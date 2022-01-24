Чёрные звезды часто описываются как монстры, поглощающие звёзды. Но эта область не похожа на монстра.

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На снимке космического телескопа «Хаббл» учёные увидели мост из горячего газа, соединяющий чёрную дыру в центре карликовой галактики Henize 2-10 (30 миллионов световых лет от Земли) и ближайшую область звездообразования, расположенную в 230 световых годах от чёрной дыры. Статью опубликовали в журнале Nature.

На галактику Henize 2-10 астрономы обратили внимание в 2011 году. Тогда они предположили, что там может быть чёрная дыра. Но из-за того, что галактика карликовая, между учёными возникли споры: они не были уверены, что такие маленькие галактики могут быть домом для чёрных дыр, соразмерных сверхмассивным гигантам. Галактика Henize 2-10 содержит в десять раз меньше звезд, чем Млечный Путь. Другие учёные предположили, что там могла взорваться сверхновая.

Теперь астрофизики нашли «неопровержимые доказательства», что в этой галактике всё же есть чёрная дыра — с массой около миллиона солнечных масс.

С самого начала было понятно, что в Henize 2-10 происходит что-то необычное. Теперь «Хаббл» предоставил чёткую картину связи между чёрной дырой и соседней областью звездообразования. Эми Рейнс астрофизик

По данным учёных, несколько миллионов лет назад выброшенный поток газа двигался со скоростью около 1,6 миллиона километров в час и врезался в плотное газовое облако, а после растёкся по нему («как вода из шланга, ударившаяся о насыпь грязи»), стимулируя звездообразование. Скопления звёзд выстраиваются перпендикулярно потоку, отмечая путь его распространения.

Этот эффект противоположен тому, что наблюдается в больших галактиках. Там вещество, падающее в чёрную дыру, уносится магнитными полями, образуя сверхгорячие струи плазмы. Эти джеты движутся со скоростью, близкой к скорости света. Газовые облака на их пути нагреваются настолько, что не могут достаточно остыть и образовать звёзды. Но в карликовой галактике Henize 2-10 отток был достаточно мягким и сжал газ в облаках до степени, оптимальной для звездообразования.

Это открытие должно помочь учёным понять, как именно формируются сверхмассивные чёрные дыры.