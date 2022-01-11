Учёные нашли скрытую сверхмассивную чёрную дыру в карликовой галактике. Это один из первых таких случаев Статьи редакции
Это открытие поможет понять, как образовываются и растут некоторые из самых ранних чёрных дыр во Вселенной.
Чёрную дыру обнаружили в созвездии Трости Венатичи — в карликовой галактике Mrk 462 (содержит всего несколько сотен миллионов звёзд), она находится на расстоянии настоянии около 110 миллионов световых лет.
Найденная черная дыра — с массой около 200 тысяч масс Солнца. Это одна из самых маленьких сверхмассивных чёрных дыр. Её нашли с помощью запущенной в 1999 году космической обсерватории NASA для исследования космоса в рентгеновском диапазоне «Чандра». Ведомство назвало открытие одним из первых случаев, когда в карликовой галактике нашли сильно скрытую сверхмассивную чёрную дыру.
Пока нет общепринятой теории образования сверхмассивных чёрных дыр. Учёные пока склоняются к постепенному наращиванию массы. В 2021 году команда физиков из Калифорнийского университета предположила, что чёрные дыры на начальных стадиях могут образовываться в результате коллапса гало темной материи.
Рад за учёных. Сначала клитор у дельфиних нашли, теперь черную дыру.
Почему под такими новостями всегда выстраивается парад не смешных шуток? Люди не понимают нихуя и от безысходности пытаются в юмор?
Тж и создан для того, чтобы шутить на любые темы под статьями, что в этом плохого????
Хз. Уныло как-то, потому что очень глупые и предсказуемые штуки в основном
Слишком много быдла. Причём на удивление оно обитает везде
Я бы не назвал аудиторию тж быдлом. Просто одинокие, не очень смешно шутящие люди, которым нравится собирать плюсики и быть «значимыми» потому что они в топе какого-то сайта
Маленькая и с большой чёрной дырой. Где-то я это уже видел
Не удивлён, что это пишет педобир
она находится на расстоянии НАСТОЯНИИИ около 110 миллионов световых лет.
Ошибка в тексте
А разве этой новости уже не месяц?
Учёные нашли твою маму