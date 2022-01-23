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Наука
Никита Логинов

Физики воссоздали материю первых мгновений жизни Вселенной и обнаружили загадочные «частицы Х» Статьи редакции

Эти плохо изученные частицы не вписываются в существующие модели формирования вещества.

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Детектор ALICE Большого адронного коллайдера для экспериментов с кварк-глюонной плазмой

Команда специалистов Европейского центра ядерных исследований впервые обнаружила экзотические мезоны X(3872) в кварк-глюонной плазме, которую учёные получили искусственно на Большом адронном коллайдере. Эти «частицы Х» чрезвычайно редки и потому почти не изучены — раньше их крайне сложно было целенаправленно получить и «рассмотреть». Физики сообщили об открытии в журнале Physical Review Letters.

Что такое кварк-глюонная плазма

Кварк-глюонная плазма — экстремальное состояние материи, в котором находилась Вселенная в первую стомиллиардную долю секунды после Большого взрыва. Она образуется при температуре в триллионы градусов, когда распадаются на части не только атомы (как в обычной плазме), но и частицы, из которых состоит ядро атома — протоны и нейтроны.

Протоны и нейтроны состоят из ещё более мелких частей — кварков, которые «намертво» склеены между собой глюонами и не могут вырваться наружу. Но при сверхвысоких температурах (или сверхвысоких энергиях частиц, что одно и то же) протоны и нейтроны всё-таки можно «разломать» на части. Кварки с глюонами вырываются на свободу и начинают летать по отдельности друг от друга. Это и есть кварк-глюонная плазма.

В ускорителях вроде БАК кварк-глюонную плазму получают, разгоняя протоны или нейтроны до огромных скоростей и врезая друг в друга. Из-за некоторых особенностей квантового мира кварки с глюонами не могут долго находиться в свободном виде, так что время существования кварк-глюонной плазмы обычно не превышает несколько миллиардных долей секунды.

Физикам CERN этого хватило, чтобы «выловить» из неё «частицы Х». Но для этого пришлось прогнать огромный массив данных через нейросеть, и она из столкновений 13 миллиардов ядер атомов свинца смогла выделить целых сто экзотических мезонов X(3872) — рекордно большой показатель.

В чём заключается загадка «частицы Х»

Сами по себе мезоны это тоже составные частицы, как и протоны с нейтронами, но относятся они к отдельной группе. Мезоны нестабильны и почти сразу распадаются (самые долгоживущие — за несколько стомиллионых долей секунды), поэтому встречаются только в виде быстро исчезающих «осколков» столкновений между частицами.

«Частица Х», похоже, относится к мезонам, но набор её квантовых характеристик необычен и даже в какой-то мере противоречив, из-за чего не вписывается в существующие представления. Это делает экзотический мезон X(3872) очень заманчивой целью для физиков — его изучение позволит дополнить и уточнить кварковую модель.

Кварковая модель описывает устройство и формирование вещества — как мезонов, так и более привычных частиц вроде протонов и нейтронов. Однако в ряде случаев эта модель не сходится с наблюдаемыми явлениями, из-за чего в физике возникают вопросы и проблемы, над которыми учёные бьются десятилетиями.

Теперь физики убедились, что «частицы Х» можно создавать в кварк-глюонной плазме, а значит, в их распоряжении появляется эффективный способ изучения экзотических мезонов. Это может пролить свет на процессы, которые протекали в первые моменты существования Вселенной и сделали её именно такой, какая она есть.

#новости #физика

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Джонни Мнемоников
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86
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Evgeny Kovalyov

Но для этого пришлось прогнать огромный массив данных через нейросеть, и она из столкновений 13 миллиардов ядер атомов свинца смогла выделить целых сто экзотических мезонов
Позвольте доебаться. В оригинальной статье нет ничего про нейросеть. Это авторское додумывание или эмель — это теперь только про нейронки, а другого местные колхозники не поймут? Почему такая уверенность, что не использовался дискриминантный анализ, например, или (что более вероятно) байесовские классификаторы? Одумайтесь, нас же могут читать дети, какой вы пример им подаёте...

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46
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Дизайнер Павленко

на самом деле использовали это:

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27
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Сергей Иванов

Конечно, читаем и ох..ваем. Какая, к чёрту нейросеть?

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0
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Советский глобус

расскажу завтра всем об этом в школе

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0
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John Müller

Нихуя наконец-то

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15
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John Müller

Теперь буду жить по совести

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40
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Никита Логинов

Иначе кварк-глюонная плазма придёт за тобой.

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7
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Имя Фамилия

СК нужно проверить это научное открытие на оскорбление чувств

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18
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Никита Логинов

Чувств верующих в кварковую модель?

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5
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Имя Фамилия

В суде разберутся

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31
1 комментарий
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Советский глобус

Чувств гуманитариев, чей мозг сломался уже на первом абзаце новости. Список пострадавших можно начать с меня.

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3
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Nikolay Chunarev

Карликовую

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0
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Артур Мудрик

экзотические мезоны X(3872) в кварк-глюонной плазме
 когда читаешь рецепт солянки

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20
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Nikon Mockey

Простой рецепт борща за 15 минут:
— 1 кг картошки
— 1 морковка
— 1 луковица
— Щепотка экзотических мезонов Х в кварк-глюоной плазме
— Соль
— Перец

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10
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Джонни Мнемоников

А свёкла где? На кило картошки щепотки мезонов не хватит.

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2
1 комментарий
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Виктор Тарасов
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13
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Коровка говорит мууу

Исследование X(3872) уникально в том смысле, что на протяжении уже семнадцати лет с ее открытия у нас все еще нет представления о ее внутренней структуре, – рассказал сотрудник коллаборации LHCb, старший научный сотрудник Института теоретической и экспериментальной физики им. А.И. Алиханова НИЦ «Курчатовский институт» (ИТЭФ), кандидат физико-математических наук Иван Беляев. – Нам были известны лишь ее довольно необычные свойства. Во-первых, при большой массе X(3872) ее ширина настолько маленькая, что мы практически не видели ее, а, во-вторых, ее масса совпадает с суммой масс двух других частиц – D0 и D*0 (D-ноль-мезон и возбужденный D-ноль-мезон)».

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8
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Коровка говорит мууу

«Гипотез о природе частицы X(3872) довольно много, но основных три, – рассказал главный научный сотрудник ИЯФ СО РАН, участник коллаборации LHCb, доктор физико-математических наук Семен Эйдельман. – Например, гипотеза тетракварка предполагает, что частица состоит из c кварка и анти-c кварка, а также пары легких кварка и антикварка (u или d). Другая гипотеза описывает X(3872) как молекулу, то есть слабосвязанную пару очарованных мезон анти-мезонов (по аналогии с обычными молекулами). Третья гипотеза, которую выдвинул выдающийся российский и американский физик-теоретик Михаил Волошин (Университет Миннесоты), называется адрочармоний – состояние, в центре которого связанные c и анти c кварки, а вокруг них облако легких пи-мезонов, то есть совокупность легкого адрона и чармония». Семен Эйдельман пояснил, что сегодня физическое сообщество склоняется к мнению, что X(3872) – это и обычное связанное состояние c кварка и анти c кварка, и молекула одновременно. То есть хитрое гибридное состояние, в котором иногда проявляются молекулярные свойства, а иногда свойства c и анти-c кваркония.

В ЦЕРН уточнили свойства частицы X(3872)
В исследованиях принимали участие ученые ИЯФ СО РАН, НГУ и НИЦ «Курчатовский институт» - ИТЭФ
scientificrussia.ru
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9
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Сталин спас Россию

адрочармоний – состояние, в центре которого связанные c и анти c кварки, а вокруг них облако легких пи-мезонов, то есть совокупность легкого адрона и чармония
Из всего этого понял только "дрочар"

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7
7 комментариев
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Советский глобус

Это может привести к открытию новых элементов в таблице Менделеева, которые ранее не были обнаружены, т.к мы не знали о существовании этих частиц?

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0
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пепси

Нет

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21
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Никита Логинов

Это хороший ответ!

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26
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Никита Логинов

Это хороший вопрос!

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6
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пепси
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9
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Danya Rubik

Радиоактивные люди!

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3
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ИгорьOK
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2
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Советский глобус

Это частицы Бога. Покайтесь

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5
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Никита Логинов

Частицы бога это другое. Не надо каяться.

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8
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Советский глобус

Он мне сам сказал

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2
3 комментария
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Советский глобус

Это частицы Бога
 Которого? Яхве, Аллаха, Зевса?
Или, простигосподи, ПЕРУНА?

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2
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Советский глобус

Он не представился

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1
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Советский глобус

Кваркона

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0
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Советский глобус

пароль вы знаете

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5
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гчк

ееее наука

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5
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Советский глобус

Проклятые яцеголовые! Массово убивают ничем не повинные протоны, которые им ничего плохого не сделали!

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4
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FUNGAME

Если они продолжат и дальше убивать протоны, то протонов совсем не останется. Защитим протоны вместе! Жизнь протонов важна!

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1
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Советский глобус

Завтра в 12 часов дня перестаём существовать на три секунды. Покажем этим ученым мир без материи!

Ответить
5
1 комментарий
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Советский глобус

Путин, введи войска!

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0
2 комментария
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Джонни Мнемоников

Лучше бы эти протоны отдали детям и пенсионерам!

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1
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Советский глобус

А в чем именно необычность этого мезона?

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3
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FUNGAME

Мезон с пельмешками очень вкусно!

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3
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Советский глобус

с кварками, хрустящими! и главное, ни один не слипся!

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1
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Александр Дятлов

У мезонов ни в чем, они давно вписаны в стандартную модель.

Конкретно по этим частицам ответ в статье:

«Частица Х», похоже, относится к мезонам, но набор её квантовых характеристик необычен и даже в какой-то мере противоречив.
Про необычность есть статья выше (от сотрудника Курчатника).

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0
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Советский глобус

дай ссылку на статью плиз

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0
1 комментарий
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Егор Ниглов

Ну так если дела пойдут, то скоро доберутся до 1 и 0, и поймут, что все вокруг всего лишь двоичный код

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2
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FUNGAME

Потом читы запилят: гадмод, валлхак, взлом на полимеры...

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1
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Михан
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2
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norm

еее конец света

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1
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minsdalkj

Кто ставил на "частицы Х" в 2022?

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3
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fosajehu

Очередные страпельки. Снова учёный изнасиловал собаку, а та изнасиловала журналиста.

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2
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norm

Комментаторы тж изнасиловали редакцию.

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0
1 комментарий
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Владимир Старик

Щас понял, что слово «страпелька» похоже на «страпон»
Ученые изнасиловали материю, страпелька изнасиловала Землю

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0
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Flow Glow

Очередной "бозон хиггса", которым будут пилить бабло в ближайшие 10 лет на ЦЕРНе. Браво! А то без дела сидели))

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–10
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Джонни Мнемоников
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4
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Олег Костюк

А есть теория, что было до большого взрыва, почему он произошел? Лень гуглить

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0
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ggg123

До большого взрыва был коллайдер где изучали частицу Х(3872)

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3
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Пинкертон

В четвёртом измерении произошёл коллапс и образовалась чёрная дыра ведущая в наше трехмерное пространство. Нас затягивает в э ту чёрную дыру и движение к горизонту событий ощущается как время.
В четвертом измерении все находится в суперпозиции, а мы с вам отслаиваем свою трёхмерную реальность.

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0
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Советский глобус

Опять пропаганда науки без лицухи.
@Мизулина

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1
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ну и в чем он не прав
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1
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Юрий Коновалов

Так как x(3872) тоже составная частица предлагаю теперь начать сталкивать её и смотреть чё оттуда вылезет

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1
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Сталин спас Россию

Черепаха

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0
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Юрий Коновалов

вот и нет. частицы y(2345) и u(8567)

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0
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Alex

Меня всегда удивляют такие проекты с такой стоимостью, когда в тех же странах кто скинулся на этот коллайдер куча людей не может нормальное образование получить по нормальной цене, а на эту фигню скинулись, чтобы ученые просто поигрались. Ну типа это не приоритет явно сейчас был.

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–15
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Советский глобус

а с чего ты взял, что в приоритете люди и их образование?)000000000000000

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3
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Alex

Потому что если бы вы учились в нормальном ВУЗе не в РФ с нормальной такой не маленькой ценой за обучение, то вы бы поняли о чем я.

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–1
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Джонни Мнемоников

А учёные из этих стран, которые работают на коллайдер - они откуда взялись? Нешто без образования все?

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3
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Alex

Вы сами ответили на свой вопрос.

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–1
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Юрий Коновалов

Мы оба знаем, что и Россия спонсировала. Вот теперь ответь, ты что не патриот что ли?

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0
2 комментария
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Alex

Привет токсики. Так и знал что заминусуете. Господа, вы сборище поклонников "фундаментальная наука двигает прогресс ко-ко-ко" - это я понял. А вот вы мою мысль не поняли, вы подумали шаблонно и это печально. Кстати на Реддите на инглише меня заплюсовали все с таким же комментом про приоритеты 🙂

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–1
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fosajehu

Ебанёт? Не должно.

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–2
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Сеня

Бог наследил

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0
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Alexander Sukhinov

Ничего не понятно, но очень интересно!

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0
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Сергей Сергеич

Показалось, что "Фиксики"

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Morgan

Кварк-глюонной плазмы захотелось.

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Maxim Leshkovich

Держи

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Иван

Кварк-глюонная плазма — экстремальное состояние материи, в котором находилась Вселенная в первую стомиллиардную долю секунды после Большого взрыва.

это теория или сто пудов?

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Александр Дятлов

после Большого взрыва
Теория большого взрыва пока что все ещё теория.

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Pavel Perestoronin

Ни одна теория никогда не сможет стать "сто пудов". Извини, мир жесток )

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0
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Советский глобус

Это они ещё о других частицах не слышали 😎

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Советский глобус

Так и до открытия мидихлориан недалеко!

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Магомед Шереметьев

Либертарианцев часто спрашивают, кто .мол, будет финансировать фундаментальную науку при анкапе. Читая такие новости, вообще не понимаю, в чём вопрос. Кому это вообще надо? А если лично тебе надо, оформи подписку и со своей карты оплачивай эти развлечения физиков.

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