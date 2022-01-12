Пока известно только о пяти таких вспышках. Обнаруженная недавно сверхновая была в 200 раз ярче, чем «корова», найденная в 2018 году.

Юхан Яо из Калифорнийского технологического института и её коллеги с помощью российско-германского телескопа «Спектр-РГ» обнаружили в 2020 году сверхновую AT2020mrf. Статью опубликовали в Astrophysical Journal.

Вспышку отнесли к типу «корова». Название найденной в 2018 году первой сверхновой из этой группы содержало буквы COW — AT2018cow. После этого и появилось устойчивое обозначение. Но подобные сверхновые связывают и с другими животными: коала (ZTF18abvkwla) и верблюд (TF20acigmel).

AT2018cow находилась на расстоянии около 200 миллионов световых лет и была в 10 раз ярче в видимом свете, чем типичные сверхновые. Она также сильно быстро угасала и была источником мощного изменяющегося рентгеновского излучения. Учёные тогда предположили, что впервые наблюдают за рождением чёрной дыры или нейтронной звезды. Позже эту теорию подтвердили и другие исследователи.