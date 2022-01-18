Учёные из NASA изобрели биопринтер, печатающий медицинские бинты из клеток кожи астронавтов на МКС Статьи редакции
По словам разработчиков, обычные бинты малоэффективны в условиях невесомости.
Инженеры из NASA разработали портативное устройство Bioprint FirstAid, по форме похожее на пистолет. Оно работает с помощью биочернил, внутрь которых помещают живые клетки космонавтов. Об этом сказано на сайте космического агентства.
Как объясняют создатели биопринтера, действие устройства очень простое. Чернила с клетками смешиваются, в результате чего получается материал, покрытие которого напоминает гипс. Он застывает мгновенно и им можно покрыть порез или ожог.
Живые клетки в составе бинта необходимы для того, чтобы избежать отторжения материала тканями человеческой кожи. Учёные отмечают, что благодаря технологии раны смогут заживать в несколько раз быстрее, чем при использовании обычных средств первой медицинской помощи.
На МКС биопринтер отправили в конце декабря 2021 года с помощью грузового корабля от SpaceX. Во время испытаний в условиях невесомости астронавты будут использовать устройства без добавления клеток кожи, чтобы выяснить, насколько прочны бинты.
нахуя мне бинт из клеток кожи астронавтов?
Замотать ебальник, чтобы не пиздеть.
Сразу видно - оператор телефона доверия
Жестко.
Хотя в принципе норм))
Чтобы обмотаться и побыть в шкуре астронавта
Побыть в шкуре космонавта можно вечерами, когда космонавт на МКС (￢‿￢ )
Счищают с пяток астронавтов
Как именно?
Может, через десяток лет такие биопринтеры будут у каждого в домашней аптечке – тежешники жопы перебинтовывать будут.
Назарбаева
США > Россия
В очередной раз...
Если вы проведёте много времени в космосе, то ваше тело начнёт меняться, и в целом хуже переносить травмы. Общее количество циркулирующей крови и массы эритроцитов снизится. Кровеносные сосуды будут меньше сжиматься и расширяться. Этот набор сердечно-сосудистых проблем сведётся к тому, что на Земле будет выглядеть как результат значительной потери крови — и это всё до того, как вы получите травму. Гормоны сойдут с ума, а иммунная система и заживление ран станут работать значительно хуже. Ваши кости будут легче ломаться и медленнее заживать, если вообще заживут. Между тем, инфекционные бактерии станут более устойчивыми к антибиотикам. Помните своё состояние после длительного перелёта? А теперь представьте, что рейс длился два года.
https://theidealist.ru/spacesurgery/
П*здец...(((
Помните своё состояние после длительного перелёта?
В основном заебываюсь морально, организму вообще пофиг.
Пониженная концентрация эритроцитов.
Питание хуже.
Организму нечем доставлять компоненты к ране.
Ну и самих компонентов не хватает.
лучше продумывают диеты чем рядовой васька
Вот именно "диеты". Там в тюбике всё нужное для жизнеобеспечения.
Максимально сбалансировано.
А на земле ты можешь тупо влупить нефиговую шавуху. Из неё организм замутит себе много лишних компонентов и отложит в жирок.
И когда ты порежешься, он это из жирка вынет и доставит к ране.
А у космонавтов просто нет лишнего))
Зато легче, по идее
Сердце же не стало биться быстрее)) Кровь с одной скоростью по венам ходит)
))) Шавуха из тюбика БУЭЭЭЭЭ
Диеты всякие.
Короче у космонавтов организму, чтобы рану залечить, надо что-то разобрать сначала)))
А разбирать он не очень хочет.
Так в условиях невесомости не очень удобно порезать огурчик и помидорчик свеженький прямо с грядки. Ты чо?
При чем здесь космические агенства?
Они им туда фрукты или овощи свежие пришлют на станцию?
Бинты нихуя не впитывают, единственный вариант - скотчем обмотать пациента.
изобрели биопринтер, печатающий медицинские бинты из клеток кожи либерахи кнорозова
П*здец. А чо тебя заминусили?
Тут науку и технологии обсуждают, не видешь по комментам что ли)
П*здец они серьезные.
По ходу открытие какое то научное готовят.
Как вырастить либерала в пробирке наверное!!!
Фильм про будущее - герой разворачивает газету узнать о <...>, а это один из других заголовков, которые сценаристы туда вставили для расширения мира.
Вот, что это такое, а не моя современность, ну эй