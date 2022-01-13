Выравнивание 18 сегментов основного зеркала займёт три месяца. Управляют ими 126 небольших моторов.

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Площадь главного зеркала «Джеймса Уэбба» — 27 квадратных метров, диаметр — 6,5 метра. Оно состоит из 18 сегментов по 20 килограммов каждый. Они сделаны из бериллия, который покрыли тонким слоем золота для лучшего отражения инфракрасного излучения.

Если бы зеркало было цельным, телескоп физически бы не смогли разместить на ракете «Ариан-5». Поэтому его сложили. Через две недели после запуска (8 января) телескоп раскрыл второе крыло и стал полностью развёрнутым.

Теперь специалисты NASA приступили к настройке зеркал. Для начала они убедились, что работают механизмы позиционирования основного и вторичного зеркала. Около 10 дней уйдёт на перевод сегментов из пусковой конфигурации в рабочее состояние — их нужно отделить от крепежей, которые нужны были во время запуска.

После этого сегменты основного зеркала начнут выравнивать — это займёт около трёх месяцев. Геометрию каждого сегмента будут менять с шагом до 1/10000 человеческого волоса. Третичное зеркало телескопа остаётся неподвижным.

Учёные будут использовать прибор NIRCam для выявления недостатков в выравнивании сегментов зеркала.

Если все работы пройдут по плану, то настройка зеркал завершится в апреле.

«Джеймс Уэбб» всё ещё движется к точке Лагранжа в системе Солнце — Земля. Он доберётся туда 23 января.