У самок дельфинов есть клитор, участвующий в получении удовольствия, как и у людей — это выяснили американские биологи Статьи редакции
Исследование поможет учёным проследить эволюционное развитие половых органов.
Самки дельфинов имеют полностью функциональный клитор, который помогает им испытывать удовольствие во время секса, узнали учёные из Колледжа Маунт-Холиок в США. Статья биологов опубликована в журнале Current Biology.
Доцент биологических наук, ведущий автор исследования, Патриция Бреннан и её команда изучили клиторальную ткань 11 самок рода афалин, умерших от естественных причин. Биологи исследовали поверхностные физические особенности половых органов, а также нервные окончания, мышцы и кровеносные сосуды.
Биологи отметили, что клитор дельфинов состоит из эректильной ткани, способной наполняться кровью, что позволяют ему увеличиваться в размере. Полоса соединительной ткани вокруг поддерживает его форму — по мнению учёных, это указывает на то, что орган является важной частью тела. Кроме того, клитор полон нервных окончаний под кожей, которая в этом месте тоньше, чем в прилегающих областях. Бреннан считает, что орган «вероятно, участвует в получении удовольствия, как и у людей».
Мнение биолога не противоречит более ранним открытиям. Учёные уже выяснили, что дельфины занимаются сексом вне строгих сроков для размножения — ради удовольствия или поддержания социальных связей. Исследователи также обращали внимание на то, что самки могут потирать половые органы друг друга мордой, ластами и хвостами.
Бреннан и её коллеги надеются, что исследование поможет проследить эволюционное развитие гениталий и привести к «пониманию того, как секс на самом деле работает в природе». Команда учёных запланировала продолжить изучение половых органов различных животных: дельфинов, змей, альпака и аллигаторов.
Секс с самкой дельфина лучше всего проводить на мелководье, так будет комфортно вам обоим. Положите ее на бок, так чтобы ее живот смотрел на вас. Оперитесь на локти и лягте ей на живот. Одной рукой прижимайте ее к себе, а второй направляйте свой член. Она станет изгибаться под вами и немного ерзать, но именно эти движения сделают вашу позу наиболее удобной. Как только вы примете нужную позицию, влагалище самки сделает несколько мышечных сокращений, затем она станет ритмичными толчками идти вам навстречу. Все эти движения принесут столько удовольствия, что вы очень скоро достигнете кульминационного момента. Опытные зоофилы рассказывают, что самки, как правило, всегда подстраиваются под своих партнеров. Они сдерживают свой оргазм, до момента наступления его у своего сексуального партнера.
Самочки требуют более тонкого и чуткого отношения к себе. Нежно поглаживая ее одной рукой, другой стимулируйте ее клитор. Он расположен сверху ее полового отверстия, и если самка возбуждена, то клитор разбухнет, и будет напоминать небольшой бугорок. Потрите его подушечками своих пальцев, но не старайтесь сделать это орально, потому, что рискуете остаться без носа. Самка дельфина от удовольствия может ударить хвостом. Аккуратно просуньте в ее возбужденное отверстие руку и нежно погладьте там. Постоянно ласкайте ее, поглаживайте - пусть она чувствует вашу любовь. Через некоторое время ее настигнет оргазм. Он будет сопровождаться дрожью, небольшими рывками, иногда звуками и оцепенением.
нахуя я это все прочитал
Та же мысль
Скорее освободил время для досуга более качественного и интересного
оо, помню эту пасту
Когда комментарий интереснее статьи…
Так это же пират, разве он теперь учёный?
Думал он за тумбочкой
Дельфинихи могут мастурбировать ?
Да, они используют для этого рыбов
Но они отрывают рыбам головы и так удовлетворяют свою плоть.....
Я бы не стала – в конце концов, после всего рыбу можно ещё и съесть.
Так вроде же давно было известно, что, помимо людей, сексом для удовольствия занимаются и дельфины
Они ещё и дрочат рыбами....
в нашем мире для это есть огурцы и пачки принглс с 2 губками и перчаткой, так что считай что мы тоже живем в мире дилдаков
я не настолько умен чтобы писать инструкцию как оратор выше с инструкцией про секс с дельфинами, но могу посоветовать включить фантазию
внутрь пустой пачки принглс засовываешь сложенное особым образом полотенце, сверху натягиваешь резиновую медицинскую перчатку и обильно смазываешь все это дело лубрикантом. На выходе получаем импровизированную вагину. Если к тому моменту тебя не пробьёт на хохотач от мысли какой хуйней ты занимаешься вместо того чтобы просто подрочить, значит все хорошо и тебе понравится.
P.S следующая стадия - это засовывание инородных предметов в задний проход. Начинать нужно с малого, главное НИКОГДА не экспериментировать с бильярдными шарами, от русского бильярда главным образом и пустыми банками, которые используют в хозяйстве для закатки овощей.
Держи
Интересно, как выглядит оргазм у самки дельфина
Начинают стонать по-дельфиньи и судорожно извиваться?
Продолжай....
Есть ли у дельфинов хикки?
А левые?
Логично спросить про правых
И несколько миллионов$
Пошляки 👀
они его нашли наконец то
Представляю, как оформляли документы на получение гранта для этого исследования 🤔
Я и сам своего рода ученый)
10.01.2022 Ecco dolphin Ждем возвращения, если оно будет. #DELETED Мир ей и ее аккаунту.
11.01.2022. У самок дельфинов есть клитор