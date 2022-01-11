Исследование поможет учёным проследить эволюционное развитие половых органов.

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Фото Flip Nicklin/Minden Pictures

Самки дельфинов имеют полностью функциональный клитор, который помогает им испытывать удовольствие во время секса, узнали учёные из Колледжа Маунт-Холиок в США. Статья биологов опубликована в журнале Current Biology.

Доцент биологических наук, ведущий автор исследования, Патриция Бреннан и её команда изучили клиторальную ткань 11 самок рода афалин, умерших от естественных причин. Биологи исследовали поверхностные физические особенности половых органов, а также нервные окончания, мышцы и кровеносные сосуды.

Биологи отметили, что клитор дельфинов состоит из эректильной ткани, способной наполняться кровью, что позволяют ему увеличиваться в размере. Полоса соединительной ткани вокруг поддерживает его форму — по мнению учёных, это указывает на то, что орган является важной частью тела. Кроме того, клитор полон нервных окончаний под кожей, которая в этом месте тоньше, чем в прилегающих областях. Бреннан считает, что орган «вероятно, участвует в получении удовольствия, как и у людей».

Мнение биолога не противоречит более ранним открытиям. Учёные уже выяснили, что дельфины занимаются сексом вне строгих сроков для размножения — ради удовольствия или поддержания социальных связей. Исследователи также обращали внимание на то, что самки могут потирать половые органы друг друга мордой, ластами и хвостами.