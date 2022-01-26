Российские учёные впервые установили обезьяне зрительный нейроимплант, позволяющий видеть без глаз Статьи редакции
По словам учёных, разработка поможет частично вернуть зрение невидящим людям.
Нейрохируги и врачи НИИ Медицинской приматологии в Сочи провели операцию, во время которой вживили в головной мозг шестилетнего павиана нейроимплант под названием ELVIS. Он позволяет видеть без глаз — изображение с камер транслируется прямо в мозг. По прогнозам команды проекта, операция по установке нейроимпланта людям станет широко доступна в России в 2027 году. Об этом TJ рассказали в «Сколково».
Разработчики проекта ELVIS также рассказали, что в ближайшее время установят нейроимплант десяткам обезьян и будут проводить серию поведенческих экспериментов. В одном из них животного до установки микрочипа обучат различать геометрические фигуры. Затем после вживления устройства в мозг попросят повторить те же самые действия, но уже с завязанными глазами — с помощью электрического зрения.
Нейроимплант стимулирует малыми токами зрительную кору мозга, где формируется предметное зрение. С помощью неё человек видит яркие вспышки — фосфены, формирующие зрительные образы. Микрокомпьютер обрабатывает с помощью нейросетей изображение с камер, которые расположены на голове, выделяет контуры важных объектов и передаёт кадры прямо в мозг.
Синхронная работа компонентов ELVIS позволяет видеть окружающий мир — различать силуэты предметов и людей, а также понимать их расположение в пространстве. По словам учёных, технология будет эффективна для тех слепых и слепоглухих людей, у которых есть поражение сетчатки, патология зрительного нерва или другие тяжелые нарушения зрения.
а как же комичный эффект?
Бля каждый раз смешно)
Имели в виду, что хер докажешь, что это от вакцинации
Новость не для ТЖ.
Здесь надо постить про рашку хе хе, мордор, карлик, терпилы и т.п.
Исправляйся.
Хочешь сказать эта технология будет доступна людям в стране, где инвалиды - невидимые люди второго сорта, и доступность городской среды в принципе практически не существует?
Вот это другое дело!
Единственное, лучше всего писать "в этой стране". Ни в коем случае не "в нашей стране". Это важно.
ещё these united states говорят
Важнее доступная среда а не псевдопатриотизм
Конечно. Первый канал будет транслироваться прямо в мозг.
Это хорошо, американцы людям ставят с 2018
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7242519/A-cure-blindness-Father-lost-sight-aged-nine-six-patients-vision-restored.html
Published: 17:01 EST, 12 July 2019
но в той статье только про несколько человек
в этой же новости - речь про большие планы сделать это широко доступным
да, вижу что про апрель 2018
там новчало)
успешные клинические испытания 2015
спасибо что наконец прочитал
я бы предпочёл, чтобы глаза выращивали из стволовых клеток, чтоб вставил, пришил и пошёл
но до этого ещё не дошли
даже перестадка сетчатки от человека к человеку ещё пока невозможна, к сожалению
А могли бы этот имплант поставить детям и пенсионерам!
Насильно
Ждём
На самом деле будет дико круто, если такая штука войдёт в массы. Когда в институте учился, затрагивали тему об обучении навыкам слепоглухонемых от рождения. А такие вещи для них в прямом смысле открыли бы мир.
Тру киберпанк 2023
2027
мы уже близко?
ахуеть просто, вот это я понимаю будущее, киберпанк, молодцы
Новость без единой ссылки? Давай в следующий раз мыльный жпег с подписью, че уж там
"Об этом TJ рассказали в «Сколково»."
Это экслюзив, какую тебе ссылку нужно предоставить?
На Медузу ссылочку, где об этом говорится
на RT где это написано
Хочу зум х40, тепловизор, подписку на нетфликс и поддержку AR
А как же рентген
Если только раздевать будет
а лазером стрелять из глаз по сосулям?
Видео ещё в 90х видео, где американцы типа такого человеку имплантировали. Он потом силуэты различал
правда и технологии разные, отечественная - имплант с подключением к мозгу
американский вариант "прямое подключение" к глазу