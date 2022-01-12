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Наука
Артём Мазанов

Астрономы обнаружили самую яркую в рентгеновском диапазоне космическую «корову» — очень редкую сверхновую Статьи редакции

Пока известно только о пяти таких вспышках. Обнаруженная недавно сверхновая была в 200 раз ярче, чем «корова», найденная в 2018 году.

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Юхан Яо из Калифорнийского технологического института и её коллеги с помощью российско-германского телескопа «Спектр-РГ» обнаружили в 2020 году сверхновую AT2020mrf. Статью опубликовали в Astrophysical Journal.

Вспышку отнесли к типу «корова». Название найденной в 2018 году первой сверхновой из этой группы содержало буквы COW — AT2018cow. После этого и появилось устойчивое обозначение. Но подобные сверхновые связывают и с другими животными: коала (ZTF18abvkwla) и верблюд (TF20acigmel).

AT2018cow находилась на расстоянии около 200 миллионов световых лет и была в 10 раз ярче в видимом свете, чем типичные сверхновые. Она также сильно быстро угасала и была источником мощного изменяющегося рентгеновского излучения. Учёные тогда предположили, что впервые наблюдают за рождением чёрной дыры или нейтронной звезды. Позже эту теорию подтвердили и другие исследователи.

AT2018cow

Сверхновая AT2020mrf была в 20 раз ярче в рентгеновском диапазоне, чем AT2018cow. А когда через год её наблюдали с помощью обсерватории NASA «Чандра» — уже в 200 раз ярче вспышки 2018 года.

Когда мы увидели данные Chandra, то не поверили своим глазам. Я перепроверила данные несколько раз, и это действительно самая яркая сверхновая типа Cow в рентгеновских лучах.

Юхан Яо
ведущий автор исследования
Рентгеновское излучение AT2020mrf по сравнению с AT2018cow
AT2020mrf
AT2020mrf

«Коровы» отличаются от типичных сверхновых — они не покрыты материалом, который мешает обзору, и включают открытые компактные объекты, которые испускают высокоэнергетическое рентгеновское излучение. Благодаря этому можно наблюдать, как происходит рождение чёрных дыр и нейтронных звезд.

Взрыв AT2018cow в представлении художника MIIT

#новости #космос

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Добро и позитив

Фэтшейминг какой-то

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Последний паук например

@Коровка говорит мууу

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Коровка говорит мууу

Сдеанонили, заразы

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aliftin

Всегда когда читаешь такие новости думаешь что на фото будет что-то прям удивительное, с цветами и формами, которые невозможно вообразить. Доходит до фото, а тут круг как пена в кофе.

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Владимир Красильников

Пена от кофе, которую видно на 200 миллионов световых лет! Круто же!

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Последний паук например
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Последний паук например

Это космическая свинья

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Последний паук например

давайте уже сверхновую, которую увидим невооружённым глазом

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Fedor Andreev

Если только это будет последнее, что увидят земляне в своей жизни :)

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Последний паук например

Жаль, что Поцелуев не пишет про космос для тж.

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сироп от щекотки

Действительно. Потеря потерь

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Vovonyka .

Это отвратительно,

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Владимир Горячев

С коровой и коалой ещё понятно, но почему AT2020xnd - верблюд?

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Chikk

Потому что пропустили. В справочнике оно называется так: AT2020xnd (ZTF20acigmel, the "Camel").

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Артём Мазанов

ZTF20acigmel (AT2020xnd)

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Последний паук например

Теперь это их корова и они её доят

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