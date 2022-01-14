Астрофизики создали самую большую двумерную карту вселенной. Она состоит из двухсот тысяч изображений, снятых спутником Статьи редакции
По словам учёных, они заполнили лишь 10% космического атласа.
Группа учёных из Национальной обсерватории Кит-Пик в штате Аризона собирала изображения и соединяла их друг с другом на протяжении шести лет. Карту составили с помощью астрономического прибора под названием DESI. Это массив, закреплённый на телескопе Mayall и предназначенный для проведения спектрографических исследований галактик. Об этом пишет Wired.
DESI удалось собрать «паутину» из более чем 7,5 миллиона галактик. По словам учёных, устройство продолжит сканировать их до 40 миллиона. Прибор способен измерять точное расстояние до галактик и их излучаемый свет в диапазоне длин волн, добиваясь одновременно количественных и качественных показателей. По словам авторов, в конечном итоге карта вселенной покроет около 14 тысяч квадратных градусов, около трети неба.
Основная цель двумерной карты — идентифицировать галактики и квазары, которые будет снимать миссия DESI, чтобы точно определить их смещение и расстояние. Это даст новые подробности о тёмной энергии.
Астрономический прибор DESI состоит из нескольких аппаратов, установленных на куполе 14-этажного телескопа. Круглая плоскость расположена на самом верху и состоит из 10 клиновидных лепестков, каждый из которых состоит из 500 механизмов. Именно они и позволяют DESI производить галактическую картографию. До этого учёные использовали прибор Sloan, где ради наблюдений за каждой отдельной галактикой учёные просверливали отверстия в круглой алюминиевой пластине.
Кто то писал про смену повестки по средствам новостей о космосе
Кто то умеет анализировать конверсию
Нет никакой смены повестки
Когда Россия захватит космос?
Тогда и поговорим
Вопрос о будущем. Футуре! А ты предлагаешь постфактум
пепабайт
Раньше Winamp такое рисовал, теперь учёные
Прибор способен измерять точное расстояние до галактик и их излучаемый свет в диапазоне длин волн
Ощущение, что новость писал очень уставший человек. И выпускал тоже. На рассогласование времен по тексту так вообще страшно смотреть :-/
"свет, излучаемый галактикой, когда она была меньше своего возраста"
не только лишь все
За себя говори. :)
Астрофизики создали самую большую двумерную карту вселенной. По словам учёных, они заполнили лишь 10% космического атласа.
Вообще можно публиковать такую новость вобще постоянно. Ведь каждый раз когда эта карта дополняется, уже она становится самой большой двумерной картой вселенной.