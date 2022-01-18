По словам разработчиков, обычные бинты малоэффективны в условиях невесомости.

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Инженеры из NASA разработали портативное устройство Bioprint FirstAid, по форме похожее на пистолет. Оно работает с помощью биочернил, внутрь которых помещают живые клетки космонавтов. Об этом сказано на сайте космического агентства.

Как объясняют создатели биопринтера, действие устройства очень простое. Чернила с клетками смешиваются, в результате чего получается материал, покрытие которого напоминает гипс. Он застывает мгновенно и им можно покрыть порез или ожог.

Живые клетки в составе бинта необходимы для того, чтобы избежать отторжения материала тканями человеческой кожи. Учёные отмечают, что благодаря технологии раны смогут заживать в несколько раз быстрее, чем при использовании обычных средств первой медицинской помощи.

Бинты в космосе могут быть доступны не всегда. Например, в случае нарушения поставок грузов на МКС. Любая рана, полученная в условиях невесомости, очень опасна из-за сильного кровотечения. Имеющиеся на борту космической станции средства первой медицинской помощи могут и не спасти астронавта.

разработчики устройства

