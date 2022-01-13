Астрономы открыли экзопланету с «вытянутой» орбитой, где температура колеблется от -80 до +100°C каждые 35 суток Статьи редакции
TOI-2257 b вращается по самой вытянутой траектории, которую когда-либо фиксировали вокруг «холодной» звезды.
Группа исследователей Бернского университета в Швейцарии обнаружила внесолнечную планету с чрезвычайно большим эксцентриситетом орбиты (e ~ 0,5). Она двигается по эллиптической траектории, отклоняясь от окружности почти в 30 раз сильнее, чем Земля.
Объект находится в обитаемой зоне красного карлика — небольшой относительно холодной звезды, однако необычный тип вращения приводит к экстремальным перепадам температур.
Планете требуется всего 35 дней, чтобы совершить один оборот вокруг звезды, поэтому переход от антарктического холода до температуры кипения и обратно происходит на ней за считанные недели.
Астрономы идентифицировали небесное тело методом транзитной фотометрии с помощью космического телескопа TESS от NASA, а затем рассчитали характеристики и орбиту в мексиканской обсерватории SAINT-EX.
Масса TOI-2257 b превышает земную в 5,45 раз, радиус — в 2,2 раза. По свойствам планета похожа на Нептун, отличается газообразным составом и высоким атмосферным давлением.
По словам исследователей, эксцентричная траектория может быть обусловлена тем, что поблизости находится ещё не открытая планета-гигант, способная влиять на «младший» объект своей гравитацией.
Команда продолжит вести наблюдения и намерена изучить новые особенности (например, наличие водяного пара в атмосфере) с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб». 9 января аппарат развернул основное зеркало и продолжает полёт к точке Лагранжа L2 в полутора миллионах километров от Земли.
температура колеблется от -80 до +100°C каждые 35 суток
Звучит примерно как север Казахстана
поблизости находится планета-гигант, способная влиять на «младший» объект
все сходится
Такое было в фильме про риддика.
бежать будем с одной скоростью - с моей
В среднем +10. Весьма пригодно для жизни
Представляю какие душнилы там живут, постоянно им то жарко то холодно
Совсем как мой душ
Всякие Мексики и Чили выбираются исходя из местоположения меньше влияение засветки и помех, лучше ландшафт и т д, а потом все дружно идут к богатым европейским и Американским космическим агентствам и плакаются на финансирование.
Хоть бы название звезды чтоли указали, даже в оригинале нет инфы -_-
Из ноябрьских новостей про светило, если кому интересно:
"В свою очередь, звезда TOI-2257 - карлик М-класса возрастом не менее 8 миллиардов лет. Звезда, расположенная всего в 188 световых годах от нас, по размеру и массе примерно на треть меньше Солнца, а её эффективная температура составляет около 3 430 К."
TOI-2257
Да тупанул, забыл что названия планет это иесть названия звёзд, просто с буквой в конце
Планете требуется всего 35 дней, чтобы совершить один оборот вокруг звезды, поэтому переход от антарктического холода до температуры кипения и обратно происходит на ней за считанные недели.
Интересно было бы поразмышлять, какая бы жизнь возникла в таких условиях. Где каждый день надо кардинально меняться, или менять среду обитания. Возможно на эту тему даже можно было бы интересную книгу написать
какая бы жизнь возникла в таких условиях
Дальше бактерий глубоко в грунте вряд ли пошло бы