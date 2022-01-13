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Наука
DTF

Астрономы открыли экзопланету с «вытянутой» орбитой, где температура колеблется от -80 до +100°C каждые 35 суток Статьи редакции

TOI-2257 b вращается по самой вытянутой траектории, которую когда-либо фиксировали вокруг «холодной» звезды.

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Группа исследователей Бернского университета в Швейцарии обнаружила внесолнечную планету с чрезвычайно большим эксцентриситетом орбиты (e ~ 0,5). Она двигается по эллиптической траектории, отклоняясь от окружности почти в 30 раз сильнее, чем Земля.

Объект находится в обитаемой зоне красного карлика — небольшой относительно холодной звезды, однако необычный тип вращения приводит к экстремальным перепадам температур.

Мы обнаружили, что TOI-2257 b не имеет круговой концентрической орбиты. С точки зрения потенциальной обитаемости, это плохие новости. Хотя средняя температура на планете комфортная, она колеблется от -80 до +100°C, в зависимости от позиции.

Николь Шанче
ведущий исследователь Бернского университета

Планете требуется всего 35 дней, чтобы совершить один оборот вокруг звезды, поэтому переход от антарктического холода до температуры кипения и обратно происходит на ней за считанные недели.

Астрономы идентифицировали небесное тело методом транзитной фотометрии с помощью космического телескопа TESS от NASA, а затем рассчитали характеристики и орбиту в мексиканской обсерватории SAINT-EX.

Телескоп SAINT-EX в Мексике

Масса TOI-2257 b превышает земную в 5,45 раз, радиус — в 2,2 раза. По свойствам планета похожа на Нептун, отличается газообразным составом и высоким атмосферным давлением.

По словам исследователей, эксцентричная траектория может быть обусловлена тем, что поблизости находится ещё не открытая планета-гигант, способная влиять на «младший» объект своей гравитацией.

Команда продолжит вести наблюдения и намерена изучить новые особенности (например, наличие водяного пара в атмосфере) с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб». 9 января аппарат развернул основное зеркало и продолжает полёт к точке Лагранжа L2 в полутора миллионах километров от Земли.

Наука
Артём Мазанов
Телескоп «Джеймс Уэбб» успешно развернул основное зеркало. Ему осталось долететь до точки Лагранжа L2 Статьи редакции

Спустя две недели после запуска телескоп полностью развёрнут. Можно вздохнуть с облегчением.

#новости #космос #астрономия

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Сталин спас Россию

температура колеблется от -80 до +100°C каждые 35 суток
Звучит примерно как север Казахстана

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14
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Слава Инженеров

поблизости находится планета-гигант, способная влиять на «младший» объект
 все сходится

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17
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Дмитрий Киселев
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2
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aliftin

Такое было в фильме про риддика.

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8
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Слава Инженеров

бежать будем с одной скоростью - с моей

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3
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Российский кран

CosmoJournal какой-то

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7
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Российский кран

Плохо что ли?

Мне вот, например, куда интереснее читать новости про космос, а не про набутыленных алкашей блогиров и оппозиционеров.

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0
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Российский кран

Хотя средняя температура на планете комфортная, она колеблется от -80 до +100°C

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4
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ununnamed

В среднем +10. Весьма пригодно для жизни

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1
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Российский кран

Питер, короче

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Сеня

Представляю какие душнилы там живут, постоянно им то жарко то холодно

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3
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ununnamed

Совсем как мой душ

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0
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Российский кран

Хуясе, у нас обсерватории оказывается есть

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0
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Павел Каташев

Всякие Мексики и Чили выбираются исходя из местоположения меньше влияение засветки и помех, лучше ландшафт и т д, а потом все дружно идут к богатым европейским и Американским космическим агентствам и плакаются на финансирование.

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Российский кран

Наслышан что конкуренты из чили богатым европейским и американским космическим агентствам кокс подвозили.

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1
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Romka Beton

Хоть бы название звезды чтоли указали, даже в оригинале нет инфы -_-

Из ноябрьских новостей про светило, если кому интересно:
"В свою очередь, звезда TOI-2257 - карлик М-класса возрастом не менее 8 миллиардов лет. Звезда, расположенная всего в 188 световых годах от нас, по размеру и массе примерно на треть меньше Солнца, а её эффективная температура составляет около 3 430 К."

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ununnamed

TOI-2257

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Romka Beton

Да тупанул, забыл что названия планет это иесть названия звёзд, просто с буквой в конце

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0
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Российский кран

Планете требуется всего 35 дней, чтобы совершить один оборот вокруг звезды, поэтому переход от антарктического холода до температуры кипения и обратно происходит на ней за считанные недели.
 Интересно было бы поразмышлять, какая бы жизнь возникла в таких условиях. Где каждый день надо кардинально меняться, или менять среду обитания. Возможно на эту тему даже можно было бы интересную книгу написать

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Сталин спас Россию

какая бы жизнь возникла в таких условиях
Дальше бактерий глубоко в грунте вряд ли пошло бы

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