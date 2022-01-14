По словам учёных, они заполнили лишь 10% космического атласа.

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Сравнение карт вселенной приборами Sloan (слева) и DESI (справа), которые улавливают свет, излучаемый галактикой, когда она была меньше своего возраста Фото DESI



Группа учёных из Национальной обсерватории Кит-Пик в штате Аризона собирала изображения и соединяла их друг с другом на протяжении шести лет. Карту составили с помощью астрономического прибора под названием DESI. Это массив, закреплённый на телескопе Mayall и предназначенный для проведения спектрографических исследований галактик. Об этом пишет Wired.

DESI удалось собрать «паутину» из более чем 7,5 миллиона галактик. По словам учёных, устройство продолжит сканировать их до 40 миллиона. Прибор способен измерять точное расстояние до галактик и их излучаемый свет в диапазоне длин волн, добиваясь одновременно количественных и качественных показателей. По словам авторов, в конечном итоге карта вселенной покроет около 14 тысяч квадратных градусов, около трети неба.

Основная цель двумерной карты — идентифицировать галактики и квазары, которые будет снимать миссия DESI, чтобы точно определить их смещение и расстояние. Это даст новые подробности о тёмной энергии.

Каждое утро мы получаем данные о 100 тысячах галактик, которые DESI собирает за ночь. На сегодняшний день это самая большая карта вселенной, которая заняла около петабайта данных.

Дэвид Шлегель

научный сотрудник DESI