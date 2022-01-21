По мнению учёных, это позволит создавать полностью разлагаемые материалы для упаковки.

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Сравнение мыльных пузырей (а), пузырей из микрогранул (b) и пузырей из глицерина и воды (c). Фото Physical Review Fluids



Физики из Университета Лилля во Франции научились создавать мыльные пузыри, которые могут не лопаться и сохранять свою форму на протяжении года в условиях комнатной температуры. Для достижения результата учёные смешали микрогранулы, которые противостоят гравитационному оттоку жидкости, со смесью воды и глицерина, компенсирующего испарение воды. Об этом учёные пишут в Physical Review Fluids.

Нам удалось показать, что покрытие водяной оболочки пузыря микрочастицами препятствует испарению, вызванному гравитацией, и что дальнейшее добавление глицерина приводит к стабильному состоянию. Испарение воды уравновешивается гигроскопичностью глицерина, который поглощает молекулы воды, содержащиеся в окружающем воздухе.

Эмерик Ру

физик

Авторы исследования сравнили пузыри из глицерина с мыльными пузырями и пузырями из микрогранул и воды. Учёным удалось выяснить, что мыльные пузыри держат свою форму лишь в течение минуты, пузыри из микрогранул — от шести до 60 минут, а пузыри из глицерина — больше 100 дней, а один из таких пузырей продержался 465 дней.

По словам физиков, глицерин — это гигроскопический материал, которые быстро поглощает воду из окружающей среды. Микрогранулы не дают испаряться мембране пузыря под действием силы тяжести, а глицерин в свою очередь заменяет влагу, которая испарилась. При условии если эти два явления нейтрализуются, то пузыри становятся невосприимчивыми к влиянию воздуха. Благодаря этому им удалось сохранить форму на протяжении долгого времени.