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Наука
Никита Логинов

Фото: «Шедевральный» коралловый риф в сумеречной зоне океана Статьи редакции

Учёные обнаружили огромный красочный риф в Тихом океане на границе света и тьмы.

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Участник научной экспедиции плывёт над коралловым рифом

Исследовательская команда, возглавляемая ЮНЕСКО, нашла у острова Таити неизвестный ранее коралловый риф, который простирается более чем на три километра. Об этом сообщило издание The Guardian.

Коралловые рифы — точка притяжения морской фауны
Рыб и других животных привлекает обилие пищи в коралловых рифах

Обнаруженный риф находится на глубине 70 метров — это сумеречная зона океана, где солнечный свет с поверхности переходит в вечную темноту глубин. Кораллы в таких местах относительно редки, обычно они не «селятся» дальше 25 метров от поверхности воды.

Несмотря на такую глубину, рифу хватает солнечного света для роста и размножения
Участники экспедиции сравнивают его с произведением искусства из-за ярких красок

Глобальное потепление, промышленный вылов рыбы и загрязнение океана ставят кораллы под угрозу: их площадь сократилась вдвое за последние 70 лет, а ещё через 20 лет их популяция может уменьшиться на 90%. Но возможно, что это касается только рифов на мелководье, тогда как кораллы на глубине 50-70 метров как будто не замечают изменений вокруг.

Учёные признали найденные кораллы полностью здоровыми
Риф не имеет никаких следов климатического или иного стресса

#фото #океаны #природа #экология

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Просто Cерьёзный Валера

Пидорысуки нашли блдь. А завтра там уазик, толпа дегродов с Мытищ и свалка после шашлыков.

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Никита Логинов

А я не скажу где он.

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5
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Chikk

70 метров, дядя. Какие уазики?

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1
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Никита Логинов

Глубоководные.

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11
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Chikk

70 метров - это уже не так просто. Можно вполне на "стену" попасть, к примеру на ту, что у Голубой Дыры в Дахабе. :D

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2
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Советский глобус

Таити, Таити... Не были мы ни на каком Таити, нас и здесь неплохо кормят

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3
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Konstantin Koremin

70 метров
 Stretching along the ocean floor for nearly 2 miles, the reef, covered in rose-shaped corals, is one of the largest such discoveries at depths of more than 30 metres, where sunlight levels are much lower.
Статью переводил двоечник

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1
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Chikk

А можно более подробно на тему: чего тут не так?

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Никита Логинов

Дружище, мы никогда не берём информацию только из одного источника.

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0
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Советский глобус

«Шедевральный» в кавычках, смотрится как-то не очень. Будто с издёвкой, или вроде того.

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