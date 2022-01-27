Учёные смогли заново отрастить лягушке отрезанные лапки — для этого использовали биореакторы с регенерирующим коктейлем Статьи редакции
Возможно, биологи научатся таким же способом восстанавливать потерянные руки и ноги у людей.
Команда биологов из США и Канады добилась восстановления ампутированных конечностей у лягушек, надевая им на культи колпачки с регенерирующим коктейлем из сигнальных белков. Заново выращенные лапки полноценно функционировали и почти не отличались внешне от утраченных, пишут учёные в журнале Science.
Полная регенерация конечностей — обычное явление для головастиков и едва вылупившихся из них лягушек, но более взрослые особи теряют эту способность. Именно такие особи участвовали в исследовании: североамериканские биологи отобрали 115 гладких шпорцевых лягушек и ампутировали им задние лапки (предварительно обезболив) до середины бедра.
После этого лягушек распределили по трём группам. Первой группе на ампутированные конечности надели колпачки-биореакторы из силикона и паутинного шёлка, в которых находился гидрогель с коктейлем из сигнальных белков. Вторая группа лягушек получила колпачки с пустым гидрогелем, а с третьей, контрольной группой, не стали делать ничего. Результаты учёные зафиксировали спустя 18 месяцев.
Биологи нашли только два изъяна в заново отросших лапках: они оказались чуть меньше исходных, а пальцы имели менее отчётливую форму. Но так могло оказаться потому, что на 19 месяце лапки продолжали расти — возможно, если бы учёные подождали ещё, восстановленные конечности даже внешне ничем не отличались бы от оригинальных.
Коктейль из сигнальных белков запускает регенерацию, воздействуя на генетический код и активируя соответствующие механизмы, которые в норме блокируются с возрастом. Кроме того, он подавляет воспаления и не даёт фиброзной ткани затянуть рану.
Учёные надеются, что таким же способом можно будет восстанавливать потерянные конечности и людям. Организм человека сам по себе имеет немалые способности к регенерации в детском возрасте — например, умеет отращивать заново кончики пальцев. По мнению авторов исследования, регенерирующий коктейль способен значительно расширить эти способности.
Давайте для начала зубы начнём регенерировать
Давайте! Когда начинаем?
КОГДА ПОБЕДИМ ЛОББИ СТОМАТОЛОГОВ
Лягушкам?
Это слишком ударит по индустрии зубных фей, так что предложение отклонено. :)
Эксперементы пока, даёшь в каждой стоматологии!
Здорово, но там есть нюанс, может вырасти зуб, а может опухоль агрессивная.
За это время у лягушек из второй и третьей группы места ампутации предсказуемо заросли фиброзной тканью, тогда как у лягушек из первой группы сформировались полноценные лапки
Лягушки из второй и третьей группы такие:
У этой важнейшей новости будет всего пара комментариев, что отлично показывает средний интеллектуальный уровень развития посетителей данного ресурса
Да, я просто слишком давно на данном ресурсе сижу (парктически с основания) и уже развился некий цинизм, касательно всего здесь происходящего
Не благодари
Ну, сорян, просто последние несколько дней в основном всякая гниль на главной и в комментариях
И чё тут комментировать то?
Ну справедливости ради, тут и платформа не совсем про науку и технологии. А новость хорошая безусловно.
Отращивание конечностей, сердце для людей от свиньи, передача изображения напрямую в мозг, печать РНК вакцин. Медицина в последнее время на коне. Так, глядишь, и до 150 лет жить будем. Офигенно.
150 лет будем писать комменты на TJ. :D
Наконец станем олдами
У тебя слишком большие иллюзии касательно этой планеты и её обитателей, глобальные конфликты всё равно невилируют все эти достижения, как уже много раз было
Да ладно. Какой глобальный конфликт за последние 200 лет откатил науку назад? Даже война приносит какие то плоды в науке (ракетостроение, полевая медицина). Хотя я бы предпочёл развитие этих отраслей в мирное время.
Когда?
Глобальных войн уже не будет
От коммента попахивает шизой.
Пфр одобряет
Даёшь выход на пенсию в 149 лет!
Это из сериала The Expanse?
Странно, ни одной шутки про отрастить пипирку
Мб если отрезать и погрузить в биогель, то новая будет больше предыдущей.
Все задумались, но никто не написал, чтобы это осталось только идеей подумавшего
Это связано с тем, что по логике исследования её сначала надо будет отрезать. :)
а идея то здравая!
Какую?
Скоро фантастам нечего будет придумывать
фантасты: придумывают максимально невероятную дичь
симпсоны: мы шутили об этом 98 сезонов назад
природа: мы делаем это 5млн лет
Буквально на днях видел это в шестом сезоне Expanse и думал "о, будет круто если когда-то научатся так делать".
Там даже дважды такое было
А, ну мб было в прошлых сезонах и я забыл просто.
а с третьей, контрольной группой, не стали делать ничего. Результаты учёные зафиксировали спустя 18 месяцев.
УАУ, И ЧТО ЖЕ ПРОИЗОШЛО В ТРЕТЬЕЙ ГРУППЕ?!!!!!
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Полная регенерация конечностей — обычное явление для головастиков и едва вылупившихся из них лягушек
Ну теоретически там все же могло что-то отрасти
так она на то и контрольная, как бы
Что случится, если контрольную группу лягушек лишить воздуха? Для контроля задушим их, ага.
Новости Центаврианского Флота Мирного Изучения Земли: "Сегодня ученые отрезали лапки человеку и вырастили новые в реакторе. Как обычно, подопытный проявил радость,благодарность и понимание."
Если конечности можно отрастить, то люди без рук и ног - не инвалиды, а просто не хотят лечиться, а значит пенсию им можно не платить
я бы не отказалась от парочки регенерирующих коктейлей
Хочешь восстановить невинность?
её не хочу, хочу другое
так и вижу пики их продаж по утрам в субботу и воскресенье для регенерации печени )
ого! может быть, когда-то и некоторым пользователям тж сможем отрастить новый мозг взамен утраченного...
уже вижу как выстроилась очередь за увеличение пениса
Путин будет бессмертным
Волосы!!! Волосы научитесь отращивать без операции!
Третья группа лягушек, которым не стали ничего делать:
С теплокровными млекопитающими будет сложнее