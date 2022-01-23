Фото: «Шедевральный» коралловый риф в сумеречной зоне океана Статьи редакции
Учёные обнаружили огромный красочный риф в Тихом океане на границе света и тьмы.
Исследовательская команда, возглавляемая ЮНЕСКО, нашла у острова Таити неизвестный ранее коралловый риф, который простирается более чем на три километра. Об этом сообщило издание The Guardian.
Обнаруженный риф находится на глубине 70 метров — это сумеречная зона океана, где солнечный свет с поверхности переходит в вечную темноту глубин. Кораллы в таких местах относительно редки, обычно они не «селятся» дальше 25 метров от поверхности воды.
Глобальное потепление, промышленный вылов рыбы и загрязнение океана ставят кораллы под угрозу: их площадь сократилась вдвое за последние 70 лет, а ещё через 20 лет их популяция может уменьшиться на 90%. Но возможно, что это касается только рифов на мелководье, тогда как кораллы на глубине 50-70 метров как будто не замечают изменений вокруг.
Пидорысуки нашли блдь. А завтра там уазик, толпа дегродов с Мытищ и свалка после шашлыков.
А я не скажу где он.
70 метров, дядя. Какие уазики?
Глубоководные.
70 метров - это уже не так просто. Можно вполне на "стену" попасть, к примеру на ту, что у Голубой Дыры в Дахабе. :D
70 метров
Stretching along the ocean floor for nearly 2 miles, the reef, covered in rose-shaped corals, is one of the largest such discoveries at depths of more than 30 metres, where sunlight levels are much lower.
Статью переводил двоечник
А можно более подробно на тему: чего тут не так?
Дружище, мы никогда не берём информацию только из одного источника.