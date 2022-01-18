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Наука
Сергей Исенеков

Учёные из NASA изобрели биопринтер, печатающий медицинские бинты из клеток кожи астронавтов на МКС Статьи редакции

По словам разработчиков, обычные бинты малоэффективны в условиях невесомости.

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Инженеры из NASA разработали портативное устройство Bioprint FirstAid, по форме похожее на пистолет. Оно работает с помощью биочернил, внутрь которых помещают живые клетки космонавтов. Об этом сказано на сайте космического агентства.

Как объясняют создатели биопринтера, действие устройства очень простое. Чернила с клетками смешиваются, в результате чего получается материал, покрытие которого напоминает гипс. Он застывает мгновенно и им можно покрыть порез или ожог.

Живые клетки в составе бинта необходимы для того, чтобы избежать отторжения материала тканями человеческой кожи. Учёные отмечают, что благодаря технологии раны смогут заживать в несколько раз быстрее, чем при использовании обычных средств первой медицинской помощи.

Бинты в космосе могут быть доступны не всегда. Например, в случае нарушения поставок грузов на МКС. Любая рана, полученная в условиях невесомости, очень опасна из-за сильного кровотечения. Имеющиеся на борту космической станции средства первой медицинской помощи могут и не спасти астронавта.

разработчики устройства

На МКС биопринтер отправили в конце декабря 2021 года с помощью грузового корабля от SpaceX. Во время испытаний в условиях невесомости астронавты будут использовать устройства без добавления клеток кожи, чтобы выяснить, насколько прочны бинты.

#новости #технологии #nasa #медицина #мкс

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испанский смех

нахуя мне бинт из клеток кожи астронавтов?

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4
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norm

Замотать ебальник, чтобы не пиздеть.

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45
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ununnamed

Сразу видно - оператор телефона доверия

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5
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New

Жестко.
Хотя в принципе норм))

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1
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Сталин спас Россию

Чтобы обмотаться и побыть в шкуре астронавта

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10
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André

Побыть в шкуре космонавта можно вечерами, когда космонавт на МКС (￢‿￢ )

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3
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испанский смех
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1
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Государственный инструмент

А живые клетки откуда берут?

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2
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Сталин спас Россию

Счищают с пяток астронавтов

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3
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New

Как именно?

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0
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Vova Esenkov
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2
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Государственный инструмент

Он застывает мгновенно и им можно покрыть порез или ожог.
 А какую важную актуальную новость пытаются покрыть этой статьёй редакция ТЖ?

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1
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norm

Может, через десяток лет такие биопринтеры будут у каждого в домашней аптечке – тежешники жопы перебинтовывать будут.

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4
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Государственный инструмент

Там надо сразу встраивать на манер паука.

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0
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Государственный инструмент

не раньше, чем к концу века. А скорее, позже

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Имя И Фамилия

Назарбаева

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пепси

США > Россия

В очередной раз...

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Государственный инструмент

А почему в невесомости порезы хуже заживают?

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1
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norm

Если вы проведёте много времени в космосе, то ваше тело начнёт меняться, и в целом хуже переносить травмы. Общее количество циркулирующей крови и массы эритроцитов снизится. Кровеносные сосуды будут меньше сжиматься и расширяться. Этот набор сердечно-сосудистых проблем сведётся к тому, что на Земле будет выглядеть как результат значительной потери крови — и это всё до того, как вы получите травму. Гормоны сойдут с ума, а иммунная система и заживление ран станут работать значительно хуже. Ваши кости будут легче ломаться и медленнее заживать, если вообще заживут. Между тем, инфекционные бактерии станут более устойчивыми к антибиотикам. Помните своё состояние после длительного перелёта? А теперь представьте, что рейс длился два года.
 https://theidealist.ru/spacesurgery/

Кровотечение при нулевой гравитации и другие…
Кровотечение при нулевой гравитации и другие ужасы космической хирургии
theidealist.ru
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3
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Государственный инструмент

Между тем, инфекционные бактерии станут более устойчивыми к антибиотикам.
 Это как-то совсем нелогично, в таком замкнутом пространстве полное истребление случайно занесенных выглядит вероятнее.

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New

П*здец...(((

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Капитан Сосулька

Помните своё состояние после длительного перелёта?
В основном заебываюсь морально, организму вообще пофиг.

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ИгорьOK

Пониженная концентрация эритроцитов.
Питание хуже.

Организму нечем доставлять компоненты к ране.
Ну и самих компонентов не хватает.

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Государственный инструмент

Питание хуже.
 Странно, все-таки космические агенства наверное лучше продумывают диеты чем рядовой васька.
Организму нечем доставлять компоненты к ране.
 Зато легче, по идее

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ИгорьOK

лучше продумывают диеты чем рядовой васька
Вот именно "диеты". Там в тюбике всё нужное для жизнеобеспечения.
Максимально сбалансировано.

А на земле ты можешь тупо влупить нефиговую шавуху. Из неё организм замутит себе много лишних компонентов и отложит в жирок.

И когда ты порежешься, он это из жирка вынет и доставит к ране.
А у космонавтов просто нет лишнего))

Зато легче, по идее
 Сердце же не стало биться быстрее)) Кровь с одной скоростью по венам ходит)

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Государственный инструмент

А на земле ты можешь тупо влупить нефиговую шавуху. Из неё организм замутит себе много лишних компонентов и отложит в жирок.
 Что мешает положить шавуху в тюбик в аптечку?

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ИгорьOK

))) Шавуха из тюбика БУЭЭЭЭЭ

Диеты всякие.
Короче у космонавтов организму, чтобы рану залечить, надо что-то разобрать сначала)))
А разбирать он не очень хочет.

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New

Так в условиях невесомости не очень удобно порезать огурчик и помидорчик свеженький прямо с грядки. Ты чо?

При чем здесь космические агенства?
Они им туда фрукты или овощи свежие пришлют на станцию?

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Подлый Пит

Бинты нихуя не впитывают, единственный вариант - скотчем обмотать пациента.

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Уютный Багажник

изобрели биопринтер, печатающий медицинские бинты из клеток кожи либерахи кнорозова

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–6
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П*здец. А чо тебя заминусили?

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Уютный Багажник

Тут науку и технологии обсуждают, не видешь по комментам что ли)

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New

П*здец они серьезные.
По ходу открытие какое то научное готовят.
Как вырастить либерала в пробирке наверное!!!

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Иван Роговой

Фильм про будущее - герой разворачивает газету узнать о <...>, а это один из других заголовков, которые сценаристы туда вставили для расширения мира.

Вот, что это такое, а не моя современность, ну эй

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