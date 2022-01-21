Во Франции создали «мыльные пузыри», которые не лопаются больше года — их форму сохраняет примесь глицерина Статьи редакции
По мнению учёных, это позволит создавать полностью разлагаемые материалы для упаковки.
Физики из Университета Лилля во Франции научились создавать мыльные пузыри, которые могут не лопаться и сохранять свою форму на протяжении года в условиях комнатной температуры. Для достижения результата учёные смешали микрогранулы, которые противостоят гравитационному оттоку жидкости, со смесью воды и глицерина, компенсирующего испарение воды. Об этом учёные пишут в Physical Review Fluids.
Авторы исследования сравнили пузыри из глицерина с мыльными пузырями и пузырями из микрогранул и воды. Учёным удалось выяснить, что мыльные пузыри держат свою форму лишь в течение минуты, пузыри из микрогранул — от шести до 60 минут, а пузыри из глицерина — больше 100 дней, а один из таких пузырей продержался 465 дней.
По словам физиков, глицерин — это гигроскопический материал, которые быстро поглощает воду из окружающей среды. Микрогранулы не дают испаряться мембране пузыря под действием силы тяжести, а глицерин в свою очередь заменяет влагу, которая испарилась. При условии если эти два явления нейтрализуются, то пузыри становятся невосприимчивыми к влиянию воздуха. Благодаря этому им удалось сохранить форму на протяжении долгого времени.
Также авторы исследования предполагают, что основная причина лопания пузырей из глицерина — наличие в них жизни. «На это намекает оттенок зелёного цвета, который появился в последние месяцы перед уничтожение пузыря. К этому ведёт и тот факт, что раствор воды и глицерина — благоприятная среда для развития бактерий, которые могли попасть на поверхность», — сказали они.
Очередной мыльный пузырь, скриньте через год лопнет и всех опять оставят с голой жопой!
Смотрю твой комментарий и не могу решить… плоско или душно?
Это мета-толсто
Толщиной со стенку мыльного пузыря.
Глицерин - это ликвидный актив, в крайнем случае пойдёт на изготовление нитроглицерина*, когда начнётся.
*используется как средство купирования приступов стенокардии.
Это все заговор глицеринового лобби, чтобы продать как можно больше глицерина, пока пузырь не лопнул
Пузырь, который всегда со мной.
@Dmitry Ryleev ты за что минус поставил? Я тему спалил?
Я хейтер
Ахуеть как полезно спасибо
Также авторы исследования предполагают, что основная причина лопания пузырей из глицерина - омикрон
Оксимирон.
ахахах - я открыл TJ сразу после Панорамы и попал на эту новость
Лопнет как и пузырь-Тесла
Наконец то нормальные новости подвезли!
И главный вопрос - как назывались грибы, что я сегодня себе пожарил?