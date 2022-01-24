{"id":1026,"title":"\u041f\u0440\u043e\u043a\u0430\u0447\u0430\u0439\u0442\u0435 \u043f\u0438\u0449\u0435\u0432\u0443\u044e \u0438\u043d\u0442\u0443\u0438\u0446\u0438\u044e \u0432 \u0442\u0435\u0441\u0442\u0435 \u0441 \u0448\u0438\u0444\u0440\u0430\u043c\u0438 \u0438\u0437 \u0435\u0434\u044b","url":"\/redirect?component=advertising&id=1026&url=https:\/\/tjournal.ru\/special\/kaleidofood&placeBit=1&hash=9cb013a59ccce4d2e86882e627db11b6482213ed208d150cb78cb4997d731210","isPaidAndBannersEnabled":false}
Наука
Артём Мазанов

Телескоп «Джеймс Уэбб» долетел до места назначения — точки Лагранжа L2 системы Солнце-Земля Статьи редакции

«Уэбб, добро пожаловать домой!», — заявил администратор NASA Билл Нельсон.

45 45 комментариев
1514 просмотров

24 января «Джеймс Уэбб» получил от инженеров NASA команду по последней корректировке курса. Это процесс успешно завершился — телескоп вышел на рабочую гало-орбиту вокруг точки L2. Об этом сообщило NASA.

В 22:00 по московскому времени «Джеймс Уэбб» включил двигатели на 297 секунд. Этого хватило, чтобы выйти на орбиту, расположенную в полутора миллионах километров от Земли.

Теперь мы на один шаг ближе к раскрытию тайн Вселенной.

Билл Нельсон
администратор NASA

Двигатели «Джеймса Уэбба» теперь будут включать примерно раз в три недели, чтобы телескоп держался на орбите точки L2. В течение трёх месяцев инженеры NASA будут регулировать сегменты основного зеркала, ещё два месяца займёт калибровка научных инструментов. Сам телескоп в это время будет остывать для полноценной работы.

Перелёт от Земли до точки L2 занял у телескопа 29 дней

25 декабря 2021 года

«Джеймс Уэбб» запустили в космос.

25 декабря 2021 года

«Джеймс Уэбб» развернул солнечную батарею.

25 декабря 2021 года

Первая коррекция курса.

26 декабря 2021 года

«Джеймс Уэбб» развернул антенну для передачи данных на Землю.

27 декабря 2021 года

Вторая коррекция курса.

30 декабря 2021 года

«Джеймс Уэбб» выдвинул опорную башню оптической системы.

Купить рекламу Отключить

4 января 2022 года

«Джеймс Уэбб» развернул теплозащитный экран.

5 января 2022 года

«Джеймс Уэбб» успешно развернул вторичное зеркало.

8 января 2022 года

«Джеймс Уэбб» успешно развернул главное зеркало.

12 января 2022 года

«Джеймс Уэбб» начал операцию выдвижения 18 сегментов главного зеркала.

19 января 2022 года

«Джеймс Уэбб» завершил операцию выдвижения 18 сегментов главного зеркала.

24 января 2022 года

«Джеймс Уэбб» долетел до места назначения — точки Лагранжа L2 системы Солнце-Земля

#новости #jameswebb #космос

45 45 комментариев
34
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
45 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Chikk

Ура! Ещё много, ещё не чуть и фоточки пойдут шикарные. Если, конечно, рептилоиды его там не сострунят. :)

Ответить
7
Развернуть ветку
Артём Мазанов

Летом только(

Ответить
3
Развернуть ветку
Chikk

Ну да, самое время выбрали, когда мне не до интернетов будет. Сволочи. :)

Ответить
1
Развернуть ветку
Артём Мазанов

Ну ради фоточки то зайдешь к нам на огонек!

Ответить
1
Развернуть ветку
Антигравитационный торт

фильтры разглаживания морщин загрузили надеюсь?

Ответить
0
Развернуть ветку
Артём Мазанов

Вряд ли это поможет.....

Ответить
0
Развернуть ветку
VladimirV

Если мудрый вождь не сочтет это пропагандой и не отрубит интернет.
А эксперты потом будут рассказывать что никакого телескопа нет, запуск снял Спилберг в Голливуде.

Ответить
1
Развернуть ветку
Chikk

Вовка, хочешь совет? А похуй, дам его тебе. Безвозмездно, то есть даром. Вруби хорошую музычку, займись работой и сам не заметишь, как отпустят тебя все эти говномысли. Даже повестка восприятия глобуса поменяется.

Ответить
–1
Развернуть ветку
Степан Анейчик

Ну как шикарные, они в инфракрасном излучении все будут

Ответить
0
Развернуть ветку
Щячло Попячтса

А инфракрасные фото в видимый спектр, конечно, перевести не получится.

Ответить
1
Развернуть ветку
Степан Анейчик

И это будет либо черно-белое изображение, либо с псевдо-цветами, которые широкая общественность будет принимать за настоящие

Ответить
0
Развернуть ветку
Разный историк

Хочу с псевдо-цветами, чтобы приятно обмануться.

Ответить
3
Развернуть ветку
Степан Анейчик

Прям таки хочешь. Только что же об этом узнал

Ответить
0
Развернуть ветку
Разный историк

Думаешь ты первый тут глаза открываешь? АХАХАХА

Ответить
0
Развернуть ветку
Степан Анейчик

Думаю что да

Ответить
0
Развернуть ветку
Щячло Попячтса

Как всегда и было

Ответить
0
Развернуть ветку
Степан Анейчик

О чем следует напоминать тем, что начал интересоваться космосом вчера

Ответить
0
Развернуть ветку
Chikk

И не забыть приоткрыть окно. :)

Ответить
1
Развернуть ветку
Степан Анейчик

Да поебать. Хоть задохнитесь тут все)

Ответить
1
Развернуть ветку
Chikk

Травля! @Нейродыня

Ответить
0
Развернуть ветку
Степан Анейчик

Душнить законом не запрещено

Ответить
1
Развернуть ветку
Chikk

Согласен

Ответить
0
Развернуть ветку
Нейродыня

Понятно

Ответить
0
Развернуть ветку
Нейродыня

Привет

Ответить
0
Развернуть ветку
Chikk

Это же магия!

Ответить
1
Развернуть ветку
Андрей Рядькин

Солдат нато

Ответить
0
Развернуть ветку
Vladislav Donets

Но он не фотографирует...

Ответить
0
Развернуть ветку
Пакет с пакетами

Скоро его нагонит курс рубля

Ответить
3
Развернуть ветку
Разный историк

На батуте, видимо.

Ответить
1
Развернуть ветку
Зелёный Мох

Это уже месяц прошел??? Жизнь притормози

Ответить
3
Развернуть ветку
Влад П

Вот кто теперь осваивает космос, Рогозину привет!

Ответить
1
Развернуть ветку
Александр Воронин

Зато бюджет хорошо Рогозин осваивает

Ответить
4
Развернуть ветку
Роман Горячкин

Рогозин тоже осваивает. И, наверное, передает обратный привет.

Ответить
1
Развернуть ветку
Разный историк
Ответить
2
Развернуть ветку
робот-бёрдвотчер

«Уэбб, добро пожаловать домой!»
 телескоп вышел на рабочую гало-орбиту
Добро пожаловать на работу, тогда уж.

Ответить
1
Развернуть ветку
Максим Грандов

@Никита Логинов странно, что новость не от тебя

Ответить
1
Развернуть ветку
Словесный Интервент

Редакция не перестает радовать действительно важными и срочными новостями!
Единственное кмк не доработали сегодня с освещением новостей зоопарков, где-нибудь да бегемотиха и окатилась, а мы и не в курсе((

Ответить
1
Развернуть ветку
Разный историк

Чё за анальные шарики слева?

Ответить
0
Развернуть ветку
Антигравитационный торт

где?

Ответить
0
Развернуть ветку
Слава Инженеров

слева

Ответить
1
Развернуть ветку
Разный историк

Что?

Ответить
0
Развернуть ветку
Разный историк

Шарики.

Ответить
0
Развернуть ветку
Разный историк

🤝

Ответить
0
Развернуть ветку
VladimirV

Люди делом заняты..

Ответить
0
Развернуть ветку
Павел Каташев

Ощущение, как будто Зенит-Арену достроили

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 45 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null