Учёные обнаружили огромный красочный риф в Тихом океане на границе света и тьмы.

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Участник научной экспедиции плывёт над коралловым рифом

Исследовательская команда, возглавляемая ЮНЕСКО, нашла у острова Таити неизвестный ранее коралловый риф, который простирается более чем на три километра. Об этом сообщило издание The Guardian.

Коралловые рифы — точка притяжения морской фауны

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Обнаруженный риф находится на глубине 70 метров — это сумеречная зона океана, где солнечный свет с поверхности переходит в вечную темноту глубин. Кораллы в таких местах относительно редки, обычно они не «селятся» дальше 25 метров от поверхности воды.

Несмотря на такую глубину, рифу хватает солнечного света для роста и размножения

Участники экспедиции сравнивают его с произведением искусства из-за ярких красок

Глобальное потепление, промышленный вылов рыбы и загрязнение океана ставят кораллы под угрозу: их площадь сократилась вдвое за последние 70 лет, а ещё через 20 лет их популяция может уменьшиться на 90%. Но возможно, что это касается только рифов на мелководье, тогда как кораллы на глубине 50-70 метров как будто не замечают изменений вокруг.

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