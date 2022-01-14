Спутник предназначен для съёмки поверхности Земли.

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Компания Илона Маска SpaceX в рамках коммерческой программы Transporter 3 запустила ракету-носитель Falcon 9 с частными и государственными космическими аппаратами. Среди них был спутник «Сич-2-30», разработанный украинскими конструкторами. Прямую трансляцию запуска вела SpaceX.

Спутник «Сич-2-30» Фото Олега Уруского



Аппарат «Сич-2-30» предназначен для дистанционного зондирования Земли. Спутник будет вести фотосъемку поверхности Земли и вести наблюдение за тем, как используются земельные, лесные и водные ресурсы. Также, по словам разработчиков, он способен вести наблюдение за передвижением военной техники и кораблей.

Ракета, стартовавшая с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, доставит на орбиту Земли 105 спутников из 20 стран. Вес каждого аппарата не превышает 200 килограммов.