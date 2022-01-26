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Наука
Сергей Исенеков

Российские учёные впервые установили обезьяне зрительный нейроимплант, позволяющий видеть без глаз Статьи редакции

По словам учёных, разработка поможет частично вернуть зрение невидящим людям.

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Фото лаборатории «Сенсор-Тех»

Нейрохируги и врачи НИИ Медицинской приматологии в Сочи провели операцию, во время которой вживили в головной мозг шестилетнего павиана нейроимплант под названием ELVIS. Он позволяет видеть без глаз — изображение с камер транслируется прямо в мозг. По прогнозам команды проекта, операция по установке нейроимпланта людям станет широко доступна в России в 2027 году. Об этом TJ рассказали в «Сколково».

Новый этап доклинических испытаний прошел успешно, и теперь мы находимся всего в нескольких шагах от начала исследований с участием незрячих добровольцев. Наша задача заключалась не только в тестировании техники и электродов, важно было отработать и хирургические нюансы. Мы рассчитываем, что испытания на животных продлятся до 2023 года.

Денис Кулешов
директор лаборатории «Сенсор-Тех»

Разработчики проекта ELVIS также рассказали, что в ближайшее время установят нейроимплант десяткам обезьян и будут проводить серию поведенческих экспериментов. В одном из них животного до установки микрочипа обучат различать геометрические фигуры. Затем после вживления устройства в мозг попросят повторить те же самые действия, но уже с завязанными глазами — с помощью электрического зрения.

Нейроимплант стимулирует малыми токами зрительную кору мозга, где формируется предметное зрение. С помощью неё человек видит яркие вспышки — фосфены, формирующие зрительные образы. Микрокомпьютер обрабатывает с помощью нейросетей изображение с камер, которые расположены на голове, выделяет контуры важных объектов и передаёт кадры прямо в мозг.

Синхронная работа компонентов ELVIS позволяет видеть окружающий мир — различать силуэты предметов и людей, а также понимать их расположение в пространстве. По словам учёных, технология будет эффективна для тех слепых и слепоглухих людей, у которых есть поражение сетчатки, патология зрительного нерва или другие тяжелые нарушения зрения.

#новости #медицина

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Всякий татарин

Пора прокачивать свинью.

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Артур Мудрик
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Всякий татарин

Больше не играйся с шрифтом

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2
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Артур Мудрик

а как же комичный эффект?

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Всякий татарин

Если был бы тот же шрифт, то да

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Артур Мохов

Бля каждый раз смешно)

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4
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Всякий татарин

А говорили у вакцинации не будет побочек

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1
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заказ наряд

Имели в виду, что хер докажешь, что это от вакцинации

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0
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Дьявол носит ZARA

Новость не для ТЖ.
Здесь надо постить про рашку хе хе, мордор, карлик, терпилы и т.п.
Исправляйся.

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15
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Добро и позитив

Хочешь сказать эта технология будет доступна людям в стране, где инвалиды - невидимые люди второго сорта, и доступность городской среды в принципе практически не существует?

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2
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Дьявол носит ZARA

Вот это другое дело!
Единственное, лучше всего писать "в этой стране". Ни в коем случае не "в нашей стране". Это важно.

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15
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Всякий татарин

американцы пишут this country и не жалуются.
а бриташки даже сериал выпустили
но псевдопатриотов всегда печет от этого

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0
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Sergey Michko

ещё these united states говорят

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Big Lebowski
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VladimirV

Важнее доступная среда а не псевдопатриотизм

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Andrew Muralov

Конечно. Первый канал будет транслироваться прямо в мозг.

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Всякий татарин

эти терпилы обезьян оперирует вместо людей. считаю новость уместной

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FOX

Это хорошо, американцы людям ставят с 2018

https://www.dailymail.co.uk/news/article-7242519/A-cure-blindness-Father-lost-sight-aged-nine-six-patients-vision-restored.html

A cure for blindness
Benjamin James Spencer (pictured), from Texas, went blind aged nine. He described his joy at…
www.dailymail.co.uk
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7
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умный человек

Published: 17:01 EST, 12 July 2019
 но в той статье только про несколько человек
в этой же новости - речь про большие планы сделать это широко доступным

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умный человек

да, вижу что про апрель 2018
там новчало)

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FOX

успешные клинические испытания 2015

Bionic eye clinical trial results show long-term…
The three-year clinical trial results of the retinal implant popularly known as the 'bionic eye…
www.eurekalert.org
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1
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FOX

спасибо что наконец прочитал

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умный человек

я бы предпочёл, чтобы глаза выращивали из стволовых клеток, чтоб вставил, пришил и пошёл
но до этого ещё не дошли
даже перестадка сетчатки от человека к человеку ещё пока невозможна, к сожалению

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1
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Всякий татарин

в этой же новости - речь про большие планы сделать это широко доступным
 Планы Сколково… Мням, мням, мням…

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Джонни Мнемоников

А могли бы этот имплант поставить детям и пенсионерам!

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3
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Путин спас Россию

Насильно

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Владимир Старик

Ждём

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3
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Кирилл Деревянко

На самом деле будет дико круто, если такая штука войдёт в массы. Когда в институте учился, затрагивали тему об обучении навыкам слепоглухонемых от рождения. А такие вещи для них в прямом смысле открыли бы мир.

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2
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johny64 XZ

Тру киберпанк 2023

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1
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Путин спас Россию

2027

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1
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Дмитрий Бурмистров

мы уже близко?

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1
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Андрей Заварзин

ахуеть просто, вот это я понимаю будущее, киберпанк, молодцы

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1
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Rond

Новость без единой ссылки? Давай в следующий раз мыльный жпег с подписью, че уж там

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–2
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inanition

"Об этом TJ рассказали в «Сколково»."
Это экслюзив, какую тебе ссылку нужно предоставить?

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Путин спас Россию

На Медузу ссылочку, где об этом говорится

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FOX

на RT где это написано

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FOX

http://elvis-tech.ru/
https://www.asi.org.ru/event/2021/06/28/prezentacziya-nejroimplanta-elvis/

Презентация нейроимпланта ELVIS - Агентство…
ELVIS сможет вернуть зрение слепым и слепоглухим людям. Разработка предназначена для пациентов…
www.asi.org.ru
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I Never Asked For This

Хочу зум х40, тепловизор, подписку на нетфликс и поддержку AR

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johny64 XZ

А как же рентген

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I Never Asked For This

Если только раздевать будет

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FOX

а лазером стрелять из глаз по сосулям?

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VladimirV

Видео ещё в 90х видео, где американцы типа такого человеку имплантировали. Он потом силуэты различал

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FOX

правда и технологии разные, отечественная - имплант с подключением к мозгу
американский вариант "прямое подключение" к глазу

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