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Наука
Артём Мазанов

Астрономы нашли подлёдный океан на «Звезде смерти» — спутнике Сатурна, который считали полностью замёрзшим Статьи редакции

Мимас выглядит совсем не так, как «должен», из-за чего учёные не подозревали о его содержимом.

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Специалисты Юго-Западного научно-исследовательского института хотели доказать, что спутник Сатурна Мимас полностью состоит из водяного льда, но обнаружили обратное — под ледяной корой находится океан жидкой воды. Исследование опубликовано в журнале Icarus.

На существование океана указал аппарат «Кассини» в свои последние дни работы. Оказалось, Мимас испытывает либрацию — колебания своей оси вращения. Это может указывать на геологическую активность в недрах небесного тела, способную поддерживать океан. Причиной либрации астрономы называют гравитационное воздействие Сатурна.

Учёные заявили, что поверхность Мимаса их «обманывала»: например, на другом спутнике Юпитера Европе (и на спутнике Сатурна Энцеладе) практически нет следов древних кратеров, его поверхность ровная и там есть трещины. Это и указывало на наличие океана. На Мимасе есть ударный кратер Гершель диаметром 135 километров. Из-за него луну называют «Звездой смерти». Такие кратеры, как считалось, говорят об отсутствии жидкой воды под поверхностью.

Энцелад

Основываясь на данных «Кассини», учёные заявили, что приливное нагревание внутри луны должно быть достаточно большим, чтобы океан не замерзал, но так же и достаточно маленьким, чтобы ледяная оболочка оставалась. По их вычислениям, ледяная оболочка Мимаса составляет 24–31 километра — этого недостаточно, чтобы сгладить кратеры.

Несмотря на то, что доказательства наличия океана «убедительны», учёным пока сложно согласовать орбитальные и геологические характеристики луны с нынешним пониманием процессов приливного нагревания. Исследователи назвали Мимас «привлекательной целью для дальнейшего расследования».

#новости #космос

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мимас))))

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Вот вам смешно, а где-то в кромешной темноте плещется печальный океан навечно скованный 24-ех километровой толщей льда испещеренного древними кратерами

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17
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В совершенно иной версии Северной Америки плескалось огромное, соленое внутреннее море. Оно кишело микроскопической жизнью, которая представляла собой один-единственный гигантский организм.
 И в этом мире, под туманным небом, мутное море полнилось одной-единственной мыслью.
 «Я».

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5
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...Согласно этим гипотезам океан является результатом диалектического развития: от своего первоначального состояния, от праокеана - раствора слабо реагирующих химических веществ он сумел под влиянием внешних условий (то есть угрожающих его существованию изменений орбиты), минуя все земные ступени развития, минуя образование одно- и многоклеточных организмов, эволюцию растений и животных, перепрыгнуть сразу в стадию "гомеостатического" океана. Иначе говоря, - он не приспосабливался, как земные организмы, в течение сотен миллионов лет к условиям среды, чтобы только через такое длительное время дать начало разумной расе, но стал хозяином среды сразу же.

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6
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SadDamnWhoSaid

ну що тут можно сказати...Ктулху Фхтагн!

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1
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Мемас

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умный человек
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Da Luxe

О, а я уже знаю, на кого это похоже, я читал вчера статью на ТЖ, не зря, теперь я в теме

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Alien Alien

Хаги Ваги

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Максим Грандов

Димас

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Marat Khamadeev

Редакция TJ любит астрономию. Это круто. Но почему вы никогда об этом не признаетесь? Мы только и слышим про Интернет и Технологии, мы видели недавнее описание вакансии. Но космосмические новости чаще всего фундаментальные. Что ты об этом думаешь, @Артём Мазанов?

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Marat Khamadeev

Кстати, ровно такая же ситуация сейчас происходит и на DTF. Я даже спросил об этом Вадима, но из его ответа я понял, что астрономия - это способ заткнуть новостную дыру, которая возникает из-за сезонности игровой индустрии

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5
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Артём Мазанов

Привет! Попытаюсь кратко: мы видим интерес к этой теме (и сами ей заинтересованы) и хотим начать развивать. Пока начинаем с основных и наиболее интересных новостей для общего понимания. В глубокие штуки не лезем, нет экспертизы достаточной. Хотим начать освещать вещи, которые изменят будущее или дадут новые знания (запуски миссий, планы Маска и тд) + хотим рассказывать о необычных исследованиях космоса (планеты, звезды и тд) + более углубиться в новости нашей галактики (что там на марсе, Стрелец A*). Это если +- общие планы.

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Артём Мазанов

Я хотел попозже рассказать об этом сообществу, чтобы обьяснить, почему мы начали писать об этом больше.

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4
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Marat Khamadeev

Рад был испортить всем сюрприз ))

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7
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Артём Мазанов

Да это не сюрприз! Я же не скрывал ничего, просто не спрашивали.

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2
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Артём Мазанов

+ у нас идет усиление отдела технологий и науки, так что в ближайшее время должно быть больше прикольных тем на TJ

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1
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Marat Khamadeev

ну что, значит теперь официально "Интернет, Технологии, Космос"?)

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3
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Артём Мазанов

Скорее наука) Если у тебя есть какие мысли по этому, можешь писать мне. Вдруг есть мысли по заметкам каким. Или сам хочешь их писать

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3
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SpaceJournal получается

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Dennis Naidyuk

Спасибо:)

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Сталин спас Россию

Предлагаю слоган: "TJ — просто космос"

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Юрий Ручимский

Новости наблюдательной астрономии – классический пример 'pop science' (не в плохом смысле). Понимание таких новостей обычно не требует специальных знаний; кроме того, крупные объекты – surprise! – привлекают больше внимания, чем мелкие. К примеру, недавно вышла работа, которая показывает, что частота мутаций того или иного гена обратно пропорциональна его значимости, и это открытие, как мне кажется, гораздо важнее открытия подлёдного океана на Мимасе (простите меня, астрономы!), но здесь эта новость потеряется – в самом деле, зачем вообще нужна новость, если в комментариях к ней нельзя смешно (точнее, как получится) пошутить или, на худой конец, блеснуть цитатой из Лема или Пратчетта? :)

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Полный блик

частота мутаций того или иного гена обратно пропорциональна его значимости
Точно ли так? Может, частота встречаемости мутаций гена в популяции?

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Юрий Ручимский

Статья в Nature: https://www.nature.com/articles/s41586-021-04269-6

Разбор на Элементах: https://elementy.ru/novosti_nauki/433924/Chem_vazhnee_gen_tem_rezhe_on_mutiruet

Mutation bias reflects natural selection in…
Data on de novo mutations in Arabidopsis thaliana reveal that mutations do not occur randomly…
www.nature.com
Чем важнее ген, тем реже он мутирует • Новости…
На большом массиве данных по мутагенезу у растения Arabidopsis thaliana показано, что в разных…
elementy.ru
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Глянул абстракт и не нашёл ответа на свой основной вопрос: а учитывается ли, что мутации в важных генах могут реже попадаться в исследовании потому что такие мутанты умерли в зародыше? Там исследуют растения, что если клетка делится, получилась мутация в важном гене - клетка самоубивается или что там у растений предусмотрено, иммунной системы как у животных ведь там нет.

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Юрий Ручимский

Эксперимент был построен таким образом, что мутации, приведшие к гибели или бесплодию растения, в выборку не попали вообще.

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пепси

Мимасы будут?

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8
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Dennis Naidyuk

Они ЕСТЬ. И их нужно исследовать!

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А дворец пэжэ там не нашли?

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только тайную базу нацистов

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испанский смех

ты был на обратной стороне Мимаса? Расскажи что там?

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только @Плохие Шутки

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Плохие Шутки

Сколько нужно веб макак, чтобы сверстать по пырому сайт для казино?
Нисколько. Любой ребенок сделает это в тильде

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8
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а вот сейчас обидно было

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1
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Плохие Шутки

прости христа ради

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Vitaliy Vitaliev

Как доказать другу, что это все настоящее, а не компьютерная графика и «фото старых кастрюль»?
Он не понимает, что можно купить телескоп, посмотреть небо и самому рассмотреть планеты, или просто съездить на запуск ракеты посмотреть. Считает что все это фейк - даже запуски. (Типа почему фото такого плохого качества и пр)

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Зачем ты дружишь с долбоёбом?

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Сталин спас Россию

Девушки с обычной внешностью иногда дружат со страшными, чтобы на их фоне выглядеть красотками. Вот парни с той же целью иногда дружат с тупыми.

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Ellis Аri

че молчишь????

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Сталин спас Россию

Давай дружить?

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Делает ли это таких парней тоже тупыми? Потому что у меня в голове не укладывается дружить с человеком, которого ты считаешь тупым. Это же дружба, блин, друзьям должно быть интересно друг с другом.

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1
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Dmitriy

Кто сказал, что ему неинтересно?

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rustyrazor

Так вот почему со мной дружит один очень умный парень... А я то все думал - в чем подвох.

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1
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Покажи на кукле, где он тебя трогал.

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Vitaliy Vitaliev

Он просто пересмотрел ютуб

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Marat Khamadeev

Ситуации бывают разные, но, что греха таить, в большинстве случаев бесполезно что-то делать. Можешь попробовать с невинного вопроса: "Что/какой факт/какой аргумент сможет тебя переубедить?". Если ответ будет, что это невозможно/нет такого опыта/все куплено/матрица etc., то дело гиблое. Если же будет какой-то конструктивный ответ, то надежда есть, и скорее всего этот самый опыт/аргумент твоему другу будет легко предоставить.

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4
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Danya Rubik

Подлавливаем друзей на Критерий Поппера! неплохо)

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rustyrazor

Никак. Знакомая ситуация, у меня такой же есть. Чисто один в один (и про запуски тоже). Просто забей.

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1
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Антигравитационный торт

Планета девственников детектед

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1
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Дизайнер Павленко

Мужчины с марса, женщины с венеры, инцелы с энцелады

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9
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Петр Малышев

Еще два года назад слышал про это "открытие" в какой-то научной передаче от БиБиСи

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Слава Инженеров

это ложные воспоминания

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3
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Петр Малышев

Не исключено. Возможно там действительно было про замерзший океан, а не жидкий.

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Katia Kubrak

Вместо Европы и остальных лун Юпитера лучше сосредоточить миссии именно к лунам Сатурна, так как там нет такого смертоносного радиационного излучения, как у Юпитера, а оно и на технику плохо воздействует. На лунах Сатурна полно воды и даже тот же Титан было бы очень интересно изучать с его плотной атмосферой и необычной геологией.

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1
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Полный блик

Наконец-то интересные новости.

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испанский смех

отвлекают внимание

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От чеченцев?

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Русский Кексик

Мимас выглядит совсем не так, как «должен», из-за чего учёные не подозревали о его содержимом.
 Гениально должен признать

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умный человек

Специалисты Юго-Западного научно-исследовательского института хотели доказать
 так, хотели ещё поработать
указал аппарат «Кассини» в свои последние дни работы
 фартануло найти причину попросить ещё денег на работу
Исследователи назвали Мимас «привлекательной целью для дальнейшего расследования».
 можно сказать, призыв к действию

Но про космос интересно иногда почитать

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Максим Степанов

Хороший Мимас, ещё будут?

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andorus

От «ебать, там оказывается океан» до «24-32 км»

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Mikhail Manuylov

Мимасная планета во всех смыслах

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робот-бёрдвотчер

Очередной пример лжи учёных! Ноука!

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