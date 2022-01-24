«Уэбб, добро пожаловать домой!», — заявил администратор NASA Билл Нельсон.

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24 января «Джеймс Уэбб» получил от инженеров NASA команду по последней корректировке курса. Это процесс успешно завершился — телескоп вышел на рабочую гало-орбиту вокруг точки L2. Об этом сообщило NASA.

В 22:00 по московскому времени «Джеймс Уэбб» включил двигатели на 297 секунд. Этого хватило, чтобы выйти на орбиту, расположенную в полутора миллионах километров от Земли.

Теперь мы на один шаг ближе к раскрытию тайн Вселенной. Билл Нельсон администратор NASA

Двигатели «Джеймса Уэбба» теперь будут включать примерно раз в три недели, чтобы телескоп держался на орбите точки L2. В течение трёх месяцев инженеры NASA будут регулировать сегменты основного зеркала, ещё два месяца займёт калибровка научных инструментов. Сам телескоп в это время будет остывать для полноценной работы.

Перелёт от Земли до точки L2 занял у телескопа 29 дней

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