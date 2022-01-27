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Наука
Никита Логинов

Учёные смогли заново отрастить лягушке отрезанные лапки — для этого использовали биореакторы с регенерирующим коктейлем Статьи редакции

Возможно, биологи научатся таким же способом восстанавливать потерянные руки и ноги у людей.

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Процесс регенерации лапок с помощью биореактора с регенерирующим коктейлем, изображение авторов исследования

Команда биологов из США и Канады добилась восстановления ампутированных конечностей у лягушек, надевая им на культи колпачки с регенерирующим коктейлем из сигнальных белков. Заново выращенные лапки полноценно функционировали и почти не отличались внешне от утраченных, пишут учёные в журнале Science.

Полная регенерация конечностей — обычное явление для головастиков и едва вылупившихся из них лягушек, но более взрослые особи теряют эту способность. Именно такие особи участвовали в исследовании: североамериканские биологи отобрали 115 гладких шпорцевых лягушек и ампутировали им задние лапки (предварительно обезболив) до середины бедра.

После этого лягушек распределили по трём группам. Первой группе на ампутированные конечности надели колпачки-биореакторы из силикона и паутинного шёлка, в которых находился гидрогель с коктейлем из сигнальных белков. Вторая группа лягушек получила колпачки с пустым гидрогелем, а с третьей, контрольной группой, не стали делать ничего. Результаты учёные зафиксировали спустя 18 месяцев.

За это время у лягушек из второй и третьей группы места ампутации предсказуемо заросли фиброзной тканью, тогда как у лягушек из первой группы сформировались полноценные лапки — с костями, кровеносными сосудами и нервами. Они нормально двигались и ощущали прикосновения. Сами лягушки пользовались ими так же, как изначальными конечностями.

Биологи нашли только два изъяна в заново отросших лапках: они оказались чуть меньше исходных, а пальцы имели менее отчётливую форму. Но так могло оказаться потому, что на 19 месяце лапки продолжали расти — возможно, если бы учёные подождали ещё, восстановленные конечности даже внешне ничем не отличались бы от оригинальных.

Генетические процессы, которые запускаются под воздействием регенерирующего коктейля, изображение авторов исследования

Коктейль из сигнальных белков запускает регенерацию, воздействуя на генетический код и активируя соответствующие механизмы, которые в норме блокируются с возрастом. Кроме того, он подавляет воспаления и не даёт фиброзной ткани затянуть рану.

Учёные надеются, что таким же способом можно будет восстанавливать потерянные конечности и людям. Организм человека сам по себе имеет немалые способности к регенерации в детском возрасте — например, умеет отращивать заново кончики пальцев. По мнению авторов исследования, регенерирующий коктейль способен значительно расширить эти способности.

#новости #биология #медицина

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Антигравитационный торт

Давайте для начала зубы начнём регенерировать

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41
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Военный меч
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43
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Никита Логинов

Давайте! Когда начинаем?

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11
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Антигравитационный торт

КОГДА ПОБЕДИМ ЛОББИ СТОМАТОЛОГОВ

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20
1 комментарий
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Михаил Желтухин

Лягушкам?

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11
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Chikk

Это слишком ударит по индустрии зубных фей, так что предложение отклонено. :)

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6
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VladimirV

Уже

https://www.bbc.com/russian/science/2013/03/130309_teeth_gum_cells

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2
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Антигравитационный торт

Эксперементы пока, даёшь в каждой стоматологии!

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1
2 комментария
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Filipp Shumakov

Здорово, но там есть нюанс, может вырасти зуб, а может опухоль агрессивная.

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1
1 комментарий
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Военный меч

Французы такие.

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33
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Владислав Васильев

За это время у лягушек из второй и третьей группы места ампутации предсказуемо заросли фиброзной тканью, тогда как у лягушек из первой группы сформировались полноценные лапки
Лягушки из второй и третьей группы такие:

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27
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Jonathan Lynn

У этой важнейшей новости будет всего пара комментариев, что отлично показывает средний интеллектуальный уровень развития посетителей данного ресурса

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–38
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Военный меч

и первый же из них — снобское нытьё об умственных способностях местной аудитории

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60
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Jonathan Lynn

Да, я просто слишком давно на данном ресурсе сижу (парктически с основания) и уже развился некий цинизм, касательно всего здесь происходящего

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–21
14 комментариев
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Военный меч

Хорошо, что есть ты, который пришел сюда первым.

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9
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Jonathan Lynn

Не благодари

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1
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Военный меч

Надо же быть таким снобом, лол.

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3
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Jonathan Lynn

Ну, сорян, просто последние несколько дней в основном всякая гниль на главной и в комментариях

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2
1 комментарий
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glimpse unthinkable

И чё тут комментировать то?

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0
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Сергей Сергеич

Ну справедливости ради, тут и платформа не совсем про науку и технологии. А новость хорошая безусловно.

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–1
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Кирилл Деревянко

Отращивание конечностей, сердце для людей от свиньи, передача изображения напрямую в мозг, печать РНК вакцин. Медицина в последнее время на коне. Так, глядишь, и до 150 лет жить будем. Офигенно.

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18
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Chikk

150 лет будем писать комменты на TJ. :D

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8
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Антигравитационный торт

Наконец станем олдами

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7
9 комментариев
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Jonathan Lynn

У тебя слишком большие иллюзии касательно этой планеты и её обитателей, глобальные конфликты всё равно невилируют все эти достижения, как уже много раз было

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–1
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Кирилл Деревянко

Да ладно. Какой глобальный конфликт за последние 200 лет откатил науку назад? Даже война приносит какие то плоды в науке (ракетостроение, полевая медицина). Хотя я бы предпочёл развитие этих отраслей в мирное время.

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4
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Антигравитационный торт

Когда?

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1
2 комментария
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Кирилл Сосновский

Глобальных войн уже не будет

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2
1 комментарий
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FUNGAME

От коммента попахивает шизой.

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0
1 комментарий
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Михаил Желтухин

Пфр одобряет

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0
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Дон Бужарон

Даёшь выход на пенсию в 149 лет!

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0
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Военный меч

Скоро?

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12
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thispersondoesnotexist
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2
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Никита Логинов

Это из сериала The Expanse?

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1
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Военный меч

Ага, последний сезон, 5 эпизод.

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2
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Alex Macher

Странно, ни одной шутки про отрастить пипирку

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7
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Военный меч

больше, чем была, не вырастет

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6
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Astraeus

Мб если отрезать и погрузить в биогель, то новая будет больше предыдущей.

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1
9 комментариев
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Владислав Васильев

Все задумались, но никто не написал, чтобы это осталось только идеей подумавшего

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2
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Chikk

Это связано с тем, что по логике исследования её сначала надо будет отрезать. :)

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1
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гчк

а идея то здравая!

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6
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Военный меч

я, пытающийся не пошутить про биореакторы и одну известную нацию

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4
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Андрей Охапкин

Какую?

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3
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Военный меч
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7
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Военный меч

Не пытайся, а то только после падения карниза перестало пахнуть.

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1
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Дизайнер Павленко

Скоро фантастам нечего будет придумывать

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Ranae Est

фантасты: придумывают максимально невероятную дичь
симпсоны: мы шутили об этом 98 сезонов назад
природа: мы делаем это 5млн лет

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Astraeus

Буквально на днях видел это в шестом сезоне Expanse и думал "о, будет круто если когда-то научатся так делать".

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sf

Там даже дважды такое было

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2
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Astraeus

А, ну мб было в прошлых сезонах и я забыл просто.

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2 комментария
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thispersondoesnotexist

а с третьей, контрольной группой, не стали делать ничего. Результаты учёные зафиксировали спустя 18 месяцев.
 УАУ, И ЧТО ЖЕ ПРОИЗОШЛО В ТРЕТЬЕЙ ГРУППЕ?!!!!!

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4
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Никита Логинов

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2
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Chikk
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1
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Nick Rosenberg

Полная регенерация конечностей — обычное явление для головастиков и едва вылупившихся из них лягушек
Ну теоретически там все же могло что-то отрасти

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Some Dude

так она на то и контрольная, как бы

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thispersondoesnotexist

Что случится, если контрольную группу лягушек лишить воздуха? Для контроля задушим их, ага.

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13 комментариев
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Роман Горячкин

Новости Центаврианского Флота Мирного Изучения Земли: "Сегодня ученые отрезали лапки человеку и вырастили новые в реакторе. Как обычно, подопытный проявил радость,благодарность и понимание."

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Алексей Иванов

Если конечности можно отрастить, то люди без рук и ног - не инвалиды, а просто не хотят лечиться, а значит пенсию им можно не платить

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Катя

я бы не отказалась от парочки регенерирующих коктейлей

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Путин спас Россию

Хочешь восстановить невинность?

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Катя

её не хочу, хочу другое

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Some Dude

так и вижу пики их продаж по утрам в субботу и воскресенье для регенерации печени )

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Some Dude

ого! может быть, когда-то и некоторым пользователям тж сможем отрастить новый мозг взамен утраченного...

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Jonny Odyssey

уже вижу как выстроилась очередь за увеличение пениса

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Зелёный Мох

Путин будет бессмертным

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vlad novikov

Волосы!!! Волосы научитесь отращивать без операции!

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Александр Борродач
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SashaYes

Третья группа лягушек, которым не стали ничего делать:

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Yuri Polu

С теплокровными млекопитающими будет сложнее

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