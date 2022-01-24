Астрофизики нашли чёрную дыру в карликовой галактике, которая не поглощает, а создаёт звезды Статьи редакции
Чёрные звезды часто описываются как монстры, поглощающие звёзды. Но эта область не похожа на монстра.
На снимке космического телескопа «Хаббл» учёные увидели мост из горячего газа, соединяющий чёрную дыру в центре карликовой галактики Henize 2-10 (30 миллионов световых лет от Земли) и ближайшую область звездообразования, расположенную в 230 световых годах от чёрной дыры. Статью опубликовали в журнале Nature.
На галактику Henize 2-10 астрономы обратили внимание в 2011 году. Тогда они предположили, что там может быть чёрная дыра. Но из-за того, что галактика карликовая, между учёными возникли споры: они не были уверены, что такие маленькие галактики могут быть домом для чёрных дыр, соразмерных сверхмассивным гигантам. Галактика Henize 2-10 содержит в десять раз меньше звезд, чем Млечный Путь. Другие учёные предположили, что там могла взорваться сверхновая.
Теперь астрофизики нашли «неопровержимые доказательства», что в этой галактике всё же есть чёрная дыра — с массой около миллиона солнечных масс.
По данным учёных, несколько миллионов лет назад выброшенный поток газа двигался со скоростью около 1,6 миллиона километров в час и врезался в плотное газовое облако, а после растёкся по нему («как вода из шланга, ударившаяся о насыпь грязи»), стимулируя звездообразование. Скопления звёзд выстраиваются перпендикулярно потоку, отмечая путь его распространения.
Этот эффект противоположен тому, что наблюдается в больших галактиках. Там вещество, падающее в чёрную дыру, уносится магнитными полями, образуя сверхгорячие струи плазмы. Эти джеты движутся со скоростью, близкой к скорости света. Газовые облака на их пути нагреваются настолько, что не могут достаточно остыть и образовать звёзды. Но в карликовой галактике Henize 2-10 отток был достаточно мягким и сжал газ в облаках до степени, оптимальной для звездообразования.
Это открытие должно помочь учёным понять, как именно формируются сверхмассивные чёрные дыры.
Всегда интересно почитать про космос, но каждый раз ощущаю себя так:
Целестиал?
К сожалению, мы не застали процесс образования первых чёрных дыр, а ответить на главный вопрос — откуда они взялись — очень хочется!
Вопрос кстати очень непростой. Дело в том, что мы наблюдаем (косвенно, а теперь иногда и напрямую) два типа черных дыр:
- дыры звездной массы, которые образовываются после вспышки сверхновой например и могут быть размером с крупный астероид, или нашу Луну, или планету;
- и сверхмассивные черные дыры, которые могут быть размером С НАШУ СОЛНЕЧНУЮ СИСТЕМУ ЦЕЛИКОМ НАХУЙ. Как правило они расположены в ядрах своих галактик.
Странности тут вот какие:
1. Нет никаких промежуточных вариантов. Есть только malenky и OCHE BOLSHOY.
2. Даже если бы черная дыра обычной звездной массы непрерывно впитывала бы потоки вещества с момента зарождения Вселенной 13.8 млрд лет назад, она бы и близко бы не выросла сейчас до размеров обычной сверхмассивной черной дыры.
Так очевидно, что симуляцию просто без продумывания таких мелочей делали
Я считаю, нужно закрыть все исследования этой непрактичной херни и на появившиеся деньги построить заводы.
Дискасс
Все так, но я не психолог
Не построили, занимаются вливанием бабок в пузырь под названием «астрофизика»
Поэтому на завод пойдет чч
А зачем нам так много заводов?
Там просто время идёт в обратную сторону.