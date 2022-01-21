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Наука
Сергей Исенеков

Во Франции создали «мыльные пузыри», которые не лопаются больше года — их форму сохраняет примесь глицерина Статьи редакции

По мнению учёных, это позволит создавать полностью разлагаемые материалы для упаковки.

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Сравнение мыльных пузырей (а), пузырей из микрогранул (b) и пузырей из глицерина и воды (c). Фото Physical Review Fluids

Физики из Университета Лилля во Франции научились создавать мыльные пузыри, которые могут не лопаться и сохранять свою форму на протяжении года в условиях комнатной температуры. Для достижения результата учёные смешали микрогранулы, которые противостоят гравитационному оттоку жидкости, со смесью воды и глицерина, компенсирующего испарение воды. Об этом учёные пишут в Physical Review Fluids.

Нам удалось показать, что покрытие водяной оболочки пузыря микрочастицами препятствует испарению, вызванному гравитацией, и что дальнейшее добавление глицерина приводит к стабильному состоянию. Испарение воды уравновешивается гигроскопичностью глицерина, который поглощает молекулы воды, содержащиеся в окружающем воздухе.

Эмерик Ру
физик

Авторы исследования сравнили пузыри из глицерина с мыльными пузырями и пузырями из микрогранул и воды. Учёным удалось выяснить, что мыльные пузыри держат свою форму лишь в течение минуты, пузыри из микрогранул — от шести до 60 минут, а пузыри из глицерина — больше 100 дней, а один из таких пузырей продержался 465 дней.

По словам физиков, глицерин — это гигроскопический материал, которые быстро поглощает воду из окружающей среды. Микрогранулы не дают испаряться мембране пузыря под действием силы тяжести, а глицерин в свою очередь заменяет влагу, которая испарилась. При условии если эти два явления нейтрализуются, то пузыри становятся невосприимчивыми к влиянию воздуха. Благодаря этому им удалось сохранить форму на протяжении долгого времени.

Также авторы исследования предполагают, что основная причина лопания пузырей из глицерина — наличие в них жизни. «На это намекает оттенок зелёного цвета, который появился в последние месяцы перед уничтожение пузыря. К этому ведёт и тот факт, что раствор воды и глицерина — благоприятная среда для развития бактерий, которые могли попасть на поверхность», — сказали они.

#новости #физика

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Павел Каташев

Очередной мыльный пузырь, скриньте через год лопнет и всех опять оставят с голой жопой!

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Илья Брайченко

Смотрю твой комментарий и не могу решить… плоско или душно?

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–6
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Павел Каташев

Это мета-толсто

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6
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Ivan Boldyrev

Толщиной со стенку мыльного пузыря.

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0
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Andrew Muralov

Глицерин - это ликвидный актив, в крайнем случае пойдёт на изготовление нитроглицерина*, когда начнётся.
*используется как средство купирования приступов стенокардии.

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Павел Каташев

Это все заговор глицеринового лобби, чтобы продать как можно больше глицерина, пока пузырь не лопнул

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1
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Andrew Muralov

Пузырь, который всегда со мной.

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5
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Полный блик

Новый вид закладок - пузырь с дымом. Смотрите на всех мутных площадках мира .

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0
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Полный блик

@Dmitry Ryleev ты за что минус поставил? Я тему спалил?

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1
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Полный блик

Готовится к статье за неминусование пропаганды наркотиков

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4
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Полный блик

Кто тут об этом говорил? Мы за здоровый образ жизни!

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Dmitry Ryleev

Я хейтер

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Полный блик

Ты ж мой хороший, иди поцелую

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Полный блик

Мыльный пузырь прожил у нас в консервной банке больше года, а после того, как он тихо сдулся, мы закопали банку в саду.

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Fenrir784

Ахуеть как полезно спасибо

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Максим Манчестер

Также авторы исследования предполагают, что основная причина лопания пузырей из глицерина - омикрон

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Andrew Muralov

Оксимирон.

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Иван Роговой

ахахах - я открыл TJ сразу после Панорамы и попал на эту новость

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Сергей Сергеич

Лопнет как и пузырь-Тесла

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Полный блик

Мыльный пузырь. Стадии развития плода

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Ilya Plushkin

Наконец то нормальные новости подвезли!

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Роман Горячкин

И главный вопрос - как назывались грибы, что я сегодня себе пожарил?

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