TOI-2257 b вращается по самой вытянутой траектории, которую когда-либо фиксировали вокруг «холодной» звезды.

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Группа исследователей Бернского университета в Швейцарии обнаружила внесолнечную планету с чрезвычайно большим эксцентриситетом орбиты (e ~ 0,5). Она двигается по эллиптической траектории, отклоняясь от окружности почти в 30 раз сильнее, чем Земля.

Объект находится в обитаемой зоне красного карлика — небольшой относительно холодной звезды, однако необычный тип вращения приводит к экстремальным перепадам температур.

Мы обнаружили, что TOI-2257 b не имеет круговой концентрической орбиты. С точки зрения потенциальной обитаемости, это плохие новости. Хотя средняя температура на планете комфортная, она колеблется от -80 до +100°C, в зависимости от позиции. Николь Шанче ведущий исследователь Бернского университета

Планете требуется всего 35 дней, чтобы совершить один оборот вокруг звезды, поэтому переход от антарктического холода до температуры кипения и обратно происходит на ней за считанные недели.

Астрономы идентифицировали небесное тело методом транзитной фотометрии с помощью космического телескопа TESS от NASA, а затем рассчитали характеристики и орбиту в мексиканской обсерватории SAINT-EX.

Телескоп SAINT-EX в Мексике

Масса TOI-2257 b превышает земную в 5,45 раз, радиус — в 2,2 раза. По свойствам планета похожа на Нептун, отличается газообразным составом и высоким атмосферным давлением.

По словам исследователей, эксцентричная траектория может быть обусловлена тем, что поблизости находится ещё не открытая планета-гигант, способная влиять на «младший» объект своей гравитацией.

Команда продолжит вести наблюдения и намерена изучить новые особенности (например, наличие водяного пара в атмосфере) с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб». 9 января аппарат развернул основное зеркало и продолжает полёт к точке Лагранжа L2 в полутора миллионах километров от Земли.