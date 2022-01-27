Возможно, биологи научатся таким же способом восстанавливать потерянные руки и ноги у людей.

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Процесс регенерации лапок с помощью биореактора с регенерирующим коктейлем, изображение авторов исследования

Команда биологов из США и Канады добилась восстановления ампутированных конечностей у лягушек, надевая им на культи колпачки с регенерирующим коктейлем из сигнальных белков. Заново выращенные лапки полноценно функционировали и почти не отличались внешне от утраченных, пишут учёные в журнале Science.

Полная регенерация конечностей — обычное явление для головастиков и едва вылупившихся из них лягушек, но более взрослые особи теряют эту способность. Именно такие особи участвовали в исследовании: североамериканские биологи отобрали 115 гладких шпорцевых лягушек и ампутировали им задние лапки (предварительно обезболив) до середины бедра.

После этого лягушек распределили по трём группам. Первой группе на ампутированные конечности надели колпачки-биореакторы из силикона и паутинного шёлка, в которых находился гидрогель с коктейлем из сигнальных белков. Вторая группа лягушек получила колпачки с пустым гидрогелем, а с третьей, контрольной группой, не стали делать ничего. Результаты учёные зафиксировали спустя 18 месяцев.

За это время у лягушек из второй и третьей группы места ампутации предсказуемо заросли фиброзной тканью, тогда как у лягушек из первой группы сформировались полноценные лапки — с костями, кровеносными сосудами и нервами. Они нормально двигались и ощущали прикосновения. Сами лягушки пользовались ими так же, как изначальными конечностями.

Биологи нашли только два изъяна в заново отросших лапках: они оказались чуть меньше исходных, а пальцы имели менее отчётливую форму. Но так могло оказаться потому, что на 19 месяце лапки продолжали расти — возможно, если бы учёные подождали ещё, восстановленные конечности даже внешне ничем не отличались бы от оригинальных.

Генетические процессы, которые запускаются под воздействием регенерирующего коктейля, изображение авторов исследования

Коктейль из сигнальных белков запускает регенерацию, воздействуя на генетический код и активируя соответствующие механизмы, которые в норме блокируются с возрастом. Кроме того, он подавляет воспаления и не даёт фиброзной ткани затянуть рану.