На биофильтре не образовывается опасная плёнка из микроорганизмов.

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Сотрудники Технологического университета Монтаны в США выяснили, что живые бактериальные мембраны могут справляться с фильтрацией воды лучше аналогов. Исследование опубликовано в журнале Американского химического общества.

Учёные отметили, что из-за загрязнённой воды каждый день по всему миру умирают около двух тысяч детей. Полимерные фильтры эффективно очищают воду, но со временем забиваются мелкими частицами, становясь комфортной средой для развития микроорганизмов. Отмыть такое загрязнение практически невозможно, и мембрану приходится менять на новую.

Исследователи пытались найти материал, более стойкий к образованию опасной биоплёнки. Для этого они вырастили природный полимер, используя воду, чай, сахар и уксус. Мембраны использовали в экспериментах в течение восьми дней.

Учёные взяли по 20 литров воды из реки Биг-Хол и водохранилищ Бейсик-Крик и Молтон и пропустили их через фильтры на основе чайного гриба и обычных полимерных материалов. Выяснилось, что оба вида мембран со временем загрязнились, но натуральные всё равно фильтровали воду лучше (от 19% до 40%). Чайный гриб оказался более устойчив к образованию биоплёнок, что позволяет фильтру служить дольше.

Слева — мембрана из чайного гриба