По словам учёных, разработка поможет частично вернуть зрение невидящим людям.

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Фото лаборатории «Сенсор-Тех»



Нейрохируги и врачи НИИ Медицинской приматологии в Сочи провели операцию, во время которой вживили в головной мозг шестилетнего павиана нейроимплант под названием ELVIS. Он позволяет видеть без глаз — изображение с камер транслируется прямо в мозг. По прогнозам команды проекта, операция по установке нейроимпланта людям станет широко доступна в России в 2027 году. Об этом TJ рассказали в «Сколково».

Новый этап доклинических испытаний прошел успешно, и теперь мы находимся всего в нескольких шагах от начала исследований с участием незрячих добровольцев. Наша задача заключалась не только в тестировании техники и электродов, важно было отработать и хирургические нюансы. Мы рассчитываем, что испытания на животных продлятся до 2023 года.

Денис Кулешов

директор лаборатории «Сенсор-Тех»



Разработчики проекта ELVIS также рассказали, что в ближайшее время установят нейроимплант десяткам обезьян и будут проводить серию поведенческих экспериментов. В одном из них животного до установки микрочипа обучат различать геометрические фигуры. Затем после вживления устройства в мозг попросят повторить те же самые действия, но уже с завязанными глазами — с помощью электрического зрения.

Нейроимплант стимулирует малыми токами зрительную кору мозга, где формируется предметное зрение. С помощью неё человек видит яркие вспышки — фосфены, формирующие зрительные образы. Микрокомпьютер обрабатывает с помощью нейросетей изображение с камер, которые расположены на голове, выделяет контуры важных объектов и передаёт кадры прямо в мозг.