Телескоп «Джеймс Уэбб» долетел до места назначения — точки Лагранжа L2 системы Солнце-Земля Статьи редакции
«Уэбб, добро пожаловать домой!», — заявил администратор NASA Билл Нельсон.
24 января «Джеймс Уэбб» получил от инженеров NASA команду по последней корректировке курса. Это процесс успешно завершился — телескоп вышел на рабочую гало-орбиту вокруг точки L2. Об этом сообщило NASA.
В 22:00 по московскому времени «Джеймс Уэбб» включил двигатели на 297 секунд. Этого хватило, чтобы выйти на орбиту, расположенную в полутора миллионах километров от Земли.
Двигатели «Джеймса Уэбба» теперь будут включать примерно раз в три недели, чтобы телескоп держался на орбите точки L2. В течение трёх месяцев инженеры NASA будут регулировать сегменты основного зеркала, ещё два месяца займёт калибровка научных инструментов. Сам телескоп в это время будет остывать для полноценной работы.
Перелёт от Земли до точки L2 занял у телескопа 29 дней
25 декабря 2021 года
«Джеймс Уэбб» запустили в космос.
25 декабря 2021 года
«Джеймс Уэбб» развернул солнечную батарею.
25 декабря 2021 года
Первая коррекция курса.
26 декабря 2021 года
«Джеймс Уэбб» развернул антенну для передачи данных на Землю.
27 декабря 2021 года
Вторая коррекция курса.
30 декабря 2021 года
«Джеймс Уэбб» выдвинул опорную башню оптической системы.
4 января 2022 года
«Джеймс Уэбб» развернул теплозащитный экран.
5 января 2022 года
«Джеймс Уэбб» успешно развернул вторичное зеркало.
8 января 2022 года
«Джеймс Уэбб» успешно развернул главное зеркало.
12 января 2022 года
«Джеймс Уэбб» начал операцию выдвижения 18 сегментов главного зеркала.
19 января 2022 года
«Джеймс Уэбб» завершил операцию выдвижения 18 сегментов главного зеркала.
24 января 2022 года
«Джеймс Уэбб» долетел до места назначения — точки Лагранжа L2 системы Солнце-Земля
Ура! Ещё много, ещё не чуть и фоточки пойдут шикарные. Если, конечно, рептилоиды его там не сострунят. :)
Летом только(
Ну да, самое время выбрали, когда мне не до интернетов будет. Сволочи. :)
Ну ради фоточки то зайдешь к нам на огонек!
фильтры разглаживания морщин загрузили надеюсь?
Вряд ли это поможет.....
Если мудрый вождь не сочтет это пропагандой и не отрубит интернет.
А эксперты потом будут рассказывать что никакого телескопа нет, запуск снял Спилберг в Голливуде.
Вовка, хочешь совет? А похуй, дам его тебе. Безвозмездно, то есть даром. Вруби хорошую музычку, займись работой и сам не заметишь, как отпустят тебя все эти говномысли. Даже повестка восприятия глобуса поменяется.
Ну как шикарные, они в инфракрасном излучении все будут
А инфракрасные фото в видимый спектр, конечно, перевести не получится.
И это будет либо черно-белое изображение, либо с псевдо-цветами, которые широкая общественность будет принимать за настоящие
Прям таки хочешь. Только что же об этом узнал
Думаю что да
Как всегда и было
О чем следует напоминать тем, что начал интересоваться космосом вчера
И не забыть приоткрыть окно. :)
Да поебать. Хоть задохнитесь тут все)
Травля! @Нейродыня
Душнить законом не запрещено
Согласен
Понятно
Привет
Это же магия!
Солдат нато
Но он не фотографирует...
Скоро его нагонит курс рубля
Это уже месяц прошел??? Жизнь притормози
Вот кто теперь осваивает космос, Рогозину привет!
Зато бюджет хорошо Рогозин осваивает
Рогозин тоже осваивает. И, наверное, передает обратный привет.
«Уэбб, добро пожаловать домой!»
телескоп вышел на рабочую гало-орбиту
Добро пожаловать на работу, тогда уж.
@Никита Логинов странно, что новость не от тебя
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Единственное кмк не доработали сегодня с освещением новостей зоопарков, где-нибудь да бегемотиха и окатилась, а мы и не в курсе((
где?
слева
Люди делом заняты..
Ощущение, как будто Зенит-Арену достроили