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Наука
Артём Мазанов

Учёные нашли скрытую сверхмассивную чёрную дыру в карликовой галактике. Это один из первых таких случаев Статьи редакции

Это открытие поможет понять, как образовываются и растут некоторые из самых ранних чёрных дыр во Вселенной.

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Чёрную дыру обнаружили в созвездии Трости Венатичи — в карликовой галактике Mrk 462 (содержит всего несколько сотен миллионов звёзд), она находится на расстоянии настоянии около 110 миллионов световых лет.

Найденная черная дыра — с массой около 200 тысяч масс Солнца. Это одна из самых маленьких сверхмассивных чёрных дыр. Её нашли с помощью запущенной в 1999 году космической обсерватории NASA для исследования космоса в рентгеновском диапазоне «Чандра». Ведомство назвало открытие одним из первых случаев, когда в карликовой галактике нашли сильно скрытую сверхмассивную чёрную дыру.

Учёным пока трудно находить чёрные дыры в карликовых галактиках, так как они слишком тусклые для современных телескопов.

Пока нет общепринятой теории образования сверхмассивных чёрных дыр. Учёные пока склоняются к постепенному наращиванию массы. В 2021 году команда физиков из Калифорнийского университета предположила, что чёрные дыры на начальных стадиях могут образовываться в результате коллапса гало темной материи.

Физики недоумевают, почему сверхмассивные черные дыры, расположенные в центральных областях гало темной материи, так сильно выросли за короткое время. Это как если бы пятилетний ребенок весил, скажем, 90 килограммов. Такой ребёнок удивил бы всех, потому что мы знаем типичный вес новорожденного и скорость его роста.

Также и у физиков есть общие представления относительно массы зародышевой черной дыры и скорости её роста. Наличие молодых сверхмассивных черных дыр говорит о том, что существующие представления неверны.

Хай-Бо Ю
учёный из Калифорнийского университета

#новости #космос #nasa

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17 комментариев
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aliftin

Рад за учёных. Сначала клитор у дельфиних нашли, теперь черную дыру.

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Должный хот-дог
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k. wintermute

Почему под такими новостями всегда выстраивается парад не смешных шуток? Люди не понимают нихуя и от безысходности пытаются в юмор?

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Максим Грандов

Тж и создан для того, чтобы шутить на любые темы под статьями, что в этом плохого????

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k. wintermute

Хз. Уныло как-то, потому что очень глупые и предсказуемые штуки в основном

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Romka Beton

Слишком много быдла. Причём на удивление оно обитает везде

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k. wintermute

Я бы не назвал аудиторию тж быдлом. Просто одинокие, не очень смешно шутящие люди, которым нравится собирать плюсики и быть «значимыми» потому что они в топе какого-то сайта

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Должный хот-дог

Мы все умрём!

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Должный хот-дог

зашел сегодня в интернет за этим комментарием

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Должный хот-дог

можно и помирать

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Должный хот-дог

Ахах

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Сталин спас Россию

Маленькая и с большой чёрной дырой. Где-то я это уже видел

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Должный хот-дог

это эмо гёрл
а дыра у нее в сердце...(

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Максим Грандов

Не удивлён, что это пишет педобир

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Максим Грандов

она находится на расстоянии НАСТОЯНИИИ около 110 миллионов световых лет.
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Romka Beton

А разве этой новости уже не месяц?

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norm

Учёные нашли твою маму

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