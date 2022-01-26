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Наука
Яна Ломакина

Мембраны из чайного гриба очищают воду лучше искусственных фильтров — это выяснили учёные из США Статьи редакции

На биофильтре не образовывается опасная плёнка из микроорганизмов.

22 22 комментария
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Сотрудники Технологического университета Монтаны в США выяснили, что живые бактериальные мембраны могут справляться с фильтрацией воды лучше аналогов. Исследование опубликовано в журнале Американского химического общества.

Учёные отметили, что из-за загрязнённой воды каждый день по всему миру умирают около двух тысяч детей. Полимерные фильтры эффективно очищают воду, но со временем забиваются мелкими частицами, становясь комфортной средой для развития микроорганизмов. Отмыть такое загрязнение практически невозможно, и мембрану приходится менять на новую.

Исследователи пытались найти материал, более стойкий к образованию опасной биоплёнки. Для этого они вырастили природный полимер, используя воду, чай, сахар и уксус. Мембраны использовали в экспериментах в течение восьми дней.

Учёные взяли по 20 литров воды из реки Биг-Хол и водохранилищ Бейсик-Крик и Молтон и пропустили их через фильтры на основе чайного гриба и обычных полимерных материалов. Выяснилось, что оба вида мембран со временем загрязнились, но натуральные всё равно фильтровали воду лучше (от 19% до 40%). Чайный гриб оказался более устойчив к образованию биоплёнок, что позволяет фильтру служить дольше.

Слева — мембрана из чайного гриба 

Исследователи установили, что эффективнее очищать воду помогают бактерии рода Ацетобактер, из которых в основном состоит чайный гриб. Они способны образовывать уксусную кислоту, уничтожающую вредоносные микроорганизмы. По мнению учёных, мембраны из чайного гриба могут стать дешёвой и экологичной альтернативой обычным фильтрам для воды.

#новости #сша

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aliftin

Где купить нормальный чайный гриб? Купил на озоне, а он поломатый.

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Ануар tape

У тебя может быть кусок от гриба, этого достаточно, чтобы за недели 3 наростить свой под размеры своего сосуда. А вообще, в идеале, кроме гриба, нужен еще стартер(жидкость из банки от куда сам гриб) в 10% от объёма который ты будешь ферментировать. Вот тогда слои растут очень быстро.

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9
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aliftin

Нам нужен лонгрид на эту тему.

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38
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El Jay

Нинада

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1
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Виталий Голубятин

Болатыч шарит!

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0
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Джонни Мнемоников

Завести тёщу и взять у неё.

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6
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aliftin

Я уже пробовал так и мне этот вариант не понравился.

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8
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Всякий татарин

Как потом вывести тёщу?

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2
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aliftin

Скормить грибу.

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3
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Bad Mother Fucker
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0
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Неожиданный Лось

а чтоб попить молоко надо завести корову?

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1
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Ze Katze

В мавзолее лежит

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0
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Ales Lessy
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8
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Миша Рашкин

Т.е. вода фильтруется через чайный гриб и становится обычной чистой водой, а не жёлтой жижой/комбучей?

Полимерные фильтры эффективно очищают воду, но со временем забиваются мелкими частицами ... мембрану приходится менять на новую.
 Зумеры узнали, как работают фильтры для воды

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4
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Some Dude

обычная чистая вода в каждом магазине есть. а чайный гриб с его жижей надо постараться найти еще

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2
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Миша Рашкин

Я по сути статьи спросил. Как они будут фильтровать грязную воду в чистую воды с помощью чайного гриба?

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3
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Ragnar Lodbrok

Чайный гриб будет плавать, как медуза и очищать воду.

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1
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Всякий татарин

* - стадия жизненного цикла, характерная для стрекающих из подтипа Medusozoa, внесена в реестр иностранных агентов.

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–1
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Крадущийся песец

Будущее за женэтикли модифайд чайный гриб

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Всякий татарин

Дед так и помер не дождавшись этой новости

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aliftin

@Твоего деда дед ты живой?

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–1
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Жанна Татаринова

Взять и самому вырастить этот чудодейственный гриб.

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