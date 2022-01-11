Российский космический стартап Success Rockets создаст дочернюю компанию в Южной Корее для разработки орбитальной ракеты Статьи редакции
Трёхступенчатая ракета будет выводить до 300 килограммов полезной нагрузки на орбиту.
- Success Rockets и корейская Sewon E&C подписали меморандум о создании совместного предприятия, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании. Начало регистрации запланировано на январь 2022 года.
- Созданная партнёрами компания станет «дочкой» Success Rockets. Её основная задача — разработать трёхступенчатую орбитальную ракету Stalker, которая способна вывести до 300 килограммов полезной нагрузки на орбиту.
- Сотрудничество с Южной Кореей позволит компании выйти на новый рынок, где «финансируются космические стартапы и много потенциальных клиентов», пояснил изданию гендиректор Success Rockets Олег Мансуров. Вместе компании разработают следующее поколение двигателей и ракет, чтобы в 2022 году выйти на высоту запуска 100 километров.
- 23 декабря Success Rockets провела первый суборбитальный запуск ракеты Nebo 25 в Астраханской области.
- По данным «Контур.Фокуса», АО «Успешные ракеты» (Success Rockets) было создано 30 июля 2020 года предпринимателем Олегом Мансуровым и производит космические аппараты. В апреле 2021 года Success Rockets привлекла 310 миллионов рублей от создателя мессенджера «Серафим» и двух других инвесторов.
На самом деле:
Success Rolls?
Sucks Rolls
А первые два места у кого?
Москва и Питер
Success Rockets
Сразу как-то внушает оптимизм, видно, что серьёзный бизнес.
ООО "Шанс-99", ООО "Синие стрелы", ЗАО "Дебетовое сальдо".
Sucks ass
Лучше "Космос Ч", "Галактический девственник" и "Голубое начало".
Российский космический стартап звучит как начало анекдота
Зашёл как-то раз российский, космический и стартап в бар...
Тееррористы
Жомартович
ого, + корейская красавица жена
до 300 килограммов
🤔
В комплект с женой входит холодос с годовым запасом кимчи.
Твоя мамка не полетит.
аниме спок
Господи, уже и заголовок не могут без ошибок написать? Авторов из твиттера понабрали?
Success Rockets провела первый суборбитальный запуск ракеты Nebo 25 в Астраханской области
Ракета пролетела более 18 км и достигла высоты в 7 км
Просто многие забывают что "суборбитальный полет" это не самостоятельное понятие, а лишь сокращение от чётко определенного понятия "суборбитальный космический полет"
Поэтому, чтобы носить гордое имя "суборбиталка", высота полета должна быть выше границы космоса
мессенджер "Серафим"
Корпоративное приложение для импортозамещения.
Очередной китайский аналог?
Там порхает Святой Илон.
Понимать надо.
Сообщение удалено