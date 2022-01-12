Астрономы обнаружили самую яркую в рентгеновском диапазоне космическую «корову» — очень редкую сверхновую Статьи редакции
Пока известно только о пяти таких вспышках. Обнаруженная недавно сверхновая была в 200 раз ярче, чем «корова», найденная в 2018 году.
Юхан Яо из Калифорнийского технологического института и её коллеги с помощью российско-германского телескопа «Спектр-РГ» обнаружили в 2020 году сверхновую AT2020mrf. Статью опубликовали в Astrophysical Journal.
Вспышку отнесли к типу «корова». Название найденной в 2018 году первой сверхновой из этой группы содержало буквы COW — AT2018cow. После этого и появилось устойчивое обозначение. Но подобные сверхновые связывают и с другими животными: коала (ZTF18abvkwla) и верблюд (TF20acigmel).
AT2018cow находилась на расстоянии около 200 миллионов световых лет и была в 10 раз ярче в видимом свете, чем типичные сверхновые. Она также сильно быстро угасала и была источником мощного изменяющегося рентгеновского излучения. Учёные тогда предположили, что впервые наблюдают за рождением чёрной дыры или нейтронной звезды. Позже эту теорию подтвердили и другие исследователи.
Сверхновая AT2020mrf была в 20 раз ярче в рентгеновском диапазоне, чем AT2018cow. А когда через год её наблюдали с помощью обсерватории NASA «Чандра» — уже в 200 раз ярче вспышки 2018 года.
«Коровы» отличаются от типичных сверхновых — они не покрыты материалом, который мешает обзору, и включают открытые компактные объекты, которые испускают высокоэнергетическое рентгеновское излучение. Благодаря этому можно наблюдать, как происходит рождение чёрных дыр и нейтронных звезд.
Фэтшейминг какой-то
Сдеанонили, заразы
Всегда когда читаешь такие новости думаешь что на фото будет что-то прям удивительное, с цветами и формами, которые невозможно вообразить. Доходит до фото, а тут круг как пена в кофе.
Пена от кофе, которую видно на 200 миллионов световых лет! Круто же!
Если только это будет последнее, что увидят земляне в своей жизни :)
Действительно. Потеря потерь
Это отвратительно,
С коровой и коалой ещё понятно, но почему AT2020xnd - верблюд?
Потому что пропустили. В справочнике оно называется так: AT2020xnd (ZTF20acigmel, the "Camel").
ZTF20acigmel (AT2020xnd)