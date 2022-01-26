Для того, чтобы вытряхнуть камни, марсоходу пришлось заехать на большие камни.

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Здесь и далее — фото NASA

Ровер Perseverance 29 декабря 2021 года сообщил специалистам NASA, что у него возникли проблемы во время шестого забора марсианского грунта. Само бурение прошло без проблем, но во время перемещения образцов в карусельный механизм датчики выявили аномалию. После этого марсоход остановил работы и начал ждать указаний с Земли.

Специалисты NASA изучили фотографий и выяснили, что часть породы выпала из трубки. Они решили полностью очистить карусельный механизм и выбросить керн на Марс. Но такого раньше не делали и не задумывались над этим.

Специалисты NASA 15 января отдали команду наклонить роторно-ударный бур на 9 градусов ниже горизонтали, а затем провернуть его. Камера на марсоходе зафиксировала выпадение породы.

Через два дня это повторили, но бур проворачивали уже 208 секунд. После этого трубка стала чистой — из неё выпало ещё несколько образцов.

Специалисты повернули и карусель — на 75 градусов. Крупные камни с неё выпали, но два небольших камня ниже карусели остались на месте. По оценкам специалистов, они не мешали работе, но от них решили тоже избавиться.

В твиттере марсохода 25 января появилась запись, что специалисты смогли избавиться от двух последних камней. Для этого роверу пришлось заехать на два высоких камня и провернуться.