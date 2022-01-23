Физики воссоздали материю первых мгновений жизни Вселенной и обнаружили загадочные «частицы Х» Статьи редакции
Эти плохо изученные частицы не вписываются в существующие модели формирования вещества.
Команда специалистов Европейского центра ядерных исследований впервые обнаружила экзотические мезоны X(3872) в кварк-глюонной плазме, которую учёные получили искусственно на Большом адронном коллайдере. Эти «частицы Х» чрезвычайно редки и потому почти не изучены — раньше их крайне сложно было целенаправленно получить и «рассмотреть». Физики сообщили об открытии в журнале Physical Review Letters.
Что такое кварк-глюонная плазма
Кварк-глюонная плазма — экстремальное состояние материи, в котором находилась Вселенная в первую стомиллиардную долю секунды после Большого взрыва. Она образуется при температуре в триллионы градусов, когда распадаются на части не только атомы (как в обычной плазме), но и частицы, из которых состоит ядро атома — протоны и нейтроны.
В ускорителях вроде БАК кварк-глюонную плазму получают, разгоняя протоны или нейтроны до огромных скоростей и врезая друг в друга. Из-за некоторых особенностей квантового мира кварки с глюонами не могут долго находиться в свободном виде, так что время существования кварк-глюонной плазмы обычно не превышает несколько миллиардных долей секунды.
Физикам CERN этого хватило, чтобы «выловить» из неё «частицы Х». Но для этого пришлось прогнать огромный массив данных через нейросеть, и она из столкновений 13 миллиардов ядер атомов свинца смогла выделить целых сто экзотических мезонов X(3872) — рекордно большой показатель.
В чём заключается загадка «частицы Х»
Сами по себе мезоны это тоже составные частицы, как и протоны с нейтронами, но относятся они к отдельной группе. Мезоны нестабильны и почти сразу распадаются (самые долгоживущие — за несколько стомиллионых долей секунды), поэтому встречаются только в виде быстро исчезающих «осколков» столкновений между частицами.
«Частица Х», похоже, относится к мезонам, но набор её квантовых характеристик необычен и даже в какой-то мере противоречив, из-за чего не вписывается в существующие представления. Это делает экзотический мезон X(3872) очень заманчивой целью для физиков — его изучение позволит дополнить и уточнить кварковую модель.
Теперь физики убедились, что «частицы Х» можно создавать в кварк-глюонной плазме, а значит, в их распоряжении появляется эффективный способ изучения экзотических мезонов. Это может пролить свет на процессы, которые протекали в первые моменты существования Вселенной и сделали её именно такой, какая она есть.
Но для этого пришлось прогнать огромный массив данных через нейросеть, и она из столкновений 13 миллиардов ядер атомов свинца смогла выделить целых сто экзотических мезонов
Позвольте доебаться. В оригинальной статье нет ничего про нейросеть. Это авторское додумывание или эмель — это теперь только про нейронки, а другого местные колхозники не поймут? Почему такая уверенность, что не использовался дискриминантный анализ, например, или (что более вероятно) байесовские классификаторы? Одумайтесь, нас же могут читать дети, какой вы пример им подаёте...
на самом деле использовали это:
Конечно, читаем и ох..ваем. Какая, к чёрту нейросеть?
Нихуя наконец-то
Теперь буду жить по совести
Иначе кварк-глюонная плазма придёт за тобой.
СК нужно проверить это научное открытие на оскорбление чувств
Чувств верующих в кварковую модель?
В суде разберутся
Карликовую
экзотические мезоны X(3872) в кварк-глюонной плазме
когда читаешь рецепт солянки
Простой рецепт борща за 15 минут:
— 1 кг картошки
— 1 морковка
— 1 луковица
— Щепотка экзотических мезонов Х в кварк-глюоной плазме
— Соль
— Перец
…
А свёкла где? На кило картошки щепотки мезонов не хватит.
Исследование X(3872) уникально в том смысле, что на протяжении уже семнадцати лет с ее открытия у нас все еще нет представления о ее внутренней структуре, – рассказал сотрудник коллаборации LHCb, старший научный сотрудник Института теоретической и экспериментальной физики им. А.И. Алиханова НИЦ «Курчатовский институт» (ИТЭФ), кандидат физико-математических наук Иван Беляев. – Нам были известны лишь ее довольно необычные свойства. Во-первых, при большой массе X(3872) ее ширина настолько маленькая, что мы практически не видели ее, а, во-вторых, ее масса совпадает с суммой масс двух других частиц – D0 и D*0 (D-ноль-мезон и возбужденный D-ноль-мезон)».
«Гипотез о природе частицы X(3872) довольно много, но основных три, – рассказал главный научный сотрудник ИЯФ СО РАН, участник коллаборации LHCb, доктор физико-математических наук Семен Эйдельман. – Например, гипотеза тетракварка предполагает, что частица состоит из c кварка и анти-c кварка, а также пары легких кварка и антикварка (u или d). Другая гипотеза описывает X(3872) как молекулу, то есть слабосвязанную пару очарованных мезон анти-мезонов (по аналогии с обычными молекулами). Третья гипотеза, которую выдвинул выдающийся российский и американский физик-теоретик Михаил Волошин (Университет Миннесоты), называется адрочармоний – состояние, в центре которого связанные c и анти c кварки, а вокруг них облако легких пи-мезонов, то есть совокупность легкого адрона и чармония». Семен Эйдельман пояснил, что сегодня физическое сообщество склоняется к мнению, что X(3872) – это и обычное связанное состояние c кварка и анти c кварка, и молекула одновременно. То есть хитрое гибридное состояние, в котором иногда проявляются молекулярные свойства, а иногда свойства c и анти-c кваркония.
адрочармоний – состояние, в центре которого связанные c и анти c кварки, а вокруг них облако легких пи-мезонов, то есть совокупность легкого адрона и чармония
Из всего этого понял только "дрочар"
Нет
Это хороший ответ!
Это хороший вопрос!
Радиоактивные люди!
Частицы бога это другое. Не надо каяться.
ееее наука
Если они продолжат и дальше убивать протоны, то протонов совсем не останется. Защитим протоны вместе! Жизнь протонов важна!
Лучше бы эти протоны отдали детям и пенсионерам!
Мезон с пельмешками очень вкусно!
У мезонов ни в чем, они давно вписаны в стандартную модель.
Конкретно по этим частицам ответ в статье:
«Частица Х», похоже, относится к мезонам, но набор её квантовых характеристик необычен и даже в какой-то мере противоречив.
Про необычность есть статья выше (от сотрудника Курчатника).
Ну так если дела пойдут, то скоро доберутся до 1 и 0, и поймут, что все вокруг всего лишь двоичный код
Потом читы запилят: гадмод, валлхак, взлом на полимеры...
еее конец света
Кто ставил на "частицы Х" в 2022?
Очередные страпельки. Снова учёный изнасиловал собаку, а та изнасиловала журналиста.
Комментаторы тж изнасиловали редакцию.
Щас понял, что слово «страпелька» похоже на «страпон»
Ученые изнасиловали материю, страпелька изнасиловала Землю
Очередной "бозон хиггса", которым будут пилить бабло в ближайшие 10 лет на ЦЕРНе. Браво! А то без дела сидели))
А есть теория, что было до большого взрыва, почему он произошел? Лень гуглить
До большого взрыва был коллайдер где изучали частицу Х(3872)
В четвёртом измерении произошёл коллапс и образовалась чёрная дыра ведущая в наше трехмерное пространство. Нас затягивает в э ту чёрную дыру и движение к горизонту событий ощущается как время.
В четвертом измерении все находится в суперпозиции, а мы с вам отслаиваем свою трёхмерную реальность.
Так как x(3872) тоже составная частица предлагаю теперь начать сталкивать её и смотреть чё оттуда вылезет
Черепаха
вот и нет. частицы y(2345) и u(8567)
Меня всегда удивляют такие проекты с такой стоимостью, когда в тех же странах кто скинулся на этот коллайдер куча людей не может нормальное образование получить по нормальной цене, а на эту фигню скинулись, чтобы ученые просто поигрались. Ну типа это не приоритет явно сейчас был.
Потому что если бы вы учились в нормальном ВУЗе не в РФ с нормальной такой не маленькой ценой за обучение, то вы бы поняли о чем я.
А учёные из этих стран, которые работают на коллайдер - они откуда взялись? Нешто без образования все?
Вы сами ответили на свой вопрос.
Мы оба знаем, что и Россия спонсировала. Вот теперь ответь, ты что не патриот что ли?
Привет токсики. Так и знал что заминусуете. Господа, вы сборище поклонников "фундаментальная наука двигает прогресс ко-ко-ко" - это я понял. А вот вы мою мысль не поняли, вы подумали шаблонно и это печально. Кстати на Реддите на инглише меня заплюсовали все с таким же комментом про приоритеты 🙂
Ебанёт? Не должно.
Бог наследил
Ничего не понятно, но очень интересно!
Показалось, что "Фиксики"
Кварк-глюонной плазмы захотелось.
Держи
Кварк-глюонная плазма — экстремальное состояние материи, в котором находилась Вселенная в первую стомиллиардную долю секунды после Большого взрыва.
это теория или сто пудов?
после Большого взрыва
Теория большого взрыва пока что все ещё теория.
Ни одна теория никогда не сможет стать "сто пудов". Извини, мир жесток )
Либертарианцев часто спрашивают, кто .мол, будет финансировать фундаментальную науку при анкапе. Читая такие новости, вообще не понимаю, в чём вопрос. Кому это вообще надо? А если лично тебе надо, оформи подписку и со своей карты оплачивай эти развлечения физиков.