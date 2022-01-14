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Наука
Сергей Исенеков

Астрофизики создали самую большую двумерную карту вселенной. Она состоит из двухсот тысяч изображений, снятых спутником Статьи редакции

По словам учёных, они заполнили лишь 10% космического атласа.

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Сравнение карт вселенной приборами Sloan (слева) и DESI (справа), которые улавливают свет, излучаемый галактикой, когда она была меньше своего возраста Фото DESI

Группа учёных из Национальной обсерватории Кит-Пик в штате Аризона собирала изображения и соединяла их друг с другом на протяжении шести лет. Карту составили с помощью астрономического прибора под названием DESI. Это массив, закреплённый на телескопе Mayall и предназначенный для проведения спектрографических исследований галактик. Об этом пишет Wired.

DESI удалось собрать «паутину» из более чем 7,5 миллиона галактик. По словам учёных, устройство продолжит сканировать их до 40 миллиона. Прибор способен измерять точное расстояние до галактик и их излучаемый свет в диапазоне длин волн, добиваясь одновременно количественных и качественных показателей. По словам авторов, в конечном итоге карта вселенной покроет около 14 тысяч квадратных градусов, около трети неба.

Основная цель двумерной карты — идентифицировать галактики и квазары, которые будет снимать миссия DESI, чтобы точно определить их смещение и расстояние. Это даст новые подробности о тёмной энергии.

Каждое утро мы получаем данные о 100 тысячах галактик, которые DESI собирает за ночь. На сегодняшний день это самая большая карта вселенной, которая заняла около петабайта данных.

Дэвид Шлегель
научный сотрудник DESI

Астрономический прибор DESI состоит из нескольких аппаратов, установленных на куполе 14-этажного телескопа. Круглая плоскость расположена на самом верху и состоит из 10 клиновидных лепестков, каждый из которых состоит из 500 механизмов. Именно они и позволяют DESI производить галактическую картографию. До этого учёные использовали прибор Sloan, где ради наблюдений за каждой отдельной галактикой учёные просверливали отверстия в круглой алюминиевой пластине.

#новости #космос

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Damir ReDevil

Кто то писал про смену повестки по средствам новостей о космосе

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andorus

Кто то умеет анализировать конверсию

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Артём Мазанов

Нет никакой смены повестки

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Damir ReDevil

Когда Россия захватит космос?

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Артём Мазанов

Тогда и поговорим

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Damir ReDevil

Вопрос о будущем. Футуре! А ты предлагаешь постфактум

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Высокий щит

По средствам?

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Dmitry Ryleev

пепабайт

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Саша Кораблёв

Раньше Winamp такое рисовал, теперь учёные

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Marat Khamadeev

Прибор способен измерять точное расстояние до галактик и их излучаемый свет в диапазоне длин волн
Ощущение, что новость писал очень уставший человек. И выпускал тоже. На рассогласование времен по тексту так вообще страшно смотреть :-/

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Юрий Ручимский

"свет, излучаемый галактикой, когда она была меньше своего возраста"

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Marat Khamadeev

не только лишь все

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Высокий щит

Вот только не обломится никому, там побывать.

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Chikk

За себя говори. :)

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Высокий щит

Астрофизики создали самую большую двумерную карту вселенной. По словам учёных, они заполнили лишь 10% космического атласа.
 Вообще можно публиковать такую новость вобще постоянно. Ведь каждый раз когда эта карта дополняется, уже она становится самой большой двумерной картой вселенной.

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