SpaceX запустила ракету с украинским спутником «Сич-2-30» на борту. Это первый запуск для Украины за последние 10 лет Статьи редакции
Спутник предназначен для съёмки поверхности Земли.
Компания Илона Маска SpaceX в рамках коммерческой программы Transporter 3 запустила ракету-носитель Falcon 9 с частными и государственными космическими аппаратами. Среди них был спутник «Сич-2-30», разработанный украинскими конструкторами. Прямую трансляцию запуска вела SpaceX.
Аппарат «Сич-2-30» предназначен для дистанционного зондирования Земли. Спутник будет вести фотосъемку поверхности Земли и вести наблюдение за тем, как используются земельные, лесные и водные ресурсы. Также, по словам разработчиков, он способен вести наблюдение за передвижением военной техники и кораблей.
Ракета, стартовавшая с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, доставит на орбиту Земли 105 спутников из 20 стран. Вес каждого аппарата не превышает 200 килограммов.
C 2017 года разработкой «Сич-2-30» занималось конструкторское бюро «Южное». По данным главы Государственного космического агентства Украины (Госкосмос) Владимира Тафтая, сумма контракта на запуск украинского спутника ракетой-носителем SpaceX составила 1,99 миллиона долларов.
Почему?
По дефолту
Это первый запуск для Украины за последние 10 лет
Спасибо нашим "эффективным" менеджерам за то, что страна, 30 лет назад имевшая у себя крупнейшее на Земле бюро ракетостроения и создавшая самую ебанутую ракету в истории, делает первый за 10 лет запуск с помощью американской, сука, ракеты.
Всё ещё будет 🤞✊
В прекрасной Украине будущего, да.
Люди будущее улучшают, а Вы все на прошлое дрочите...
А настоящее можно улучшить как-нибудь?
Во-первых, я не особо на прошлое и дрочу. Но это не отрицает того, что всего каких-то 30 лет назад мы в области ракетостроения были базой. А сейчас запускаем небольшой спутник на ракете иностранного производства.
Блять.
Вот только ты забываешь о том, что эта твоя *база* на 100 процентов была завязана на нужды внутреннего пользователя, которого, к счастью, не стало.
С закатом империи СССР всё наебнулось т.к на экспорт ничего не делалось.
Не было внешних заказов на такую наукоемкую технику.
Скажи спасибо незалежности
Все-таки свобода > ракеты. Но совсем без ракет как-то тоже не хочется.
У росиюшки тоже случилась незалежность. От самой себя. И что?
Дохуя добились?
У нас вся страна из таких мэнеджеров. Коренная причина всего дерьма - это менталитет наших людей. Нынешние "менеджеры" - те же выходцы из обычных людей.
Почему 30 лет назад было иначе? Потому что тогда всем усиленно навязывалась одна и та же норма, образ жизни и ценности, и принуждали следовать одному установленному пути. Отказаться можно было только покинув страну. - Это обратная сторона медали. Я бы не хотел так жить, независимо от ракетостроения.
Так что стоило бы прекратить питать иллюзии на этот счет совка и современного ОПГ. Проблема где то глубже, и решение сложнее чем кажется.
с украинским спутником «Сич-2-30»
*Сiч-2-300
Xi-ch
А российский спутник называется Ероха?
Эпокса - хорошее название кста, что кириллицей, что латиницей читается.
А ещё лучше, да и вообще самое лучшее название - это
Кло