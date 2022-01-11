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Российский космический стартап Success Rockets создаст дочернюю компанию в Южной Корее для разработки орбитальной ракеты Статьи редакции

Трёхступенчатая ракета будет выводить до 300 килограммов полезной нагрузки на орбиту.

  • Success Rockets и корейская Sewon E&C подписали меморандум о создании совместного предприятия, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании. Начало регистрации запланировано на январь 2022 года.
  • Созданная партнёрами компания станет «дочкой» Success Rockets. Её основная задача — разработать трёхступенчатую орбитальную ракету Stalker, которая способна вывести до 300 килограммов полезной нагрузки на орбиту.
  • Сотрудничество с Южной Кореей позволит компании выйти на новый рынок, где «финансируются космические стартапы и много потенциальных клиентов», пояснил изданию гендиректор Success Rockets Олег Мансуров. Вместе компании разработают следующее поколение двигателей и ракет, чтобы в 2022 году выйти на высоту запуска 100 километров.
  • 23 декабря Success Rockets провела первый суборбитальный запуск ракеты Nebo 25 в Астраханской области.
  • По данным «Контур.Фокуса», АО «Успешные ракеты» (Success Rockets) было создано 30 июля 2020 года предпринимателем Олегом Мансуровым и производит космические аппараты. В апреле 2021 года Success Rockets привлекла 310 миллионов рублей от создателя мессенджера «Серафим» и двух других инвесторов.

#новость #космос

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Chikk

На самом деле:

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Джонни Мнемоников

Success Rolls?

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умный человек

Sucks Rolls

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Должный хот-дог

balls

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Michael Konovalov

А первые два места у кого?

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Andrew Sychev

Москва и Питер

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Джонни Мнемоников

Success Rockets
Сразу как-то внушает оптимизм, видно, что серьёзный бизнес.

ООО "Шанс-99", ООО "Синие стрелы", ЗАО "Дебетовое сальдо".

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Должный хот-дог

Suckess Rockets

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Александр Борродач

Sucks ass

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умный человек
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IO

Лучше "Космос Ч", "Галактический девственник" и "Голубое начало".

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испанский смех

Российский космический стартап звучит как начало анекдота

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Владимир Старик

Зашёл как-то раз российский, космический и стартап в бар...

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Должный хот-дог

а там армяне в Буране в нарды играют

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испанский смех

Тееррористы

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Должный хот-дог

так сказал Кемел Жомартович

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Владимир Старик

Жомартович

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Должный хот-дог

мало им прижизненных памятников, теперь уже и сигареты с президентами!
ох уж эти казахи...

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gchk

ого, + корейская красавица жена

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gchk

до 300 килограммов
🤔

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Пкшаашер

В комплект с женой входит холодос с годовым запасом кимчи.

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Bartashevish- kun

Твоя мамка не полетит.

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gchk

аниме спок

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Ярослав Михайлов

Господи, уже и заголовок не могут без ошибок написать? Авторов из твиттера понабрали?

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Andy Bezbozhny

Success Rockets провела первый суборбитальный запуск ракеты Nebo 25 в Астраханской области
Ракета пролетела более 18 км и достигла высоты в 7 км
Просто многие забывают что "суборбитальный полет" это не самостоятельное понятие, а лишь сокращение от чётко определенного понятия "суборбитальный космический полет"
 Поэтому, чтобы носить гордое имя "суборбиталка", высота полета должна быть выше границы космоса

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Bkmz Иванов

мессенджер "Серафим"

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Блог GTBV

Корпоративное приложение для импортозамещения.

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Bkmz Иванов

Очередной китайский аналог?

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Bkmz Иванов
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Должный хот-дог

скептический оптимизм испытываю я

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Должный хот-дог

Почему именно космос? Что тж в нём нашёл такого?

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Джонни Мнемоников

Там порхает Святой Илон.

Понимать надо.

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Имя И Фамилия

Сообщение удалено

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Должный хот-дог

Юра, прости нас, мы все 잃어버린

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