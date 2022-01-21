Мимас выглядит совсем не так, как «должен», из-за чего учёные не подозревали о его содержимом.

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Специалисты Юго-Западного научно-исследовательского института хотели доказать, что спутник Сатурна Мимас полностью состоит из водяного льда, но обнаружили обратное — под ледяной корой находится океан жидкой воды. Исследование опубликовано в журнале Icarus.

На существование океана указал аппарат «Кассини» в свои последние дни работы. Оказалось, Мимас испытывает либрацию — колебания своей оси вращения. Это может указывать на геологическую активность в недрах небесного тела, способную поддерживать океан. Причиной либрации астрономы называют гравитационное воздействие Сатурна.

Учёные заявили, что поверхность Мимаса их «обманывала»: например, на другом спутнике Юпитера Европе (и на спутнике Сатурна Энцеладе) практически нет следов древних кратеров, его поверхность ровная и там есть трещины. Это и указывало на наличие океана. На Мимасе есть ударный кратер Гершель диаметром 135 километров. Из-за него луну называют «Звездой смерти». Такие кратеры, как считалось, говорят об отсутствии жидкой воды под поверхностью.

Энцелад

Основываясь на данных «Кассини», учёные заявили, что приливное нагревание внутри луны должно быть достаточно большим, чтобы океан не замерзал, но так же и достаточно маленьким, чтобы ледяная оболочка оставалась. По их вычислениям, ледяная оболочка Мимаса составляет 24–31 километра — этого недостаточно, чтобы сгладить кратеры.